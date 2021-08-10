Meral Akşener’e bir dizi tavsiyesi

Süreç şöyle işledi:
*
- Tam tatilin göbeğinde hepimizi derinden yaralayan yangınlar çıktı.
- Bir süre olayın ayırdına varamadık.
- “Tatil” ve “Yangın” ikileminde kaldık.
- Yangınların büyük ölçüde söndürülmüş olması, herkes gibi beni de rahatlattı.
*
Fakat benim herkesten farklı olarak şöyle bir sorunum var:
*
Dünkü yazımın bir bölümünden murat etmediğim maksatlar çıkarıldı.
Bayağı bir tepinildi üstünde konunun.
Ne kadar düşmanım varsa üşüştü yazının üzerine.
Tepin Allah tepin.
- BİRİNCİ OLAY: Yangın bölgelerinden birinde bir grup, yaptıkları haberleri beğenmedikleri için TRT ekibine saldırıyor. Fiili şiddet uygulayarak, yumruklar savurarak, hakaretler ederek...
*
- İKİNCİ OLAY: Dün görüntülerini izledim: Bir CHP Milletvekili, Ülke TV ekibiyle ağız dalaşına giriyor, hatta olayı o kadar ileri götürüyor ki... Ülke TV’nin kadın muhabirinin üzerine yürüyor.
Herkes işin bir ucundan tutmaya çalışıyor.
*
Gözlemliyorum:
“Hortumun bir ucundan tutarım belki” diyerek... Doğrudan yangın söndürme işine yardımcı olmak için bölgeye gidenler var.
*
Demet Akalın’a bakıyorum:
Resmen tek kişilik yardım örgütü gibi çabalıyor.
*
Başta ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalif kesimler, “Ormanlar yanarken Meclis’ten ormanlık alanların yapılaşmasını sağlamak için kanun çıkardılar” diye yoğun bir propaganda yaptılar.
*
Bu propaganda bayağı etkili olmuş durumda.
*
- Aklı başında, gayet eğitimli arkadaşlarım arasında bile, “Kasten yakıyorlar buraları... Yapacakları binalara yer açıyorlar” falan diyenler var.
Bir yanda da nifak yangınları...
*
Nedir nifak yangını?
Mesela şudur:
*
“Yunanistan uçak teklif etti, bizimkiler reddetti” diye palavra sıkmaktır. Sonra bu palavradan yola çıkarak... “Türkiye’ye yardım edilsin” diye sosyal medya kampanyası yapmaktır.
*
Nedir nifak yangını?
İzlediğim video aynen şöyleydi:
*
Trafik polisinin durdurduğu araçtaki şahıs...
“Sen benim milletvekili olduğumu nasıl bilmezsin” diye azarlıyor ve çıkışıyordu.
Trafik polisi de gayet kibar bir dille...
“650 milletvekili var. Ben nasıl hepsini bilebilirim” diye milletvekilinden anlayış bekliyordu.
*
Yani gördüğüm her yemek yeme, tatilin tadını çıkarma fotoğrafının altına...
“Memleket yanarken bu yaptığınız da nedir? Çabuk yasa bürünün bakayım” diye yazan sevimsiz tiplerden değilim.
Hatta ve hatta...
Yangın sırasında Marmaris ya da Manavgat’ta tatilde olanların zorunlu olarak yangın manzarası karşısında yemek yeme durumunda kalmalarını da anlayışla karşılarım.
Ne yapsın bu insanlar?
Aniden ortaya çıkmış bir durum.
*
Bir taraf “Uçak da uçak” diye tutturuyor. Öbür taraf “Helikopter var, mis gibi” diye tutturuyor.
*
Bir taraf yangından politik muhalefet çıkarmaya çalışıyor. Öbür taraf yangının iktidara dokunmaması için çırpınıyor.
Tarafsız yorum yok. Soğukkanlı analiz yok. Bilgiye dayalı yaklaşım yok. Uzman görüşü yok. Olumlu ile olumsuzu aynı anda ortaya koyma yok. Meseleyi anlama çabası yok.
*
Bu ortam var ya bu ortam...
En az yangın kadar tehlikeli.
Bu türden kişisel tercihlerle uğraşılmaz, bu türden kişisel tercihler mesele edilmez, bu türden kişisel tercihler üzerinden hüküm bina edilmez.
Peki ya ne yapılır?
Hiçbir şey yapılmaz.
*
Ha sen ille de bir şey mi yapmak istiyorsun?
O zaman saygı duymayı denemelisin.
*
Ümit Aktaş.
*
Aşıdan hazzetmiyor. Hakkıdır.
*
Aşı olmayı reddediyor. Kendi tercihidir.
*
Aşıda zorlama olmayacağını savunuyor. Normaldir.
*
Gel gelelim 23 milyona yakın vatandaşımız, inatla ve ısrarla aşı olmaktan kaçınıyor. Yani arz var, talep yok. Peki ama neden? Elimde bir veri yok nedenlere dair. Sadece tahminlerim var. Onları yazıyorum:
*
- ÇİP: Özellikle komplo teorisyenlerinin ortaya attığı tezlerin etkisinde kalanlar, ilk zamanlar “Çip takacaklar” diyorlardı. Ama gitgide daha çok alay konusu haline geldiklerini fark ettiler. Bu nedenle sayılarında müthiş azalma var gibi. En azından bana öyle geliyor.
*
- KISIRLIK: Özellikle bazı bölgelerimizde görece eğitimsiz vatandaşlarımızın içine sürüklendikleri girdap... 8 çocuklu, 28 torunlu 80 yaşındaki dedelerin, “Aşı kısırlık yapıyor yeğen” diye aşı olmaktan kaçındıklarına dair espriler gırla gidiyor. Sesleri pek çıkmasa da en kalabalık grup bu gibi geliyor bana.
*
- TURKOVAK: “Yerli ve milli” propagandasının aşırı etkisi altında kalan bazı yurttaşlarımız, yerli aşının piyasaya çıkmasını bekliyor galiba. Sayıları da az değil. “Elin aşısını olacağıma kendi aşımı olurum” diye bekleme içindeler galiba. Fakat koronavirüs denilen illetin beklemeye hiç niyeti olmadığını bilseler iyi olacak.
*
- Muhterem kanaat önderlerimiz.
- Sayın Türkan Şoray’ımız.
- Değerli tarihçilerimiz.
- Severek okuduğumuz romancılarımız.
- Sayın Tarkan’ımız.
- Muhterem imamlarımız ve müezzinlerimiz.
- Yüce gönüllü şairlerimiz.
- Sayın
Baştan sona izledim röportajı. Hiç sıkılmadan. Sorular, cevaplar... Hepsi gayet iyiydi.
*
Selvi Hanım’la ilgili saptamalarım şöyle:
*
Çok hakiki bir insan. Yapmacıklığa asla prim vermiyor. Eşinin her söylediğine katılmadığını söyleyecek denli özgüvenli... Hiç politika yapmıyor. Gayet dobra. Gayet doğrudan konuşuyor. “Hazır röportaj veriyoruz, araya bir iki siyasal mesaj sıkıştırmak gerekir” falan demeye tenezzül etmiyor.
*
Röportajda en ilgimi çeken bölüme gelince...
*
MIRANDA KERR: Açılsın çakralar
SABAHLARI çakralarını açmak için meditasyon yaparmış. Sonra 20 dakika yoga yaparmış. Sonra yeşil sebzelerden hazırlanmış smoothie içermiş. (Offf! Çok sıkıldım. Çok bunaldım. Daha fazlasını yazamayacağım.)
VICTOR HUGO: İki çiğ yumurta
ŞAFAK vakti uyanış... Bir demlik taze çekilmiş kahveyle güne başlayış... Metresinden gelen tutkulu mektubu okuyuş... İki çiğ yumurtayı içiş... Ve saatlerce süren yazı maratonunu başlatış.
MARK TWAIN: Sağlam kahvaltı
SABAH sağlam bir kahvaltı yaparmış. Ardından çalışma odasına geçer ve başlarmış çalışmaya... Akşama kadar yazarmış. Öğle yemeklerini atlamak en büyük keyfiymiş. Çalışma odasında rahatsız edilmemek ise en katı kuralı.
RICHARD BRANSON: Uçurtma sörfü
GÜN
2) FONLAMA: Fonlamanın kendisinde bir sorun yok. ABD’deki bazı vakıflar, Türkiye’deki bazı medya kuruluşlarını fonlayabilirler. Sorun, ABD’deki vakıf aracılığıyla fonlananların, “Biz acayip bağımsız bir medyayız, diğerleri şöyledir böyledir” diye hava basmalarındadır. “Biz de son tahlilde fonlanıyoruz, biz de o kadar bağımsız değiliz” deseler, mesele kalmayacak.
*
3) SIĞINMACILAR: Bu meselenin bir ortası olmalı. “Her önüne gelen, elini kolunu sallayarak Türkiye’ye gelsin” demek ile “Madem sığınmacıları seviyorsun, al evine besle” demek arasında bir yer olmalı. Ak/kara değil ki bu. Gayet çetrefilli, gayet karmaşık, gayet çok boyutlu bir konu. Her konuda saflaşıyoruz, bari bu konuda saflaşmasak. Sakince konuşsak şu mevzuyu.
HOUSE OF CARDS İZLEDİM ŞUNLAR OLDU
Canım sürekli kaburga istedi. Kaburga istedikçe de Develi ya da Başköşe’ye müracaat ettim.
*
Sırf tahtaya üst üste
Hitler, Saddam Hüseyin, Stalin, İdi Amin, Kuzey Kore’nin ‘Kim’leri ve Kaddafi konu edilmiş belgeselde.
*
Anlatılan isimlerin...
Tabii ki yatacak yeri yok. Tabii ki zorbalıkları tartışmasız. Tabii ki her biri ölüm kustu yeryüzünde.
- FRİDA KAHLO: Kendisinin fotoğrafının bulunduğu bir tişört, bir şapka ya da bir çantaya sahip olsanız iyi olur. Bir de Büyükada’ya yolunuz düştüğünde Troçki’nin evini gösterip “Ne zaman bu evi görsem Frida’yı anımsarım” diye iç geçirmeniz çok havalı kaçacaktır.
*
Dünkü Hürriyet’te su gibi okudum.
*
Hikmet Çetin...
- Sağduyusuyla...
Meral Akşener’e bir dizi tavsiyesi
“Borgen” diye bir dizi var.
Bir süre önce epey popüler olmuştu.
*
“Popülerliği geçsin, izlerim” demiştim.
Geçti ve izledim.
*
Diziyle ilgili söyleyeceğim tek bir şey var:
*
Sanki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sponsorluğunda çekilmiş gibi.
*
Çünkü bu dizi...
“Parlamenter sistem” adı verilen sistemin rezaletlerini anlatıyor.
*
- Bir türlü kurulamayan hükümetler...
- Hükümet ortaklarını mutlu etsin diye oluşturulmuş uyduruk bakanlıklar...
- Hükümetlerin her an düşme tehlikesi içinde kıvranmaları...
- Bitmek tükenmek bilmeyen koalisyon görüşmeleri...
Falan...
*
Yanlış anlaşılmasın!
Danimarka yapımı dizinin amacı, parlamenter sistem karşıtlığı yapmak değil.
Danimarka politikasını yürütenlerin öyküsünü anlatıyorlar, hepsi bu.
*
Ama izleyenlerde ister istemez “Şu parlamenter sistem amma beter bir sistemmiş” hissi uyanıyor.
*
Dizi için şunu söyleyebilirim: Gerçekten üst düzey bir dizi...
İnce alaycılığıyla, harika anlatımıyla, şahane oyunculuklarıyla, oya gibi işlenmiş senaryosuyla...
Su gibi akıp gidiyor.
*
Dizilere merak duyduğunu tahmin ettiğim Meral Akşener’e hararetle tavsiye ederim.
MAKSİMUM RİSK
JEAN-CLAUDE Van Damme abimizin böyle bir filmi vardır.
Aksiyonun şahikasıdır.
*
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde benim gözümde Jean-Claude Van Damme gibi.
*
Son günlerde şöyle şeyler yapıyor Kılıçdaroğlu:
- İmamoğlu’na olmaz diyor.
- Mansur Yavaş’a kapıyı kapatıyor.
- İmamoğlu ve Mansur Yavaş diye inleyen kitlesinin tersine gidiyor.
- Ve büyük ihtimalle kendisini adaylık koltuğuna yerleştiriyor.
*
Var ya...
Eğer aday olur da kaybederse...
Vay ki vay haline.
*
Kısacası...
Öyle bir risk alıyor ki...
Maksimumun da maksimumu!
AFGAN DÜŞMANLIĞINI KÖRÜKLEYEN AFGAN
KENDİSİNİ “Afganistanlı gazeteci” olarak tanıtan bir adamın densiz videolarına denk geldim.
*
Şöyle bir bakınca...
Şu sonuçlara vardım:
*
- Bu adam kesin uluslararası bir şebekenin elemanı.
- Bu adam kesin bir operasyon yürütüyor.
- Bu adam kesin tekin olmayan işlerin bir parçası.
- Bu adamın altından kesin bir şeyler çıkacak.
BİR HAYVANI SEVMEKLE BAŞLAYACAK HER ŞEY
BENİM kişisel maceram şöyle gelişti:
*
- Bir kedim oldu, kedimi çok sevdim.
- Ardından bütün kedileri çok sevdim.
- Sonra köpeklerin bakışındaki hüznü keşfedip bütün köpekleri çok sevdim.
*
Kedi ve köpeklerden sonra da...
Müthiş bir hayvan sevgisiyle dopdolu oldum.
*
Mesela...
Orman yangınlarında kıyıda köşede kalan ve bir yudum suya muhtaç hale gelen kaplumbağalara karşı müthiş bir empati hissettim.
*
Mesela...
Tıkır tıkır işleyen kovanları yangında tarumar olan Marmaris’in çam balı üreten çalışkan arılarının haline çok üzüldüm.
*
Kişisel deneyimimden yola çıkarak hükmü veriyorum:
*
Bir hayvanı sevmekle başlayacak her şey ve tabii ki dünyayı güzellik kurtaracak.
METİN AKPINAR BELGESELİ
METİN Akpınar’ı severdim.
*
Belgeselini izleyince daha çok sevdim.
YENİ MİLLİ EĞİTİM BAKANI’NDAN BİR RİCA
LÜTFEN ama lütfen...
“Artık yeni bir eğitim sistemine geçiyoruz” diyerek yeni bir sistem açıklaması yapmayın.
*
Test edilip onaylanmıştır ki...
Eğitimde her gelen bakanımız, yeni bir sistem arayışına girmiş ve fakat bu arayıştan bir sonuç çıkmamıştır.
*
Siz daha iyi bilirsiniz ama benim gördüğüm kadarıyla...
Bu eğitim denilen olgunun...
Sonu da başı da... Anası da babası da... Önü de arkası da...
Öğretmendir.
*
Eğitimin kalitesini yükseltmek, öğretmenin kalitesini yükseltmekten geçiyor galiba.