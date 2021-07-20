Nasıl zorba olunur

- FRİDA KAHLO: Kendisinin fotoğrafının bulunduğu bir tişört, bir şapka ya da bir çantaya sahip olsanız iyi olur. Bir de Büyükada’ya yolunuz düştüğünde Troçki’nin evini gösterip “Ne zaman bu evi görsem Frida’yı anımsarım” diye iç geçirmeniz çok havalı kaçacaktır.
*
Dünkü Hürriyet’te su gibi okudum.
*
Hikmet Çetin...
- Sağduyusuyla...
- İNTİHARIN EŞİĞİNDE: Nobu isimli bir Japon varmış. Aşçılıktan anlarmış. Bu Nobu, Peru’da perişan vaziyette takılıyormuş. Peru’nun arka mahallelerinde külüstür bir lokantada memleketi Japonya’nın yemeklerini yapıyormuş. Öyle memnuniyetsizmiş ki hayatından, neredeyse intihar edecekmiş.
*
- MARTIN AMCA: Masal bu ya... Tam bu sıralarda Peru’da gezintiye çıkan yönetmen Martin Amca’nın yolu, Nobu’nun yemek yaptığı bu külüstür lokantadan geçmiş. Bayılmış suşilere, saşimilere falan Martin Amca. “Gel” demiş, “Seni Hollywood’a götüreyim”. Nobu’nun gözleri parlamış.
*
Herkes bunun nedenini merak ediyor.
Benim elimde iki temel neden var:
*
Birinci neden: Bir kulis bilgisine dayalı.
*
İkinci neden: Kişisel bir tahmine dayalı.
*
Özellikle muhafazakâr kesimlerde...
Yaklaşım genel olarak şöyleydi:
Alnı secdeye değiyorsa... Korkma.
*
Dinine, diyanetine bağlıysa... Zarar gelmez.
*
Allah diyor, Kuran okuyorsa... Olumlu yaklaş.
“Biji Serok Erdoğan” diye karşılandı ya...
*
Ahmet Davutoğlu, ima yoluyla da olsa...
Şöyle bir yaklaşım sergiledi:
*
“Bahçeli beni ‘Serok Ahmet’ diye eleştiriyordu. İşte bakın: Erdoğan’a da ‘Biji Serok Erdoğan’ denildi. Bakalım Bahçeli, buna ne diyecek?”
*
Bahçeli bu konuda bir şey demedi.
- İstanbul’da bugünlerde bütün restoranlar, bütün kafeler tenha... Her mekânda başköşeler senin. Her mekânda izzet ikram sana.
*
- O meşhur trafik çilesi, resmen Bodrum/Çeşme hattına postalanmış... Trafik de yok, çile de yok. Yollar bomboş.
*
- “Boğaz’a nazır” diye bir tabir var ya... İşte bu tabir, bu parka cuk oturuyor. Yok böyle Boğaz manzarası! Birinci köprü ayaklarınızın altında. Üç köprüyü bir anda görebiliyorsunuz. Ufuk alabildiğine açık. Yeşil ile mavinin harikulade uyumu.
*
- Tamam, manzara güzel! Ama bu parkı, en güzel yapan sadece manzarası değil. Parkın tasarımı çok zarif. Her şey çok kararında. Mimarisi çok iyi planlanmış. Hiçbir şey abartılmamış. Hiçbir şey es geçilmemiş.
*
Yaklaşan cisim şudur:
*
Erken seçim kampanyası.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan, startı verdi:
Seçim kampanyası başladı.
*
Genelde seçime üç beş ay kala girdiğimiz
BİRİNCİ İHTİMAL
AK Parti’nin “Madem rakibimiz Kemal Kılıçdaroğlu, o halde hiç çalışmamıza gerek yok” diyerek rehavete sürüklenmesini istiyor olabilirler.
İKİNCİ İHTİMAL
CHP Genel Başkanlığı koltuğu, Cumhurbaşkanlığı koltuğundan bile daha tatlı olduğu için hamlelerini buna göre ayarlıyor olabilirler.
ÜÇÜNCÜ İHTİMAL
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a, “Belediye başkanısın, belediye başkanı kalacaksın” mesajı vermeye çalışıyor olabilirler.
DÖRDÜNCÜ İHTİMAL
- Ecevit solcu değil.
- Erdal İnönü solcu değil.
- İsmet Paşa zaten solcu değil.
- Atatürk’ün solla alakası yok.
*
Zülfü Livaneli, kimlerin solcu olmadığı konusunda hüküm vermeye öyle meraklı ki...
Sanırsın ki...
Kendisi
Bazıları kafa buluyor.
“Amerikan tarihçisi Ordinaryüs Profesör Alpay, Amerikan tarihi hakkında kitap yazmış” falan diye.
*
Tarih kitabı yazmak için ille de ordinaryüs falan olmaya gerek yok.
İsteyen yazar. Amatörce.
Yani... Beyaz, Anglosakson, Protestan.
*
Amerika’nın elitleri bunlar. Sınıfsal üstünlük bunlarda.
Bunların dışında kalanların tümü alt sınıf. Yani Katolik, Yahudi, siyahi, Müslüman, Hispanik, Uzakdoğulu falan.
*
ABD’de ne varsa ille bizde de olacak ya...
Bu tanımlamanın bir benzerini bize de uyarlamışlar.
“Türk, Sünni, beyaz”
Genel yorumum şudur:
*
Çok önemli tespitler var röportajda. Özellikle Erdal İnönü, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal’la ilgili saptamaları ilginç. Çok yararlı, çok etkileyici bir röportaj. Bulup okumanızı tavsiye ederim.
*
Ve fakat Zülfü Livaneli’nin röportajdaki bir sözüne takılmadan da edemedim.
“Atıl kurt” diyen Tarkan’dır.
*
Kimine göre Kartal Tibet...
“Çalıkuşu” filmindeki
65 yaşındaki İsmail Abimiz, bir kadın arkadaşıyla kafede oturuyor.
*
Aynı kafede...
İsmail Abi’nin oturduğu masanın biraz ilerisindeki masada...
Adamın biri, bir kadına saldırıyor.
*
Masadaki su bardağını kadının başında kırmalar...
Elindeki bıçakla kadına saldırmalar...
Bazıları hep aynı şeyi söylüyorlar:
“O zaten Tayyip Erdoğan’ın önünü açmıştı. Başımıza gelenler hep onun yüzünden.”
*
Oysa eleştirildiği bu konu...
Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı...
“COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ”nden çıkardım.
*
İşte o maddeler:
Bu haber, önceki gün tüm Türkiye’yi salladı.
*
Üniversite sınavlarına giren gençler, “Biz burada sınavda ter dökelim, elin Katarlısı gelsin sınavsız tıp okusun” diye isyan etti.
*
Evlatlarının istikbali için varlarını yoklarını seferber etmiş ana babalar, haberin etkisiyle moral çöküntüsü yaşadılar.
*
Haber, o kadar bomba etkisi yaptı ki...
Kınama demeçleri üst üste geldi.
Nasıl zorba olunur
Böyle bir belgesel var. Ben de izledim bu belgeseli.
Hitler, Saddam Hüseyin, Stalin, İdi Amin, Kuzey Kore’nin ‘Kim’leri ve Kaddafi konu edilmiş belgeselde.
*
Anlatılan isimlerin...
Tabii ki yatacak yeri yok. Tabii ki zorbalıkları tartışmasız. Tabii ki her biri ölüm kustu yeryüzünde.
*
Ama ben yine de bu belgeselin...
Genel yaklaşımından, üslubundan, tek taraflı bakışından, mübalağasından falan... Tek kelimeyle tiksindim.
*
Saddam’ı anlatıyorlar mesela...
“Savaş çıkarmak zorbalığın kuralıdır” diyorlar, ardından da Saddam’ın durup dururken İran’a saldırmasını buna kanıt olarak gösteriyorlar.
*
Ama ABD’nin Saddam’ı İran’a saldırmaya teşvik etmesinden, “Saldır koçum arkandayız” demesinden tek bir harf bile söz etmekten özenle kaçınıyorlar.
*
Belgesel çok hınzır, çok hesapsız bir edada...
Fakat bütün hınzırlıklar, hesapsızlıklar falan tabii ki bir yere kadar.
Mesela...
Mao’dan fazla söz edip Çin’i kızdırmamaya acayip özen gösteriyorlar. Fidel Castro’yu sadece şöyle bir gösteriyorlar, Fidelcileri karşılarına almamak için.
*
Kaddafi’yi ele alırken...
Kaddafi’nin ne denli deli, sapık, kafayı yemiş bir manyak olduğunu ballandırarak, mübalağa ederek, bire bin katarak anlatıyorlar.
Ama Kaddafi adlı bu manyakla...
Batılı kodaman devletlerin iş tutmak için hangi taklaları attıklarından zerre kadar söz etmiyorlar...
*
Zorbalığın kitabını yazıyorlar ama “Zorbaları, biraz da Batılılar ayakta tutar” maddesini es geçiyorlar.
Bilerek, isteyerek.
KILIÇDAROĞLU’NUN DÜNYAYA SESLENİŞİ
DÜNYAYA şöyle seslendi Kılıçdaroğlu:
*
“Dünyaya sesleniyorum: Beni Erdoğan’la karıştırmayın. Kuvâ-yi Milliye geleneğinden geliyorum. Kimse kaçtığı yere askerimi bekçi; ülkemi de mültecilere açık hapishane yapamaz! Ben haram yemedim. Geliyoruz ve şimdiden söyleyeyim, çok çetin müzakereler sizi bekliyor. Yok öyle!”
*
Bana çok fabrikasyon, çok zorlama, çok inandırıcılıktan uzak bir meydan okuma gibi geldi bu.
*
Biden, seçilmeden önce...
“Biz muhalefetle çalışacağız. Erdoğan’ı darbesiz göndereceğiz” türü laflar ettiğinde...
Kemal Kılıçdaroğlu...
“Yok öyle Biden Efendi, yok öyle!” diye meydan okumayı başarabilseydi.
Bu dünyaya sesleniş...
Bana bu denli fabrikasyon, bu denli zorlama, bu denli inandırıcılıktan uzak gelmeyecekti.
MUHTEREM HEMCİNSLERİM
- Çorapla sandalet giymeyin! Kuşadası’nda tatil yapan alt düzey memurluktan emekli Alman turistlere benzemeyin.
*
- Erkeğin hası... Kabul edildiğindeki davranışıyla değil, reddedildiğindeki davranışıyla belli olur. Bunu aklınızdan çıkarmayın.
*
- Slip mayo denilen giysi türü, bu topraklarda sadece ve sadece Fedon’a yakışmaktadır. Fedon hariç hepinize haramdır slip mayo.
*
- Para, araba ve futbol üçlüsünün haricinde konuşacağınız konularınız olsun. Hiç değilse blöfçünün rehberi türü kitapları karıştırın.
*
- Kapri pantolon diye bir tür var. Bu tür, erkek türüne yakışmamaktadır. Yadırganırsınız.
*
- Öfke kontrolünden mahrum olduğunuz anlarda hiç de etkileyici olmuyorsunuz. Tersine bayağı zavallı görünüyorsunuz. Kursa yazılın.
MUSMUTLU BAYRAMLAR
BODRUM’DA trafik çilesini çekenlerin... Bozcaada’da tek bir çadırlık bile yer bırakmayanların... Antalya’yı hınca hınç dolduranların... Kuzey Ege’yi baştan sona istila edenlerin...
Ve böylece İstanbul’u bize bırakanların...
Bayramını kutluyorum.
MONKEY B
KORONAVİRÜSTEN sonra şimdi de Monkey B diye bir virüs çıkmış.
Tabii yine Çin’de.
Ve bu virüsten ilk ölüm de gerçekleşmiş.
*
Öbürü yarasa çorbasından peyda olmuştu. Bu da maymun beyni tatlısından çıkmamıştır umarım.
BİR VATANDAŞ OLARAK TALEPLERİM VAR
- Toplumsal bağışıklık için aşılamada yüzde 75’i bulmalıyız.
*
- Sınırlarımız kevgire dönmemeli.
*
- Melih Bulu artık rahat bırakılmalı.
*
- Aşı karşıtı propagandaya karşı önlem alınmalı.
*
- Tokyo’dan hiç değilse birkaç madalya gelmeli.
BUNUN YANINDA KARPUZ HEYKELİ BİR BAŞYAPIT
HER defasında “daha kötüsü olamaz” diyorum ama muhakkak daha kötüsü ortaya çıkıyor.
*
Fakat yine de dayanamayıp söyleyeceğim:
Bundan daha kötüsü olamaz.
*
Bunun yanında...
Karpuz heykeli, başyapıt gibi kaldı yahu.