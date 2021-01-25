Mesut Özil’e bile bu yapıldı! Almanya’da yabancı Türkiye’de Alamancı

“İktidarımızın ilk yıllarında darbe ve vesayet heveslileri meydanlardaydı. Daha sonra 2007’de Türkiye’nin en büyük partisine 363 milletvekili ile cumhurbaşkanını seçtirmediler.”
*
Buraya kadar söyledikleri doğru.
*
Gerçekten de...
AK Parti’nin ilk döneminde darbe ve vesayet yanlıları meydanlardaydı.
*
Gerçekten de...
BİR: Kafe ve restoranların durumu.
*
İKİ: Gıda fiyatlarındaki artış.
*
Dünkü Hürriyet’te...
Artık batma noktasına gelen kafe ve restoranların yapıcı önerilerine yer verdik.
Kafe ve restoran sektörünün önde gelen isimleri...
En sert tedbirlerle, çok sıkı denetimlerle, ağır cezalarla...
Telefonum çaldı.
Sedat Ergin, heyecanlı bir ses tonuyla şunları anlattı:
*
“Çok alakasız bir yerden öğrendim. Nur Vergin vefat etmiş. Kimsesi yokmuş. Cenazesi iki gün evde kalmış. Çilingir marifetiyle evinin kapısı açılmış. Polis iki gündür yana yakıla Nur Vergin’in bir yakınını arıyor, bulamıyormuş. Cenaze ortada kalmış.”
*
Haberi aldığım anda şoke oldum.
*
Laschet’in en önemli iki özelliği var:
- BİR: Türkiye dostu...
- İKİ: PKK’ya terörist demeyenlere çok kızıyor...
*
Bir tartışma programında izledim Armin Laschet’i...
Çin aşısının küçümsendiği, acayip kuşkularla karşılandığı, “Çin aşısı mı? Aman kalsın!” dendiği, “Ben Alman aşısı olurum arkadaş” tavrının konduğu günlerde...
Bazı önemli şahıslara...
Şöyle bir soru soruluyordu:
*
“Efendim, siz Çin aşısı olur musunuz?”
*
Önemli şahıslar, bu soruya...
Önleri kesilir, tartışılırdı.
Sayıları artar, tartışılırdı.
Mağdur edilirler, tartışılırdı.
Mağduriyetleri giderilir, tartışılırdı.
Tartışılır babam tartışılırdı yani.
*
Bu nedenle de...
İmam-hatipler, bir zamanlar tartışma programlarının
İyi ama...
- İktidar yumuşak mı?
- Cumhurbaşkanı Erdoğan yumuşak mı?
- AK Parti sözcüleri yumuşak mı?
Hayır! Asla!
*
Normal şartlar altında baktığımızda söylemem gereken şudur:
*
- Sanki ben orayı terk edince... Herkes orada kalacak ve arkamdan konuşacakmış gibi düşündüğümden...
*
- Yeni yerlere ısınma sürecinin üzerimde yarattığı ağır tedirginlik ve yoğun stresten korkuyor olmamdan...
*
- İçinde bulunduğum grupların “Çıkalım mı, çıkmayalım mı” konusunda yaptıkları tartışmadan fena halde sıkıldığımdan...
İşte o Enes, bir vegan dergisine pozlar vermiş.
*
Maruldan kıyafetler giyerek fotoğraflar çektirmiş.
Ve şu mesajları vermiş:
- Et olumsuz etki yaratıyor.
- İnekler ve tavuklar vahşice öldürülüyor.
“Milli Mücadele’de biz 7 düvelle falan savaşmadık. Bu tür masalları çocukken dinlemiştik ama anladık, yalanmış. Tek savaştığımız devlet Yunanistan ve kısmen Fransa’dır.”
*
Tarih profesörü titrim yok ama aklım ve izanım var.
Akıl ve izan çerçevesinde...
Bir ABD yetkilisi...
“Our boys have done it” demişti.
Yani...
“Bizim çocuklar başardı.”
ABD’deki son olayların başladığı andan itibaren öylece bekledim.
Bir yetkilimiz çıksa da...
“Kongreyi basanlar bizim çocuklar değil” diye bir demeç patlatsa diye...
*
Amacından saparsa...
Tadında bırakılmazsa...
Bir büyük kargaşaya dönüşürse...
İllegal örgütlerin katılımına açık hale gelirse...
Üniversitenin dışına taşarsa...
Barışçıl yönünü kaybederse...
Polisle çatışma noktasına varırsa...
Söyledikleri, HDP açısından gerçekten yenilir yutulur cinsten şeyler değil.
*
Tam olarak söylediği şu Ağıralioğlu’nun:
- 15 Temmuz badiresinden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin durumu nedir? Toparlanma oldu mu?
*
- HULUSİ AKAR: 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ordudan uzaklaştırılanlar oldu. Generallerin yüzde 50’si, kurmay subayların yüzde 73’ü görevden uzaklaştırıldı. Bunun ardından bir ay sonra Fırat Kalkanı Harekâtı gerçekleşti. Sonra da 4 büyük başarılı operasyon. Dünyada başka hiçbir ordu bunun altından kalkamazdı.
*
SÖZDE DEVLET TEHDİDİNİ PARÇALAYIP ATTIK
- Harekâtların amacı, sizin “terör koridoru” diye nitelediğiniz yapıyı bozmaktı. Bunda başarılı olundu mu?
*
Adı: Sevgi Kılıç.
*
Sevgi Kılıç’ın CHP’nin Parti Meclisi’ne seçilmesini başından beri hep şöyle karşıladım:
“Ne güzel! Ne şahane! Ne hoş!”
1. STRESE UYUM SAĞLA
Uyum sağla demek kolay... Nasıl yapacağız bu işi Osman Hocam? Huyunu suyunu bilmiyoruz ki bu meretin.
*
2. AZ KONUŞ ÇOK DİNLE
Maskelerin fora olduğu...
Mesafelerin aradan kalktığı...
Hepimizin aşılandığı...
“Ben de korona oldum” cümlesinin hiç işitilmediği...
Vaka sayısı, ölüm sayısı tartışmalarının yerle yeksan olduğu...
Kucaklaşma döneminin başladığı...
“Entübe” kelimesinin unutulduğu...
65 yaş üstünün rahat bırakıldığı...
Bunun iki türlüsü var:
*
BİRİNCİ TÜR
Postanede, emniyette, devlet dairesinde görevli olanlar, toplumsal statüsünün yüksek olduğunu düşündükleri tiplere...
“Siz” diye hitap ediyorlar.
Toplumsal statüsünü düşük gördüklerine ise kolaylıkla “sen” diyorlar.
Her önüne gelene “sen” dense...
Genel bir kabalık deyip geçeceğim.
Mesut Özil’e bile bu yapıldı! Almanya’da yabancı Türkiye’de Alamancı
Burak Yılmaz adlı milli futbolcumuz, Mesut Özil’e laf sokmuş.
Dediği şu:
*
“Benimle A Milli Futbol Takımı’nda savaşmış, mücadele etmiş ve forma giymiş arkadaşlarımla ilgili yorum yaparım.”
*
Ne demek istiyor Burak Yılmaz?
Şunu:
*
“Mesut Özil! Sen Alman Milli Futbol Takımı’ndasın... Ben Türkiye Milli Takımı’ndayım... Bu nedenle seni muhatap almam.”
*
Daha da açıkça ifade edecek olursak...
Burak Yılmaz, Mesut Özil’e resmen ve alenen...
“Almanya’da yabancı/Türkiye’de Alamancı” muamelesi yapıyor.
*
O Mesut Özil ki...
Sırf Türk olduğu için Almanya’da...
- Örselenmişti.
- İtilmişti.
- Yabancı muamelesi görmüştü.
- İnsafsızlıklara maruz kalmıştı.
*
Türkiye’ye geldi.
Bu sefer de Burak Yılmaz gibiler tarafından resmen “ALAMANCI” muamelesi görüyor.
*
Kuşaklar geçti aradan...
Ancak...
“Türkiye’de Alamancı/Almanya’da yabancı” yaklaşımında zerre değişen bir şey yok.
*
O kadar yok ki...
Mesut Özil gibi dünya çapında bir futbolcu olsan da bundan kurtulamıyorsun.
DEVELERLE YAŞIYORUM
OKUDUĞUM haber aynen şöyle:
*
Aydın’ın İncirliova ilçesinin belediye başkanı Aytekin Kaya, develerin de yer aldığı bir ortamda düzenlenen eğlence programıyla 54 yaşına girdi.
*
Gaye Su Akyol’un “Develerle Yaşıyorum” diye güzel bir şarkısı vardır. Şarkıyı her dinlediğimde “Amma abartmış” diyordum. Artık demeyeceğim.
GÜLNAZ ŞIRINGA
- Gazete Pencere’nin “esprili haberler” köşesinde yer alan mizahi haberi gerçek sanıp televizyonda ciddi ciddi anlatmak...
*
- MHP’lilerin Devlet Bahçeli’ye aşı yapan hemşireye “Canımızı yakanın canını yakarız” diye saldıracağına inanmak...
*
- Hemşirenin adının Gülnaz Şırınga olduğuna aklı yatırmak...
*
- Ankara Numune Hastanesi’nin şu anda faaliyette olup olmadığıyla ilgili hiçbir bilgiye sahip olmamak...
*
Bunların hepsi Özlem Gürses’in başına geldi.
*
İddia ediyorum:
*
Bu olay, Türk medya tarihine şimdiden geçmiş durumda.
Uzun, çok uzun bir süre unutulmayacak.
Ve çok önemli bir referans olarak kullanılacak.
DAHA İYİ
- Bitter çikolata yiyeceğime... Hiç çikolata yemem daha iyi.
*
- Vegan kasaba gideceğime... Kasaba hiç gitmem daha iyi.
AMAN DOĞU BEY
DOĞU Perinçek yine ortalığı karıştırmış durumda.
*
Deniz Gezmiş’in, Mahir Çayan’ın emrinde olduğunu söylemiş.
*
Korkarım Doğu Bey, bu hızla böyle giderse...
- Ho Amca bana yeğenim derdi.
- Lenin beni sıkça arar hatırımı sorardı.
- Mao bana ‘Doğu Yoldaş’ diye hitap ederdi.
Falan diyecek.
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