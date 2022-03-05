Muhaliflikten kafayı yemek

“Türkiye’nin SİHA’ları, kara savaşlarının doğasını sarsıyor ve değiştiriyor"
"Dünyanın dört bir yanındaki ordular, şimdilerde kendilerini SİHA’lara karşı nasıl savunacaklarını düşünüyorlar.”
Francis Fukuyama (ABD’li Siyaset Kuramcısı)
*
“Selçuk Bayraktar... Sayın AKP Genel Başkanı’nın damadı. Onun Türkiye’de ürettiği SİHA’lar ve İHA’lar var. Bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün. Yani bir uçak teknolojisi filan değil.”
Merdan Yanardağ (Türkiye’nin en muhalif isimlerinden biri)
İSTANBUL’DA SİREN SESİ
DÜN. Saat 11.30.
Birden bir siren sesi işittim.
*
Kendimi aniden Kiev’de gibi hissetmeler... Putin yeni bir çılgınlık mı yapıyor diye söylenmeler... Yakınlarda bir sığınak aramalar... Savaşa mı girdik diye endişelenmeler...
*
Kâbusun sonu: Meğer tüm okullarda bir deprem tatbikatı yapılıyormuş. Sirenlerin çalması ondanmış.
BUGÜNLERDE İZLENECEK TÜRDE FİLMLER VE DİZİLER
- TARAS BULBA: Ukrayna’nın atalarının kahramanlıkları... Arada aşk ve vatana ihanet falan da var. Film eski ama idare eder.
- MÜNİH: SAVAŞ YAKLAŞIYOR: Yapacağı çılgınlıklardan önce Hitler’le son bir müzakere denemesi... Gerilimli ve tempolu.
- PİYANİST: Tipik Nazi zulmü filmi... Ama siz, “savaşın kıyıcılığı ve yıkıcılığı” açısından da izleyebilirsiniz.
- SON ÇAR: Yarı canlandırma yarı belgesel kıvamında bir dizi. Son Rus Çarı’nın çılgınlıkları... Arada Rasputin’in öyküsü de hediyesi.
PUTİN İÇİN TÜRKÜ
EN sevdiğim türküler listesinin ilk beşinde yer alır “Drama Köprüsü” türküsü.
*
Bu türkünün sözlerini Putin’in nükleer çılgınlıkları için uyarladım.
Şöyle ki:
*
Mezar taşlarını bre Putin / Koyun mu sandın / Nükleerle korkutmayı bre Putin / Oyun mu sandın.
ZELENSKİ İLE İLGİLİ SON CÜMLELERİM
- Batı’nın kuklası deniliyordu. Adam resmen Batı’yı kendisine kukla yaptı.
*
- Putin küçümsüyordu. Adam resmen Putin’e masaları yumruklatıyor.
*
- Dayanamaz, kaçar gider diyordum. Adam resmen Che’ye dönüştü.
BAKMAM ARTIK IMBD’YE
BÜYÜK Rus yönetmen Tarkovski’nin filmlerini çıkarmış listeden IMBD.
*
Herhangi bir diziyi ya da filmi izlemeden önce...
“Bakalım kaç puan vermişler” diye açıp baktığım ve hayatta en önem verdiğim ölçüt, gözümden küt diye düştü.
*
Umurlarında olur mu bilmem ama bakmam artık IMBD’ye.
DENGE POLİTİKAMIZI BOZMA ETHEM BEY
ETHEM Sancak, Doğu Perinçek’e bağlı bir ekiple Moskova’ya gitmiş. Orada bir Rus kanalına çıkmış. NATO’ya sallamış. “Ukrayna’ya SİHA’ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk” demiş.
*
Ethem Bey... Ethem Bey...
Türkiye’nin bin bir zorlukla götürmeye çalıştığı müthiş bir denge politikası var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her kelimesini tartarak konuşuyor. Hem Ukrayna’ya yapılan saldırganlığa itiraz ediyor hem de Putin’le konuşabilir olmaya özen gösteriyor.
*
Biliyorum devlet adamı değilsiniz, temsili bir göreviniz yok ama yine de böyle bir ortamda bir işinsanı olarak biraz daha özenli, biraz daha dikkatli, biraz daha sorumlu olmanız gerekiyor. Lütfen ama...
İNCİ VARKEN NEYLEYİM MİCHELİN YILDIZINI
TAM dört yıldır İncili Gastronomi Rehberi diye bir rehber yayınlanıyor Türkiye’de.
Hakkı tam teslim edilmemiş çok önemli bir rehberdir bu. Bin bir dikkatle, büyük bir özenle hazırlanır.
*
Yöntem nedir? Şudur: 300 kadar yeme içme tutkunu gizli ve gönüllü müfettiş, bir yıl içinde gittikleri restoranları değerlendirip inci verirler.
*
Sunum, malzeme, servis, dekorasyon, lezzet ve fiyat kalite dengesi özellikleriyle yapılan değerlendirmelerden şöyle bir derecelendirme çıkmakta:
*
BEŞ İNCİ: Sıra dışı bir deneyim. DÖRT İNCİ: Mükemmel. ÜÇ İNCİ: Çok iyi. İKİ İNCİ: İyi. BİR İNCİ: Gitmeye değer.
*
Pazartesi günü düzenlenecek törende restoranlara “inciler” dağıtılacak ve muhteşem bir rehber ortaya çıkacak: İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ.
*
Hürriyet ve Karaca işbirliğiyle ve çok büyük bir titizlikle hazırlanan bu rehberi ne yapıp edip mutlaka edinin. Restoranlar için mükemmel bir kılavuza kavuşmuş olacaksınız.
EN SÜRPRİZSİZ HABER
SON bir buçuk yıldır ne zaman “Kabine’de revizyon” söylentisi çıksa yapılan “değişecek bakanlar listesi”nin en başındaki isimdi Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli.
*
İşte bu nedenle...
“Bekir Pakdemirli gitti, yerine Vahit Kirişci geldi” haberi...
Son günlerin en sürprizsiz, en olağan, en gecikmiş haberi olarak değerlendirilebilir.
Muhaliflikten kafayı yemek
“Türkiye’nin SİHA’ları, kara savaşlarının doğasını sarsıyor ve değiştiriyor"
"Dünyanın dört bir yanındaki ordular, şimdilerde kendilerini SİHA’lara karşı nasıl savunacaklarını düşünüyorlar.”
Francis Fukuyama (ABD’li Siyaset Kuramcısı)
*
“Selçuk Bayraktar... Sayın AKP Genel Başkanı’nın damadı. Onun Türkiye’de ürettiği SİHA’lar ve İHA’lar var. Bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün. Yani bir uçak teknolojisi filan değil.”
Merdan Yanardağ (Türkiye’nin en muhalif isimlerinden biri)
İSTANBUL’DA SİREN SESİ
DÜN. Saat 11.30.
Birden bir siren sesi işittim.
*
Kendimi aniden Kiev’de gibi hissetmeler... Putin yeni bir çılgınlık mı yapıyor diye söylenmeler... Yakınlarda bir sığınak aramalar... Savaşa mı girdik diye endişelenmeler...
*
Kâbusun sonu: Meğer tüm okullarda bir deprem tatbikatı yapılıyormuş. Sirenlerin çalması ondanmış.
BUGÜNLERDE İZLENECEK TÜRDE FİLMLER VE DİZİLER
- TARAS BULBA: Ukrayna’nın atalarının kahramanlıkları... Arada aşk ve vatana ihanet falan da var. Film eski ama idare eder.
- MÜNİH: SAVAŞ YAKLAŞIYOR: Yapacağı çılgınlıklardan önce Hitler’le son bir müzakere denemesi... Gerilimli ve tempolu.
- PİYANİST: Tipik Nazi zulmü filmi... Ama siz, “savaşın kıyıcılığı ve yıkıcılığı” açısından da izleyebilirsiniz.
- SON ÇAR: Yarı canlandırma yarı belgesel kıvamında bir dizi. Son Rus Çarı’nın çılgınlıkları... Arada Rasputin’in öyküsü de hediyesi.
PUTİN İÇİN TÜRKÜ
EN sevdiğim türküler listesinin ilk beşinde yer alır “Drama Köprüsü” türküsü.
*
Bu türkünün sözlerini Putin’in nükleer çılgınlıkları için uyarladım.
Şöyle ki:
*
Mezar taşlarını bre Putin / Koyun mu sandın / Nükleerle korkutmayı bre Putin / Oyun mu sandın.
ZELENSKİ İLE İLGİLİ SON CÜMLELERİM
- Batı’nın kuklası deniliyordu. Adam resmen Batı’yı kendisine kukla yaptı.
*
- Putin küçümsüyordu. Adam resmen Putin’e masaları yumruklatıyor.
*
- Dayanamaz, kaçar gider diyordum. Adam resmen Che’ye dönüştü.
BAKMAM ARTIK IMBD’YE
BÜYÜK Rus yönetmen Tarkovski’nin filmlerini çıkarmış listeden IMBD.
*
Herhangi bir diziyi ya da filmi izlemeden önce...
“Bakalım kaç puan vermişler” diye açıp baktığım ve hayatta en önem verdiğim ölçüt, gözümden küt diye düştü.
*
Umurlarında olur mu bilmem ama bakmam artık IMBD’ye.
DENGE POLİTİKAMIZI BOZMA ETHEM BEY
ETHEM Sancak, Doğu Perinçek’e bağlı bir ekiple Moskova’ya gitmiş. Orada bir Rus kanalına çıkmış. NATO’ya sallamış. “Ukrayna’ya SİHA’ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk” demiş.
*
Ethem Bey... Ethem Bey...
Türkiye’nin bin bir zorlukla götürmeye çalıştığı müthiş bir denge politikası var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her kelimesini tartarak konuşuyor. Hem Ukrayna’ya yapılan saldırganlığa itiraz ediyor hem de Putin’le konuşabilir olmaya özen gösteriyor.
*
Biliyorum devlet adamı değilsiniz, temsili bir göreviniz yok ama yine de böyle bir ortamda bir işinsanı olarak biraz daha özenli, biraz daha dikkatli, biraz daha sorumlu olmanız gerekiyor. Lütfen ama...
İNCİ VARKEN NEYLEYİM MİCHELİN YILDIZINI
TAM dört yıldır İncili Gastronomi Rehberi diye bir rehber yayınlanıyor Türkiye’de.
Hakkı tam teslim edilmemiş çok önemli bir rehberdir bu. Bin bir dikkatle, büyük bir özenle hazırlanır.
*
Yöntem nedir? Şudur: 300 kadar yeme içme tutkunu gizli ve gönüllü müfettiş, bir yıl içinde gittikleri restoranları değerlendirip inci verirler.
*
Sunum, malzeme, servis, dekorasyon, lezzet ve fiyat kalite dengesi özellikleriyle yapılan değerlendirmelerden şöyle bir derecelendirme çıkmakta:
*
BEŞ İNCİ: Sıra dışı bir deneyim. DÖRT İNCİ: Mükemmel. ÜÇ İNCİ: Çok iyi. İKİ İNCİ: İyi. BİR İNCİ: Gitmeye değer.
*
Pazartesi günü düzenlenecek törende restoranlara “inciler” dağıtılacak ve muhteşem bir rehber ortaya çıkacak: İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ.
*
Hürriyet ve Karaca işbirliğiyle ve çok büyük bir titizlikle hazırlanan bu rehberi ne yapıp edip mutlaka edinin. Restoranlar için mükemmel bir kılavuza kavuşmuş olacaksınız.
EN SÜRPRİZSİZ HABER
SON bir buçuk yıldır ne zaman “Kabine’de revizyon” söylentisi çıksa yapılan “değişecek bakanlar listesi”nin en başındaki isimdi Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli.
*
İşte bu nedenle...
“Bekir Pakdemirli gitti, yerine Vahit Kirişci geldi” haberi...
Son günlerin en sürprizsiz, en olağan, en gecikmiş haberi olarak değerlendirilebilir.