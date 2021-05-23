Neden herkes aşıdaki büyük müjdenin farkına varamadı?

Şu son 19 Mayıs’ta gördüm ki...
Artık hepimiz o vapur yolculuğunun anlamının, tarihteki yerinin ve bugüne yansımasının çok daha fazla farkındayız...
Artık hepimiz Samsun’a çıkmanın neye karşı olduğunu da neyin başlangıcı olduğunu da çok daha fazla idrak etmiş durumdayız.
Artık hepimiz 19 Mayıs’ın ne denli kutlu bir ilk kıvılcım olduğunu daha fazla özümsemiş bulunmaktayız...
Artık hepimiz 19 Mayıs’ın taşıdığı kıymet üzerinde büyük ölçüde ittifak etmiş haldeyiz.
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O zaman hep birlikte bir kez daha haykıralım:
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CNN Türk’te “HDP’ye bakanlık verilebilir” dedi.
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Dursun Çiçek, eski bir CHP milletvekili. CHP’de şu anda bir görevi yok. Bu nedenle yaptığı açıklamanın üzerinde pek durmamıştım.
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- Kralımız Roger Waters hepimizden önce atılıp İsrail’e haddini bildirdi.
- Berlin’de gösteriler düzenlendi İsrail’e karşı...
- Meleğimiz Rihanna “Kırılsın bu zalim döngü” dedi.
- New York’ta bir grup, Biden’a “İsrail’e desteği kes” dedi.
“Galiba Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ısıtılıyor” demiştim.
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Neye dayanarak söylemiştim bunu?
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Şu iki şeye:
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- BİR: Cumhuriyet gazetesinde “Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti” diye manşetten duyurulan bir ankete dayanarak...
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“Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti”.
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Anket yapılmış. Yapılan ankette “Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?” diye sorulmuş. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı, Erdoğan diyenlerin oranını geçmiş.
Haberin özeti bu.
Bir coşkusu olmalı.
Bir törenselliği olmalı.
Bir yemeği olmalı, bir hediyesi olmalı.
Bir rüzgârı olmalı.
Bir sembolü olmalı, bir oyuncağı olmalı.
Bir havası olmalı sokaklara yansıyan.
Bir geleneği olmalı hafiften modernleştirilmiş.
Bir anısı olmalı “nerede o eski bayramlar” cümlesinin dışında.
“2018 seçiminde Abdullah Gül, muhalefetin ortak adayı olsaydı kazanırdı.”
*
Hahahaha!
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Tam bir sallama bu.
Hem de bayağı bir dayanaksız sallama.
*
Bayrakçı’nın sıraladığı üç muhalefet partisi şunlar:
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- BİRİNCİ PARTİ: Pandemi partisi.
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- İKİNCİ PARTİ: Metal yorgunluk partisi.
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- ÜÇÜNCÜ PARTİ: Genç seçmen partisi.
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Çünkü felaket tellallığı yapıyormuş.
*
Sanki ortada felaket yok, hayat güllük gülistanlıkmış da her şey Mehmet Ceyhan Hoca’nın uydurmasındanmış gibi bir yaklaşım.
*
Bu ancak ve ancak ansiklopedilerde “saçmalık” maddesine karşılık olabilir.
*
- Yoğun bakımlarda yaşam savaşı verilirken...
“Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız.”
*
Bu cümle, çok tepki aldı.
Benim de kulağımı tırmaladı.
Bakan Çavuşoğlu’nu aradım.
Berlin’deymiş.
Alman Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yapmış.
“ÇÖP TOPLADIM, İSRAFI GÖRDÜM”
*
Nereden çıktı bu manşet?
*
Anlatayım:
*
Hürriyet Ekonomi Servisi’nden arkadaşımız Emre Eser, her hafta “İşin Peşinde” diye bir köşe hazırlıyor.
Emre
Balat’ta imamlık yapan Emin Kır Hocamızın öyküsünü...
*
Emin Kır Hoca’nın serüveni, tayini Eyüpsultan’ın Balat semtindeki Hazreti Kaab Camisi’ne çıkınca başlamış.
Yıl: 2006.
“İslam’ı öyle bir yaşa ki... Seni öldürmeye gelen sende dirilsin”.
*
Ayasofya’nın eski imamı, sosyal medyada İslam davasını öyle savunuyor ki...
Sosyal medyada onu madara etmek isteyenler, onun artık gitgide çirkinleşen polemikçi üslubu nedeniyle bırakın onda dirilmeyi...
Ona bakıp İslam’dan uzaklaşıyorlar.
*
“Seni öldürmeye gelen sende dirilsin” yaklaşımı nerede?
Trafik yoğun. Otobüslere ek sefer konmuş.
Bunun nedenini anlamaya çalıştık arkadaşlarla.
Ve şöyle bir izah getirdik kendi kendimize:
*
Türkiye genelinde 16 milyon kişi, kapanmadan muaf.
Kim bu muaf tutulanlar?
Çeşitli sektörlerde çalışanlar... Sağlıkçılar... Güvenlikçiler... Adliye çalışanları... Kamu çalışanları... Özel sektör çalışanları...
“Eyvah! Perişan olduk! Şimdi virüs kıyılara ve Anadolu’ya yayılacak.”
*
Göç yanlısı cevap verdi:
*
“Ne alakası var? Arabasına atlayıp dağa, bağa, yazlığa gittiler. Bu yolculukla virüs nasıl yayılsın?”
*
Göç karşıtı sinirlenerek atağa geçti:
*
BİR: Alkol, bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor. Doğrudur.
*
İKİ: Dünya Sağlık Örgütü, korona açısından alkolden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Doğrudur.
*
ÜÇ: Dünyanın birçok ülkesinde karantina süreçlerinde alkol satışına aşırı sınırlandırmalar getiriliyor. Doğrudur.
*
Ama bütün bu doğrular, alkol satışlarının tüm yurtta 17 gün süreyle yasaklanmasını haklı çıkarmıyor.
*
Neden herkes aşıdaki büyük müjdenin farkına varamadı?
Sıtkı sıyrılmıştı milletin.
Tabii benim de.
*
- Öyle çok müjde verildi ki...
- Öyle çok milyon rakamı telaffuz edildi ki...
- Öyle çok hayal kırıklıkları yaşandı ki...
- Öyle çok rakamlarda revizeye gidildi ki...
Biz artık “Şu kadar milyon aşı gelecek” beyanlarına yüz vermez olduk.
*
İşte tam da bu yüzden...
“120 milyon BioNTech aşısı geliyor” haberinin hakkı tam olarak verilmedi.
*
Peki neydi bu seferki fark?
*
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Uğur Şahin Hoca’yla yürüttüğü müthiş aşı diplomasisi, sonuç verdi.
Ve Uğur Şahin, tüm Türkiye’nin huzurunda...
“120 milyon doz aşıyı Türkiye’ye gönderiyoruz” dedi, takvimi de net biçimde ortaya koydu.
Yani iş somutlaştı.
Yani elle tutulur hale geldi.
*
Dikkat! Dikkat!
- Bu yeni bir durumdur.
- Bu bir dönüm noktasıdır.
- Bu büyük bir müjdedir.
- Bu Türkiye’nin salgını yeneceğinin en somut göstergesidir.
- Bu bir devrimdir.
- Bu kapanmaların son bulacağının haberidir.
- Bu sokak yasaklarının biteceğinin haberidir.
- Bu kaygıların bittiği yerdir.
- Bu kayıplarımızın en aza ineceğinin göstergesidir.
*
Aynı zamanda bir eczacı olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, durumun farkına varmış olacak ki...
Şu mesajı paylaştı tüm kamuoyuyla:
*
“BioNTech ile imzalanan anlaşmayla 120 milyon doz aşının sözleşmeye bağlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu virüsle mücadelenin tek yolu aşı! Hızlı bir aşılama kampanyasıyla çalışan vatandaşlarımız başta olmak üzere herkesin bir an önce aşı yaptırmasını temin etmeliyiz”.
*
Bende oluşan ve bir türlü yatışmayan büyük heyecanın, büyük keyfin, büyük moralin temel sebebi işte budur.
*
Yaşasın yahu yaşasın!
Kurtuluyoruz bu meretten!
AKŞENER VE BABACAN ŞÖYLE YAPAMAZ MIYDI?
- MERAL AKŞENER: Bir hata yaptı. Vahim bir hata. Erdoğan’ı, çocuk katili Netanyahu’ya benzetti. Bağlamı ne olursa olsun çok münasebetsiz bir benzetmeydi. Hoş değildi. Yakışmamıştı. Yapması gereken tek şey vardı: “Pardon, bu yaptığım pek olmadı, maksadımı aştım, özür dilerim”. Ne olurdu yani böyle deseydi? Küçülür müydü? Mağlup mu olurdu? Kaybeder miydi? Yoksa tam tersi kazanır ve büyür müydü? Bence büyürdü ve kazanırdı. Ama yapmadı bunu. Yapmamayı tercih etti. Bu işten çıkardığım sonuç: Krizlerden zaferle çıkmayı bilmiyor bizim siyasetçiler.
*
- ALİ BABACAN: AK Parti’de milletvekiliyken Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı adayı olması için çabalamış. CHP ve tüm muhalefetle kulisler yapmış. Tam göbeğindeymiş bu işin. Ama perde arkasında kalmayı tercih etmiş. Kendi ağzıyla söyledi bunları... Lafının nereye gideceğini hesap etmeden. Tabii ki çokça eleştirildi. Şimdi durumu düzeltmek için “laga luga” sayılacak açıklamalar yapıyor. Halbuki yapması gereken tek şey şuydu: “Siyasi ahlak açısından bu yaptığımın affedilir tarafı yok” diyerek alıp başını gitmek ve bir kıyı kasabasına yerleşmek. Ama nerede onda bu yürek!
NE DİYORSUN AA MUHABİRİNİN SORDUĞU SORUYA?
ANADOLU Ajansı muhabirinin, Bakan Pakdemirli ve Bakan Varank’a sorduğu soruyu izledim.
*
Soru sormuyor, yorum yapıyordu. Yorum yapmıyor, hüküm veriyordu. Hüküm vermekle kalmıyor, verdiği hükümden yola çıkarak karşısındaki iki bakana hakaret ediyordu.
Hakaret etmekle kalmıyor, slogan atıyordu. Slogan atmakla yetinmiyor, ajitasyon çekiyordu.
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Başka hiçbir yorumu okumadan, kim ne demiş diye hiç bakmadan, hiçbir değerlendirmeye kulak vermeden, olayla ilgili hiçbir detaydan haberim yokken...
Konuyla ilgili olarak fikrimi soranlara şu cevapları verdim:
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- Bu muhabirin FETÖ’cü olup olmadığını bilmiyorum. Ama yaptığı şey... Tam olarak umudunu kaybetmiş bir FETÖ’cü eylemine benziyor.
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- Bu muhabirin FETÖ ile zerre alakası olmayabilir. Ama yaptığı şey... Küçük çapta Rus büyükelçi suikastı gibi. Sabbah’ın fedailerini andırıyor gibi.
*
- Bu muhabir FETÖ’den acayip uzak olabilir. Ama yaptığı şey... Uyuyan hücrenin uyanması gibi. Vücuda sarılan bombanın piminin çekilmesi gibi.
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AA muhabiri, aynı temalar üzerine bir soru sorsaydı...
Ama soruyu sorarken...
Gazetecilik formasyonundan bu denli hazin bir şekilde uzaklaşmasaydı...
Bunların hiçbirini demezdim.
BİR DAHA HATIRLATAYIM
- Düşene vurulmaz.
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- Ölmüş gitmiş insanlara karşı kin tutulmaz.
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- Aman dileyene kılıç kalkmaz.
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- Dostluklar iyi günde değil kötü günde belli olur.
- Müzevirden dost olmaz.
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- Başkasının dedikodusunu yapanın, senin de dedikodunu yapacağı hep akılda tutulur.
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- Mahcup olmasını bilmeyenle yakınlaşılmaz.
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- Rezil olmasını beceremeyenle yol gidilmez.
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- Özür dilemeyi küçültücü bulanla muhabbet edilmez.
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- Her şeyi kişisel alanla seyahate çıkılmaz.