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“Narin çok zeki, hayat dolu. Düşünün böyle bir kızcağızın Norveç’te doğduğunu. Kaderi nasıl olacaktı? Nerelere yükselecekti?”

*

Büyütme gözünde şu Norveç’i be Zülfü Livaneli!

*

Norveç’ten sana çokça katliam, tecavüz, aile içi cinayet örnekleri verebilirim.

Sadece bir tanesinden söz edeyim istersen:

*

Lena, 10 yaşında çok zeki bir kızdı.

Stine, 8 yaşında hayat dolu bir kızdı.

Lena ve Stine, Norveç’in kartpostal güzelliğindeki bir kasabasında yaşıyordu.

İkisi de tecavüze uğramış ve vahşice katledilmiş halde bulundu.

Katilleri de doğru dürüst yargılanmadı, adaletsizlik çığlıkları atıldı tüm Norveç’te.

*

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Narin, Norveç’te doğsaydı...

Kim bilir belki de Lena ve Stine adlı küçük kızların yaşadığını yaşayacaktı.

*

Vahşetin, acımasızlığın, cinayetin coğrafyası yoktur Zülfü Livaneli.

Norveç meleksi insanların, Türkiye şeytani insanların yaşadığı yer değildir.

Meleksilik ya da şeytanilik insana özgüdür, coğrafyalara ya da milletlere özgü değildir.

*

“Coğrafya kaderdir” sözünü hatırlatıyorsun Zülfü Livaneli.

Söyle o zaman:

Lena ve Stine hangi coğrafyanın kaderini yaşadılar?

*

Senin gibi insanı anlatma iddiasındaki bir roman yazarına hiç yakışıyor mu şabloncu yaklaşım?

Bırak artık şu şablonculuğu Zülfü Livaneli.

TAVŞANTEPE İLE MALKARA ARASI

Tavşantepe: Diyarbakır’ın bir mezrası.

Kapalı, tutucu, suskun bir yer.

Malkara: Trakya’nın bir kasabası.

Neşeli, liberal, dışa açık bir yer.

*

Birinde Narin aile içinde öldürüldü, öbüründe Sıla bebek beraber yaşayan bir çift çevresinde tecavüze uğradı.

*

İki suç arasında hiyerarşi kurmaya gerek yok:

İkisi de iğrenç, ikisi de alçakça, ikisi de mide bulandırıcı.

*

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Demek ki neymiş?

İğrençliğin, alçaklığın, mide bulandırıcılığın bölgesi, hayat tarzı, kültürü, geleneği, aşireti falan yokmuş.

AYŞENUR HEPİMİZİN ŞEHİDİDİR

Dünkü cenaze töreni gösterdi ki:

İsrail’in katlettiği Ayşenur Ezgi, tüm Türkiye’nin şehididir.

*

İslamcı, solcu, milliyetçi, sağcı... Herkes cenazedeydi.

Tekbir sesleri sloganlara karıştı.

Başta Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş olmak üzere AK Parti’nin önde gelen isimleri oradaydı.

CHP Lideri Özgür Özel de CHP’nin önemli isimleriyle birlikte oradaydı.

*

Cenazede Kurtulmuş konuşmuş, Özgür Özel konuşamamış. Keşke konuşsaydı.

Özel’in bu konuda sitemi olmuş.

*

Bu küçük tatsızlık, Ayşenur Ezgi’nin tüm Türkiye’nin şehidi olduğu gerçeğini değiştirmez.

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Ayşenur’un cenazesinde buluşmak, Filistin için ortaklaşmaktır.

Bunun ortaya çıkmasından dolayı mesut ve bahtiyarım.





GÜZEL DEĞİL DEMEK MÜNASEBETSİZLİK Mİ

Güzellik yarışması birincisi için “Güzel değil, ben beğenmedim” falan diyenlere saldıranları hiç anlamıyorum.

*

Eleştiriler, sokaktaki herhangi bir genç kadın için yapılmıyor ki.

Güzellik yarışmasına girmiş, yarışmadan birinci çıkmış biri için yapılıyor.

Güzellik yarışmasına girdiysen, birinci çıktıysan, böyle bir iddia taşıyorsan, kamuoyunun huzuruna bu kimlikle çıkmışsan...

Tabii ki güzellik üzerinden eleştirileceksin.

*

Yarışmada güzellik dışında eğitime, zekaya, donanıma falan da bakılıyormuş.

Bu savunma biçimine de hastayım.

*

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Ben şunu bilir, şunu söylerim:

Eğitimli, zeki, donanımlı insanlar, fiziki güzelliğin değerlendirildiği her türlü yarışmadan köşe bucak kaçar. Fiziki güzellik üzerinden yapılan bir yarışmayı küçümser, aşağılar.

İNTİKAM ÇEŞİTLEMELERİ

- İNTİKAM ELBİSESİ: Jennifer Lopez’in Ben Afleck için yaptırdığı dövmeyi sildirdiğini gösteren elbiseye “intikam elbisesi” deniyormuş alemlerde. Kim bilir dünyada başka ne tür intikam elbiseleri giyiliyordur.

*

- İNTİKAM TURİZMİ: Deniz kenarındasın. İki gün üst üste acayip yağmur yağıyor. Kıpırdayamıyorsun. Üçüncü gün zincirlerinden boşalmış gibi atılıyorsun ortamlara. İşte buna da “intikam turizmi” deniyormuş.

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- İNTİKAM HAYATI: Çekemeyenlerden, çelme takmak isteyenlerden, aşağı çekmek için uğraşanlardan alınacak en iyi intikam, iyi yaşamaktır. Buradan esinlenerek bu tür hayatlara “intikam hayatı” deniyormuş.

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- İNTİKAM ALIŞVERİŞİ: Yüklü miktarda paraya kavuşmuşsun ve karşında janjanlı bir market... Çılgınca dalıyorsun markete ve saçma sapan şeyler alıyorsun. Buna da “intikam alışverişi” deniyormuş.