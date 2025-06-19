Mesaj durumu: Karışık

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- SABAHLEYİN: Acayip barışçı oluyor, neredeyse “o zaman dans” diyecek gibi.

*

- ÖĞLEYE DOĞRU: Öyle bir şahinleşiyor ki sanırsın eline makineliyi alıp Tahran’a gidecek.

*

- ÖĞLEYİN: “Bana ne ya, ne halleri varsa görsünler” moduna giriyor.

*

- İKİNDİYİN: Gagasına zeytin dalı tutturulmuş bir güvercin gibi oluyor.

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- AKŞAM ÜSTÜ: Netanyahu’nun yanında savaşa girmekten falan söz ediyor.

*

- YATSI VAKTİ: Birden anlaşma masası aklına geliyor, müzakereyi öne çıkarıyor.

*

- YATMADAN ÖNCE: İsrail Silahlı Kuvvetleri’nin başındaki adam gibi konuşuyor.

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HAMANEY’İN ÖLDÜRÜLMESİ

HAMANEY...

- İran’ın metafizik lideridir.

- İran’ın bütün başkanlarının bile başkanıdır.

- İran’ın aşkın / taşkın anlamlar yüklediği bir isimdir.

- İran’ın her şeyidir yani.

*

Hamaney’in öldürülmesi...

İran’ın maddi olmasa da manevi mağlubiyeti anlamına gelir.

*

Bu nedenle İran, Hamaney’i öyle bir saklamalıdır ki...

Hamaney bile nerede olduğunu bilmemelidir.

İSRAİL’İN MANTAR TABANCASINA BİLE SAHİP OLMAMASI GEREKİR

İSRAİL, insanlık düşmanlığında çıtayı arşın yedi kat tepesine kadar çıkarabilmiş bir ülkedir.

- Çocuk katilidir.

- Kadın katilidir.

- Hastane bombalayıcısıdır.

- Okul bombalayıcısıdır.

- Soykırımcıdır.

*

İran’ın nükleer silaha sahip olma ihtimalini büyük tehlike olarak görenler, açlığı bile silah olarak kullanan İsrail’in nükleer silah sahibi olmasını hiç mesele etmiyorlar.

*

Oysa İsrail gibi gözü dönmüş bir ülkenin bırakın nükleer silah sahibi olmasını...

Mantar tabancasına bile sahip olmaması gerekir.

SAVAŞI SOSYAL MEDYADAN İZLERSENİZ

TEL Aviv’in dümdüz edildiğine de inanırsınız.

Tahran’da hiç general kalmadığına da inanırsınız.

*

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İsrail’in neredeyse pes etme düzeyine geldiğine de inanırsınız.

İran’da rejimin çökmek üzere olduğuna da inanırsınız.

*

Her gecenin İran’ın gelmiş geçmiş en esaslı saldırıyı düzenleyeceği gece olduğuna da inanırsınız.

İsrail’in İran’da vurulmaya değer tek bir hedef bırakmadığına da inanırsınız.

TAM BU SIRADA GAZZE

BU fotoğraf 17 Haziran’da Gazze’de çekildi.

*

Ne anlatıyor bu fotoğraf?

Gazze’ye girebilen birkaç insani yardım konvoyu, içi un dolu çuvallar getirmiş.

Binlerce Filistinli, o un çuvallarını alıp yollara düşmüş.

AFP muhabiri Beşşar Talep de tam bu sırada basmış deklanşöre.

*

Savaş çıktı diye Gazze’yi unutmayalım, unutturmayalım.

SAVAŞ GOYGOYLARI

- Ortadoğu’da dengeleri değiştiren olay: Hadise “Savaşlara karşıyım” demiş.

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- İran / İsrail savaşı biter... Özcan Deniz’in ailesiyle savaşı asla bitmez.

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- İsrail televizyonuna çıkan sersemin teki “Finali Türkiye’yle yaparız” demiş. Dünyanın en boş işi: Bu serseme laf yetiştirmeye çalışmak.

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- Kılıçdaroğlucular ile Ekremciler arasındaki savaş sürüyor. Dünya yansa adamların umurunda değil.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ’IN İÇ CEPHE MANİFESTOSU

ŞÖYLE diyor Selahattin Demirtaş, önceki gün verdiği mesajda:

*

Bizler Türkiye toplumu olarak bu dönemde bir ve beraber olacağız.

Olası risklere, saldırılara, provokasyonlara karşı gerektiğinde Edirne’den Hakkari’ye kadar 86 milyonluk bir halk ordusuna dönüşeceğiz.

Ortak vatanımızı canımız pahasına savunacağız.

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Kendi iç sorunlarımızı kendi aramızda karşılıklı güven çerçevesinde ve kardeşlik ruhuyla çözeceğiz.

Bunun dışındaki her arayış felaket getirir.

*

İç cephenin sağlam olması gerektiği bir dönemde...

Ama demeden, hiçbir şart öne sürmeden iç cephe çıkışı yaptı Selahattin Demirtaş.

*

Bu manifestodan benim çıkardığım asıl sonuçlar şunlardır:

- Hapiste de vatansever olmak mümkünmüş.

- Hapiste de ülkenin birliğini dert edinmek mümkünmüş.

- Hapiste de milletin yararına bir duruş sergilemek mümkünmüş.