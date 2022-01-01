Musmutlu yıllar

EKRAN ÖNÜ PERFORMANSI AÇIK ARA BİR NUMARA
BU zamana kadar çok siyasetçiyle program yaptım.
Bu deneyime yaslanarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim:
*
Nureddin Nebati’nin ekran önü performansı, açık ara bir numara.
*
Peki nedir Nebati’nin ekran önü özellikleri?
*
Ne yaptı muhalefet?
*
“Tamam kazandık, ceketi koysak biz alırız, yaşasın, yuppi” demeye başladı.
Ve bunun ne kadar büyük bir yanılgı olduğu tez zamanda ortaya çıktı.
Dolar düşünce...
İktidarın “Tamam kazandık, artık söylem üstünlüğü bizde, bitti bu iş, aldık seçimi” demesi de...
En az muhalefetin yanılgısı kadar
- Teftiş olayı ortaya çıkar çıkmaz öyle bir tepki oluştu ki. Çok büyük bir zulüm var sandım. Sonuçta yapılan iş belli: Teftiş... Yani denetim. Teftişe, denetime “büyük zulüm” muamelesi çekmek, eskiden yoktu, yeni çıktı.
*
- “Adli sicil kaydı” diye bir şey var mı? Var. Belediye şirketlerine eleman alınırken buna bakılmış mı? Bakılmış. Durum buyken teftişe gerek duymak da neyin nesidir? Bunun basit bir açıklaması olmalı ve o açıklama yapılmalı.
*
Bu tiplere verilebilecek en güzel cevap şudur:
*
“İnsanı seven hayvan sever, hayvanı seven insan sever. Bu iki sevgi, birbirinin rakibi değil tamamlayıcısıdır.”
*
Gelelim esas meseleye...
*
Deniliyor ki:
*
Ne diyordu Kemal Kılıçdaroğlu?
*
Şunu diyordu:
“Geliyor gelmekte olan...”
*
Muhalefetin sloganı olmuştu bu.
*
Gözlerindeki ışıltı her geçen gün daha da artan
“Büyük finansörler, bu işin bir şekilde döneceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? Her zamanki gibi küçük yatırımcılar.”
*
Nebati’nin bu açıklaması üzerine...
Kıyameti koparanlar var.
*
Diyorlar ki:
*
Anında fiyatlara yansıtanlar, dolar yüzde 40’a varan düşüş yaşadığı halde kıllarını kıpırdatmıyorlar.
*
Tutturmuşlar, “Yerine koyma maliyeti” diye bir gerekçe.
İyi de kardeşim, dolar düşünce yerine koyma maliyeti de düşmüş olmadı mı?
İndirsene fiyatları.
Dolar arttıkça...
İştahla arttırmıyor muydunuz fiyatları?
Şöyle şeyler oluyordu:
*
Kemal Bey, aday olmayı göze almış destansı konuşmalar yapıyordu.
*
Meral Hanım, başbakanlığı garantilemiş havasındaydı.
*
Ayşenur abla, dolara bakıp fenalıklar geçiriyor rolü yapıyordu.
*
Yine de sever, takdir ederdim Durmuş Yılmaz’ı.
*
“Başarılı bir Merkez Bankası Başkanı’dır” derdim. “Kalender meşrep bir havası var” derdim. “Bu topraklara özgü bir edası var” derdim.
*
Yani bir kredisi vardı benim gözümde.
Ve birkaç falsoyla bitip tükenecek bir kredi değildi bu.
*
Ama önceki gece...
Hiç düşünmeden şöyle derim:
*
“Asimetrik bir nezakete sahip. Adam kibarlıktan yıkılıyor abi!”
*
Mesela...
Ses tonu, asla ani inişlere ve ani çıkışlara kaymaz.
*
Mesela...
Yakından değil ama.
Uzaktan. Epey uzaktan.
*
Uzaktan baktığımda düzgün, sağduyulu, dedikoduya prim vermez biri gibi görünüyordu.
Türk Ceza Kanunu’nun yazımında görev almıştı.
AK Parti’nin dostuydu.
Bugünlerde nerelere savruldu acaba?
Daha önce de vurguladığım gibi...
Meclis’teki ilk sınavınızdan on numara beş yıldız aldınız.
*
Sonra çok önemli bir toplantı yaptınız:
“Yine mi TC ile uğraşılıyor? Ne gerek var? Neler oluyor?” diye söylenerek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a mesaj attım. “Doğru mu bu?” dedim.
*
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan bana gelen mesaj aynen şöyle:
*
“Ahmet Bey, tüm müftülüklerimizin isim tabelalarında TC var. Ama camilerde bu ibare zaten yok. Olmayan şey ile ilgili kaldırma talimatı nasıl verilecek? Bazı cami görevlileri isimden önce kendi inisiyatifleriyle TC koymuş, onlar da zaten duruyor. Durması da çok normal. Sadece rengi kırmızıya boyanacak, o kadar. Kaldırma söz konusu değil.”
*
Hiçbir derde derman olmayacak, dahası dertsiz başa dert açacak gereksiz bir uğraştır TC ile uğraşmak.
Nefret ettirmeyen, saygı uyandıran...
Önyargı oluşturmayan, sevdiren...
Bir üsluptu Bakan Nebati’nin üslubu.
*
TÜİK kapısına dayanan CHP’ye ve tüm muhalefet partilerine şöyle dedi:
*
“Detaylı bilgi talep eden tüm siyasi parti temsilcilerimizi Bakanlığımıza davet ediyorum. Lütfen gelin. Rahat rahat görüşelim, konuşalım.”
*
- 3 BİN 900 LİRA: Psikolojik sınır olarak beliren dört bin liranın altında kalacağı için bir tatminsizlik hissine yol açar.
*
- 4 BİN LİRA: Sürprizsiz, beklentiye uygun ve şaşırtmayan bir sonuç olacağı için halay çektirmez, düğün bayram ettirmez.
*
En öfkeli anınızda içinizden 10’dan 1’e doğru geri sayım yapın. Her şey bir anda anlamsızlaşacaktır.
Alpay Özalan öfkeliyse ve ayaktaysa... Oturun ve onu yalnız bırakın. Böylece yumruk yeme ihtimaliniz azalacaktır.
*
Öfkeden kendinizi kaybettiğiniz anda, gözlerini yumup Yunus Emre’yi, Mevlana’yı, Şeyh Edebali’yi aklınıza getirin.
*
Özgür Özel’in rakiplerini sinirlendirme potansiyeli var. Kabul. Fakat her defasında o kendini kurtarıyor, olan size oluyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın.
AH SERGEN YALÇIN AH
Siyasi ayrımcılık zerre kadar dikkate alınmadı.
Popüler kültürde yükselen değerler öne çıktı.
Var olan kutuplaşmaya hiç yüz verilmedi.
Uç noktalara savrulmamaya özen gösterildi.
Başarının hakkı teslim edildi.
Türkiye’nin en gözde starlarının buluştuğu platform çıktı ortaya.
Altın Kelebek
Söyledikleri marşın sözleri şöyleydi:
*
“Yolumuz devrim yoludur / Gelin kardaşlar gelin / Yurdumuza faşist dolmuş / Vurun kardaşlar vurun”
*
Barolar Birliği’nin yolu...
Taaa 87 yıl önce verilmiş bu hak.
Üstelik Avrupa’nın birçok ülkesinde henüz bu hak tanınmamışken.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 87 yıl önce tanınan bu hakla ilgili olarak yayınladığı mesajda şöyle demiş:
*
“Her ne kadar kadınlarımız, seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de, haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır.”
*
Bu cümleden yola çıkarak...
Musmutlu yıllar
Omikron denilen illetin tükendiği...
- Dolarizasyonun ümüğünün sıkıldığı...
*
- Sloganlı fanatizmin son bulduğu...
*
- Fiyatlara fahiş zamlar yapanların aman dilediği...
*
- Siyasi çekişmelerin dostlukları bozmadığı...
*
- Kötülüklerin iyilikler karşısında bozguna uğradığı...
*
- Maskelerin atıldığı, temasın korkutmadığı...
*
- Ayrışmanın, cepheleşmenin nihayete erdiği...
*
- Özlemenin yerini kavuşmanın aldığı...
*
- Ağzımızın tadının hiç bozulmadığı...
*
Musmutlu bir yıl olsun!
YENİ YIL KARARLARI
- Daha çok dizi, daha az film.
*
- Daha çok kitap, daha az telefon.
*
- Daha çok dedikodu, daha az siyaset.
*
- Daha çok heyecan, daha az kaygı.
*
- Daha çok sosyalleşme, daha az saklanma.
*
- Daha çok boşvermişlik, daha az disiplin.
*
- Daha çok İstanbul, daha az Ankara.
*
- Daha çok kedim Sekter, daha az Bülent Arınç.
*
- Daha çok maksimalist, daha az minimalist.
*
- Daha çok umut, daha az tespit.
KAPIYA ASILAN KİLİT
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Merkez Bankası’na gidişi, iyi hamleydi.
Merkez Bankası Başkanı’nın Kılıçdaroğlu’yla görüşmesi de iyi bir karşı hamleydi.
*
Sonra TÜİK baskını geldi.
O konuya hiç girmeyelim.
“Yaşandı bitti saygısızca” deyip geçelim.
*
Ve fakat en son Milli Eğitim Bakanlığı baskınında...
Bir kıvam kaçması, bir zorlama, bir tadında bırakmama durumu vardı.
*
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, diyaloğa kapalı bir bakan değil ki...
Mesele bilgi almaksa... Mesele soru sormaksa... Mesele anlamaya çalışmaksa...
Kılıçdaroğlu / Bakan Özer görüşmesi, tabii ki gerçekleşebilirdi.
*
Ama Kılıçdaroğlu’nun amacı...
Kendi tabanına, “Kılıçdaroğlu amma da sert muhalefet yapıyor, cumhurbaşkanı adayımız o olmalı” dedirtmek.
Yani amaç...
Görüşme değil, tabana mesaj.
Yani amaç...
Diyalog kurmak değil, gösteri.
*
Durum tam da buyken...
“Kemal Kılıçdaroğlu gelecek” diye Milli Eğitim Bakanlığı’nın kapısına kilit asmak, Kılıçdaroğlu’nun gösteri amacına şahane bir görsel malzeme sunmaktan başka bir işe yaramadı.
*
Bu kilit asma işi, kimin aklıysa...
Ya bir kasıt var ya da bir ahmaklık.
İMAMOĞLU’NUN EN BÜYÜK TALİHİ
SEÇİLDİĞİ günden beri...
Konu, bir türlü ama bir türlü...
“İstanbul’a ne kazandırdı? İstanbul için her şey çok güzel oldu mu? İstanbul’un durumu nedir? İstanbul’a iyi hizmet edebildi mi?” konusuna gelmiyor, gelemiyor ya...
Ekrem İmamoğlu’nun en büyük talihi budur.
DİNDARLARIN RENCİDE OLMASI
CHP’li Özgür Özel, Diyanet’le ilgili bir eleştiride bulunurken...
“Ortaçağ zihniyeti” demiş.
*
Yani mevzu Diyanet eleştirisinden çıkmış, zihniyet eleştirisine gelmiş. Zihniyet de “ortaçağ zihniyeti” denilerek aşağılanmış.
*
Dikkat!
Dindarları rencide edecek bir yaklaşımdır bu.
*
Diyeceksiniz ki:
*
“Ne yani? Dindarlar rencide olacak diye Özgür Özel söylemek istediğini söyleyemeyecek mi?”
*
Ne münasebet!
Tabii ki söyleyecek.
Hatta isterse daha fazlasını da söyleyecek.
*
Ama bir şartla:
*
Bunu ve buna benzer şeyleri söyledikten sonra...
“Acaba bizim parti dindarlardan niye oy alamıyor?” diye dövünmeyi kesecek.