“Nalet olsun içindeki magandaya.”

İddiaya göre:
Orhan Pamuk, romanında Atatürk’le alay ediyor!
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İnceleme ve araştırmalarımın sonuçlarını aktarıyorum:
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“Veba Geceleri” romanında bir “Kolağası Kâmil” var.
Program sunucusu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun...
“İstanbul’u kazanacağız, Ankara’yı kazanacağız” türü sözlerini fazla iddialı bulmuş ve kahkahalar atmıştı.
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Ne olmuştu o günlerde?
Başta Tuncay olmak üzere...
CHP’nin tüm ekâbir takımı...
Öfkeyle, kinle, hınçla...
Herkesin hakkına hukukuna saygı göstermek için çabalıyoruz. Sorumluluğu bulunmayan kişileri sorumluymuş gibi göstermekten kaçınmaya çalışıyoruz. Yargı kararı ortaya çıkmadan yargısal hükümlerde bulunmaktan uzak duruyoruz.
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Titizleniyoruz bu konularda. Gayret ediyoruz.
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Ama yayıncılıkta bazen yol kazaları da oluyor, olabiliyor.
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Geçen gün sadece ve sadece Hürriyet’in internet sitesinde bir haber çıktı. Çok kısa bir süre yayında kaldı bu haber.
Bildirici amirallerin yakınlarını da konu eden bir haberdi bu.
- CEVAP: Bizim kısa tarihimiz, “Yüce Türk Milletine” diye başlayan darbe bildirileriyle dopdoludur. Bu yüzden “Yüce Türk Milletine” diye başlayan bir bildiri gördük mü işkilleniyoruz. Hele bildirinin altında “Amiral” imzası görünce daha da işkilleniyoruz. Hele bildiri, gece yarısı gelince... Büsbütün işkilleniyoruz. Şimdi ben soruyorum: İşkillenmeyelim de ne yapalım?
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- SORU: Bildiri yayınlamak suç mu?
- CEVAP: Elbette suç değil. Geçen hafta emekli büyükelçiler, benzer içerikte bir bildiri yayınladılar. Kim çıkıp “Bunlar darbeci” dedi? Bu arada eski milletvekilleri de yine benzer içerikte bir bildiri yayınladılar. “Darbe” diyen çıktı mı? Demek ki burada başka bir şey var.
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- SORU: Burada ne var? Emekli amiral, görüş açıklayamaz mı?
- CEVAP: Tabii ki açıklar. Açıklıyorlar da zaten. Televizyonlara çıkıyorlar. Kişisel yaklaşımlarını ortaya koyuyorlar. Sosyal medyada yazıp çiziyorlar. Kimse de onlara bir şey demiyor. Ama siz “Aramıza hiçbir alt rütbeli girmesin, biz amiraller olarak şöyle bir posta koyalım” derseniz, tehditkâr ifadelerle dolu bir bildiriyi gece yarısı gündeme düşürürseniz... Her demokratik ülkede “Ne oluyor yahu” diye sorulur. En azından “Bunlar, bir iklim mi yaratmak istiyor? Bu işin arkasında ne var?” denir.
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Akşam saat 19.00 itibarıyla tüm kafe ve lokantalar kapanıyor.
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Ramazan itibarıyla ise uygulama şöyle olacak:
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Bütün kafe ve lokantalar kapalı.
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Bu karar, yeniden gözden geçirilirse...
Hop, başlıyor kalbim Sinovac diye atmaya.
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“Yeni teknolojileri denemek lazım arkadaş” diyorlar.
Hop, bu sefer kalbim BioNtech diye atmaya başlıyor.
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Bilmem kaç bin yıllık Çin kültüründen söz ediyorlar.
Hemen Sinovac’a ısınıyorum.
Avrupa birincisiyiz.
Dünyada dördüncüyüz.
40 binleri geçmiş durumdayız.
Varyantlar kaplamış her bir yanımızı.
En çok da İngiliz varyantı.
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Durduramıyoruz.
“Eğer muhalefetteki milliyetçi odaklar, demokrasi ittifakına ısrarla engel olmaya devam edeceklerse... Bu durumda HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak, demokrasi ittifakı ilan edilebilir.”
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Ne demek bu?
Hadi biraz anlamaya çalışalım.
“Muhalefetteki milliyetçi odaklar” derken kastettiği İYİ Parti mi acaba? “Bu iş İYİ Parti’yle gitmez” mi demek istiyor Demirtaş?
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Önerdiği yol şu: HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak. Ne yani? Millet ittifakı ve cumhur ittifakının dışında bir de
Uyuşturucu temin ettiği için Emniyet güçleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Yani bu kez uyuşturucuyu temin etmekle suçlanıyor.
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Tabii ki suç şahsidir, partiye mal edilemez ama bu elemanın bir de şu durumu var:
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Lüks ve şatafat içinde yaşadığı fotoğraflara yansıyor.
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Kokaindi, pudraydı, şekerdi falan... Gülündü eğlenildi...
“Adını açıklamak istemeyen üst düzey bir askeri yetkili dedi ki...”
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Saygı Öztürk’ün dünkü köşesinde gördüm ki...
O kalıp, şuna dönüşmüş:
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“Adını açıklamayan bir yargı mensubu dedi ki...”
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VALLA abi şöyle söyleyeyim: Sonbaharda olabilir. Olmadı, ilkbaharda... Ama bir de bakmışsın, seküler kesimin tatile gitmesini fırsat bilip Ağustos’un tam göbeğinde de yapabilirler. Bu arada seneye kalma ihtimali de var... Ama Reis sürpriz sever. Bir de bakmışsın seçim vaktinde yapılmış...
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2- KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ
Siz bu yazıyı okurken, değişim gerçekleşmiş olabilir. Böyle bir ihtimal var... Bir bakmışsınız, bir hafta sonra olmuş. Bu da ihtimaller arasında... Bakanlıklar ikiye, üçe, dörde bölünebilir... Ama bölünmeyebilir de! Şu da var: Belki her şey aynı kalır, sıfır değişim olur.
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3- TAM KAPANMA
Bir tam kapanma kararı gelebilir... Ama gelmeyebilir de... Belki yarı kapanmanın dozu biraz artar... Mesela: Cumartesi öğleye kadar açık, öğleden sonra kapalı gibi... Mesela: Lokantalardaki masa sayısının biraz daha azaltılması gibi... Ha şu da var: Yarı kapanmaya tam gaz devam da edilebilir.
BİR: “Yazı akademisi” diye kurs düzenlemek.
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İKİ: “Yazarlık atölyesi” diye yazarlık öğretmek.
Kısacası...
Enver’in iddiası, milletimize “Nasıl yazar olunur” dersleri vermek.
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Tezgâh şöyle işliyor:
Yedeklerin de asil olarak çalışacağını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan... Erdoğan, bu yaklaşımıyla Erbakan Hoca’nın bir geleneğini ihya etmiş oldu. Erbakan Hoca, “Bizde asil-yedek olmaz, herkes asil gibi çalışır” derdi.
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Kalabalık yine göze çarptı. Korona tedbirleri ile bu kalabalık arasında kurulan bağlantılar niye her defasında gözden ırak tutuluyor, anlamıyorum. Bu durumun toplumun önlemler konusunda şevkini kırdığı nasıl unutulur? Bu arada belirteyim: Bir ara Emine Erdoğan’ın sosyal mesafe kuralını hiçe sayanları uyardığını fark ettim.
Ahmet Arınç’ı babası Bülent Arınç’la... Mücahit Birinci’yi babası Yavuz Bahadıroğlu’yla... Tanımlamaya şiddetle karşıyım. Babalara vefa ve saygı esastır ama biricik şairimiz Ece Ayhan’ın da dediği gibi: “Oğullar, oğulluktan sessizce çekilmesini bilmelidir.” Oğulları, babalarla tanımlamak, ne bileyim, biraz fazla feodal kaçıyor!
*
Ekranda izlerken bir ara Sadık Albayrak’ı gördüm kongre salonunda. Maskesi olduğu halde tanıdım. (Bu arada alakasız bir not: Gözlerden tanıyor insan... Maskeli olup da tanıyamadığım çok az insan oldu.) Bazı sitelerde “dünür” falan denilip geçiliyor Sadık Albayrak’la ilgili olarak. Hiç de öyle biri değildir kendisi. Aklıyla, fikriyle, yazıp çizdikleriyle yıllarını vermiştir bu siyasi çizgiye...
YENİ MKYK LİSTESİNDEN... SESLER, YÜZLER, SOKAKLAR
“Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi görüşleri, ekonomik görüşleri, toplumsal görüşleri her siyasi parti kendisine göre yorumlar. Halkın desteğini alan siyasi parti yaşar, halkın desteğini almayan parti tarihin çöp sepetine atılır. Demokrasiyi savunuyorsak siyasi partilerin kapatılmasını bırakmalıyız.”
*
Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasını okuduğumda...
İlk verdiğim tepki şu oldu:
*
Aaaa! Ne kadar da haklı!
Fakat sonra kafamda
Nalet olsun içindeki magandaya
Mustafa Üstündağ adlı oyuncu, Bodrum’da rallicilerin ödül törenini basmış.
Küfürler, kıyametler, vurmalar, kırmalar, saldırganlıklar, silahlar falan...
*
Ralli bu ya ralli!
Rallideki hangi anlaşmazlık, böylesine kontrolsüz bir öfkeye yol açabilir ki?
Rallideki hangi ihtilaf, böylesine bir sokak çocuğu kavgasını tetikleyebilir ki?
*
Yoksa bunların içindeki maganda, uğraş alanına falan hiç bakmaksızın mı açığa çıkıyor?
Tenis oynasalar, sörf yapsalar falan...
Yine de içlerindeki o maganda, gün yüzüne çıkar mı?
*
O zaman Mustafa Üstündağ’ın oynadığı dizide ağzından düşürmediği o meşhur repliği, şu şekle dönüştürmenin tam sırası:
*
“Nalet olsun içindeki magandaya.”
YAŞAM KOÇLARI OLSAM
ÖZGÜR DEMİRTAŞ’a şöyle derim:
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Twitter’da iyi kötü buraya kadar geldin. Ama artık senin Twitter’dan el etek çekmenin tam zamanı. Kariyerini yıpratmaya değecek bir mecra değil orası. Bir süre Instagram’a geç. Eskimiş kapı, betondan fışkıran çiçek fotoğraflarıyla sosyal içerikli mesajlar ver. Sonra yine dönersin Twitter’a.
MEHMET CEYHAN HOCA’ya şöyle derim:
*
Hocam, doğruyu dikine dikine söyleyeni sevmezler buralarda. Hep pembe tablo çizeceksin. Hep bardağın dolu tarafından söz edeceksin. Hep idare-i maslahat yapacaksın. Yoksa adını karamsara çıkarırlar. Gelin, bir süre “Rakamlar şahane”, “Bize bir şey olmaz”, “Kapanma mı? Ne kapanması! Tam tersine açalım” falan deyin.
“MİLLET AÇ, AÇ” DİYEREK YAPILAN MUHALEFETLE İLGİLİ BİRKAÇ ŞEY SÖYLEYECEĞİM
SÜREKLİ “Millet aç, aç” demek...
Konuyu sürekli buraya getirmek...
Milletin önemli bir bölümünü olaya yabancılaştırabilir.
Bir süre sonra konunun kendisiyle ilgili olmadığını düşünen kitleler, “Bunlar bizden söz etmiyorlar” diyerek size olan ilgilerini azaltabilirler.
*
Sürekli “Millet aç, aç” demek...
Konuyu sürekli buraya getirmek...
Bunu dile getirenlerin toklukları meselesini akıllara getirir.
“Millet açsa sen niye toksun, sen millet değil misin?” sorusu gelir akıllara.
Yani olayı belli bir kıvamda tutmakta yarar vardır.
*
Sürekli “Millet aç, aç” demek...
Konuyu sürekli buraya getirmek...
Belki seçmeni buna ikna edebilir.
Ama seçmen bu! Orada durmaz.
Hemen şöyle demeye başlar: “Acaba bunlar gelirse benim açlığım gidecek mi?”
Yani “Millet aç, aç” dedikten sonra söyleyeceğiniz şeyler olmalı.
İKTİDARIN ŞU İKİSİNİ YAPMASI ZORUNLU
- 128 MİLYAR: Soru, “128 milyar dolar nerede” diye sorulunca... 128 milyar dolar iç edildi algısı yaratılıyor. Muhalefet, bu algıya oynuyor. İktidar “128 milyar dolar nerede” sorusuna, sorunun içerdiği tuzağa düşmeden ama sorunun yarattığı algıyı darmadağın eden, zekice bir cevap geliştirmek zorunda.
- KANAL İSTANBUL: Bu projeyle ilgili çok radikal, çok farklı, çok ikna edici bir büyük kampanya şart. İtirazlara cevap yetiştirmeye çalışan bir yaklaşımın dışında bir yaklaşımdan söz ediyorum. Bu zamana kadar böyle bir çalışma yapılmadı. İktidar cephesi, bu çalışmayı yapmak zorunda.
TOKATLI OLASIM GELDİ
TOKAT’ın polisleri, “Sabahın Seherinde Ötüyor Kuşlar” türküsünü seslendirmişler polis günü nedeniyle.
*
Daha önce çalakalem dinlemiştim türküyü. Bu kez kendimi vererek dinledim.
*
Sonra çeşitli sanatçılardan da dinledim.
Bayıldım.
Tek kelimeyle bayıldım.
Derinlikli, efendi, dürüst bir türkü.
Ezgisi muhteşem.
Sözler dokunaklı.
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Bizim Yozgat’ın ‘Sürmeli’si de efsanedir, kabul.
Ama bu Tokat türküsünü dinleyince kısa bir süreliğine de olsa Tokatlı olasım geldi.
ATEŞBÖCEĞİ’NE DAİR ÜÇ HÜKÜM
YILMAZ Erdoğan’ın ünlü eseri ‘Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?’, sinema filmi oldu. Filmi izledim.
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Film hakkında üç hüküm vereceğim:
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- HÜKÜM BİR: Filmde eski Türk filmlerine özgü bir naiflik çabası var ama eski Türk filmlerindeki samimiyet yok. Unutmayalım: Samimiyet de samimiyetsizlik de perdede çarpan etkisiyle yansıyor izleyiciye.
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- HÜKÜM İKİ: Tiyatroda bizi güldürmüştü bu espriler. Ama filmde pek güldüremediler. Neden acaba? Aradan geçen zaman mı eskitti esprileri? Yoksa perde ile sahne arasında bu açıdan bir fark mı var?
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- HÜKÜM ÜÇ: Bizim sinemamız yaşlandırma tekniğinde bayağı geride ama atmosfer yaratma işini çok iyi başarıyor. Filmde çok inandırıcı bir 1950’ler atmosferi vardı. Fakat genç oyuncunun yaşlı hali, hiç inandırıcı değildi.
ÇOK ŞÜKÜR
- Clubhouse tantanası bitti. Artık hiçbir yerde bu mecradan söz edilmiyor. Çok şükür.
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- Aşı karşıtlığı bayağı bir mevzi kaybetti. Çok şükür.
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- Dün son kez kafeye gittim yolu uzatarak. Maskesiz tek bir kişi bile görmedim. Çok şükür.
*
- Çaydan kahveye doğru bir geçiş var bizim millette... Çok şükür.
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- Cihangir’de bir parkta bir kadına saldıran alçak yakalanmış. Çok şükür.