Menderes asıldı diyerek Erdoğan’ı tehdit etmek

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Kendisine uzatılan mikrofona şöyle diyor:

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“Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum. Anadolu coğrafyası çok insan gördü. Adnan Menderes burada asıldı. Artık bırak Sayın Cumhurbaşkanı. Bırakmazsan halk ayaklanacak.”

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Üç şey söyleyeceğim:

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- BİR: Bu memleket, normal bir memleket değil. İşte görüyorsunuz: “Baskı var, kimse özgür değil” denilen bir ortamda Menderes’in asılması üzerinden seçilmiş Cumhurbaşkanı tehdit edilebiliyor.

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- İKİ: Menderes’in asılması dahil yakın tarihimiz üzerinden esaslı bir zihniyet hesaplaşması yapılmadı bu memlekette. Bu nedenle hala “Başbakan asma” hayalleri kurmayı gayet olağan gören tipler dolaşıyor aramızda.

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- ÜÇ: “Sertlik yanlısı Tamil gerillası” üslubu siyaseti esir alırsa... Sokaktaki dangalak da işte böyle konuşur. Herkesin biraz kendine gelmesinin vakti geldi de geçiyor.

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DİLAN ÇİÇEK DENİZ’İN ANNEANNE EVİ

DİLAN Çiçek Deniz, anneannesinin evine ziyarete gitmiş ve bu fotoğrafı paylaşmış.

Bu tertemiz, su gibi aydın, pırıl pırıl, masumiyet fışkıran fotoğrafın altındaki yorumları okuyunca midem bulandı. Aşağılamalar, küçümsemeler, hakaretler havada uçuşuyordu.

*

- Bu eve anormal bir ev muamelesi yapanlar.

- Bu güzelim teyzelerimizi küstah, kaba ve aşağılık şekilde yadırgayanlar.

- Bu evin klasik bir Türk evi olduğu gerçeğiyle yüzleşmekten utananlar.

- Bu evdeki genel hava karşısında nefretlerini dile getirenler.

- Bu evin fotoğrafını doğallıkla paylaşan Dilan Çiçek’in ailesiyle barışıklığını takdir etmeyenler.

- Bu teyzelerin hayat tarzına, kültürüne, örfüne falan dil uzatanlar.

Size sesleniyorum:

Alayınız eziksiniz, alayınız şekilcisiniz, alayınız geçmişinden utananlarsınız, alayınız komplekslisiniz, alayınız çağdışısınız.





BUGÜNLERDE MANSUR YAVAŞ’IN İÇ SESİ

- Benim “sabret, bekle, sıra sana gelecek” politikam galiba çökmüş durumda.

- Bu CHP, beni sittin sene Cumhurbaşkanı adayı yapmaz.

- Özgür Özel resmen direniş kolları başkanı gibi. Ben istesem de onun gibi yapamam ki.

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- İmamoğlu ekarte edilince sıra bana gelir sanmıştım, nasıl da yanılmışım.

- Daha düne kadar peşimizden koşanlar, iki günde unuttular bizi. CHP kitlesi çok vefasız.

- Beni de hapse atsalar yeniden popüler olabilir miyim acaba?

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, bana üç kere hücum etse... Yeniden forvet olurum valla.

- Şu işe bakın yahu: Biz Özgür Özel’in forvetiyken Özgür Özel forvet oldu.

- Bunları bırakıp gitsem mi acaba? Ama o zaman da yüzde 25’i bırakıp gitmiş olurum.

- Neyse... En iyisi ajansa söyleyeyim de ajans çalışsın bu işe.

İLGİNÇ ZAMANLAR

BİR tarafta Hacı Yakışıklı.

Bir tarafta Elçin Sangu...

Bir de baktım ki bu iki isim...

Sosyal medyada atışıyorlar, polemik yapıyorlar, tartışıyorlar falan.

*

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Çinliler beddua ederken şöyle dermiş:

“İlginç zamanlarda yaşayasınız.”

*

Galiba bu Çin bedduasına uğradık.

HAKAN FİDAN BİLDİĞİMİZ HAKAN FİDAN

HAKAN Fidan’ı biraz olsun tanıdık artık:

*

Üslubuna özen gösterir. Kısır tartışmalara pek yüz vermez. Polemiklere dalmaz. Devlet adamı kimliğini korur. Az konuşur, öz konuşur. Soğukkanlıdır. Belli bir düzeyi gözetir. İşine odaklıdır.

*

Son günlerde siyasette acayip sert fırtınalar esmeye başladı.

Böyle bir ortamda bir de baktım ki...

Hakan Fidan da topa girmiş, Özgür Özel’e “haddini bil” diye seslenen bir paylaşım yapmış.

*

“Ne oluyor? Yoksa Hakan Fidan da siyasi polemiklere pata küte girişecek mi?” diye merak ediyordum ki...

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Sorumun cevabı, Hande Fırat’ın CNN Türk’te yaptığı Hakan Fidan söyleşisiyle verilmiş oldu.

*

Hakan Fidan, Özgür Özel’e yönelik “haddini bil” paylaşımının gerekçesini anlattı:

Meğer Özgür Özel’in Erdoğan’a “mandacı” demesine sinirlenmiş Hakan Fidan.

Neden sinirlendiğini de Hande’nin programında gayet etkili bir şekilde açıkladı.

*

Sonuç?

Hakan Fidan, bildiğimiz Hakan Fidan.

Nereden anlıyoruz bunu?

- Hem o “haddini bil” paylaşımını neden yaptığına yönelik etkili ve doyurucu açıklamasından...

- Hem de Özgür Özel’in kendisine yönelik kişisel hücumlarının hiçbirine cevap vermemesinden...

MAHİR POLAT VE GENÇLER

MAHİR Polat, ev hepsiyle tahliye edilince...

İktidar yanlılarından bazıları Mahir Polat’ın o kadar da hasta olmadığını söyleyip bu tahliyeye karşı çıkıyorlar.

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Gösterilere katılan gençlerin önemli bir kısmı için tahliye kararı verilince...

İktidar yanlılarından bazıları bu işe fena halde bozuluyorlar.

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E hani mahkeme kararına saygı?





BİR AVRUPA ŞEHRİ: GAZİANTEP

GAZİANTEP, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin en prestijli ödülü olan “Avrupa Ödülü”nü aldı.

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Ödülün gerekçesi şu:

Gaziantep’in Avrupa idealini destekleme konusunda en aktif şehir olması.

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Bu ödülle birlikte Gaziantep...

Benim gözümde artık bir Avrupa şehridir, Fatma Şahin de bir Avrupa şehrinin belediye başkanıdır.

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Böyle bir ödül olmadan Gaziantep’i coşturan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bakalım bu ödülle Gaziantep’i Avrupa semalarında nasıl yankılandıracak.