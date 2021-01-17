Merkel’in yerine gelecek isim PKK’yı çok üzecek

Çin aşısının küçümsendiği, acayip kuşkularla karşılandığı, “Çin aşısı mı? Aman kalsın!” dendiği, “Ben Alman aşısı olurum arkadaş” tavrının konduğu günlerde...
Bazı önemli şahıslara...
Şöyle bir soru soruluyordu:
*
“Efendim, siz Çin aşısı olur musunuz?”
*
Önemli şahıslar, bu soruya...
İyi ama...
- İktidar yumuşak mı?
- Cumhurbaşkanı Erdoğan yumuşak mı?
- AK Parti sözcüleri yumuşak mı?
Hayır! Asla!
*
Normal şartlar altında baktığımızda söylemem gereken şudur:
*
- Sanki ben orayı terk edince... Herkes orada kalacak ve arkamdan konuşacakmış gibi düşündüğümden...
*
- Yeni yerlere ısınma sürecinin üzerimde yarattığı ağır tedirginlik ve yoğun stresten korkuyor olmamdan...
*
- İçinde bulunduğum grupların “Çıkalım mı, çıkmayalım mı” konusunda yaptıkları tartışmadan fena halde sıkıldığımdan...
İşte o Enes, bir vegan dergisine pozlar vermiş.
*
Maruldan kıyafetler giyerek fotoğraflar çektirmiş.
Ve şu mesajları vermiş:
- Et olumsuz etki yaratıyor.
- İnekler ve tavuklar vahşice öldürülüyor.
Bir ABD yetkilisi...
“Our boys have done it” demişti.
Yani...
“Bizim çocuklar başardı.”
ABD’deki son olayların başladığı andan itibaren öylece bekledim.
Bir yetkilimiz çıksa da...
“Kongreyi basanlar bizim çocuklar değil” diye bir demeç patlatsa diye...
*
Amacından saparsa...
Tadında bırakılmazsa...
Bir büyük kargaşaya dönüşürse...
İllegal örgütlerin katılımına açık hale gelirse...
Üniversitenin dışına taşarsa...
Barışçıl yönünü kaybederse...
Polisle çatışma noktasına varırsa...
Söyledikleri, HDP açısından gerçekten yenilir yutulur cinsten şeyler değil.
*
Tam olarak söylediği şu Ağıralioğlu’nun:
Adı: Sevgi Kılıç.
*
Sevgi Kılıç’ın CHP’nin Parti Meclisi’ne seçilmesini başından beri hep şöyle karşıladım:
“Ne güzel! Ne şahane! Ne hoş!”
Maskelerin fora olduğu...
Mesafelerin aradan kalktığı...
Hepimizin aşılandığı...
“Ben de korona oldum” cümlesinin hiç işitilmediği...
Vaka sayısı, ölüm sayısı tartışmalarının yerle yeksan olduğu...
Kucaklaşma döneminin başladığı...
“Entübe” kelimesinin unutulduğu...
65 yaş üstünün rahat bırakıldığı...
Bunun iki türlüsü var:
*
BİRİNCİ TÜR
Postanede, emniyette, devlet dairesinde görevli olanlar, toplumsal statüsünün yüksek olduğunu düşündükleri tiplere...
“Siz” diye hitap ediyorlar.
Toplumsal statüsünü düşük gördüklerine ise kolaylıkla “sen” diyorlar.
Her önüne gelene “sen” dense...
Genel bir kabalık deyip geçeceğim.
Polis, “Kalacak yerim yok” diyen bir vatandaşımıza...
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle...
3 bin 150 lira ceza kesmişti.
*
Bu olay nedeniyle Türk Polis Teşkilatı’ndan bir özür açıklaması geldi.
Hem Çin aşısı geliyor Türkiye’ye... Hem de bizim Uğur-Özlem hocaların Alman aşısı...
*
Bu aşılar, belli bir planlama dahilinde yapılacak vatandaşa...
Yani artık hangisi denk gelirse.
*
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı aradım.
Deizm çığ gibi artıyor!
Hiçbir ölçülmüş veriye dayanmayan bu türden cümlelerle sürekli ortalığın telaşa verilmesi...
Deizm propagandası yapmaktan başka bir şey değildir.
*
Nihat Hatipoğlu’nu seversiniz, sevmezsiniz.
Müslümanlar, Kuran’ın “Allah kelamı” olduğuna inanıyorlar. Bu inanış nedeniyle de orijinale sadakat gösteriyorlar. Arapçaya yönelik bir saygı duruşu değildir bu! “Allah kelamı” kabul edilen metne yönelik saygı duruşudur. İbadetlerde, törenlerde Kuran’ın orijinal halinin okunması konusundaki duyarlılığın temel nedeni budur.
*
TÜRKÇE OLMAZ MI?
Türkçe Kuran olmaz mı? Tabii ki olur. Nitekim çok miktarda Kuran meali var. Sadece Türkçe değil. Çince Kuran da olur, İngilizce Kuran da olur, Almanca Kuran da olur, Japonca Kuran da olur. Fakat bütün bunlar, orijinalin yerini tutmaz. Çünkü orijinalin Allah kelamı olduğuna inanılır.
NASIL ANLAYACAĞIZ?
Ritüellerde, dualarda, ibadetlerde, törenlerde Kuran’ın orijinali okunur. Ama bilmek için, öğrenmek için, anlamak için... Tabii ki orijinal metnin çevirisi okunur. Türkçe meal işte bunun için vardır. Kuran’ın daha ayrıntılı yorumu olan Türkçe tefsirler bunun için vardır.
*
Dünyaca ünlü neyzenimiz Kudsi Erguner, bu ayinle ilgili şu hükmü veriyor:
*
“Türkçe Kuran, naat ve ayinin okunduğu bu gösteri, dini, tasavvufi ve Mevlevi geleneklere tamamen aykırıdır.”
*
Peki kimdir İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde düzenlenen ayinin arkasındaki isim?
*
“EMAV–Evrensel Mevlânâ Âşıkları Vakfı” adlı bir vakıf.
Vakfın kurucusu ve onursal başkanı, kendisini
Merkel’in yerine gelecek isim PKK’yı çok üzecek
Merkel’in yerine gelecek isim belli oldu: Armin Laschet.
Laschet’in en önemli iki özelliği var:
- BİR: Türkiye dostu...
- İKİ: PKK’ya terörist demeyenlere çok kızıyor...
*
Bir tartışma programında izledim Armin Laschet’i...
Karşısında PKK’ya “terörist” demeyen biri vardı.
Ona öyle bir yüklendi ki...
Cumhur ittifakının bir üyesi olsa, ancak bu kadar yüklenebilirdi.
*
Yani demem o ki...
PKK’yı Almanya’da zor günler bekliyor.
MUAMMER SUN’UN MİLLİ MARŞ OLAN ŞARKISI
ÇOCUKLUĞUMUN TRT’sinin en sevdiğim şarkısı şudur:
*
“Güneşin alası çok / Her evin çilesi çok / Analar çeker yükü / Kimsenin bilesi yok / Gelin çiçek derelim / Yollarına serelim / Sevgi dolu türkülerle / Annemize verelim”.
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Öyle sevilmiştir ki bu şarkı...
Neredeyse “Anneler Günü milli marşı” haline gelmiştir.
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Hatta Hıncal Uluç, her Anneler Günü’nde bu şarkıyı yazar.
Yazar da yazar.
*
İşte bu muazzam şarkı, bugün kaybettiğimiz Cumhuriyet’in yetiştirdiği büyük müzisyenimiz Muammer Sun’a aittir.
*
Muammer Sun...
Yerelden evrensele gitmeye çalışan, Türk Beşleri’nin izini takip eden bir isimdi. Çoksesli müzik tarihimizin en önemli ismi...
Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin.
HALKIN GÜCÜ KARŞISINDA HİÇ KİMSE DURAMAZ
- Hep birlikte kavimler göçüne imza attık.
- Hep birlikte başka alternatifler aradık.
- Hep birlikte “al başına çal” dedik.
- Hep birlikte tavır koyduk.
- Hep birlikte terk ettik.
*
Ve sonuç:
WhatsApp geri adım attı.
*
Nasıl derler, bilirsiniz...
*
Durdurulamaz halkın coşkun akan seli...
AŞIYA ISINDIRMA SÜRECİ BİTTİ BİNGÜR HOCAM
BİNGÜR Sönmez Hocam...
Durumu tam olarak çözemediğini görüyorum.
*
Bingür Hocam!
Milletimiz aşıya tamamen ısınmış durumda.
Hem de gereğinden fazla!
Görmüyor musun Hocam!
Şimdiden sıra kavgası başladı.
Yani herkes olacak aşı...
“Aşı yaptırmam” diyen neredeyse kalmadı.
*
Bu nedenle artık daha fazla gitme milletin üstüne.
Aşıya özendireceğim diye yaptığın tuhaf açıklamalara bir son ver.
Tamam, millet aşı yaptıracak.
*
Yeter ki...
Sen kendine yazık etme.
SELÇUK ÖZDAĞ, ORHAN UĞUROĞLU SALDIRILARI
SİYASETİN yerini şiddet alamaz... Tartışmanın yerini kaba kuvvet alamaz... Eleştiriye cevabın yerini sopalarla öldüresiye saldırılar alamaz...
*
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a ve gazeteci dostumuz Orhan Uğuroğlu’na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, her iki saldırıyı da nefretle kınıyorum.
HİÇ YAĞMASIN
- Şöyle okkalı, yani lapa lapa yağmayacaksa...
- En az 20 santim tutmayacaksa...
- Kar topu oynatmayacaksa...
- Kardan adam yaptırmayacaksa...
Hiç yağmasın daha iyi.
İYİCE ÖZLEDİM
- Dış hatlarda uçağın kalkış saatini beklerken kahve yudumlamayı...
*
- Kalabalık pazar kahvaltılarını...
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- Ofis dedikodularını...
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- Kuvvetli biçimde el sıkışmayı...
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- Tiyatro, sinema, konser üçlüsünü...
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- Halay çekmeyi...
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- Us ailesiyle yemeğe çıkmayı.
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- Ertuğrul Özkök’ün nerelere gittiğini takip etmeyi...
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- Bir süre kolonyalardan uzak kalmayı...
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- Asansöre binerken etrafı kolaçan etmemeyi...
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