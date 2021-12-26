Nebati, muhalefetin sloganını kullandı

“Büyük finansörler, bu işin bir şekilde döneceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? Her zamanki gibi küçük yatırımcılar.”
*
Nebati’nin bu açıklaması üzerine...
Kıyameti koparanlar var.
*
Diyorlar ki:
*
Anında fiyatlara yansıtanlar, dolar yüzde 40’a varan düşüş yaşadığı halde kıllarını kıpırdatmıyorlar.
*
Tutturmuşlar, “Yerine koyma maliyeti” diye bir gerekçe.
İyi de kardeşim, dolar düşünce yerine koyma maliyeti de düşmüş olmadı mı?
İndirsene fiyatları.
Dolar arttıkça...
İştahla arttırmıyor muydunuz fiyatları?
Şöyle şeyler oluyordu:
*
Kemal Bey, aday olmayı göze almış destansı konuşmalar yapıyordu.
*
Meral Hanım, başbakanlığı garantilemiş havasındaydı.
*
Ayşenur abla, dolara bakıp fenalıklar geçiriyor rolü yapıyordu.
*
Yine de sever, takdir ederdim Durmuş Yılmaz’ı.
*
“Başarılı bir Merkez Bankası Başkanı’dır” derdim. “Kalender meşrep bir havası var” derdim. “Bu topraklara özgü bir edası var” derdim.
*
Yani bir kredisi vardı benim gözümde.
Ve birkaç falsoyla bitip tükenecek bir kredi değildi bu.
*
Ama önceki gece...
Hiç düşünmeden şöyle derim:
*
“Asimetrik bir nezakete sahip. Adam kibarlıktan yıkılıyor abi!”
*
Mesela...
Ses tonu, asla ani inişlere ve ani çıkışlara kaymaz.
*
Mesela...
Yakından değil ama.
Uzaktan. Epey uzaktan.
*
Uzaktan baktığımda düzgün, sağduyulu, dedikoduya prim vermez biri gibi görünüyordu.
Türk Ceza Kanunu’nun yazımında görev almıştı.
AK Parti’nin dostuydu.
Bugünlerde nerelere savruldu acaba?
Daha önce de vurguladığım gibi...
Meclis’teki ilk sınavınızdan on numara beş yıldız aldınız.
*
Sonra çok önemli bir toplantı yaptınız:
“Yine mi TC ile uğraşılıyor? Ne gerek var? Neler oluyor?” diye söylenerek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a mesaj attım. “Doğru mu bu?” dedim.
*
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan bana gelen mesaj aynen şöyle:
*
“Ahmet Bey, tüm müftülüklerimizin isim tabelalarında TC var. Ama camilerde bu ibare zaten yok. Olmayan şey ile ilgili kaldırma talimatı nasıl verilecek? Bazı cami görevlileri isimden önce kendi inisiyatifleriyle TC koymuş, onlar da zaten duruyor. Durması da çok normal. Sadece rengi kırmızıya boyanacak, o kadar. Kaldırma söz konusu değil.”
*
Hiçbir derde derman olmayacak, dahası dertsiz başa dert açacak gereksiz bir uğraştır TC ile uğraşmak.
Nefret ettirmeyen, saygı uyandıran...
Önyargı oluşturmayan, sevdiren...
Bir üsluptu Bakan Nebati’nin üslubu.
*
TÜİK kapısına dayanan CHP’ye ve tüm muhalefet partilerine şöyle dedi:
*
“Detaylı bilgi talep eden tüm siyasi parti temsilcilerimizi Bakanlığımıza davet ediyorum. Lütfen gelin. Rahat rahat görüşelim, konuşalım.”
*
- 3 BİN 900 LİRA: Psikolojik sınır olarak beliren dört bin liranın altında kalacağı için bir tatminsizlik hissine yol açar.
*
- 4 BİN LİRA: Sürprizsiz, beklentiye uygun ve şaşırtmayan bir sonuç olacağı için halay çektirmez, düğün bayram ettirmez.
*
En öfkeli anınızda içinizden 10’dan 1’e doğru geri sayım yapın. Her şey bir anda anlamsızlaşacaktır.
Alpay Özalan öfkeliyse ve ayaktaysa... Oturun ve onu yalnız bırakın. Böylece yumruk yeme ihtimaliniz azalacaktır.
*
Öfkeden kendinizi kaybettiğiniz anda, gözlerini yumup Yunus Emre’yi, Mevlana’yı, Şeyh Edebali’yi aklınıza getirin.
*
Özgür Özel’in rakiplerini sinirlendirme potansiyeli var. Kabul. Fakat her defasında o kendini kurtarıyor, olan size oluyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın.
AH SERGEN YALÇIN AH
Siyasi ayrımcılık zerre kadar dikkate alınmadı.
Popüler kültürde yükselen değerler öne çıktı.
Var olan kutuplaşmaya hiç yüz verilmedi.
Uç noktalara savrulmamaya özen gösterildi.
Başarının hakkı teslim edildi.
Türkiye’nin en gözde starlarının buluştuğu platform çıktı ortaya.
Altın Kelebek
Söyledikleri marşın sözleri şöyleydi:
*
“Yolumuz devrim yoludur / Gelin kardaşlar gelin / Yurdumuza faşist dolmuş / Vurun kardaşlar vurun”
*
Barolar Birliği’nin yolu...
Taaa 87 yıl önce verilmiş bu hak.
Üstelik Avrupa’nın birçok ülkesinde henüz bu hak tanınmamışken.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 87 yıl önce tanınan bu hakla ilgili olarak yayınladığı mesajda şöyle demiş:
*
“Her ne kadar kadınlarımız, seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de, haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır.”
*
Bu cümleden yola çıkarak...
İki köşe yazısının cümleleri arasına sıkışmış şu iki bilgiye rastladım:
*
- BİR: Meğer Dünya Bankası’nın istatistik açısından bir Performans Endeksi varmış. Türkiye bu endekste 128 ülke arasında en iyi ilk 20’deymiş.
*
- İKİ: Meğer TÜİK’in istisnasız tüm verileri, aralıksız olarak uluslararası denetime tabi tutularak denetleniyormuş.
*
Bunlar gerçek mi abi?
Hakikaten de böyle mi?
“Birazdan Merkez Bankası’na gidiyorum” demiş ve bütün gözlerin kendisine çevrilmesini sağlamıştı.
*
Taraftarları coşmuştu.
“Yaşa Kılıçdaroğlu! Var ol Kılıçdaroğlu! Şimdi Merkez Bankası düşünsün! Müthiş hamle! İşte budur!”
“Nedir? Nereden çıktı bu?” falan diye minik bir araştırmaya giriştim.
Ve hemencecik buldum!
Gündüz kuşaklarının başa güreşen programlarından Esra Erol’un programında bir hanımefendi, “Kocamın kredi kartlarını bile ben ödedim ama o Şengül’le kaçtı” iddiasıyla ekrana çıkmış.
Stüdyoda esip savuruyor.
Eşi ise canlı yayına Zonguldak’tan bağlanmış.
*
Hanımefendi, kendisini bırakıp Şengül’le kaçan kocasına saydırıyor da saydırıyor.
Fotoğraflarıma bakanlar, genelde “Aman da ne şirin şey, aman da ne şeker şey, ben bunu yerim yahu” diyorlar, başka da bir şey demiyorlar.
Zannediyorlar ki ben gamsız, kasavetsiz, mutlu mesut yaşıyorum.
Ahmet Hakan’ın elinden çektiğim acıları asla fark etmeyip bana alenen ciğercinin kedisi muamelesi yapıyorlar.
Çok şükür, çok şükür!
Nihayet bunu fark eden bir kişi çıktı:
Bülent Arınç!
O engin ferasetiyle, o muhteşem basiretiyle, o meşhur uyanıklığıyla, o asla külyutmaz tabiatıyla...
Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine verilenleri, kendi marifetleriyle elde ettiklerini sananlardan oluşan bir hizip bu.
*
Kimdir bunlar?
Mesela
Nebati, muhalefetin sloganını kullandı
Kur yükseldikçe...
Ne diyordu Kemal Kılıçdaroğlu?
*
Şunu diyordu:
“Geliyor gelmekte olan...”
*
Muhalefetin sloganı olmuştu bu.
*
Gözlerindeki ışıltı her geçen gün daha da artan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, muhalefetin işte bu sloganını kullanmış resmen.
Ama bambaşka bir bağlama oturtarak.
*
Söylediği şu Nebati’nin:
*
“Jet hızıyla çıkardılar fiyatları, öyle yamaç paraşütüyle gezer gibi ortalıkta dolanmasınlar. Fiyatlar, aşağı hızlı bir şekilde inecek. Yoksa geliyor gelmekte olan... Hazine ve Maliye’nin sopası.”
*
“Geliyor gelmekte olan” sloganını, fiyatları indirmemekte ısrar edenlere uyarlamış Bakan Nebati.
Ama ben asıl, “Hazine ve Maliye’nin sopası” ile neyi kastettiğini merak ettim.
SONUNA KADAR İNKÂR DOKTRİNİ
FUTBOLCU Neymar’ın eski sevgilisi Safarova anlatıyor:
*
“(Neymar’ı) yatakta bir kızla basmıştım. Ben daha bir şey demeden (Neymar) bana, ‘Bu kız kim?’ dedi. Alkollü numarası yapıyordu.”
*
Hahahaha!
*
“Sonuna kadar inkâr” diye bir doktrin vardır.
Ne kadar aşınmış olursa olsun...
Ve kim ne derse desin...
Bu doktrin, kıyamete kadar hükmünü icra edecektir.
MATRİX’E GİTMEYİN
- Epik üçlemenin bir aşk hikâyesine dönüşümünü izlemek istemiyorsanız.
- Hayal kırıklığı yaşamak ve hayallerinizle oynatmak istemiyorsanız.
- Morpheus ve Neo’nun imajlarını berbat edişini görmek istemiyorsanız.
- O güzelim Matrix felsefesinin taşa çalınmasını istemiyorsanız.
Matrix’in son halkasını sakın izlemeyin.
HASTALIK ANLATMAYA BAYILANLARI ANLAMAZDIM
BENDEN yaşça büyük tiplerin hastalık muhabbetlerine maruz kalırdım.
*
“Senin büyük tansiyon kaç?”diye soruyorlardı birbirlerine. “Geçen kontrole gittim, benim şeker şöyle çıktı” diye anlatıyorlardı. Kolestrol ölçümleri üzerine bayağı bir geyik çeviriyorlardı.
*
Geçen gün ben de kendimi sağlık durumumla ilgili konuşurken yakaladım.
Üstelik bunu aşırı bir haz duyarak yapıyordum.
*
Demek ben de hastalık anlatmaya bayılanlar kervanına katılmış durumdayım.
Aman Allah’ım!
ÖYLE GICIK OLUYORDUM Kİ EDİRNE’DEKİ BULGARLARA
“SİZİN para çok kıymetsiz. O yüzden buraya gelip alışveriş yapıyoruz” diyerek Edirne’ye akın ediyorlardı ya Bulgarlar.
Öyle sinir oluyordum ki bu duruma.
*
Sırf Bulgarların bu eziklemesinden kurtulduğumuz için bile...
Kurdaki düşüşü alkışlayabilirim.
SİYAH TUVALET KÂĞIDI OLAYI
Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan, yurtdışından özel olarak siyah tuvalet kâğıdı getirtmiş.
Türkiye’de bulunmuyormuş bu ürün.
Yurtdışında ise 6 tanesi 4 yüz liradan satılıyormuş.
*
Millet, topa tutuyor Aslıhan Doğan’ı.
“Ne gerek var” diyerek detaylarda gizlenen zevklere düşmanlık edenler de var, “Millet bunca yoksulluk çekerken” diyerek popülizm yapanlar da.
*
Fakat işin bir de göz önünde bulundurulmayan şu yönleri yok mu:
*
Türkiye’de neden sadece beyaz tuvalet kâğıdı var?
Neden siyah tuvalet kâğıdının yerli ve millisi üretilmiyor?
Beyazını üretmekten daha mı pahalı siyahını üretmek?
Ayrıca siyah tuvalet kâğıdı, çok iyi bir fikir değil mi?
ATATÜRKÇÜ CÜBBELİ
CÜBBELİ Ahmet’in son demeci şöyle:
*
“Ben Atatürk dönemi Diyanet’ini istiyorum.”
*
Var ya...
Gün geçtikçe daha çok Atatürkçü oluyor Cübbeli.
*
Bunun bir adım sonrası...
Sarı leblebi yiyerek...
“Bir daha gel gel Samsun’dan / Sarı saçlım mavi gözlüm / Neredesin nerde” türküsünü söylemek olacak galiba.
IVIR ZIVIR ŞEYLER
- KÜRESEL ÖRF: Yılbaşı kutlamasıyla ilgili olumsuz laflar edenlere şöyle cevap verebilirsiniz: “Bu artık bir küresel örftür kardeşim.”
*
- EMİLY VE KEZBAN: “Emily in Paris” diye bir dizi var piyasada... Oysa bunun Türk versiyonu, yıllar önce yapılmıştı. Bakınız: Hülya Koçyiğit ve İzzet Günay’lının “Kezban Paris’te” filmi.
*
- HÜLYA AVŞAR: Artık şuna ikna olmuş durumdayım: 40 yıl sonra da Hülya Avşar polemik yaratabilecek. Yaşarsak görürüz.
*
- HATIRLATMA DOZU: Çok seviyorum bu tabiri. Geçmişi çabuk unutanlara arada sırada bu aşıdan yapılmalı.
*
- HALDUN: “Yılın erkeği” diye bir seçim yapılıyor. Benim favori adayım Aleyna Tilki ile Serenay Sarıkaya arasında gidip gelen Haldun’dur.
*
- EV VE DOLAR: Her şeyi anlarım ama her şeyi... Sadece “ev satıp 17 liradan dolar almak” eylemini anlayamam.