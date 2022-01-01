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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Musmutlu yıllar
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Yazarın tüm yazıları

Musmutlu yıllar

1 Ocak 2022

Omikron denilen illetin tükendiği...

 

- Dolarizasyonun ümüğünün sıkıldığı...

*

- Sloganlı fanatizmin son bulduğu...

Musmutlu yıllar

*

- Fiyatlara fahiş zamlar yapanların aman dilediği...

*

- Siyasi çekişmelerin dostlukları bozmadığı...

*

- Kötülüklerin iyilikler karşısında bozguna uğradığı...

*

- Maskelerin atıldığı, temasın korkutmadığı...

*

- Ayrışmanın, cepheleşmenin nihayete erdiği...

*

- Özlemenin yerini kavuşmanın aldığı...

*

- Ağzımızın tadının hiç bozulmadığı...

*

Musmutlu bir yıl olsun!

YENİ YIL KARARLARI

- Daha çok dizi, daha az film.

*

- Daha çok kitap, daha az telefon.

*

- Daha çok dedikodu, daha az siyaset.

*

- Daha çok heyecan, daha az kaygı.

*

- Daha çok sosyalleşme, daha az saklanma.

*

- Daha çok boşvermişlik, daha az disiplin.

*

- Daha çok İstanbul, daha az Ankara.

*

- Daha çok kedim Sekter, daha az Bülent Arınç.

*

- Daha çok maksimalist, daha az minimalist.

*

- Daha çok umut, daha az tespit.

KAPIYA ASILAN KİLİT

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Merkez Bankası’na gidişi, iyi hamleydi.

Musmutlu yıllar

Merkez Bankası Başkanı’nın Kılıçdaroğlu’yla görüşmesi de iyi bir karşı hamleydi.

*

Sonra TÜİK baskını geldi.

O konuya hiç girmeyelim.

“Yaşandı bitti saygısızca” deyip geçelim.

*

Ve fakat en son Milli Eğitim Bakanlığı baskınında...

Musmutlu yıllar

Bir kıvam kaçması, bir zorlama, bir tadında bırakmama durumu vardı.

*

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, diyaloğa kapalı bir bakan değil ki...

Mesele bilgi almaksa... Mesele soru sormaksa... Mesele anlamaya çalışmaksa...

Kılıçdaroğlu / Bakan Özer görüşmesi, tabii ki gerçekleşebilirdi.

*

Ama Kılıçdaroğlu’nun amacı...

Kendi tabanına, “Kılıçdaroğlu amma da sert muhalefet yapıyor, cumhurbaşkanı adayımız o olmalı” dedirtmek.

Yani amaç...

Görüşme değil, tabana mesaj.

Yani amaç...

Diyalog kurmak değil, gösteri.

*

Durum tam da buyken...

“Kemal Kılıçdaroğlu gelecek” diye Milli Eğitim Bakanlığı’nın kapısına kilit asmak, Kılıçdaroğlu’nun gösteri amacına şahane bir görsel malzeme sunmaktan başka bir işe yaramadı.

*

Bu kilit asma işi, kimin aklıysa...

Ya bir kasıt var ya da bir ahmaklık.

İMAMOĞLU’NUN EN BÜYÜK TALİHİ

SEÇİLDİĞİ günden beri...

Konu, bir türlü ama bir türlü...

“İstanbul’a ne kazandırdı? İstanbul için her şey çok güzel oldu mu? İstanbul’un durumu nedir? İstanbul’a iyi hizmet edebildi mi?” konusuna gelmiyor, gelemiyor ya...

Musmutlu yıllar

Ekrem İmamoğlu’nun en büyük talihi budur.

DİNDARLARIN RENCİDE OLMASI

CHP’li Özgür Özel, Diyanet’le ilgili bir eleştiride bulunurken...

Ortaçağ zihniyeti” demiş.

Musmutlu yıllar

*

Yani mevzu Diyanet eleştirisinden çıkmış, zihniyet eleştirisine gelmiş. Zihniyet de “ortaçağ zihniyeti” denilerek aşağılanmış.

*

Dikkat!

Dindarları rencide edecek bir yaklaşımdır bu.

*

Diyeceksiniz ki:

*

“Ne yani? Dindarlar rencide olacak diye Özgür Özel söylemek istediğini söyleyemeyecek mi?”

*

Ne münasebet!

Tabii ki söyleyecek.

Hatta isterse daha fazlasını da söyleyecek.

*

Ama bir şartla:

*

Bunu ve buna benzer şeyleri söyledikten sonra...

“Acaba bizim parti dindarlardan niye oy alamıyor?” diye dövünmeyi kesecek.

X

Nebati’ye dair her şey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Aralık 2021
HAZİNE VE MALİYE BAKANI NUREDDİN NEBATİ, GEÇEN AKŞAM TARAFSIZ BÖLGE’DE KONUĞUMUZ OLDU. NEBATİ’YLE HAYATIMDA İLK KEZ KARŞILAŞMIŞTIM. BAKTIM HERKES BANA, “UZAKTAN İZLEDİĞİM NEBATİ” İLE “YAKINDAN GÖZLEMLEDİĞİM NEBATİ” ARASINDAKİ FARKLARI SORUYOR. DEDİM Kİ NEBATİ’YE DAİR HER ŞEYİ ANLATAYIM BARİ.

EKRAN ÖNÜ PERFORMANSI AÇIK ARA BİR NUMARA

BU zamana kadar çok siyasetçiyle program yaptım.

Bu deneyime yaslanarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim:

*

Nureddin Nebati’nin ekran önü performansı, açık ara bir numara.

*

Peki nedir Nebati’nin ekran önü özellikleri?

*

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İktidar, muhalefetin yanılgısına düşmemeli

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Aralık 2021
Dolar yükselince...

Ne yaptı muhalefet?

*

Tamam kazandık, ceketi koysak biz alırız, yaşasın, yuppi” demeye başladı.

Ve bunun ne kadar büyük bir yanılgı olduğu tez zamanda ortaya çıktı.

Dolar düşünce...

İktidarın “Tamam kazandık, artık söylem üstünlüğü bizde, bitti bu iş, aldık seçimi” demesi de...

En az muhalefetin yanılgısı kadar

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Teftiş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Aralık 2021
“Teftişle gündemi değiştirmek istiyorlar” diyor bazıları. İyi de gündem, zaten baştakilerden yanaydı. Niye değiştirmek istesinler ki? Hiçbir şey anlamıyorum ben şu gündemi değiştirmek geyiğinden.

- Teftiş olayı ortaya çıkar çıkmaz öyle bir tepki oluştu ki. Çok büyük bir zulüm var sandım. Sonuçta yapılan iş belli: Teftiş... Yani denetim. Teftişe, denetime “büyük zulüm” muamelesi çekmek, eskiden yoktu, yeni çıktı.

*

- “Adli sicil kaydı” diye bir şey var mı? Var. Belediye şirketlerine eleman alınırken buna bakılmış mı? Bakılmış. Durum buyken teftişe gerek duymak da neyin nesidir? Bunun basit bir açıklaması olmalı ve o açıklama yapılmalı.



*

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Sokak hayvanları meselesine dair çok yalın bir yazı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Aralık 2021
Son zamanlarda bizi, “hayvan sevgisi” ile “insan sevgisi” arasında tercihe zorlayanlar türedi.

Bu tiplere verilebilecek en güzel cevap şudur:

*

“İnsanı seven hayvan sever, hayvanı seven insan sever. Bu iki sevgi, birbirinin rakibi değil tamamlayıcısıdır.”

*

Gelelim esas meseleye...

*

Deniliyor ki:

*

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Nebati, muhalefetin sloganını kullandı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Aralık 2021
Kur yükseldikçe...

Ne diyordu Kemal Kılıçdaroğlu?

*

Şunu diyordu:

“Geliyor gelmekte olan...”

*

Muhalefetin sloganı olmuştu bu.

*

Gözlerindeki ışıltı her geçen gün daha da artan

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Çarpılanın çarpılmasında senin de payın yok mu?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Aralık 2021
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir televizyon programında şöyle demiş:

 

“Büyük finansörler, bu işin bir şekilde döneceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? Her zamanki gibi küçük yatırımcılar.”

*

Nebati’nin bu açıklaması üzerine...

Kıyameti koparanlar var.

*

Diyorlar ki:

*

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Fiyatlar düşecek, nokta

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Aralık 2021
Dolar bir kuruş artsa...

Anında fiyatlara yansıtanlar, dolar yüzde 40’a varan düşüş yaşadığı halde kıllarını kıpırdatmıyorlar.

*

Tutturmuşlar, “Yerine koyma maliyeti” diye bir gerekçe.

İyi de kardeşim, dolar düşünce yerine koyma maliyeti de düşmüş olmadı mı?

İndirsene fiyatları.

Dolar arttıkça...

İştahla arttırmıyor muydunuz fiyatları?

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Fakat kabul edelim ki zekice bir hamleydi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Aralık 2021
Dolar yükseldikçe...

Şöyle şeyler oluyordu:

*

Kemal Bey, aday olmayı göze almış destansı konuşmalar yapıyordu.

*

Meral Hanım, başbakanlığı garantilemiş havasındaydı.

*

Ayşenur abla, dolara bakıp fenalıklar geçiriyor rolü yapıyordu.

*

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Aranan dış güç Durmuş Yılmaz mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Aralık 2021
Birkaç falsosuna rağmen...

Yine de sever, takdir ederdim Durmuş Yılmaz’ı.

*

“Başarılı bir Merkez Bankası Başkanı’dır” derdim. “Kalender meşrep bir havası var” derdim. “Bu topraklara özgü bir edası var” derdim.

*

Yani bir kredisi vardı benim gözümde.

Ve birkaç falsoyla bitip tükenecek bir kredi değildi bu.

*

Ama önceki gece...

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Birazcık efendi ol bırak elinden şu sazı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Aralık 2021
“Ekrandaki Muharrem Sarıkaya’yı betimle” deseler...

Hiç düşünmeden şöyle derim:

*

“Asimetrik bir nezakete sahip. Adam kibarlıktan yıkılıyor abi!”

*

Mesela...

Ses tonu, asla ani inişlere ve ani çıkışlara kaymaz.

*

Mesela...

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OHAL fitnesini çıkaran İzzet Özgenç’in savrulduğu yer

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Aralık 2021
Hukuk profesörü İzzet Özgenç’i tanırım.

Yakından değil ama.

Uzaktan. Epey uzaktan.

*

Uzaktan baktığımda düzgün, sağduyulu, dedikoduya prim vermez biri gibi görünüyordu.

Türk Ceza Kanunu’nun yazımında görev almıştı.

AK Parti’nin dostuydu.

Bugünlerde nerelere savruldu acaba?

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Aman Nureddin Bey aman

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Aralık 2021
Çok iyi bir başlangıç yaptınız Sayın Nureddin Nebati.

 

Daha önce de vurguladığım gibi...

Meclis’teki ilk sınavınızdan on numara beş yıldız aldınız.

*

Sonra çok önemli bir toplantı yaptınız:


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Yine mi TC ile uğraşılıyor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Aralık 2021
Bir haber dolaşıyordu ortalıkta. Habere göre camilerdeki TC ibaresi kaldırılıyormuş.

 

Yine mi TC ile uğraşılıyor? Ne gerek var? Neler oluyor?” diye söylenerek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a mesaj attım. “Doğru mu bu?” dedim.

*

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan bana gelen mesaj aynen şöyle:

*

Ahmet Bey, tüm müftülüklerimizin isim tabelalarında TC var. Ama camilerde bu ibare zaten yok. Olmayan şey ile ilgili kaldırma talimatı nasıl verilecek? Bazı cami görevlileri isimden önce kendi inisiyatifleriyle TC koymuş, onlar da zaten duruyor. Durması da çok normal. Sadece rengi kırmızıya boyanacak, o kadar. Kaldırma söz konusu değil.

*

Hiçbir derde derman olmayacak, dahası dertsiz başa dert açacak gereksiz bir uğraştır TC ile uğraşmak.

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Açılın! Bakan Nebati’yi öveceğim birazcık

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Aralık 2021
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Meclis’teki bütçe sunuş konuşması, tek kelimeyle enfesti.

Nefret ettirmeyen, saygı uyandıran...

Önyargı oluşturmayan, sevdiren...

Bir üsluptu Bakan Nebati’nin üslubu.

*

TÜİK kapısına dayanan CHP’ye ve tüm muhalefet partilerine şöyle dedi:

*

“Detaylı bilgi talep eden tüm siyasi parti temsilcilerimizi Bakanlığımıza davet ediyorum. Lütfen gelin. Rahat rahat görüşelim, konuşalım.”

*

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Asgari ücret psikolojisi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Aralık 2021
3 BİN 100 LİRA: Memnuniyetsizlik artı moral bozukluğunun tetiklenmesi sonucu doğabilecek bir tepkiselliğe yol açar.

- 3 BİN 900 LİRA: Psikolojik sınır olarak beliren dört bin liranın altında kalacağı için bir tatminsizlik hissine yol açar.

*



- 4 BİN LİRA: Sürprizsiz, beklentiye uygun ve şaşırtmayan bir sonuç olacağı için halay çektirmez, düğün bayram ettirmez.

*

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Öfkeli milletvekilleri için öfke yenme teknikleri

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Aralık 2021
“Ne diyon lan sen” diye kürsüye doğru yürürken... Dışarıdan kendinize şöyle bir bakmayı deneyin. Durma ihtimaliniz artacaktır.

En öfkeli anınızda içinizden 10’dan 1’e doğru geri sayım yapın. Her şey bir anda anlamsızlaşacaktır.

Alpay Özalan öfkeliyse ve ayaktaysa... Oturun ve onu yalnız bırakın. Böylece yumruk yeme ihtimaliniz azalacaktır.

*

Öfkeden kendinizi kaybettiğiniz anda, gözlerini yumup Yunus Emre’yi, Mevlana’yı, Şeyh Edebali’yi aklınıza getirin.

*

Özgür Özel’in rakiplerini sinirlendirme potansiyeli var. Kabul. Fakat her defasında o kendini kurtarıyor, olan size oluyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın.

AH SERGEN YALÇIN AH

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Altın Kelebek’te ne oldu?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Aralık 2021
Şunlar oldu:

Siyasi ayrımcılık zerre kadar dikkate alınmadı.

Popüler kültürde yükselen değerler öne çıktı.

Var olan kutuplaşmaya hiç yüz verilmedi.

Uç noktalara savrulmamaya özen gösterildi.

Başarının hakkı teslim edildi.

Türkiye’nin en gözde starlarının buluştuğu platform çıktı ortaya.

Altın Kelebek

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Vurun kardaşlar vurun

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Aralık 2021
Barolar seçimini kazanan delegeler, zafer coşkusu içinde marş söylediler.

 

Söyledikleri marşın sözleri şöyleydi:

*

“Yolumuz devrim yoludur / Gelin kardaşlar gelin / Yurdumuza faşist dolmuş / Vurun kardaşlar vurun”

*

Barolar Birliği’nin yolu...

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E ama Erdoğan haksız mı birader?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Aralık 2021
Atatürk’ün bu ülkeye kazandırdığı en önemli kazanımlardan biridir Türk kadının seçme ve seçilme hakkına kavuşması...

Taaa 87 yıl önce verilmiş bu hak.

Üstelik Avrupa’nın birçok ülkesinde henüz bu hak tanınmamışken.

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 87 yıl önce tanınan bu hakla ilgili olarak yayınladığı mesajda şöyle demiş:

*

“Her ne kadar kadınlarımız, seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de, haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır.”

*

Bu cümleden yola çıkarak...

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