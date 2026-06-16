 Murat Ongun’un aşırı aptal fitnesi

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Aklına şöyle bir şey gelmiş:

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Dur, dur. Ben şimdi...

Akın Gürlek’in Tayyip Erdoğan’dan rol çaldığını, güç açısından onu bile geçtiğini söyleyeyim de...

Tayyip Erdoğan’ı Akın Gürlek’e karşı doldurmuş olayım.

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Hahahaha!

Ne kadar da aptalca bir fitne çabası.

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Siyasetten de iletişimden de azıcık çakan herkes şu iki şeyin sonsuz farkında:

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- BİR: Akın Gürlek’in elde ettiği her başarı, Tayyip Erdoğan’ın başarı hanesine yazılıyor. Tıpkı diğer bakanların başarılarının Erdoğan’ın hanesine yazılması gibi. İşin doğrusu da bu, algısı da bu, iletişimi de bu.

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- İKİ: Akın Gürlek’in kişisel imajının parlaması, hükümetin imajının parlaması anlamına geliyor. Tıpkı kabinedeki tüm bakanların imajlarının parlamasının bu anlama geldiği gibi. Olayın hakikati de bu, kurgusu da bu, olgusu da bu.

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Murat Ongun’a moralini bozacak bir şey söylemek istiyorum:

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Tayyip Erdoğan, senin bu fitne çabanın farkında bile değildir. Hapishanede kaleme aldığın yazıyı okumamıştır.

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Ama eğer fark ederse...

Ama eğer okursa...

Akın Gürlek’i Külliye’ye davet eder ve pek de adeti olmayan bir işi yaparak Akın Gürlek’i över:

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“İyi gidiyorsun Akın. Aynen böyle devam et. Bak seni bir kaşık suda boğmak isteyen hapisteki adam bile senin başarının sımsıkı farkında.”

ÜÇ GÜNDE FUTBOL YORUMCUSU GİBİ OLDUM

- BİLİYORUM ARTIK: Üç gündür çok tuhaf biçimde kendimi Montella’dan daha iyi futbol biliyor gibi hissediyorum.

- FUTBOLCULAR VE BOYLARI: Herkes gibi ben de Kerem’in boyu ile Avustralyalı futbolcuların boyunu kıyaslamalara doyamıyorum.

- KAPALI SAVUNMA DOKTRİNİ: “Savunmaya kapanan takım nasıl yenilecek” konusunda artık ben de en az 47 senaryoya sahip durumdayım.

- ŞEKİL YAPAN ÇOCUKLAR: Henüz başarı elde etmeden şekil yapmaya, saçını boyatmaya heves eden futbolcularımıza ben de çok bozuluyorum.

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- TİKTOK VE MERİH: Merih Demiral kardeşimizin TikTok videoları çekmeye bu kadar hevesli olmasına saydırıyorum da saydırıyorum.

- HAVAYA GİRDİK: Üç gündür dilimdeki cümleler: “Avustralya’yı küçümsedik, büyük konuştuk, erken havaya girdik.”

- UMUT VE TERİM: Arada “Acaba enseyi fazla mı kararttık, Fatih Terim’in umudunu örnek mi alsam” falan demeyi de ihmal etmiyorum.

SAVAŞIN KAZANANI TABİİ Kİ İRAN’DIR

- Maduro’yu evinden kaldırmayı başararak acayip havaya giren Trump’a “her kuşun eti yenmezmiş” dedirttiler.

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- ABD gibi dünyanın en büyük süper gücüne karşı herkesi şaşırtan muazzam bir direniş sergilemeyi başardılar.

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- En azametli liderlerini kaybettiler. En etkili elitlerini kaybettiler. En güçlü komutanlarını kaybettiler. Milim yıkılmadılar.

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- “Hemen isyan çıkar, halk ayaklanır, rejim anında yıkılır” tarzı analizlerin tümünü çöp kutusuna basket yaptılar.

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- İsrail’e yanlayan devrik Şah’ın oğlunu maymuna çevirdiler, rezil kepaze ettiler. O kadar ki adamı, anası Farah bile ciddiye almaz oldu.

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- Koskoca Amerikan filolarını resmen ve alenen balıkçı kayığına dönüştürüp matrak geçtiler.

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- En devasa imkansızlıklara rağmen topyekûn direniş havasına giren bir milletin asla yenilmeyeceğini kanıtladılar.

MEHMET UÇUM AÇIKLADI: SEÇİM 16 NİSAN 2028’DE

Saray erken seçim planlıyor. / Butlan sonrası baskın seçim gelecek. / Hazırlıksız yakalamak istiyorlar. / Bu ilkbahar kesin erken seçim var.

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Günlerdir kulaklarımız bu cümlelerle çınlıyor.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, erken seçimle ilgili önce teknik ve hukuki bir analiz yaptı.

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Ardından da seçimin yapılacağı en olası tarihi açıkladı:

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16 NİSAN 2028

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Sadece şunu söylemek istiyorum:

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Mehmet Uçum’un analizi, bu zamana kadar bu konuda okuduğum en gerçekçi, en mantıklı, en ayakları yere sağlam basan analizdi.

O nedenle verdiği tarihi ciddiye alıyorum.

FUTBOL YORUMCULARI MI SİYASET YORUMCULARI MI

- ŞANSAL BÜYÜKA’nın argümantasyon yeteneği... ŞABAN SEVİNÇ’in argümantasyon yeteneğine bin basar.

- ERMAN TOROĞLU’nun dikkat çekme potansiyeli... ERSAN ŞEN’in dikkat çekme potansiyelini kesinlikle pataklar.

- AHMET ÇAKAR’ın anlatım tarzı ve kolay anlaşılır üslubu... BERHAN ŞİMŞEK’in anlatım tarzı ve üslubunu kesinlikle hırpalar.

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- Bizim UĞUR MELEKE’nin analiz yapma kapasitesi... RUŞEN ÇAKIR’ın analiz yapma kapasitesini fena halde sollar.

- SİNAN ENGİN’in kendisini dinleyenleri ikna etme gücü... İSMAİL SAYMAZ’ın ikna gücünü net biçimde perişan eder.

- ÜMİT ÖZAT’ın en pervasız ve en küstah yorumları... BARIŞ YARKADAŞ’ın en pervasız ve en küstah yorumlarını alıp duvara çarpar.

MANSUR YAVAŞ’IN DURUMU

- AMELDE: Özgür Özel yanlısı.

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- İTİKATTA: Kemal Kılıçdaroğlu yanlısı.