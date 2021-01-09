Milli Mücadele yedi düvel falan

Bir ABD yetkilisi...
“Our boys have done it” demişti.
Yani...
“Bizim çocuklar başardı.”
ABD’deki son olayların başladığı andan itibaren öylece bekledim.
Bir yetkilimiz çıksa da...
“Kongreyi basanlar bizim çocuklar değil” diye bir demeç patlatsa diye...
*
Amacından saparsa...
Tadında bırakılmazsa...
Bir büyük kargaşaya dönüşürse...
İllegal örgütlerin katılımına açık hale gelirse...
Üniversitenin dışına taşarsa...
Barışçıl yönünü kaybederse...
Polisle çatışma noktasına varırsa...
Söyledikleri, HDP açısından gerçekten yenilir yutulur cinsten şeyler değil.
*
Tam olarak söylediği şu Ağıralioğlu’nun:
- 15 Temmuz badiresinden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin durumu nedir? Toparlanma oldu mu?
*
- HULUSİ AKAR: 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ordudan uzaklaştırılanlar oldu. Generallerin yüzde 50’si, kurmay subayların yüzde 73’ü görevden uzaklaştırıldı. Bunun ardından bir ay sonra Fırat Kalkanı Harekâtı gerçekleşti. Sonra da 4 büyük başarılı operasyon. Dünyada başka hiçbir ordu bunun altından kalkamazdı.
*
SÖZDE DEVLET TEHDİDİNİ PARÇALAYIP ATTIK
- Harekâtların amacı, sizin “terör koridoru” diye nitelediğiniz yapıyı bozmaktı. Bunda başarılı olundu mu?
*
Adı: Sevgi Kılıç.
*
Sevgi Kılıç’ın CHP’nin Parti Meclisi’ne seçilmesini başından beri hep şöyle karşıladım:
“Ne güzel! Ne şahane! Ne hoş!”
1. STRESE UYUM SAĞLA
Uyum sağla demek kolay... Nasıl yapacağız bu işi Osman Hocam? Huyunu suyunu bilmiyoruz ki bu meretin.
*
2. AZ KONUŞ ÇOK DİNLE
Maskelerin fora olduğu...
Mesafelerin aradan kalktığı...
Hepimizin aşılandığı...
“Ben de korona oldum” cümlesinin hiç işitilmediği...
Vaka sayısı, ölüm sayısı tartışmalarının yerle yeksan olduğu...
Kucaklaşma döneminin başladığı...
“Entübe” kelimesinin unutulduğu...
65 yaş üstünün rahat bırakıldığı...
Bunun iki türlüsü var:
*
BİRİNCİ TÜR
Postanede, emniyette, devlet dairesinde görevli olanlar, toplumsal statüsünün yüksek olduğunu düşündükleri tiplere...
“Siz” diye hitap ediyorlar.
Toplumsal statüsünü düşük gördüklerine ise kolaylıkla “sen” diyorlar.
Her önüne gelene “sen” dense...
Genel bir kabalık deyip geçeceğim.
Polis, “Kalacak yerim yok” diyen bir vatandaşımıza...
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle...
3 bin 150 lira ceza kesmişti.
*
Bu olay nedeniyle Türk Polis Teşkilatı’ndan bir özür açıklaması geldi.
Hem Çin aşısı geliyor Türkiye’ye... Hem de bizim Uğur-Özlem hocaların Alman aşısı...
*
Bu aşılar, belli bir planlama dahilinde yapılacak vatandaşa...
Yani artık hangisi denk gelirse.
*
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı aradım.
Deizm çığ gibi artıyor!
Hiçbir ölçülmüş veriye dayanmayan bu türden cümlelerle sürekli ortalığın telaşa verilmesi...
Deizm propagandası yapmaktan başka bir şey değildir.
*
Nihat Hatipoğlu’nu seversiniz, sevmezsiniz.
Müslümanlar, Kuran’ın “Allah kelamı” olduğuna inanıyorlar. Bu inanış nedeniyle de orijinale sadakat gösteriyorlar. Arapçaya yönelik bir saygı duruşu değildir bu! “Allah kelamı” kabul edilen metne yönelik saygı duruşudur. İbadetlerde, törenlerde Kuran’ın orijinal halinin okunması konusundaki duyarlılığın temel nedeni budur.
*
TÜRKÇE OLMAZ MI?
Türkçe Kuran olmaz mı? Tabii ki olur. Nitekim çok miktarda Kuran meali var. Sadece Türkçe değil. Çince Kuran da olur, İngilizce Kuran da olur, Almanca Kuran da olur, Japonca Kuran da olur. Fakat bütün bunlar, orijinalin yerini tutmaz. Çünkü orijinalin Allah kelamı olduğuna inanılır.
NASIL ANLAYACAĞIZ?
Ritüellerde, dualarda, ibadetlerde, törenlerde Kuran’ın orijinali okunur. Ama bilmek için, öğrenmek için, anlamak için... Tabii ki orijinal metnin çevirisi okunur. Türkçe meal işte bunun için vardır. Kuran’ın daha ayrıntılı yorumu olan Türkçe tefsirler bunun için vardır.
*
Dünyaca ünlü neyzenimiz Kudsi Erguner, bu ayinle ilgili şu hükmü veriyor:
*
“Türkçe Kuran, naat ve ayinin okunduğu bu gösteri, dini, tasavvufi ve Mevlevi geleneklere tamamen aykırıdır.”
*
Peki kimdir İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde düzenlenen ayinin arkasındaki isim?
*
“EMAV–Evrensel Mevlânâ Âşıkları Vakfı” adlı bir vakıf.
Vakfın kurucusu ve onursal başkanı, kendisini
- FETÖ’cülük, bir aldatma ve kandırma hareketidir.
- Başı, ortası ve sonu sinsilik üzerine bina edilmiştir.
- Gerçek amacı gizlemek, adamların milli sporudur.
- Örgütün en temel şiarı şudur: Olduğun gibi görünme!
- Dava adına gözlerini kırpmadan yalanları patlatırlar.
- Solcu olurlar, liberal olurlar, Atatürkçü olurlar.
-
Bunu “yasak” kapsamına almış durumdalar.
*
- Yaptırımı nedir? Pek belli değil.
- Yasağın delindiği nasıl belirlenecek? Sanırım komşunun komşuyu ihbarıyla...
Neresinden bakarsan bak tatsız bir uygulama...
*
Ama halkın sağlığını göz önünde bulundurduğumda...
Ebubekir Sifil isimli bir ilahiyatçı, kızdığı gazeteciler için “Bunların cesetleri camiye sokulmasın” falan diye bir açıklama yapmış. Lüzumsuz, gereksiz bir yaklaşım. Ali Ekber Çiçek, bir türküsünde “Kılma cenazemi / Lazım değilsen” der... Sen de en fazla “Kılmam cenazeni / Lazım değilsen” der geçersin. Nedir bu cesetli mesetli camiye sokmama çağrısı...
- İZMİR VE DİYARBAKIR: Coşkun Sabah’a da bir haller oldu. Gün aşırı dikkat çekmek için lüzumsuz açıklamalar yapıyor. En son söyledikleri, tam densizlik... Kızının bikinili fotoğraflarının herkes tarafından görülmesini istemezmiş, çünkü İzmirli değilmiş Diyarbakırlıymış falan... Bize ne kardeşim senin kızından, bikiniden? Ne diye şehirlere yönelik bu tür ayrımcılıklar yapıyorsun. Nedir derdin senin?
Şöyle diyor Sofuoğlu:
*
“Gidin bakın üniversitelere... Bütün Türkiye’de üniversitelerin yerleştiği yerler, Nişantaşı’na döndü.”
*
İKİ: “Fuhuş” ve “fahişe”... Adamın en sevdiği iki sözcük... Lügatinden bu iki sözcüğü çıkar, konuşacak konusu kalmaz.
*
ÜÇ: Üniversitelere “fuhuş yuvası” dedikten sonra nasıl gidecek üniversitesine? Nasıl bakacak öğrencilerinin yüzüne?
DÖRT: Şundan eminim: AK Parti’nin önemli isimlerinden de tepki aldı ya... İşte onu asıl yıkan bu olmuştur.
*
BEŞ: Akit TV stüdyosunda söyledi bu lafı... Ettiği laf, öyle mide bulandırıcıydı ki... Akit TV’de bile “Hop! Ne diyorsun sen” türü tepkiler aldı.
*
Tanımam, etmem.
*
Sosyal medyada yayınlanan bir konuşması, elden ele dolaşıyordu.
Bu konuşmada İhsan Şenocak...
Pantolon giyen üniversite öğrencisi genç kadınları ve o kadınların babalarını “hayâsızlıkla” suçluyor, cehennem azabıyla korkutuyordu.
Pantolon giymeyi hayâsızlıkla eşdeğer tutuyordu adam.
Yetmiyor, buna göz yuman babalara da dil uzatıyordu.
Milli Mücadele yedi düvel falan
Metin Hülagü adlı tarih profesörü, sosyal medyada şöyle bir paylaşım yapmış:
“Milli Mücadele’de biz 7 düvelle falan savaşmadık. Bu tür masalları çocukken dinlemiştik ama anladık, yalanmış. Tek savaştığımız devlet Yunanistan ve kısmen Fransa’dır.”
*
Tarih profesörü titrim yok ama aklım ve izanım var.
Akıl ve izan çerçevesinde...
Bu profesörümüze bazı hususları anlatmak isterim:
*
“Yedi düvel” ifadesi, sembolik bir ifadedir.
Bu ifadeye bakıp da...
Savaştığımız ülkelerin sayısını çıkarmaya çalışmak ve ardından da “E bakın. Yedi etmiyor” demek...
Bırakın bir tarih profesörüne, ilk mektep talebesine bile yakışmaz.
*
“Yedi düvel” derken...
- Birden fazla güce işaret edilmektedir.
- O güçlerin arkasındaki güçlere vurgu yapılmaktadır.
- Emperyalizme dikkat çekilmektedir.
- Güçler arasındaki eşitsizliğin ve dengesizliğin altı çizilmektedir.
*
Kişilerin isim ve soy isimlerinden yola çıkarak laf çakmak âdetim değildir ama “Hülagü” soy isminden yola çıkarak Divan Şairimiz Nedim’in şu beytini yazmadan edemedim:
*
“Tahammül mülkünü yıkdın Hülâgû Han mısın kâfir/Aman dünyâyı yakdın âteş-i sûzan mısın kâfir.”
EMPATİYİ TRUMP’LA YAPMANIN SAÇMALIĞI
AK Parti’yi destekleyen herhangi birinin...
ABD’de yaşanan olaylara bakıp...
Trump’la empati kurmaya çabalaması...
Ne saçma!
*
Sen ki...
Hep seçimle gelmiş, her zaman sandıktan çıkmış bir partinin destekçisisin.
Ne işin var senin...
Sandıktan çıkan sonucu beğenmeyip taraftarlarını Meclis’i basmaya kışkırtan Trump’ın yanında?
*
Empati yapma demiyorum, yine yap.
Ama doğru tarafla yap.
KAHVEYİ PÜSKÜRTTÜM
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, şöyle demiş:
*
“ABD, bir muz cumhuriyeti değildir.”
*
Bu açıklamayı okuduğumda yemin ederim kahveyi püskürttüm.
NAMAZIN KAZASI OLUR, CAN KAYBETMENİN OLMAZ
SAMSUN’un Vezirköprü ilçesinde geçen ağustosta göçük faciası yaşanmış, iki kardeş göçük altında kalmış. Bunun üzerine AFAD ekibi Samsun’dan yola çıkmış. Ancak ekip, yolda bir namaz molası vermiş.
*
Ekipte yer alan bir kişi, konuyla ilgili olarak şu ifadeyi vermiş:
*
“İki saatlik yol düşünüldüğünde 5-7 dakikalık mola makuldür. Bir gecikme söz konusu değildir.”
*
Bu konuda bazı vecizeler hazırladım.
Takdim ediyorum:
*
- İnsan hayatı söz konusu olduğunda akan sular durmalıdır.
*
- Namazın kazası olur, can kaybetmenin kazası olmaz.
*
- Normalde 5–7 dakika önemsizdir ama can kurtarmak için çok önemlidir.
*
- Din, “Bir insanı yaşatmak bütün insanlığı yaşatmak gibidir” der.
BOĞAZİÇİ SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?
- Araya girenler aradan çıkarsa...
- Dışarıdan kimse müdahil olmazsa...
- Siyaset konuyla ilgili demeç vermezse...
Ve olay, sadece ve sadece...
Rektör olarak atanan Melih Bulu’nun çözüm yöntemine terk edilirse...
Sorun kolayca çözülür.
ESME BRE DELİ RÜZGÂR
BUGÜN yağmur gelecekmiş.
Tahminciler “yüzde yüz” diyorlar.
*
Günlerdir esen deli rüzgârlar nedeniyle “Esme bre deli rüzgâr” türküsünü mırıldanan benim için...
Bugün benim bahtiyarlık günüm.
YAKLAŞIYOR YAKLAŞMAKTA OLAN
- Saadet Partisi, ‘cumhur ittifakı’na doğru yol alıyor gibi...
*
- Trump, o turuncu tulumu giyecek gibi...
*
- Su tasarrufuna dair kampanyalar geliyor gibi...
LOKANTA VE KAFELERİ YAVAŞ YAVAŞ AÇSAK MI?
VAKA sayıları düşüyor.
Hasta sayısında azalma var.
Ölümler de çok şükür artmıyor.
Aşılama başladı, başlayacak.
*
Diyorum ki...
Lokanta ve kafelerin özgürlük zamanı gelmedi mi?
Yoksa unutma bahçesine mi attık zavallı lokanta ve kafelerimizi?
*
Ben diyorum ki...
En azından lokanta ve kafeler için bir takvim belirlesek...
En azından kademeli bir açışa geçsek...
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