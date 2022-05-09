Meslektaşlarımız için ideal olmayan bir ölçü

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O halde...
Bu tür işlerle uğraşanlara asgari bir “ölçü” vermenin tam sırası.
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Sevgili meslektaşım.
- İster köşe yazarı ol.
- İster ekran tartışmacısı ol.
- İster kendine gazeteci de.
- İster kendine kanaat önderi de.
- İster her konuda görüş bildir.
- İster her konuda paylaşım yap.
Mutlaka ama mutlaka bir ölçüye sahip olmalısın.
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Mesela şöyle bir ölçü:
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten daha fazla iktidar yanlısı bir dil kullanma.
- CHP Sözcüsü Faik Öztrak’tan daha fazla muhalefet yanlısı bir dil kullanma.
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İdeal bir ölçü değildir bu.
Ama hiç değilse kurtarır.
KILIÇDAROĞLU BUGÜNLERDE ŞÖYLE MIRILDANIYORDUR
- Ekrem, Ekrem... Sen bu işleri leblebi çekirdek mi sandın?
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- İşe bak! Benim bir şey yapmama bile gerek kalmadı.
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- Karadeniz’in hırçın dalgaları adamı fena çarpar.
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- Bugünlerde bir anket manket mi yaptırsam acaba.
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- Fazla artistlik yapmayacaksın abi... Ben bunu bilir bunu söylerim.
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- “Rabbi yessir”i silindi adamın resmen.
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- Neden bir rahatlama hissi kaplıyor her tarafımı acaba.
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- Mutluluğumu fazla belli etmemeliyim.
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- Benim bin yıl uğraşsam yapamayacağımı Nagehan yaptı.
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- Fakat ben yine de Nagehan’dan uzak durmalıyım.
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- Rabbim verdikçe veriyor. Aha bakın Ali Koç da saydırıyor.
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- Bin yıl elektriksiz kalsam bu kadar ilerleme kaydetmezdim.
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- Dur, ben bir çay koyayım.
OBJEKTİF BİR BAKIŞLA İMAMOĞLU’NUN HATALARI
- Kendisine açılan krediyi sonsuz zannetti. Bu kredinin bir limiti olabileceğini düşünemedi.
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- Taraftarlarının sosyal medyadan etkilenen kişiler olduğunu unuttu. Taraftarlarındaki eleştirellik potansiyelini fark edemedi.
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- Seçimi kazanarak tabii ki bir hikâye yazmıştı. Ancak İstanbul’a hizmete ağırlık vermeden bu hikâyeyi tamamlayamayacağını anlayamadı.
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- Çabuk havaya girdi. İstanbul’a odaklanamadı. “Sen cumhurbaşkanı olacak adamsın, İstanbul neymiş” türü gazlamalara geldi.
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- Erdoğan’a özendi. Erdoğan gibi yapmaya çalıştı. Erdoğan üslubu kullanmaya kalkıştı. Özgün bir şahsiyet geliştiremedi.
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- Adaylık hırsını fazla belli etti. Topun ayağına gelmesini beklemedi. Adaylık dilekçesi verir gibi Karadeniz gezisine çıktı.
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- Taraftarlarının hep savunmada kalmasına neden oldu. Sık sık çok tartışmalı olayların odağında yer aldı.
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- Demokratlığında, herkesi kucaklama arzusunda, nezaketinde... Hepsinde bir içselleştirememe sorunu yaşadı.
İKİ MİNİK TAVSİYE
- BİR: Polisiye dizi izleyeceğinize... Suç belgeselleri izleyin. Aşırı heyecanlı ve baştan sona gerçek.
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- İKİ: İlle de AVM diyorsanız... Bari Galataport’a gidin. Daha ferah, daha deniz kenarı ve daha gıcır.
SAHNEDEN ÇEKİLİRDİM
BİR empati yapıyorum.
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Kendi kendime şunu soruyorum:
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“Eğer yıllarca bu iktidarın bakanlığını yapmış olsaydım... Eğer bu iktidar döneminde başbakanlığa kadar gelseydim... Eğer “Tayyip Erdoğan’ın sözcüsü” sıfatını taşımış olsaydım... Ve bir gün iktidarla ters düşmüş olsaydım. Ne yapardım?”
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Hiç uzun uzun düşünmeden kendi kendime verdiğim cevap şudur:
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“Sahneden çekilirdim abi. Sahneden çekilirdim.”
KAFAMI BOZAN ŞEYLER
- Büyük umutla başladığım filmin sonunun fos çıkması. (Terliği ekrana fırlatasım gelir.)
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- Kedilerin “Oğluşum” falan diye sevilmesi. (Tam bir kedi fanatiği olduğum halde.)
- Kendi cehaletlerinin farkında bile olmayıp önüne geleni cehaletle suçlayanlar. (Anında kaçarım.)
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- Gündemi yarım yamalak takip edip büyük sonuçlar çıkaranlar. (Sohbeti keserim.)
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