×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
HABERLERYazarlarAhmet HAKAN
Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr
Yazarın Tüm Yazıları

Murat Ongun’un aşırı aptal fitnesi

#Murat Ongun#Akın Gürlek#Cumhurbaşkanı Erdoğan

Murat Ongun, hapishane koşullarında “Burada çok canım sıkılıyor, acaba ne yaparsam hükümet içinde fitne çıkarırım” diye düşünmüş.

Haberin Devamı

Aklına şöyle bir şey gelmiş:

*

Dur, dur. Ben şimdi...

Akın Gürlek’in Tayyip Erdoğan’dan rol çaldığını, güç açısından onu bile geçtiğini söyleyeyim de...

Tayyip Erdoğan’ı Akın Gürlek’e karşı doldurmuş olayım.

Murat Ongun’un aşırı aptal fitnesi

*

Hahahaha!

Ne kadar da aptalca bir fitne çabası.

*

Siyasetten de iletişimden de azıcık çakan herkes şu iki şeyin sonsuz farkında:

*

- BİR: Akın Gürlek’in elde ettiği her başarı, Tayyip Erdoğan’ın başarı hanesine yazılıyor. Tıpkı diğer bakanların başarılarının Erdoğan’ın hanesine yazılması gibi. İşin doğrusu da bu, algısı da bu, iletişimi de bu.

*

- İKİ: Akın Gürlek’in kişisel imajının parlaması, hükümetin imajının parlaması anlamına geliyor. Tıpkı kabinedeki tüm bakanların imajlarının parlamasının bu anlama geldiği gibi. Olayın hakikati de bu, kurgusu da bu, olgusu da bu.

*

Haberin Devamı

Murat Ongun’a moralini bozacak bir şey söylemek istiyorum:

*

Tayyip Erdoğan, senin bu fitne çabanın farkında bile değildir. Hapishanede kaleme aldığın yazıyı okumamıştır.

*

Ama eğer fark ederse...

Ama eğer okursa...

Akın Gürlek’i Külliye’ye davet eder ve pek de adeti olmayan bir işi yaparak Akın Gürlek’i över:

*

İyi gidiyorsun Akın. Aynen böyle devam et. Bak seni bir kaşık suda boğmak isteyen hapisteki adam bile senin başarının sımsıkı farkında.

Murat Ongun’un aşırı aptal fitnesi

ÜÇ GÜNDE FUTBOL YORUMCUSU GİBİ OLDUM

- BİLİYORUM ARTIK: Üç gündür çok tuhaf biçimde kendimi Montella’dan daha iyi futbol biliyor gibi hissediyorum.

- FUTBOLCULAR VE BOYLARI: Herkes gibi ben de Kerem’in boyu ile Avustralyalı futbolcuların boyunu kıyaslamalara doyamıyorum.

- KAPALI SAVUNMA DOKTRİNİ: “Savunmaya kapanan takım nasıl yenilecek” konusunda artık ben de en az 47 senaryoya sahip durumdayım.

- ŞEKİL YAPAN ÇOCUKLAR: Henüz başarı elde etmeden şekil yapmaya, saçını boyatmaya heves eden futbolcularımıza ben de çok bozuluyorum.

Haberin Devamı

- TİKTOK VE MERİH: Merih Demiral kardeşimizin TikTok videoları çekmeye bu kadar hevesli olmasına saydırıyorum da saydırıyorum.

- HAVAYA GİRDİK: Üç gündür dilimdeki cümleler: “Avustralya’yı küçümsedik, büyük konuştuk, erken havaya girdik.”

- UMUT VE TERİM: Arada “Acaba enseyi fazla mı kararttık, Fatih Terim’in umudunu örnek mi alsam” falan demeyi de ihmal etmiyorum.

Murat Ongun’un aşırı aptal fitnesi

SAVAŞIN KAZANANI TABİİ Kİ İRAN’DIR

- Maduro’yu evinden kaldırmayı başararak acayip havaya giren Trump’a “her kuşun eti yenmezmiş” dedirttiler.

*

- ABD gibi dünyanın en büyük süper gücüne karşı herkesi şaşırtan muazzam bir direniş sergilemeyi başardılar.

*

- En azametli liderlerini kaybettiler. En etkili elitlerini kaybettiler. En güçlü komutanlarını kaybettiler. Milim yıkılmadılar.

*

Haberin Devamı

- “Hemen isyan çıkar, halk ayaklanır, rejim anında yıkılır” tarzı analizlerin tümünü çöp kutusuna basket yaptılar.

*

- İsrail’e yanlayan devrik Şah’ın oğlunu maymuna çevirdiler, rezil kepaze ettiler. O kadar ki adamı, anası Farah bile ciddiye almaz oldu.

*

- Koskoca Amerikan filolarını resmen ve alenen balıkçı kayığına dönüştürüp matrak geçtiler.

*

- En devasa imkansızlıklara rağmen topyekûn direniş havasına giren bir milletin asla yenilmeyeceğini kanıtladılar.

Murat Ongun’un aşırı aptal fitnesi

MEHMET UÇUM AÇIKLADI: SEÇİM 16 NİSAN 2028’DE

Saray erken seçim planlıyor. / Butlan sonrası baskın seçim gelecek. / Hazırlıksız yakalamak istiyorlar. / Bu ilkbahar kesin erken seçim var.

*

Günlerdir kulaklarımız bu cümlelerle çınlıyor.

*

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, erken seçimle ilgili önce teknik ve hukuki bir analiz yaptı.

*

Ardından da seçimin yapılacağı en olası tarihi açıkladı:

*

16 NİSAN 2028

*

Sadece şunu söylemek istiyorum:

*

Mehmet Uçum’un analizi, bu zamana kadar bu konuda okuduğum en gerçekçi, en mantıklı, en ayakları yere sağlam basan analizdi.

O nedenle verdiği tarihi ciddiye alıyorum.

Murat Ongun’un aşırı aptal fitnesi

FUTBOL YORUMCULARI MI SİYASET YORUMCULARI MI

- ŞANSAL BÜYÜKA’nın argümantasyon yeteneği... ŞABAN SEVİNÇ’in argümantasyon yeteneğine bin basar.

Murat Ongun’un aşırı aptal fitnesi

- ERMAN TOROĞLU’nun dikkat çekme potansiyeli... ERSAN ŞEN’in dikkat çekme potansiyelini kesinlikle pataklar.

Murat Ongun’un aşırı aptal fitnesi

- AHMET ÇAKAR’ın anlatım tarzı ve kolay anlaşılır üslubu... BERHAN ŞİMŞEK’in anlatım tarzı ve üslubunu kesinlikle hırpalar.

Haberin Devamı

Murat Ongun’un aşırı aptal fitnesi

- Bizim UĞUR MELEKE’nin analiz yapma kapasitesi... RUŞEN ÇAKIR’ın analiz yapma kapasitesini fena halde sollar.

Murat Ongun’un aşırı aptal fitnesi

- SİNAN ENGİN’in kendisini dinleyenleri ikna etme gücü... İSMAİL SAYMAZ’ın ikna gücünü net biçimde perişan eder.

Murat Ongun’un aşırı aptal fitnesi

- ÜMİT ÖZAT’ın en pervasız ve en küstah yorumları... BARIŞ YARKADAŞ’ın en pervasız ve en küstah yorumlarını alıp duvara çarpar.

 Murat Ongun’un aşırı aptal fitnesi

MANSUR YAVAŞ’IN DURUMU

- AMELDE: Özgür Özel yanlısı.

*

- İTİKATTA: Kemal Kılıçdaroğlu yanlısı.

Murat Ongun’un aşırı aptal fitnesi

#Murat Ongun#Akın Gürlek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

CHP’de bu kez de kurultay krizi kapıda

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Üzülme güzel çocuk... Biz inanıyoruz onlar da inansın

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Yazarlık bir tutku mudur

 DOĞAN HIZLAN
DOĞAN HIZLAN

Okullar film setine döndü

 FULYA SOYBAŞ
FULYA SOYBAŞ

107 gün sonra...

 HANDE FIRAT
HANDE FIRAT
TÜM YAZARLARIMIZ