‘Menderes’in sonu’ demeden konuşmayı öğrenemediler

Haberde kadına şiddetle mücadelede elektronik kelepçe takılan kişilerin izlendiği merkez anlatılıyordu.
*
Haberin ayrıntılarını okuyunca...
Bu merkeze güvenim arttı. Umutlandım.
Daha önce yaptığı çeşitli densizlikler ve izansızlıklar yüzünden “olay adam” haline gelmiş, hatta GATA’daki görevine son verilmişti.
*
Fakat adam rahat durmuyor abi!
Densizliğe, izansızlığa, abuk sabukluğa devam ediyor.
*
Ne dediğini yazmaya bile tenezzül etmiyorum.
- Norveç çok medeni ülke şekerim... Başbakan’a ceza kesiliyor.
*
- Danimarka acayip modern bir ülke şekerim... Başbakanı cam siliyor.
*
- İsviçre çok uygar şekerim. Cumhurbaşkanı bisikletle işe gidiyor.
*
Hep özeniriz, hep gıpta ederiz bu ülkelere.
Geçen akşam Tarafsız Bölge’de işte bu soruyu sordum uluslararası hukuk alanında uzman bir isim olan Prof. Dr. Selami Kuran’a.
Selami Hoca...
Canlı yayında... Kalktı ayağa... Eline bir çubuk aldı... Ve başladı harita üzerinden anlatmaya.
“Yeni başlayanlar için 10 dakikalık bir Montrö dersi” gibi bir şeydi yaptığı.
Net, sarih, anlaşılır ve basit bir şekilde anlattı mevzuyu.
*
Sonucu açıklıyorum:
Ama yüzyılların izini taşıyan türküleri severim. Çağlar ötesinden gelip bizi tam kalbimizden yakalayanları... İlk söyleyeni belirsiz anonimleri... Sözleri gayet basit ama bir o kadar da derinlikli olanları...
İşte bu yüzden “Ben bir türkü sözü yazdım, üstelik de besteledim” diye ortaya çıkanlara karşı hep mesafeli olmuşumdur. Çünkü bu tür iddialardan genellikle yapay sonuçlar çıkar.
*
İbrahim Kalın’ın sözü ve müziği kendisine ait olan ‘Hiç Oldum’ adlı bir türküyü seslendirdiğini duyunca...
“Eyvah” dedim.
Ve bin türlü önyargıyla açıp dinledim türküyü.
*
Küfürler, kıyametler, vurmalar, kırmalar, saldırganlıklar, silahlar falan...
*
Ralli bu ya ralli!
Rallideki hangi anlaşmazlık, böylesine kontrolsüz bir öfkeye yol açabilir ki?
Rallideki hangi ihtilaf, böylesine bir sokak çocuğu kavgasını tetikleyebilir ki?
İddiaya göre:
Orhan Pamuk, romanında Atatürk’le alay ediyor!
*
İnceleme ve araştırmalarımın sonuçlarını aktarıyorum:
*
“Veba Geceleri” romanında bir “Kolağası Kâmil” var.
Program sunucusu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun...
“İstanbul’u kazanacağız, Ankara’yı kazanacağız” türü sözlerini fazla iddialı bulmuş ve kahkahalar atmıştı.
*
Ne olmuştu o günlerde?
Başta Tuncay olmak üzere...
CHP’nin tüm ekâbir takımı...
Öfkeyle, kinle, hınçla...
İki gündür...
Kumpas lafları dolaşıma sokulmaya başlandı.
*
Söylenenlere göre...
- Aslında bildiri, gece yarısı yayınlanmayacakmış.
- Bazı eller devreye girmiş, bildiri gece yarısı yayınlanmış.
- Bazı amiraller, bildirinin son halini görememişler.
- Bildiri, amirallerden kaçırılarak yayınlanmış.
İşte bu ahval ve şerait altında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı aradım.
İlk sorum şu oldu:
“Bu gidiş nereye Sayın Bakan?”
Bakan Koca’nın ilk sözleri şu oldu:
*
“Vaka sayılarında ciddi artış var. Bunda mutasyon tabii ki etkili ama sadece mutasyonla açıklayamayız. Önlemleri gevşettik maalesef.”
*
Herkesin hakkına hukukuna saygı göstermek için çabalıyoruz. Sorumluluğu bulunmayan kişileri sorumluymuş gibi göstermekten kaçınmaya çalışıyoruz. Yargı kararı ortaya çıkmadan yargısal hükümlerde bulunmaktan uzak duruyoruz.
*
Titizleniyoruz bu konularda. Gayret ediyoruz.
*
Ama yayıncılıkta bazen yol kazaları da oluyor, olabiliyor.
*
Geçen gün sadece ve sadece Hürriyet’in internet sitesinde bir haber çıktı. Çok kısa bir süre yayında kaldı bu haber.
Bildirici amirallerin yakınlarını da konu eden bir haberdi bu.
- CEVAP: Bizim kısa tarihimiz, “Yüce Türk Milletine” diye başlayan darbe bildirileriyle dopdoludur. Bu yüzden “Yüce Türk Milletine” diye başlayan bir bildiri gördük mü işkilleniyoruz. Hele bildirinin altında “Amiral” imzası görünce daha da işkilleniyoruz. Hele bildiri, gece yarısı gelince... Büsbütün işkilleniyoruz. Şimdi ben soruyorum: İşkillenmeyelim de ne yapalım?
*
- SORU: Bildiri yayınlamak suç mu?
- CEVAP: Elbette suç değil. Geçen hafta emekli büyükelçiler, benzer içerikte bir bildiri yayınladılar. Kim çıkıp “Bunlar darbeci” dedi? Bu arada eski milletvekilleri de yine benzer içerikte bir bildiri yayınladılar. “Darbe” diyen çıktı mı? Demek ki burada başka bir şey var.
*
- SORU: Burada ne var? Emekli amiral, görüş açıklayamaz mı?
- CEVAP: Tabii ki açıklar. Açıklıyorlar da zaten. Televizyonlara çıkıyorlar. Kişisel yaklaşımlarını ortaya koyuyorlar. Sosyal medyada yazıp çiziyorlar. Kimse de onlara bir şey demiyor. Ama siz “Aramıza hiçbir alt rütbeli girmesin, biz amiraller olarak şöyle bir posta koyalım” derseniz, tehditkâr ifadelerle dolu bir bildiriyi gece yarısı gündeme düşürürseniz... Her demokratik ülkede “Ne oluyor yahu” diye sorulur. En azından “Bunlar, bir iklim mi yaratmak istiyor? Bu işin arkasında ne var?” denir.
*
“Yüce Türk milletine!” diye başlayan hiçbir bildiriden hoşlanmıyorum.
Çünkü bu seslenişin tınısında...
27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve de 15 Temmuz var!
*
Kaldı ki...
Radyo zamanlarının üslubudur bu.
Siyah beyaz televizyonlarda kalmıştır.
*
Akşam saat 19.00 itibarıyla tüm kafe ve lokantalar kapanıyor.
*
Ramazan itibarıyla ise uygulama şöyle olacak:
*
Bütün kafe ve lokantalar kapalı.
*
Bu karar, yeniden gözden geçirilirse...
Hop, başlıyor kalbim Sinovac diye atmaya.
*
“Yeni teknolojileri denemek lazım arkadaş” diyorlar.
Hop, bu sefer kalbim BioNtech diye atmaya başlıyor.
*
Bilmem kaç bin yıllık Çin kültüründen söz ediyorlar.
Hemen Sinovac’a ısınıyorum.
Avrupa birincisiyiz.
Dünyada dördüncüyüz.
40 binleri geçmiş durumdayız.
Varyantlar kaplamış her bir yanımızı.
En çok da İngiliz varyantı.
*
Durduramıyoruz.
“Eğer muhalefetteki milliyetçi odaklar, demokrasi ittifakına ısrarla engel olmaya devam edeceklerse... Bu durumda HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak, demokrasi ittifakı ilan edilebilir.”
*
Ne demek bu?
Hadi biraz anlamaya çalışalım.
“Muhalefetteki milliyetçi odaklar” derken kastettiği İYİ Parti mi acaba? “Bu iş İYİ Parti’yle gitmez” mi demek istiyor Demirtaş?
*
Önerdiği yol şu: HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak. Ne yani? Millet ittifakı ve cumhur ittifakının dışında bir de
Ben her zaman ve her durumda...
“Suçun şahsiliği” prensibinden zerre kadar ödün vermedim.
*
Ensar olayında böyle davrandım.
Milyonlarca dayak yemeyi göze alarak...
*
CHP’de ortaya çıkan taciz ve tecavüz olaylarında...
Yine aynı prensibe göre hareket ettim.
‘Menderes’in sonu’ demeden konuşmayı öğrenemediler
CHP’li Engin Altay, tam bir çelişkiler yumağıdır benim için.
Bazen acayip demokratik, acayip şaşırtıcı, acayip alkışlanacak açıklamalar yapar.
Mesela...
“Ey ABD! Senin bize verecek hukuk ve demokrasi dersine ihtiyacımız yok” diyerek ABD’ye rest çeker. Amerika’nın Türkiye’den Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs, Suriye’de taviz istediğini söyleyip... “Asla taviz verilmemeli” der.
*
Bütün bunlara bakıp...
“Hah işte! Milli muhalefet budur” falan diye umutlanırım.
*
Ve fakat aynı Engin Altay...
Bazen de bana saç baş yolduran açıklamalar yapar.
*
Mesela...
“Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok” der.
*
Son bombası ise şu oldu Engin Altay’ın:
*
CHP’ye yakın bir televizyon ekranında Erdoğan eleştirisi yaparken “Menderes’in sonunu” hatırlattı. “Aman efendim, bu olmadı şimdi, çok yanlış anlaşılır bu sözleriniz, düzeltseniz iyi olur” falan uyarıları alınca da...
Menderes’in idam edilmesinin ne kadar da kötü bir şey olduğunu ifade etmek zorunda kaldı.
*
Menderes’in sonuyla siyasetçi korkutmak, yakın siyasi tarihimizin milli sporudur.
Demirel’e bu sonu hatırlattılar, Özal’a hatırlattılar, Erbakan’a hatırlattılar.
En çok da Erdoğan’a hatırlattılar.
*
Kısacası...
Akıllanmadılar, akıllanmıyorlar, akıllanmayacaklar.
BİLDİĞİM KADARIYLA YENİ BAKANLAR
DERYA YANIK: Televizyon tartışmalarından tanıyorum kendisini. İktidar cenahının önemli tartışmacılarındandı ekranlarda. Tarafsız Bölge’ye de sıkça konuk olmuşluğu vardır. Hukukçu kimliğiyle girerdi tartışmalara. Tartışma sertleştiğinde o da sertleşirdi. Kadın hakları konusunda, İstanbul Sözleşmesi konusunda iktidarın tutucu kesimleriyle tartışmalara da girişmiştir. Bilinmeyen bir tarafı da yerel siyasetten gelmesi. Bakalım nasıl bir bakanlık performansı sergileyecek?
*
VEDAT BİLGİN: “Sağ entelektüel örneği ver” deseler, ilk söyleyeceğim isim Vedat Bilgin’dir. Üslubu temiz, gündelik polemiklerden kaçınan, nezaketi asla elden bırakmayan, hep entelektüel birikime dayanan, her zaman belli bir düzeyi gözeten bir isimdir. “Çalışma Bakanlığı ne alaka?” diyecek olanlara da şunu söylemek isterim: Sendikaların geleceği konusu üzerine akademik çalışmalar yapmıştır. Performansını hep birlikte göreceğiz.
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MEHMET MUŞ: AK Parti Grup Başkan Vekili olarak tanıdım kendisini. Ama uzaktan. Hiç tanışmadım kendisiyle. Bakan olunca haberlerde yaşından da söz edildi. Meğer 1982 doğumluymuş. Yani 38 yaşında... Oysa fotoğraflarına, ekrana yansıyan görüntülerine bakınca... Bu kadar genç olduğunu düşünmemiştim. Hukukçu olduğunu sanıyordum. Meğer işletmeciymiş. Meclis performansı gayet iyiydi. Bakalım bakanlık performansı nasıl olacak?
RUHSAR PEKCAN OLAYI
KENDİ şirketinden bakanlığa dezenfektan satmak da neyin nesi?
*
Ama ucuza satmış.
Ama dezenfektanları pek kaliteymiş.
Ama şöyleymiş.
Ama böyleymiş.
*
Bırak satmayı...
Bağışlasan bile kurtarmaz.
*
Nitekim kurtarmadı da.
ÖZKÖK’ÜN US RÖPORTAJI, ERGİN’İN ENTÜBE YAZISI
DÜNKÜ Hürriyet’te iki yazıyı su gibi okudum:
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ERTUĞRUL ÖZKÖK: Ertuğrul Özkök’ün kıymetli doktorumuz Prof. Melih Us ile yaptığı röportaj. Hem sorular hem cevaplar şahaneydi. Öyle usta işi bir röportaj çıkarmış ki Özkök, okurken “burada şu sorunun tam sırası” diyorsun, “hop” o soru geliyor. Cevaplara gelince... Melih Us, başka hiçbir ajanda taşımadan her şeyi anlaşılır kılmış.
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SEDAT ERGİN: Sedat Ergin’in “Entübe Edilirken Yoğun Bakım Odasına Son Kez Bakmak” başlıklı yazısı... Muhteşem bir yazı. Her gün turkuaz tabloda vefat sayılarını görüyoruz ya... İşte o sayıların ne anlama geldiğini çok etkileyici bir üslupla anlatmış Sedat Ergin. Yazıyı okuyup bitirdiğimde... “Kurallara uymamak bir cinayettir” hükmünü verdim.
GÜNDE 45 TWEET ATARSAN
Muhakkak dilin sürçer.
Muhakkak gaf yaparsın.
Muhakkak geyiğe sararsın.
Muhakkak eski tweetlerin başına bela olur.
Muhakkak çok açık verirsin.
Muhakkak fazla konuşmuş olursun.
Muhakkak saçmalarsın.
Muhakkak malzeme verirsin.
Muhakkak pişman olacağın bir şeyi yazmış olursun.
*
Bu işin kararı şudur:
Haftada iki tane, bilemedin üç tane...
Yeter de artar bile.
ARZU SABANCI’NIN “EVDE KAL” ÇAĞRISI
BOĞAZ manzaralı kocaman yalısının bahçesinden seslenmiş Arzu Sabancı.
“Evde kalın. Evinizin kıymetini bilin. Korona çok fena” falan diye...
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Millet de “Sendeki ev bizde olacaktı, korona bitse de evden dışarı çıkmazdık” falan türü kafa bulan mesajlar yazmış Arzu Sabancı’ya.
*
Bence Arzu Sabancı, o mesajında sıradan ahaliye seslenmiyordu.
*
Büyük ihtimalle...
Oğullarına şöyle bir subliminal mesaj veriyordu:
*
“Çocuklar! Saçmalamayın. Evde kalın. Sokağa çıktıkça elinize yüzünüze bulaştırıyorsunuz her şeyi. Bakın! Güzel bir eviniz var. Evde kalın. Kredi kartlarınızı iptal ettirmeyin bana”.