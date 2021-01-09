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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Milli Mücadele yedi düvel falan

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Milli Mücadele yedi düvel falan

9 Ocak 2021

Metin Hülagü adlı tarih profesörü, sosyal medyada şöyle bir paylaşım yapmış:

“Milli Mücadele’de biz 7 düvelle falan savaşmadık. Bu tür masalları çocukken dinlemiştik ama anladık, yalanmış. Tek savaştığımız devlet Yunanistan ve kısmen Fransa’dır.”

*

Tarih profesörü titrim yok ama aklım ve izanım var.

Akıl ve izan çerçevesinde...

Milli Mücadele yedi düvel falan

Bu profesörümüze bazı hususları anlatmak isterim:

*

“Yedi düvel” ifadesi, sembolik bir ifadedir.

Bu ifadeye bakıp da...

Savaştığımız ülkelerin sayısını çıkarmaya çalışmak ve ardından da “E bakın. Yedi etmiyor” demek...

Bırakın bir tarih profesörüne, ilk mektep talebesine bile yakışmaz.

*

“Yedi düvel” derken...

- Birden fazla güce işaret edilmektedir.

- O güçlerin arkasındaki güçlere vurgu yapılmaktadır.

- Emperyalizme dikkat çekilmektedir.

- Güçler arasındaki eşitsizliğin ve dengesizliğin altı çizilmektedir.

*

Kişilerin isim ve soy isimlerinden yola çıkarak laf çakmak âdetim değildir ama “Hülagü” soy isminden yola çıkarak Divan Şairimiz Nedim’in şu beytini yazmadan edemedim:

*

“Tahammül mülkünü yıkdın Hülâgû Han mısın kâfir/Aman dünyâyı yakdın âteş-i sûzan mısın kâfir.”


EMPATİYİ TRUMP’LA YAPMANIN SAÇMALIĞI

AK Parti’yi destekleyen herhangi birinin...

ABD’de yaşanan olaylara bakıp...

Trump’la empati kurmaya çabalaması...

Milli Mücadele yedi düvel falan

Ne saçma!

*

Sen ki...

Hep seçimle gelmiş, her zaman sandıktan çıkmış bir partinin destekçisisin.

Ne işin var senin...

Sandıktan çıkan sonucu beğenmeyip taraftarlarını Meclis’i basmaya kışkırtan Trump’ın yanında?

*

Empati yapma demiyorum, yine yap.

Ama doğru tarafla yap.


KAHVEYİ PÜSKÜRTTÜM

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, şöyle demiş:

*

Milli Mücadele yedi düvel falan

“ABD, bir muz cumhuriyeti değildir.”

*

Bu açıklamayı okuduğumda yemin ederim kahveyi püskürttüm.


NAMAZIN KAZASI OLUR, CAN KAYBETMENİN OLMAZ

SAMSUN’un Vezirköprü ilçesinde geçen ağustosta göçük faciası yaşanmış, iki kardeş göçük altında kalmış. Bunun üzerine AFAD ekibi Samsun’dan yola çıkmış. Ancak ekip, yolda bir namaz molası vermiş.

*

Ekipte yer alan bir kişi, konuyla ilgili olarak şu ifadeyi vermiş:

*

“İki saatlik yol düşünüldüğünde 5-7 dakikalık mola makuldür. Bir gecikme söz konusu değildir.”

*

Bu konuda bazı vecizeler hazırladım.

Takdim ediyorum:

*

- İnsan hayatı söz konusu olduğunda akan sular durmalıdır.

*

- Namazın kazası olur, can kaybetmenin kazası olmaz.

*

- Normalde 5–7 dakika önemsizdir ama can kurtarmak için çok önemlidir.

*

- Din, “Bir insanı yaşatmak bütün insanlığı yaşatmak gibidir” der.


BOĞAZİÇİ SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

- Araya girenler aradan çıkarsa...

- Dışarıdan kimse müdahil olmazsa...

- Siyaset konuyla ilgili demeç vermezse...

Milli Mücadele yedi düvel falan

Ve olay, sadece ve sadece...

Rektör olarak atanan Melih Bulu’nun çözüm yöntemine terk edilirse...

Sorun kolayca çözülür.


ESME BRE DELİ RÜZGÂR

BUGÜN yağmur gelecekmiş.

Tahminciler “yüzde yüz” diyorlar.

*

Günlerdir esen deli rüzgârlar nedeniyle “Esme bre deli rüzgâr” türküsünü mırıldanan benim için...

Bugün benim bahtiyarlık günüm.


YAKLAŞIYOR YAKLAŞMAKTA OLAN

- Saadet Partisi, ‘cumhur ittifakı’na doğru yol alıyor gibi...

*

- Trump, o turuncu tulumu giyecek gibi...

*

- Su tasarrufuna dair kampanyalar geliyor gibi...


LOKANTA VE KAFELERİ YAVAŞ YAVAŞ AÇSAK MI?

VAKA sayıları düşüyor.

Hasta sayısında azalma var.

Ölümler de çok şükür artmıyor.

Aşılama başladı, başlayacak.

Milli Mücadele yedi düvel falan

*

Diyorum ki...

Lokanta ve kafelerin özgürlük zamanı gelmedi mi?

Yoksa unutma bahçesine mi attık zavallı lokanta ve kafelerimizi?

*

Ben diyorum ki...

En azından lokanta ve kafeler için bir takvim belirlesek...

En azından kademeli bir açışa geçsek...

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Bizim çocuklar yapmadı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Ocak 2021
12 Eylül darbesinin haberi ABD’ye ulaştığında...

Bir ABD yetkilisi...

“Our boys have done it” demişti.

Yani...

“Bizim çocuklar başardı.”

ABD’deki son olayların başladığı andan itibaren öylece bekledim.

Bir yetkilimiz çıksa da...

“Kongreyi basanlar bizim çocuklar değil” diye bir demeç patlatsa diye...

*

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Boğaziçi protestoları kimin işine yarayacak?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Ocak 2021
Eğer bu protestolar...

Amacından saparsa...

Tadında bırakılmazsa...

Bir büyük kargaşaya dönüşürse...

İllegal örgütlerin katılımına açık hale gelirse...

Üniversitenin dışına taşarsa...

Barışçıl yönünü kaybederse...

Polisle çatışma noktasına varırsa...

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Hasip, Emine Fatma, Sırrı Selahattin Ahmet

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Ocak 2021
İYİ Parti’nin önemli isimlerinden Yavuz Ağıralioğlu, HDP’ye karşı bugüne kadar yapılmış en sert açıklamalardan birini yapmış.

 

Söyledikleri, HDP açısından gerçekten yenilir yutulur cinsten şeyler değil.

*

Tam olarak söylediği şu Ağıralioğlu’nun:



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Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan önemli mesajlar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Ocak 2021
Dünyada hiçbir ordu bunu başaramazdı

- 15 Temmuz badiresinden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin durumu nedir? Toparlanma oldu mu?

*

- HULUSİ AKAR: 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ordudan uzaklaştırılanlar oldu. Generallerin yüzde 50’si, kurmay subayların yüzde 73’ü görevden uzaklaştırıldı. Bunun ardından bir ay sonra Fırat Kalkanı Harekâtı gerçekleşti. Sonra da 4 büyük başarılı operasyon. Dünyada başka hiçbir ordu bunun altından kalkamazdı.

*

SÖZDE DEVLET TEHDİDİNİ PARÇALAYIP ATTIK

- Harekâtların amacı, sizin “terör koridoru” diye nitelediğiniz yapıyı bozmaktı. Bunda başarılı olundu mu?

*

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Vitrin mankeni, başörtüsü, CHP ve Sevgi Kılıç

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Ocak 2021
CHP’de başörtülü bir Parti Meclisi üyesi var.

Adı: Sevgi Kılıç.

*

Sevgi Kılıç’ın CHP’nin Parti Meclisi’ne seçilmesini başından beri hep şöyle karşıladım:



“Ne güzel! Ne şahane! Ne hoş!”

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Osman Hoca’nın iyi hayat tavsiyelerinden 10’unu seçtim

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Ocak 2021
Dünkü Hürriyet’te uzun, upuzun bir liste yayınladı Osman Müftüoğlu... Listenin adı: “İYİ HAYAT TAVSİYELERİ”. Yüz maddelik bir liste... “Çok çok iyi bir hayat” olmasa da “Eh işte... İdare eder bir hayat” için listeden 10 madde seçtim kendime...

1. STRESE UYUM SAĞLA

Uyum sağla demek kolay... Nasıl yapacağız bu işi Osman Hocam? Huyunu suyunu bilmiyoruz ki bu meretin.



*

2. AZ KONUŞ ÇOK DİNLE

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2021 duası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Ocak 2021
2021 yılı...

Maskelerin fora olduğu...

Mesafelerin aradan kalktığı...

Hepimizin aşılandığı...

“Ben de korona oldum” cümlesinin hiç işitilmediği...

Vaka sayısı, ölüm sayısı tartışmalarının yerle yeksan olduğu...

Kucaklaşma döneminin başladığı...

“Entübe” kelimesinin unutulduğu...

65 yaş üstünün rahat bırakıldığı...

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‘Sen’ denilmez ‘siz’ denilecek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Aralık 2020
Bu “sen/siz” meselesine kafayı fena halde takmış bulunmaktayım.

Bunun iki türlüsü var:

*

BİRİNCİ TÜR

Postanede, emniyette, devlet dairesinde görevli olanlar, toplumsal statüsünün yüksek olduğunu düşündükleri tiplere...

“Siz” diye hitap ediyorlar.

Toplumsal statüsünü düşük gördüklerine ise kolaylıkla “sen” diyorlar.

Her önüne gelene “sen” dense...

Genel bir kabalık deyip geçeceğim.

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Şu ‘sen’ diye hitap etme sorununu da bir aşsak

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Aralık 2020
Antalya’da şöyle bir olay olmuştu:

 

Polis, “Kalacak yerim yok” diyen bir vatandaşımıza...

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle...

3 bin 150 lira ceza kesmişti.

*

Bu olay nedeniyle Türk Polis Teşkilatı’ndan bir özür açıklaması geldi.

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Bakan Koca’ya sordum: Çin mi, Alman mı? Hangisi denk gelirse şanslıyım?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Aralık 2020
Şöyle bir durum var:

 

Hem Çin aşısı geliyor Türkiye’ye... Hem de bizim Uğur-Özlem hocaların Alman aşısı...

*

Bu aşılar, belli bir planlama dahilinde yapılacak vatandaşa...

Yani artık hangisi denk gelirse.

*

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı aradım.

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Deizm, yılbaşı, içki, Diyanet falan

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Aralık 2020
Haftada bir kez muhakkak muhafazakâr bir yazar, şöyle bir iddiada bulunuyor:

Deizm çığ gibi artıyor!

Hiçbir ölçülmüş veriye dayanmayan bu türden cümlelerle sürekli ortalığın telaşa verilmesi...

Deizm propagandası yapmaktan başka bir şey değildir.

*

Nihat Hatipoğlu’nu seversiniz, sevmezsiniz.


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Türkçe Kuran konusunda aklı karışıklar için bir kılavuz

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Aralık 2020
NEDEN ARAPÇA?

Müslümanlar, Kuran’ın “Allah kelamı” olduğuna inanıyorlar. Bu inanış nedeniyle de orijinale sadakat gösteriyorlar. Arapçaya yönelik bir saygı duruşu değildir bu! “Allah kelamı” kabul edilen metne yönelik saygı duruşudur. İbadetlerde, törenlerde Kuran’ın orijinal halinin okunması konusundaki duyarlılığın temel nedeni budur.

*

TÜRKÇE OLMAZ MI?

Türkçe Kuran olmaz mı? Tabii ki olur. Nitekim çok miktarda Kuran meali var. Sadece Türkçe değil. Çince Kuran da olur, İngilizce Kuran da olur, Almanca Kuran da olur, Japonca Kuran da olur. Fakat bütün bunlar, orijinalin yerini tutmaz. Çünkü orijinalin Allah kelamı olduğuna inanılır.

NASIL ANLAYACAĞIZ?

Ritüellerde, dualarda, ibadetlerde, törenlerde Kuran’ın orijinali okunur. Ama bilmek için, öğrenmek için, anlamak için... Tabii ki orijinal metnin çevirisi okunur. Türkçe meal işte bunun için vardır. Kuran’ın daha ayrıntılı yorumu olan Türkçe tefsirler bunun için vardır.

*

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Rakı sofrasında genç bir kadına sarkıntılık eden Mevlevi dedesi kimdir?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Aralık 2020
17 Aralık’ta Şeb-i Arûs nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Türkçe Mevlevi ayini”, büyük tepki çekti.

Dünyaca ünlü neyzenimiz Kudsi Erguner, bu ayinle ilgili şu hükmü veriyor:

*

“Türkçe Kuran, naat ve ayinin okunduğu bu gösteri, dini, tasavvufi ve Mevlevi geleneklere tamamen aykırıdır.”

*

Peki kimdir İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde düzenlenen ayinin arkasındaki isim?

*

“EMAV–Evrensel Mevlânâ Âşıkları Vakfı” adlı bir vakıf.

Vakfın kurucusu ve onursal başkanı, kendisini

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FETÖ’cülerin çıplak arama iddiaları neden etkili olamıyor?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Aralık 2020
Bütün bir Türkiye, artık şunları çok iyi anladı:

 

- FETÖ’cülük, bir aldatma ve kandırma hareketidir.

- Başı, ortası ve sonu sinsilik üzerine bina edilmiştir.

- Gerçek amacı gizlemek, adamların milli sporudur.

- Örgütün en temel şiarı şudur: Olduğun gibi görünme!

- Dava adına gözlerini kırpmadan yalanları patlatırlar.

- Solcu olurlar, liberal olurlar, Atatürkçü olurlar.

-

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Yılbaşı kutlamaları... Evde yasak, otelde serbest

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Aralık 2020
Evlerde kalabalıklar halinde yılbaşı kutlaması yapılmasını istemiyor yetkililerimiz.

Bunu “yasak” kapsamına almış durumdalar.

*

- Yaptırımı nedir? Pek belli değil.

- Yasağın delindiği nasıl belirlenecek? Sanırım komşunun komşuyu ihbarıyla...

Neresinden bakarsan bak tatsız bir uygulama...

*

Ama halkın sağlığını göz önünde bulundurduğumda...

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Densizlik günleri lüzumsuzluk çağı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Aralık 2020
Ceset ve cami

Ebubekir Sifil isimli bir ilahiyatçı, kızdığı gazeteciler için “Bunların cesetleri camiye sokulmasın” falan diye bir açıklama yapmış. Lüzumsuz, gereksiz bir yaklaşım. Ali Ekber Çiçek, bir türküsünde “Kılma cenazemi / Lazım değilsen” der... Sen de en fazla “Kılmam cenazeni / Lazım değilsen” der geçersin. Nedir bu cesetli mesetli camiye sokmama çağrısı...




- İZMİR VE DİYARBAKIR: Coşkun Sabah’a da bir haller oldu. Gün aşırı dikkat çekmek için lüzumsuz açıklamalar yapıyor. En son söyledikleri, tam densizlik... Kızının bikinili fotoğraflarının herkes tarafından görülmesini istemezmiş, çünkü İzmirli değilmiş Diyarbakırlıymış falan... Bize ne kardeşim senin kızından, bikiniden? Ne diye şehirlere yönelik bu tür ayrımcılıklar yapıyorsun. Nedir derdin senin?

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Nişantaşı dendiğinde aklına neler geliyor Ebubekir?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Aralık 2020
Ebubekir Sofuoğlu’nun üniversitelere hayasızca dil uzattığı konuşmasında bir de “Nişantaşı” bölümü var.

 

Şöyle diyor Sofuoğlu:

*

“Gidin bakın üniversitelere... Bütün Türkiye’de üniversitelerin yerleştiği yerler, Nişantaşı’na döndü.”

*


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Üniversitelere fuhuş yuvası diyen adama dair 10 saptama

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Aralık 2020
BİR: Epeydir sersem sepelek açıklamalarıyla dikkat çekmeye çalışıyordu ama bu sefer baltayı taşa vurdu.

İKİ: “Fuhuş” ve “fahişe”... Adamın en sevdiği iki sözcük... Lügatinden bu iki sözcüğü çıkar, konuşacak konusu kalmaz.

*

ÜÇ: Üniversitelere “fuhuş yuvası” dedikten sonra nasıl gidecek üniversitesine? Nasıl bakacak öğrencilerinin yüzüne?

DÖRT: Şundan eminim: AK Parti’nin önemli isimlerinden de tepki aldı ya... İşte onu asıl yıkan bu olmuştur.

*

BEŞ: Akit TV stüdyosunda söyledi bu lafı... Ettiği laf, öyle mide bulandırıcıydı ki... Akit TV’de bile “Hop! Ne diyorsun sen” türü tepkiler aldı.

*

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Bakırköy Adliyesi’nde bir duruşmam vardı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Aralık 2020
İhsan Şenocak diye bir “hoca” var.

Tanımam, etmem.

*

Sosyal medyada yayınlanan bir konuşması, elden ele dolaşıyordu.

Bu konuşmada İhsan Şenocak...

Pantolon giyen üniversite öğrencisi genç kadınları ve o kadınların babalarını “hayâsızlıkla” suçluyor, cehennem azabıyla korkutuyordu.

Pantolon giymeyi hayâsızlıkla eşdeğer tutuyordu adam.

Yetmiyor, buna göz yuman babalara da dil uzatıyordu.

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