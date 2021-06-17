Meyhane tebliğcileri

“Çankırı’da oğluna Recep Tayyip ismini veren adam, bu ismi değiştirmek istedi. Nüfus müdürlüğüne başvurdu. Nüfus müdürlüğündeki görevli, ‘Bunu yapamam, beni sürerler’ dedi.”
*
Nedir bu haberin kaynağı?
Şudur:
CHP’nin hazırladığı bir rapor.
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Güya CHP heyeti, Çankırı’ya gitmiş. Orada bir adamla karşılaşmış. Adam da onlara böyle bir şey demiş. Onlar da rapora yazmışlar.
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Yapmışlar.
*
Kiri, pası, kimyasalı, dumanı, atığı olmayan bir enerjiye yönelmişler mi?
Yönelmişler.
*
Güneşin insanlığa sunduğu nimetten elektrik üretecekler mi?
Karşıma aniden büyük Türk düşünürlerinden Erol Mütercimler çıktı.
Şöyle bir şey diyordu:
*
“Doğu’da kuklacılık vardır... Batı’da ortaoyunu...”
Gerekçelerini sunarlar ve itiraz ederler.
Zaten yapıyorlar da bunu. Hem de gayet gür bir sesle yapıyorlar.
Buraya kadar sorun yok.
*
Sorun şuradadır:
Bizim millet, maalesef projeleri çok sever. Bayılır projelere.
*
Yani demem o ki...
Ülkenin içinde bulunduğu durumu kendi bakış açısıyla anlatıyor, hükümeti sert bir üslupla eleştiriyor ve en sonunda da şöyle diyordu:
*
“Bunlarla selamı sabahı kesin.”
Bunu duyunca “Eyvah” dedim.
Hem memleket için...
Hem de CHP için...
*
BİR: Olmuyor olamıyor
Doğal olmayan yolların denenmesine meyletmek...
Mevcut iktidarın gerilemesine yol açmıyor, aksine tutunmasına yol açıyor.
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İKİ: Hızlandırmıyor
Organik olmayan çıkışlara yaslanmak ve bel bağlamak...
İktidarın gidişini hızlandırmıyor.
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Cumhurbaşkanlığı seçimi için şu iki şeyi teklif ediyor:
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- BİR: Biz tek aday olarak girelim seçime.
*
- İKİ: HDP, kendi adayıyla girsin.
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Peki bu teklifin...
Haber aynen şöyleydi:
*
“YÖK Başkanı Yekta Saraç ‘Üniversiteler milletin kızlarını emanet ettiği yerlerdir’ dedi”.
*
Okuduğumda önce “Allah! Allah! Nereden çıktı bu” dedim.
- KEMAL KILIÇDAROĞLU: Kılıçdaroğlu’nu kesin ister. Hatta istemekle kalmaz, bayağı bir memnun da olur. Muharrem İnce’nin “çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş” tiradını bile anımsar.
*
- MANSUR YAVAŞ: Kulislerdeki fısıltılara göre istiyormuş Mansur Yavaş’ı... Hatta “Mansur aleyhinde konuşmayın” da demiş. Dişine göre buluyor herhalde... Ama Yavaş’ın pek arzusu yok gibi.
*
Benim aklıma şunlar gelir:
*
- Neşet Baba’nın tüm külliyatını derleyip toplaması gelir.
*
- Gündemime soktuğu Hisarlı Ahmet gelir.
*
- Tanburi Cemil Bey’in saz semaileri gelir.
*
Şöyle bir baktım açıklamalarına... Şu tür şeyler söylüyor:
*
“Bunların zihniyeti böyle... Bu zihniyetten ancak böyle şeyler çıkar... Temel sorun bu zihniyettir...”
Ben hayatımda böyle komik bir açıklama görmedim!
*
O Ali Babacan ki...
AK Parti’nin yıllar süren iktidarı boyunca hep bakandı.
Şunları söyledi:
*
- Sayın Bakan!
- Siyasi rekabet bir yana Türkiye’nin aşı üretmesi bir yana.
- Yerli aşının üçüncü fazı için bakanlık olarak gönüllüler aradığınıza yönelik bir çağrı yapmışsınız. O çağrınızı ben de sosyal medya hesabımdan paylaştım.
- Ayrıca gönüllü arama afişlerinin CHP binalarına asılması için de girişimlerde bulunacağım.
- Hocaların uygun gördüğü bir aşamada yerli aşıda gönüllü olmaya da hazırım.
-
Ayasofya’nın ibadete açılışını...
- Atatürk’e gönderme yapmadan...
- Atatürk’e hakaret etmeden...
- Atatürk’e dil uzatmadan...
İfade etmek mümkün değil mi?
*
Hiçbir şeyi dikkate almıyorsanız, bari...
“TÜRKİYE seninle gurur duyuyor” sloganı, çok hırpalanmış bir slogandır.
Hırpalanmasının temel nedeni şudur:
Hiç de gurur duymayacağımız kişiler için atılmıştır bu slogan.
Ama bugün bu sloganı büyük bir gönül rahatlığıyla atabiliyoruz.
Demiş ki:
*
“Atilla Peker’i Kıbrıs’a götürdüğünüzü söylemiştiniz. Neden bir devlet görevlisini değil de Peker’i götürdünüz?”
*
Korkut Eken de cevap vermiş:
*
“Orada PKK ile çatışma olursa yanımda birisi olsun istedim. Bu tür olaylarda o günkü devlet stratejisine göre ‘eleman’ kullanılıyordu.”
*
“Gazeteci Kutlu Adalı’yı öldürmekle suçlandınız...”
*
Korkut Eken, cevap veriyor:
*
“Şöyle bir olay oldu: Hasan Paşa (dönemin Barış Kuvvetleri Komutanı Hasan Kundakçı) telefon etmiş. Kundakçı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’a ‘Kıbrıs’ta çok büyük PKK faaliyetleri var. Teröristler burada cirit atıyor’ falan demiş. Ben de o dönemde Emniyet’te özel harekât polislerini yetiştirmekle görevliyim. Mehmet Bey de beni gönderdi. Her ihtimale karşı, Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker’le gittim.”
Gazeteci Saygı Öztürk, soruyor:
*
Aşı olmayı düşünüyor musunuz?
YÜZDE 52: Evet olurum.
YÜZDE 39.2: Hayır olmam, aşının uzun vadeli etkilerini bilmiyorum.
YÜZDE 8.4: Hayır, aşıya karşıyım.
Bu zamana kadar Türkiye’nin en önemli sorunu, aşı teminiydi. Bundan sonra Türkiye’nin en önemli sorunu aşı konusunda olumsuz tavır sergileyen yüzde 48’dir. BİR DAHA KULİSLERE ASLA DALMAYACAĞIM
EĞER ortada bir büyük sessizlik varsa, kulisler anında hareketlenir.
Her türden kulisçi, hemen harekete geçer.
İki gündür Hürriyet’te çok önemli bir hizmet yapıyor Osman Hoca.
“BioNTech Dosyası”nı açarak...
Bu aşıyla ilgili akla gelebilecek her türlü sorunun yanıtını veriyor.
Büyük bir emeğin ürünü olan bu yazı dizisini dikkatle okuyor ve çok faydalanıyorum.
Meyhane tebliğcileri
Kendilerine “Tebliğciler” adını veren bir grup var.
Bu grubun videoları dolaşıyordu dün sosyal medyada.
Yeni midir, eski midir? Bilmiyorum.
Üç beş sakallı, cübbeli adam...
Muhtemelen Samatya’ya gitmişler.
Ve başlamışlar tebliğe...
*
Hitapları gayet nazik.
Üslupları süper düzeyli.
Yaklaşımları hiç de incitici değil.
Söylediklerinin özetinin özeti şu:
“Mutluluğu yanlış yerde aramayın! Gerçek mutluluk Allah’ın yolundadır!.”
*
Beni rahatsız etmedi bu tebliğ...
Aksine pozitif buldum.
*
Ama şunları düşünmeden de edemedim:
*
Bu tebliğler, neden sadece alkole karşı yapılır? Neden mesela kadına şiddet konusunda tebliğe çıkılmaz? Neden mesela hayvanlara yönelik eziyetle ilgili bir tebliğ seferberliği başlatılmaz? Neden yalan söylemek ya da harama el uzatmak konulu tebliğlere gerek duyulmaz?
NOBEL’E ADAY
BIONTECH aşısıyla korunuyoruz. Sağımız solumuz BioNTech. İşin bir bu yönü var. Bir de insanlığın kazanımı yönü var. Ayrıca Uğur Hoca da Özlem Hoca da bizim.
*
İşte tam da bu nedenlerle...
Özlem Hoca ve Uğur Hoca’yı Nobel’e aday göstermek, bize yakışır.
Akşener’in önerisini destekliyorum.
BEN BÖYLE YÜREK GÖRMEDİM BÖYLE SEVGİ
İHSAN Yılmaz, şahane bir şekilde anlattı dünkü Hürriyet’te.
Edip Cansever’in Alev Ebuzziya’ya yazdığı aşk mektuplarını.
Daha önce de Ahmed Arif’in Leyla Erbil için yazdığı aşk mektuplarını okumuştuk.
*
“Şair sevmesi” diye bir şey var.
Gerçekten var.
Ve biz böyle yürek görmedik böyle sevgi...
OKULA GİDERKEN YUHALADIĞINIZ O ÇOCUK BÜYÜDÜ
40 yaşın altındakiler belki pek hatırlamaz.
Olaylar şöyle gelişmişti:
28 Şubat sürecinde Merve Kavakçı’yı Meclis’ten sürmüşler ve “ajan provokatör” ilan etmişlerdi. Tek suçu başındaki örtüydü.
*
O günlerde yaşanan şu manzara hâlâ gözümün önünden gitmez:
Merve Kavakçı, iki minik kızının elinden tutmuş okulun bahçesinden giriyor.
Yuhalamalar, protestolar, ıslıklar eşliğinde... Acımasız, vicdansız bir zorbalık kol geziyor etrafta... O iki minik kız çocuğunun gözlerinde korku ve endişe...
Annelerinin eline yapışmışlar, hızla kapıya doğru gitmeye çalışıyorlar.
Ve bugün... O iki minik kızdan biri büyümüş, Amerikan üniversitelerinden birini bitirmiş, yüksek lisans yapmış, araştırma asistanı olmuş. Ve en son Brüksel’de Erdoğan-Biden görüşmesinde Erdoğan’a tercümanlık yapmış.
*
Kavakçı ve kızlarına karşı bazılarının kini, nefreti hâlâ dipdiri olacak ki... Okul bahçesinde yapılan zorbalığın bir benzerini yaptılar dün gün boyu bu tercüman hanıma. Ne bitmek tükenmek bilmeyen bir kinmiş bu!
CUMHURBAŞKANI’NIN HABERİ OLDU MU ACABA?
“BERABER yürüdük biz bu yollarda / Beraber ıslandık yağan yağmurda / Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda / Bana her şey seni hatırlatıyor.”
*
Bu şarkı, bize kimi hatırlatıyor? Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı.
Çünkü Erdoğan, uzun bir süre bu şarkıyı AK Parti’nin milli marşı haline getirmişti.
İşte bu güzel şarkının bestecisi Selçuk Tekay, geçen gün vefat etti.
*
Brüksel’deki NATO zirvesi, Azerbaycan gezisi, Galler maçı...
Erdoğan, son günlerde epey meşguldü.
Bu vefattan haberi oldu mu acaba?
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun yıllar dilinden hiç düşürmediği şarkının bestecisi Selçuk Tekay için bir taziye yayınlasa...
Çok vefalı bir tutum almış olur.
HİLELİ FOTOĞRAF OLAYI
ERDOĞAN–Biden zirvesinden bir fotoğraf paylaşıldı.
Olanı çok farklı gösteren, hileli bir fotoğraftı bu.
Bu olayda beni mutlu eden bir gelişme yaşandı:
Bazı muhalif isimler, fotoğrafın bu şekilde hileli yayınlanmasına şiddetle itiraz ettiler, karşı çıktılar.
*
Onlara bin selam! Onlar ve onlar gibiler sayesinde normalleşeceğiz.
HAKKI VERİLMEYEN BİR BAŞARI: AŞI
Aşı tedarikinde olağanüstü bir başarı kaydedildi. Biraz geç oldu ama güç olmadı. Üstelik BioNTech!
Aşı karşıtları ellerinden geleni yapsa da milletimiz aşıya resmen koştu, koşuyor. Gece yarılarına kadar kuyruklar, kuyruklar.
*
Şahane şeyler oluyor: Her gün rekor üstüne rekor kırılıyor. Sıfır aksama! Toplumsal bağışıklığa doğru hızla gidiyoruz.
*
Ben bu büyük olayın hakkının nedense yeterince verilmediğini düşünenlerdenim.