MİT açısından CHP brifingi

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MİT cephesi açısından sunumun nasıl geçtiğini merak ettim.

MİT kaynaklarıyla görüştüm.

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Öncelikle şunu belirteyim:

Bu brifingin gerçekleşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaklaşımı ve tutumu çok önemli rol oynamış.

Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT yetkililerine “Gidin, anlatın. İyi olur” demiş.

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Peki brifing MİT açısından nasıl geçti?

Edindiğim bilgileri ve izlenimleri aktarıyorum:

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- MİT heyetinin CHP’ye gelişinde CHP Genel Merkezi aldığı önlemlerle her türlü gizlilik kuralına riayet etmiş. Brifing, iki saatten fazla sürmüş.

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- MİT Başkanı İbrahim Kalın, CHP heyetini brifingde ele alınan konularla ilgili hayli hazırlıklı bulmuş. Bu hazırlık, özellikle CHP Lideri Özgür Özel’in sorularına yansımış.

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- MİT yetkilileri ve uzmanları, üç ana başlıkta sunum yapmışlar brifingde: BİR: PKK / YPG terör örgütü. İKİ: FETÖ terör örgütünde son durum. ÜÇ: DEAŞ’la mücadele.

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- İbrahim Kalın, sunumlar sırasında araya girerek bazı önemli ayrıntılara dikkat çekmiş.

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- Brifingde soru / cevap bölümü de yer almış. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sunumların ardından sorduğu soruları İbrahim Kalın yanıtlamış.

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- CHP heyetinde Genel Başkan Özgür Özel haricinde 8 kişi daha varmış.

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- Yine edindiğim bilgiye göre MİT Başkanı İbrahim Kalın, bazı bilgilerin hassasiyet içerdiğini ve dışarıya sızdırılmaması gerektiğini nazikçe hatırlatmış. Özgür Özel de bu talebe büyük bir nezaketle karşılık vermiş.

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- Brifing sırasında siyasi çekişmelere ya da polemiklere yol açacak hiçbir şey olmamış. Herkes, verilen bilgilere odaklanmış.

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- İbrahim Kalın’ın CHP’deki MİT brifinginden memnun ayrıldığını öğrendim. Kalın, bu toplantının çok iyi geçtiğini düşünüyormuş.

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- CHP’den MİT brifingiyle ilgili yapılan yazılı açıklama da MİT’i memnun etmiş. Açıklamadaki yaklaşımı olumlu bulmuşlar.

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BU BRİFİNG NEDEN ÖNEMLİ

SİYASET dünyasında sert tartışmaların yaşandığı bir günde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ve teşvikiyle...

MİT’in CHP Genel Merkezi’nde sunum yapması, çok ama çok önemli.

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Ülkemizin ortak sorunlarını doğru bilgiler çerçevesinde beraberce düşünmek açısından önemli.

Ama şu açıdan çok daha önemli:

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İç cepheyi sağlam tutmaktan söz ediliyor ya...

İç cephe işte bu tür girişimlerle sağlamlaşır.