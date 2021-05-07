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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Mevlüt Çavuşoğlu’na ‘Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız’ cümlesini sordum
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Mevlüt Çavuşoğlu’na ‘Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız’ cümlesini sordum

7 Mayıs 2021

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Berlin’de yaptığı uzun açıklamaların içinde şöyle bir cümle yer aldı:

“Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız.”

*

Bu cümle, çok tepki aldı.

Benim de kulağımı tırmaladı.

Bakan Çavuşoğlu’nu aradım.

Mevlüt Çavuşoğlu’na ‘Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız’ cümlesini sordum

Berlin’deymiş.

Alman Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yapmış.

Ve Merkel’in yerine seçilen parti başkanı ile görüşme yapmaya gidiyormuş.

Yoldaymış.

*

Bu bilgileri verdikten sonra kendisine yekten sordum.

Dedim ki:

*

“Sayın Bakan... “Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız” demenize tepki var. Sanki her şey turistler içinmiş gibi bir algı çıkıyor bu cümleden. Ayrıca bu cümleden bir aşağılama çıkaranlar da var. Ne diyorsunuz bu konuda?”

*

Çavuşoğlu’nun verdiği cevabı aktarıyorum:

*

Uzun bir açıklamadan tek bir cümleyi çıkarıp almışlar. Benim o cümlede kastettiğim turizm çalışanlarımızdır. Açıklamanın başına bakılırsa bu anlaşılır.

*

Ayrıca ben açıklamamda Türkiye’deki aşılama çalışmasını, halkımızın sağlığını da gözeterek yaptığımızı açıkça vurguladım.

*

Bizim “Güvenli Turizm Konsepti” çalışmamız var. Sertifikasyon uygulamamız var. Buna göre havaalanında karşılayanlardan ulaşım hizmeti verenlere, resepsiyon görevlilerinden tur rehberlerine kadar tüm turizm çalışanlarımızın aşılanmalarını sağlayacağız.

*

Yani benim “turistin görebileceği” derken kastettiğim tabii ki turizm çalışanlarımızdır. “Turisti iki yüz metreden, on metreden gören her vatandaşı aşılayacağız” gibi bir şey söylemedim tabii ki. Bu saçma olur. Ama tek bir cümleyi alıp çarpıtıyorlar.

*

Turizm çalışanlarımızın aşılanması, sadece turistler için yaptığımız bir şey de değil. Turizm çalışanlarımızın sağlığını da korumak için.

*

Turist dediğimizde neden akla sadece yabancı turistler geliyor? Yerli turistlerimiz yok mu? Turizm alanında yaptığımız çalışma, yerli ve yabancı bütün turistlerimiz içindir. Turizm güvenliğine böyle bakıyoruz biz.

*

Geçen yıl da “Güvenli Turizm Konsepti” çerçevesinde test uygulaması yapmıştık. Hem turistlere hem turizm çalışanlarımıza. Bu da benzer bir yaklaşımdır.

*

Dünyanın tüm turizm ülkeleri, böyle çalışmalar yapıyorlar. Turizm, bir hareketlilik alanı. O alanı güvenli hale getirmek için bütün turizm ülkeleri benzer yaklaşımlar içinde.

*

Turizm alanında yer alan tüm turizm çalışanlarımızı aşılayacağız. Yaklaşımımız bu. Buradan nasıl oluyor da halkı aşağılama sonucu çıkarılıyor, anlamış değilim. Bir kez daha söylüyorum: Bunu hem turizm çalışanlarımızın sağılığı için hem de yerli yabancı tüm turistlerin sağlığı için yapıyoruz.

AK PARTİ O SAÇMALIKLA NASIL BAŞ EDEBİLİRDİ?

AK Parti’den kiminle konuşsam...

Hepsi aynı fikirde:

Mevlüt Çavuşoğlu’na ‘Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız’ cümlesini sordum

“İmamoğlu’yla ilgili olay, tam bir saçmalık ve gereksizlik.”

*

Peki AK Parti’de görev alan kişilerin bu yaklaşımı, kamuoyuna yansıdı mı?

Tabii ki hayır.

*

Oysa “eli arkaya bağlama” olayına...

AK Parti’den anında ve çok güçlü bir biçimde “Bu ne saçma bir şey! Bu ne lüzumsuzluk!” tepkisi gelseydi...

Bu konu...

AK Parti’nin aleyhine, İmamoğlu’nun da lehine gelişmezdi, gelişemezdi.

*

Bu örnek olaydan yola çıkarak...

AK Parti’nin tüm kurullarının anında toplanması, “Biz nerede hata yapıyoruz? Niye düşündüklerimizi kamuoyuna yansıtamıyoruz? Neden büyük bir boşluk var?” sorularına cevap bulması...

Ve bu konuda bir “İLK HEDEFLER BEYANNAMESİ” hazırlaması şart.

AYIP VE SUÇ

BİR yerde ayıp varsa...

Ayıplarsın.

*

Bir yerde suç varsa...

Savcılığa gidersin.

*

Bizde son zamanlarda “Ayıp” ile “Suç” birbirine karıştırılmış durumda.

Ayıp için soluğu savcılıklarda alanlar var.

*

Ayıp için savcılığa gidilmesi, sonuçları itibariyle ayıp edene müthiş bir kıyaktır.

Çünkü ayıbın bir müeyyidesi yoktur.

*

Ha bir de işin şu kısmına dikkat:

*

Bazen suç için de ayıplamayla yetiniliyor.

Bu da suçlu için müthiş bir kıyaktır.

KAPANMA / KAPANMAMA

ÜLKE açılıyor...

“Tam kapanma isteriz. Ölmek istemiyoruz” diye bağırıyorlar.

*

Ülke kapanıyor...

“Ülkeyi kapattınız. Millet aç aç” diye bağırıyorlar.

*

Ne demişti Demirel?

*

“Türkiye yönetilemez ancak idare edilir.”

Mevlüt Çavuşoğlu’na ‘Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız’ cümlesini sordum

ŞAŞIRDIM

MERAL Akşener, DEVA ile Gelecek Partisi’ni de ittifakları içine alacaklarını söylemiş.

*

Şaşırdım.

*

Çünkü ben zaten bu ikisini, o ittifakın içinde sayıyordum.

X

O saçmalık ancak çöp kutusuna basket yapılır

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Mayıs 2021
Ekrem İmamoğlu’nun Fatih Sultan Mehmet türbesinde elinin arkasında olmasından yola çıkılarak başlatılan incelemenin tüm detaylarına baktım.

Şöyle bir macera:

Vatandaşın biri, CİMER’e şikâyet ediyor.

Oradan rutin bir işlemle Cumhuriyet Savcılığı’na gidiyor.

Savcılık, İçişleri Bakanlığı’na gönderiyor.

Bakanlık, rutin incelemeye alıyor.

Müfettişler, İmamoğlu’nun savunmasını alıyor.

Falan...

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İsraf var demek yoksulluk yok demek midir?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Mayıs 2021
Dünkü Hürriyet’in manşeti şuydu:

“ÇÖP TOPLADIM, İSRAFI GÖRDÜM”

*

Nereden çıktı bu manşet?

*

Anlatayım:

*

Hürriyet Ekonomi Servisi’nden arkadaşımız Emre Eser, her hafta “İşin Peşinde” diye bir köşe hazırlıyor.

Emre

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İşte Ayasofya’ya imam olacak imam

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Mayıs 2021
Bugün size bir imamımızın öyküsünü anlatacağım.

Balat’ta imamlık yapan Emin Kır Hocamızın öyküsünü...

*

Emin Kır Hoca’nın serüveni, tayini Eyüpsultan’ın Balat semtindeki Hazreti Kaab Camisi’ne çıkınca başlamış.

Yıl: 2006.



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Bu nasıl kapanma ki...

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Mayıs 2021
Büyük kapanmanın ilk gününde İstanbul’un dört bir yanından gelen fotoğraflara bakıyorum:

Trafik yoğun. Otobüslere ek sefer konmuş.

Bunun nedenini anlamaya çalıştık arkadaşlarla.

Ve şöyle bir izah getirdik kendi kendimize:

*

Türkiye genelinde 16 milyon kişi, kapanmadan muaf.

Kim bu muaf tutulanlar?

Çeşitli sektörlerde çalışanlar... Sağlıkçılar... Güvenlikçiler... Adliye çalışanları... Kamu çalışanları... Özel sektör çalışanları...

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Bir göç karşıtı ile bir göç yanlısının ateşli münakaşası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Nisan 2021
Göç karşıtı şöyle dedi:

“Eyvah! Perişan olduk! Şimdi virüs kıyılara ve Anadolu’ya yayılacak.”

*

Göç yanlısı cevap verdi:

*

“Ne alakası var? Arabasına atlayıp dağa, bağa, yazlığa gittiler. Bu yolculukla virüs nasıl yayılsın?”

*

Göç karşıtı sinirlenerek atağa geçti:

*

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Doğruları ve yanlışlarıyla alkol tartışması

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Nisan 2021
Alkol ve korona ilişkisi açısından şu üç doğruyu söylemem gerekir:

BİR: Alkol, bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor. Doğrudur.

*

İKİ: Dünya Sağlık Örgütü, korona açısından alkolden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Doğrudur.

*

ÜÇ: Dünyanın birçok ülkesinde karantina süreçlerinde alkol satışına aşırı sınırlandırmalar getiriliyor. Doğrudur.

*

Ama bütün bu doğrular, alkol satışlarının tüm yurtta 17 gün süreyle yasaklanmasını haklı çıkarmıyor.

*

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Liyakatsiz dış politika işte buna yol açar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Nisan 2021
Biden, henüz ABD’ye başkan seçilmeden önce meşhur bir açıklama yapmıştı. “Dur, bir daha bakayım o konuşmaya” dedim.

Açtım, baktım.

*

Açıklamanın sonuna gelince...

Birden irkildim.

Şöyle diyordu Biden:

*

“Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini nasıl tecrit edeceğimizle ilgilenmek bizim için önemli bir iş olacak. Özellikle Doğu Akdeniz’deki petrol faaliyetleri... Ve birçok farklı şey.”

*

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Teşekkürler Biden Bey! İç cepheyi birleştirdin

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Nisan 2021
Dün itibarıyla...

Manzara-i umumiye aşağı yukarı şöyle:

*

Fazıl Say ile AK Parti Bağcılar İlçe Teşkilatı...



Aynı duyguda birleşmiş durumda.

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Terörle yüzleşmeyen HDP, bize ‘Soykırımla yüzleşin’ diyor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Nisan 2021
HDP’ye yıllardır söylenen bir söz var:

“PKK’nın terörist olduğunu söyleyin”.

*

- Hık derler.

- Mık derler.

- Öyle derler.

- Böyle derler.

Ama bir türlü sadede gelmezler, gelemezler.

*

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90’ların fırtınası: Selahattin Duman

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Nisan 2021
Selahattin Duman 90’ların köşe yazarıydı.

Yepyeni bir üslupla, müthiş bir espri duygusuyla öyle bir daldı ki Babıali’ye...

Çok kısa süre içinde müthiş tiryakilik yarattı.

*

- Kadın erkek ilişkilerine bodoslama girerdi...

- Hasan Cemal’le kafa buluşları efsaneydi...


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Bir zamanlar ben de 23 Nisan çocuğuydum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Nisan 2021
Her 23 Nisan’da şiir okuma işi bana düşerdi.

“Atatürk Çocuğu” diye bir şiiri, avazım çıktığı kadar bağırarak okuduğumu hatırlıyorum.

Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirini de hakkını vererek okumuşluğum vardır.

*

Bu fotoğraf Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde çekildi.

Rahmetli babamın memuriyeti dolayısıyla Doğubayazıt’taydık.

*

Sene 1976 olmalı.

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‘Menderes’in sonu’ demeden konuşmayı öğrenemediler

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Nisan 2021
CHP’li Engin Altay, tam bir çelişkiler yumağıdır benim için.

Bazen acayip demokratik, acayip şaşırtıcı, acayip alkışlanacak açıklamalar yapar.

Mesela...

“Ey ABD! Senin bize verecek hukuk ve demokrasi dersine ihtiyacımız yok” diyerek ABD’ye rest çeker. Amerika’nın Türkiye’den Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs, Suriye’de taviz istediğini söyleyip... “Asla taviz verilmemeli” der.

*

Bütün bunlara bakıp...

“Hah işte! Milli muhalefet budur” falan diye umutlanırım.

*

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Bütün kadınlar KADES'i indirsin

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Nisan 2021
Dün Hürriyet’in manşetinde Fevzi Kızılkoyun’un bir haberi vardı.

Haberde kadına şiddetle mücadelede elektronik kelepçe takılan kişilerin izlendiği merkez anlatılıyordu.

*

Haberin ayrıntılarını okuyunca...



Bu merkeze güvenim arttı. Umutlandım.

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Cenap Şahabettin, Ali Edizer’i tanısaydı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Nisan 2021
Ali Edizer diye bir doktor var.

Daha önce yaptığı çeşitli densizlikler ve izansızlıklar yüzünden “olay adam” haline gelmiş, hatta GATA’daki görevine son verilmişti.

*

Fakat adam rahat durmuyor abi!

Densizliğe, izansızlığa, abuk sabukluğa devam ediyor.

*

Ne dediğini yazmaya bile tenezzül etmiyorum.

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Ne yaptınız İlhan Bey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Nisan 2021
CHP, ne güzel bir şey tutturmuştu!

“128 milyar dolar nerede” diye...

*

128 milyar doların hortumlandığı algısı yaratılıyordu.

Ve bu algı, zihinlere kazınıyordu.

*

İşgüzar kamu görevlileri, asılan pankartları polis ve zabıta marifetiyle anında engelleyerek...

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Danimarka çok medeni ülke şekerim

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Nisan 2021
Hop şöyle cümleler yükselir sağımızdan, solumuzdan:

 

- Norveç çok medeni ülke şekerim... Başbakan’a ceza kesiliyor.

*

- Danimarka acayip modern bir ülke şekerim... Başbakanı cam siliyor.

*

- İsviçre çok uygar şekerim. Cumhurbaşkanı bisikletle işe gidiyor.

*

Hep özeniriz, hep gıpta ederiz bu ülkelere.

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Kanal İstanbul’un Montrö ile alakası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Nisan 2021
“Kanal İstanbul, Montrö’yü etkiler mi?” diye soru var ortada.

Geçen akşam Tarafsız Bölge’de işte bu soruyu sordum uluslararası hukuk alanında uzman bir isim olan Prof. Dr. Selami Kuran’a.

Selami Hoca...

Canlı yayında... Kalktı ayağa... Eline bir çubuk aldı... Ve başladı harita üzerinden anlatmaya.

“Yeni başlayanlar için 10 dakikalık bir Montrö dersi” gibi bir şeydi yaptığı.

Net, sarih, anlaşılır ve basit bir şekilde anlattı mevzuyu.

*

Sonucu açıklıyorum:

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Erkan Oğur’a yapılan yobazlığın ta kendisidir

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Nisan 2021
İflah olmaz bir türkü severim ben.

Ama yüzyılların izini taşıyan türküleri severim. Çağlar ötesinden gelip bizi tam kalbimizden yakalayanları... İlk söyleyeni belirsiz anonimleri... Sözleri gayet basit ama bir o kadar da derinlikli olanları...

İşte bu yüzden “Ben bir türkü sözü yazdım, üstelik de besteledim” diye ortaya çıkanlara karşı hep mesafeli olmuşumdur. Çünkü bu tür iddialardan genellikle yapay sonuçlar çıkar.

*

İbrahim Kalın’ın sözü ve müziği kendisine ait olan ‘Hiç Oldum’ adlı bir türküyü seslendirdiğini duyunca...

“Eyvah” dedim.

Ve bin türlü önyargıyla açıp dinledim türküyü.

*

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