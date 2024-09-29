Nasrallah notları… Hizbullah’ın beyni ve kalbi yok oldu

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- ASKER / SİYASETÇİ: Nasrallah, Hizbullah’ın hem beyni hem de kalbiydi. Lübnan gibi karmakarışık yapıdaki bir ülkede 32 yıl boyunca ayakta kalmak, hiç kolay bir iş değil, büyük bir siyasi beceri ister. İsrail’e kafa tutmak da askeri beceri ister. Nasrallah’ın iki alanda da becerikli olduğu çok netti.

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- AŞIRI KARİZMA: Karizmatik bir adamdı Nasrallah. Hitabeti güçlüydü. Haftada bir yaptığı konuşmalar, her kesim tarafından takip edilirdi. Kitlelerle büyülü ilişki kurabiliyordu. Adı etrafında bir mit oluşmuştu.

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- BİR DETAY: Karizmasını besleyen bir detay: 18 yaşındaki oğlu Hadi Nasrallah, bir İsrail çatışmasında öldürülenler arasında yer alıyordu. Öldürülenler için düzenlenen cenaze merasiminde Hasan Nasrallah, ölen gençleri alınlarından öpüyordu. Sırayı bozmadı Hasan Nasrallah. “Ölen gençlerden biri” muamelesi yaptı oğluna.

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- İLK ZAFER: Lübnan’daki Hizbullah direnişinin de etkisiyle İsrail, 2000 yılında işgal ettiği Güney Lübnan’dan çekilmek zorunda kaldı. İsrail, ilk kez bir Arap ülkesinden çekilmek zorunda kalıyordu. Bu tarihi olay, Hizbullah’ın zaferi olarak algılandı. Nasrallah, bu tarihten itibaren müthiş bir itibar kazandı.

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- TEK LİDER: 2006’da Hizbullah savaşçıları, İsrail’e bir operasyon yaptı. Bir İsrail askeri öldürüldü, iki İsrail askeri de rehin alındı. Böylece İsrail ile Hizbullah arasında bir savaş başladı. Bu savaş da Nasrallah’ı, “İsrail’e karşı direnen tek Arap lider” konumuna yükseltti.

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- YERİN ALTINDA: İsrail’in bir numaralı hedefiydi Nasrallah. 2006’dan beri de resmen yerin altındaydı. Çok iyi korunuyordu. Nasrallah’ın korunması, Hizbullah için en yaşamsal konuydu.

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- SÖNEN YILDIZ: Suriye iç savaşında mezhepçi bir pozisyonda kalması, Nasrallah’ın itibarını biraz geriletti. Hariri suikastının ardından da Nasrallah’ın Lübnan iç siyasetindeki durumu, eski havasını kaybetti. Bunlar da Nasrallah’ın kişisel tarihinin en sorunlu alanlarıdır.

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- TARİHİ KIRILMA: Nasrallah’ın öldürülmesi, herhangi bir Hizbullah komutanının öldürülmesine benzemez. Nasrallah’ın öldürülmesi, tarihi bir kırılma noktasıdır. Lübnan’daki İsrail karşıtı direniş hattı, çok ciddi bir yara aldı. Bundan sonra Lübnan’da bir direniş hattı kalmayabilir. O derece önemlidir Nasrallah’ın öldürülüşü.

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ÇARŞAFLIYA SENİN OĞLUN ŞEHİT OLMASIN DİYOR MUSUN

ÇARŞAFLI bir anne, Harbiye Orduevi’deki oğlunu ziyarete gitmiş.

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Sözcü gazetesi, çarşaflı kadının fotoğrafını yayınlayıp dokuz sütun üzerine koskocaman bir manşet atmış.

“Başımıza taş yağacak. Çarşaflı bir kadın Orduevi’nde. Hayır! Olamaz böyle bir şey” edasında bir manşet.

*

O çarşaflı annenin oğlu, askermiş.

*

Soruyorum:

Sözcü gazetesi, o anne için şöyle bir manşet atabilir miydi:

*

“Sen çarşaflısın. Senin oğlun bu ülke için şehit olmasın.”

*

Şehit olmak söz konusu olduğunda...

Çarşaflı annenin oğlu en ön safta...

*

Orduevi’ne girmek söz konusu olduğunda...

Çarşaflı annenin kıyısından geçmeye bile hak yok.

*

Böyle mi yani?

*

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Şu mesleğe başladığımda kılık kıyafet yobazlarına, “Bırakın şu kılık kıyafet zabitliğini” diyordum.

Neredeyse emekli olacağım, yine aynı şeyi söylüyorum.

*

Ben artık umudu kestim. Kılık kıyafet takıntısından kurtulamayacak bu ülke.

KEDİM SEKTER ŞERO’NUN ARDINDAN YAZDI

HEY gidi koca Şero! Demek sen de gittin ha!

*

Bir siyasi parti kedisi olmanın nimetini de gördün külfetini de. NİMET: Kitlesel ve ideolojik bir ilgi merkezi olmaktı. Benim gibi bir evin içinde tek bir kişiyle yetinmedin yani. KÜLFET: Hizipler arasında kaldığın oldu, her gelen genel başkana uyum sağlamak zorunda kaldın. Bendeki dinginlik yoktu sende.

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Bizim ihtiyar delikanlımızdın sen. Kediler dünyasının en politiği. CHP gibi bir partide çok iyi idare etmeyi bildin. Gidişinle üzdün hepimizi ama tek tesellimiz var: Ekrem, Mansur, Özgür arasında bir tercih yapma durumunda kalmadan sahneden çekiliverdin.

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Buradan CHP’ye sesleniyorum: Şero’nun yeri dolmaz ama yine de bir iki kedi kardeşimizi partinizin evladı kılarak Şero’nun tertemiz anısına esaslı bir selam sarkıtabilirsiniz.