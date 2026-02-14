Haberin Devamı

- BİR: Ruşen Çakır’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la tokalaşması.

- İKİ: Ali Mahir Başarır’ın Adalet Bakanı Akın Gürlek’le tokalaşması.

- ÜÇ: Ümit Özdağ’ın Hüseyin Yayman’la tokalaşması.

*

Bu “üç tokalaşma” bazılarına dert oldu.

Vuruyorlar da vuruyorlar. “Sen nasıl onunla tokalaşırsın” diyorlar.

Tokalaşmayı “teslim olma” ya da “teslim alma” olarak görüyorlar.

Tokalaşanlar da sürekli “tokalaştım ama bir sor hele neden tokalaştım” diye açıklama üstüne açıklama yapıyorlar.

*

Hem en basit medeni hareketi, yeryüzünün en lanetli işine çeviriyorlar hem de gerginlikten, gerilimden yakınıyorlar.

Ya sabır. Ya sabır.

*

Ne yani? Tokalaşma da mı olmayacak?

*

- Gazeteciliğini Erdoğan karşıtı aktivizme dönüştürmüş Ruşen Çakır, tabii ki Erdoğan’ı gördüğünde saygıyla elini sıkmaya çalışacak.

*

- Akın Gürlek’e karşı en sert söylemleri yükseltmiş Ali Mahir Başarır, tabii ki Akın Gürlek’le karşılaştığında selam verecek, tokalaşacak.

*

- AK Parti’yle kıran kıran mücadele eden Ümit Özdağ, tabii ki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’la tokalaşacak.

*

Tartışılacak, konuşulacak işler değildir bunlar. Kendimize gelelim.

SIFIR İTİMAT

KOLTUĞUNDA otururken hakkında hiçbir şey söylemedikleri bir bakan hakkında koltuktan kalkar kalkmaz atıp tutmaya başladılar.

*

“İtimat telkin etmeyen tipler” listesi yapsam...

Listenin ilk üçüne girer bu tipler.

CHP’YE DOST TAVSİYELERİ

- Hep ani kararlar alıyorsun. Bazen ikileme düş CHP.

- Kontrolünü kaybediyorsun. Kontrollü olman şart CHP.

- Öfkene yenik düşüyorsun. Derin nefes alıştırmaları yap CHP.

- Hep bağırıyorsun, hep haykırıyorsun. Sesini azıcık indir CHP.

- Sürekli tehdit ediyorsun ama korkutamıyorsun. Boş yapmaktan kaçın CHP.

- Önünü arkasını düşünmeden olaylara dalıyorsun. Azıcık tartarak eyleme geç CHP.

- Hep duyguların yönlendiriyor seni. Biraz da aklın yönlendirsin seni CHP.

- WhatsApp’ta çok vakit geçiriyorsun. Elindeki telefonu biraz bırak CHP.

ABDÜLHAMİD’İN YALNIZLIĞINA TERK EDİLMİŞ BİR ADAM

İRAN rejiminin en aklı başında ismi kimdir?

Tabii ki İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dır.

*

Fakat İran rejimi, adamı...

- Sürekli itip kakıyor.

- Daima örseliyor.

- Hep küçümsüyor.

*

Yok mu koca İran’da “Seni Abdülhamid’in yalnızlığına terk etmeyeceğiz ey Pezeşkiyan” diyecek yiğitler?

BEREN’İN TEKLİSİ İÇİN BİR KARNE

- CESARET: Bir meydan okuma olarak bakıldığında: Çok cesurca.

- DAYANIŞMA: Eşi Kenan Doğulu’nun kendisine tam destek olması: Göz yaşartıcı.

- KLİP: Hiçbir masraftan kaçınmaması: Çok cömertçe.

- KARİYER: Riski göze alıp bambaşka sulara dalması: Takdire şayan.

- İNGİLİZCE: Daha ilk adımda evrensele ulaşma çabası: Çok acayip.

- DANS: Hem şarkı söyleyip hem de dans etmesi: Çok cüretkâr.

- SAÇ: Öyle bir saç şekline fit olması: Serdengeçtice.

- MESAJ: Politik mesaj verme kaygısı taşıması: Çok stratejik.

*

Heves var, cesaret var, strateji var, dayanışma var, para harcama var, İngilizce var, dans var, serdengeçtilik var.

Ancak maalesef her tarafından dökülen muazzam bir OLMAMIŞLIK da var.

Sorry yani.

DERİN AK PARTİ TABANI ÇOK MUTLU, ÇOK MESUT

- Mutluluktan uçuyorlar. Acayip moralliler. Heyecanlılar. İki yeni bakanı da coşkuyla karşıladılar. “Ha şöyle, ha şöyle” diyorlar.

*

- Şunu anladım: “Dava” adına risk almayanları, tavır koymayanları, mücadeleye girişmeyenleri pek benimsemiyormuş derin AK Parti tabanı.

*

- Derin AK Parti tabanı, mücadeleci kişilikler istiyor. Bütün mücadeleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bırakan isimleri beğenmiyorlar.

*

- CHP’nin en karşı çıktığı isimler, derin AK Parti tabanının en beğendiği isimler. Bunu bir ölçü olarak benimsemiş durumdalar.

BAHÇELİ’Yİ ÇAĞRIŞTIRAN ŞEYLER

KLASİK araba. / Demli çay. / Ferdi Tayfur. / Tespih. / Anlamlı çiçek aranjmanları. / Sosyal içerikli rozetler. / Mesajlı yüzükler. / Köstekli saat.

MAHMUT TANAL NASIL KURTULUR

MECLİS’teki kavga olayında aldığı hasarı, sokak raconuna uygun bir tarzda karşılamaya çalışan Mahmut Tanal, Osman Gökçek’le ilgili şunları söylüyor:

*

“Aslında ben onu dövecektim ama sinsice saldırdı. O yüzden böyle oldu. Çıksın karşıma. İsterse babasını da yanına alsın.”

*

Çok yanlış bir strateji. Çünkü sokak raconunda kavgada hasar alan birinin, iddialı çıkışlar yapmasına her zaman alaycı bir küçümsemeyle bakılır.

*

Mahmut Tanal ancak “şiddet karşıtı bir söylemi” yükselterek bu işten kurtulabilir.

EN BOŞ BELEŞ BEŞ CÜMLE

- BİR: Savaş kabinesi kuruldu.

- İKİ: Erken seçim geliyor.

- ÜÇ: Kabine yine değişecek.

- DÖRT: Artık daha da muhafazakârlaşacağız.

- BEŞ: Mustafa Çiftçi acayip İslamcıymış.