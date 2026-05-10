Ne yani? Telefona çıkmama hakkımız yok mu

Haberin Devamı

“Hayrola Burcu. AK Parti’ye geçiyormuşsun. Doğru mu bu” diye sormak için.

Telefon çalmış, çalmış, çalmış.

Fakat açan yok.

*

Bunun üzerine Ali Mahir Başarır’ın söylediği şu:

*

“Telefonlara kim çıkmaz? Suçlu çıkmaz. Korkak çıkmaz. Acizler çıkmaz.”

*

Bağlamından ayrı olarak söylüyorum:

*

Suç, korku, acizlik falan... Bir insan, bunların hiçbirinin söz konusu olmadığı bir durumda da telefonunu açmak istemeyebilir.

Mesela ben:

Konuşacak havada değilsem açmam telefonu.

*

Ali Mahir Bey, çok rica edeceğim, bu konuda genelleme yapmayın.

Her telefon açmayanı suçlu, korkak ve aciz ilan etmeyin.





Haberin Devamı

ÖZEL O GAZETECİDEN ÖZÜR DİLEYECEKTİR

GAZETECİ dokunulmaz değildir. Gazeteci nasıl siyasetçileri eleştiriyorsa siyasetçiler de gazeteciyi eleştirecek.

Ama eleştiri başka, hakaret başka.

*

CHP Lideri Özgür Özel, televizyonda konuşurken gazeteci Sinan Burhan’ı eleştirmemiş, düpedüz hakaret etmiş, “mikrop” demiş.

Çok ayıp. Çok saygısızca.

*

Stresli günler geçiriyor Özgür Özel.

Bu nedenle de bazen öfke kontrolünü kaybediyor.

Umarım Sinan Burhan’a ettiği hakaretten pişman olmuştur ve özür dileyecektir.

*

Pişman olmamışsa ve özür dilemeyecekse...

Kendisi açısından durum vahim demektir.

ÇOK MERAK EDİYORUM

ÖZGÜR Özel, Burcu Köksal’a...

“Gerekirse boşa kocanı, partine bunu yapma. Sen boşa kocanı, parti senin arkanda durur” demiş.

*

Burcu Köksal, acaba buna nasıl bir yanıt verecek?

*

Bunu deli gibi merak ediyor olmam...

Ne kadar da zevksiz, eğlencesiz, kısır ve bomboş bir hayatım olduğunun kanıtı sayılır mı acaba?

Haberin Devamı

IVIR ZIVIR NOTLARI

- İngilizlerin çektiği bir tarikat dizisini izliyorum. Nasıl yavaş, nasıl akmıyor, nasıl kekremsi... Anlatamam.

*

- Algoritma nedeniyle ODTÜ Bahar Şenliği olaylarının videolarına maruz kalmaktan fena halde sıkılmış durumdayım.

*

- Hiç iyi bir Şebnem Ferah dinleyicisi olmamama rağmen ben bile 3 Haziran Şebnem Ferah konserini merak ediyorum. Propagandanın gücü yani.

*

- Hantavirüsle ilgili söyleyebileceğim tek şey şu: Devasa büyüklükteki yolcu gemilerinden uzak durun.

*

-Trump’ın UFO belgelerini erişime açmasıyla ilgili olarak ABD’de “Trump gündemi değiştirmek istiyor” diyen çıktı mı? Ses ver Yunus.

ÜŞENGEÇ MİLLETVEKİLİ

AK Parti Kırşehir milletvekili Necmettin Erkan, SAHA EXPO Fuarı’ndan fotoğraflar paylaştı sosyal medya hesabından.

*

Haberin Devamı

Fotoğrafları incelemeye bile gerek yok. Hepsi “Ben yapay zekâ ile oluşturuldum” diye bas bas bağırıyor.

*

Milletvekili Erkan, fuara gitmiş galiba. Gitmişken neden ürünlerin önünde tek tek fotoğraf çektirmek yerine böyle bir yola başvurdu acaba?

Üşengeçliğinden mi?

*

Ben AK Parti’yi yönetenlerin yerinde olsam bu üşengeç milletvekiline önümüzdeki bir ay boyunca her sabah TUSAŞ’ın önünde fotoğraf çektirme cezası verirdim.

ÜSKÜDAR’DA GAZZE’Yİ YAŞAMAK

BU sayfanın editörü Polat Paksoy, geçen gün İletişim Başkanlığı’nın Üsküdar Meydanı’ndaki “Gazze Mektupları” sergisini gezmiş.

*

Şöyle anlatıyor Polat sergiyi:

*

“Dün gittim bu deneyim sergisine. Gazze’yi yaşamış gibi oldum. Bombalanmış bir evin içindeymişsin gibi hissediyorsun. Uçak ve ağıt sesleri çok etkileyiciydi.”

*

Haberin Devamı

Polat’ın İletişim Başkanlığı’ndan bir de talebi var:

*

“Üsküdar Meydanı’ndakiler Gazze konusunda zaten hassaslar. Bu sergi, asıl Sultanahmet, Taksim veya Galataport gibi turistlerin yoğun olduğu meydanlarda açılmalı.”

İÇİŞLERİ BAKANI’NIN EKRAN PERFORMANSI

A Haber’de izledim İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi. İzlenimlerimi aktarıyorum:

- Sözü uzatmıyor, gayet kararında konuşuyor.

- Sorulara doğrudan cevap veriyor, başka konulara geçmiyor.

- Sıfır şov, azami ciddiyet... Bu izlenimi veriyor.

- Çok da asık suratlı değil. Gülümsemeyi ihmal etmiyor.

*

Reytingini bilmiyorum ama ben Bakan Çiftçi’nin ekran performansına 10 üzerinden 8 verdim.



