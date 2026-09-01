×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
HABERLER Yazarlar Ahmet HAKANMuharrem İnce yeni bir şey deniyor
Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr
Yazarın Tüm Yazıları

Muharrem İnce yeni bir şey deniyor

#Muharrem İnce#CHP#Yeni Parti

Muharrem İnce’nin durumuna bakalım:

Haberin Devamı

- Geçenlerde Ekrem İmamoğlu’nu hapiste ziyaret etti.

- Yeni Parti’ye geçmeyecek, CHP’de kalacak. Bu konuda kararlı.

- CHP’den ayrılıp YENİ Parti’ye geçenlerin er ya da geç CHP’ye döneceğini düşünüyor.

- “Parti kurmak turşu kurmaya benzemez” diyor, Yeni Parti’nin helal parayla kurulmadığını ima ediyor.

- Hükümete karşı da çok sert çıkışlar yapmaya çalışıyor.

*

Kısacası Kılıçdaroğlu gibi davranmıyor, CHP’de kalanlar gibi davranmıyor.

Mesela İmamoğlu’na mesafe koymuyor ama YENİ Parti’ye de hoş bakmıyor.

*

Garip, tuhaf, ilginç bir şey deniyor Muharrem İnce ama bu denemesinden bir şey çıkarabilir mi pek emin değilim.

Muharrem İnce yeni bir şey deniyor

 

Haberin Devamı

GEMİYİ İLK KİM TERK ETTİ

Kıbrıs’ta yaşanan gemi faciasının detaylarına bakalım:

- Gemi su almaya başlıyor.

- Yolcular, gemi yetkililerini uyarıyor: “Gemi su alıyor, bir terslik var.”

- Gemi yetkililerinin yanıtı: “Siz alışkın değilsiniz, böyle şeyler olur, sorun yok.

- Sonra pencereler patlıyor, koltuklar parçalanıyor.

Muharrem İnce yeni bir şey deniyor

- Tahliye başlıyor ve gemiyi ilk terk eden mürettebat oluyor.

*

Gemiyi ilk kimler terk ederdi? Olaya bir de bu açıdan bakmak gerekir.

Muharrem İnce yeni bir şey deniyor

 

NETANYAHU’YA YANIT MEKANİZMASI

İsrail’de seçim var. Tarzan, pardon Netanyahu zorda. Bu yüzden ikide bir Türkiye’ye ve Erdoğan’a saldırıyor. Türkiye’ye saldırdıkça oylarının artacağını düşünüyor.

*

Peki Türkiye ne yapıyor?

*

Sanırım adı konulmamış bir yanıt mekanizması oluşturulmuş.

Şöyle bir mekanizma:

*

Seçime kadar Netanyahu, Türkiye’ye ve Erdoğan’a saldırdıkça...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik...

Gayet üst perdeden, gayet küçümseyerek, gayet yukarıdan yukarıdan yanıtlar verecek.

Haberin Devamı

Muharrem İnce yeni bir şey deniyor

 

MELİH GÖKÇEK’İN ALDIĞI TUTUM

Hakkındaki iddialar üzerine savcılık tarafından resen soruşturma başlatılınca...

Melih Gökçek’in tepkisinin ne olacağını çok merak ettim.

*

İlk tepkisi şu oldu Gökçek’in: “Kendimi Türk adaletine, Türk yargısına emanet ediyorum.

*

En doğru tavrı aldı Gökçek.

Savcıya, yargıya, soruşturmaya yönelik olumsuz bir tutum alsaydı...

Bu zamana kadar savunduğu her şeyle zıtlaşmış olacaktı.

Muharrem İnce yeni bir şey deniyor

 

PASTIRMA EMPATİSİ

Yıllar önce bir Kayseri seyahatim olmuştu.

Kayseri’de bir pastırmacıya da yolum düştü. Tezgâha geçmemi, pastırma doğramamı istediler.

*

Sonuç: Dünya pastırmacılık tarihinin en berbat, en kötü, en beceriksiz pastırma doğrama eylemiydi yaptığım. Tam bir fiyaskoydu. İncecik, zar gibi doğramanın kıyısından bile geçemedim. 

*

Haberin Devamı

Özgür Özel’in Kayseri gezisinde tezgâha geçip pastırma doğrarken yaşadığı başarısızlık karşısında geliştirdiğim büyük empatinin temel gerekçesi budur.

Muharrem İnce yeni bir şey deniyor

İYİ PARTİ PARDON YENİ PARTİ

YENİ Parti’nin Kadıköy İlçe Başkanı, topluluk önünde konuşurken “Yeni Parti” diyeceğine “İYİ Parti” demiş. Uyarılar üzerine de “Pardon, Yeni Parti” diye düzeltme yapmış.

*

Bu tür küçük dil sürçmeleri üzerinde tepinilmesinden hiç hoşlanmam. Fakat bu nasıl dil sürçmesi birader!

*

“CHP” diyerek hata yapsa... “Yılların alışkanlığıdır, YENİ Parti’ye henüz alışamamıştır” deyip geçersin. İYİ Parti ne alaka yahu?

Bir insan başkanı olduğu partiyi bu kadar mı içselleştirmez?

Muharrem İnce yeni bir şey deniyor

TERZİLER VE İDEOLOJİ

Haberin Devamı

Leyla Zana’nın eşi Mehdi Zana hayatını kaybetmiş. Mehdi Zana için “Leyla Zana’nın eşi” dedim ama bu Mehdi Zana’ya haksızlık. Çünkü Mehdi Zana, Kürt siyasi çizgisinin önemli isimlerinden.

*

Ama ben asıl şu hususun üzerinde durmak istiyorum: Mehdi Zana’nın mesleği terzilikmiş.

*

Şu işe bakın hele:

- MEHDİ ZANA: Terzi.

- TERZİ FİKRİ: Adı üstünde terzi.

- SAİD ÇEKMEGİL: Terzi.

*

Mehdi Zana’nın siyasi efsane, Terzi Fikri’nin komünist bir atılımcı, Said Çekmegil’in zehir gibi bir İslami düşünür olmasına ortam olan bir meslek: Terzilik.

Muharrem İnce yeni bir şey deniyor

*

Çocukluğumda Anadolu’da şu üç tür dükkânda siyasetin, teorinin, ideolojinin muazzam tartışmaları dönerdi:

BİR: Terzi. İKİ: Berber. ÜÇ: Kitapçı.

*

Şöyle bir duruma bakalım:

- Terzilik büyük ölçüde bitti.

Haberin Devamı

- Berber diyen kalmadı, artık “hair design” falan diyorlar ona.

- Kitapçılar ise can çekişiyor.

Siyasetin, teorinin, ideolojinin çöküşünde bu mesleklerin gerilemesinin payı yüzde kaçtır acaba?

#Muharrem İnce#CHP#Yeni Parti
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Saraçhane’de devleşen İmamoğlu Silivri’de çöktü

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Faciadan hukuken kim sorumlu

 FULYA SOYBAŞ
FULYA SOYBAŞ

Aşil’in kalkanı Aşil’in topuğu

 NİLGÜN TEKFİDAN GÜMÜŞ
NİLGÜN TEKFİDAN GÜMÜŞ

Sigorta eksperlerine göre gemi önceki fırtınada yara…

 NOYAN DOĞAN
NOYAN DOĞAN

Kürkçü dükkanına dönüş

 ARDA SAYINER
ARDA SAYINER
TÜM YAZARLARIMIZ