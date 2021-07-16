Melih Bulu neden görevden alındı?

Özellikle muhafazakâr kesimlerde...
Yaklaşım genel olarak şöyleydi:
Alnı secdeye değiyorsa... Korkma.
*
Dinine, diyanetine bağlıysa... Zarar gelmez.
*
Allah diyor, Kuran okuyorsa... Olumlu yaklaş.
“Biji Serok Erdoğan” diye karşılandı ya...
*
Ahmet Davutoğlu, ima yoluyla da olsa...
Şöyle bir yaklaşım sergiledi:
*
“Bahçeli beni ‘Serok Ahmet’ diye eleştiriyordu. İşte bakın: Erdoğan’a da ‘Biji Serok Erdoğan’ denildi. Bakalım Bahçeli, buna ne diyecek?”
*
Bahçeli bu konuda bir şey demedi.
- İstanbul’da bugünlerde bütün restoranlar, bütün kafeler tenha... Her mekânda başköşeler senin. Her mekânda izzet ikram sana.
*
- O meşhur trafik çilesi, resmen Bodrum/Çeşme hattına postalanmış... Trafik de yok, çile de yok. Yollar bomboş.
*
- “Boğaz’a nazır” diye bir tabir var ya... İşte bu tabir, bu parka cuk oturuyor. Yok böyle Boğaz manzarası! Birinci köprü ayaklarınızın altında. Üç köprüyü bir anda görebiliyorsunuz. Ufuk alabildiğine açık. Yeşil ile mavinin harikulade uyumu.
*
- Tamam, manzara güzel! Ama bu parkı, en güzel yapan sadece manzarası değil. Parkın tasarımı çok zarif. Her şey çok kararında. Mimarisi çok iyi planlanmış. Hiçbir şey abartılmamış. Hiçbir şey es geçilmemiş.
*
Yaklaşan cisim şudur:
*
Erken seçim kampanyası.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan, startı verdi:
Seçim kampanyası başladı.
*
Genelde seçime üç beş ay kala girdiğimiz
BİRİNCİ İHTİMAL
AK Parti’nin “Madem rakibimiz Kemal Kılıçdaroğlu, o halde hiç çalışmamıza gerek yok” diyerek rehavete sürüklenmesini istiyor olabilirler.
İKİNCİ İHTİMAL
CHP Genel Başkanlığı koltuğu, Cumhurbaşkanlığı koltuğundan bile daha tatlı olduğu için hamlelerini buna göre ayarlıyor olabilirler.
ÜÇÜNCÜ İHTİMAL
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a, “Belediye başkanısın, belediye başkanı kalacaksın” mesajı vermeye çalışıyor olabilirler.
DÖRDÜNCÜ İHTİMAL
- Ecevit solcu değil.
- Erdal İnönü solcu değil.
- İsmet Paşa zaten solcu değil.
- Atatürk’ün solla alakası yok.
*
Zülfü Livaneli, kimlerin solcu olmadığı konusunda hüküm vermeye öyle meraklı ki...
Sanırsın ki...
Kendisi
Bazıları kafa buluyor.
“Amerikan tarihçisi Ordinaryüs Profesör Alpay, Amerikan tarihi hakkında kitap yazmış” falan diye.
*
Tarih kitabı yazmak için ille de ordinaryüs falan olmaya gerek yok.
İsteyen yazar. Amatörce.
Yani... Beyaz, Anglosakson, Protestan.
*
Amerika’nın elitleri bunlar. Sınıfsal üstünlük bunlarda.
Bunların dışında kalanların tümü alt sınıf. Yani Katolik, Yahudi, siyahi, Müslüman, Hispanik, Uzakdoğulu falan.
*
ABD’de ne varsa ille bizde de olacak ya...
Bu tanımlamanın bir benzerini bize de uyarlamışlar.
“Türk, Sünni, beyaz”
Genel yorumum şudur:
*
Çok önemli tespitler var röportajda. Özellikle Erdal İnönü, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal’la ilgili saptamaları ilginç. Çok yararlı, çok etkileyici bir röportaj. Bulup okumanızı tavsiye ederim.
*
Ve fakat Zülfü Livaneli’nin röportajdaki bir sözüne takılmadan da edemedim.
“Atıl kurt” diyen Tarkan’dır.
*
Kimine göre Kartal Tibet...
“Çalıkuşu” filmindeki
65 yaşındaki İsmail Abimiz, bir kadın arkadaşıyla kafede oturuyor.
*
Aynı kafede...
İsmail Abi’nin oturduğu masanın biraz ilerisindeki masada...
Adamın biri, bir kadına saldırıyor.
*
Masadaki su bardağını kadının başında kırmalar...
Elindeki bıçakla kadına saldırmalar...
Bazıları hep aynı şeyi söylüyorlar:
“O zaten Tayyip Erdoğan’ın önünü açmıştı. Başımıza gelenler hep onun yüzünden.”
*
Oysa eleştirildiği bu konu...
Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı...
“COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ”nden çıkardım.
*
İşte o maddeler:
Bu haber, önceki gün tüm Türkiye’yi salladı.
*
Üniversite sınavlarına giren gençler, “Biz burada sınavda ter dökelim, elin Katarlısı gelsin sınavsız tıp okusun” diye isyan etti.
*
Evlatlarının istikbali için varlarını yoklarını seferber etmiş ana babalar, haberin etkisiyle moral çöküntüsü yaşadılar.
*
Haber, o kadar bomba etkisi yaptı ki...
Kınama demeçleri üst üste geldi.
Zor, çünkü zorunlulukları var.
*
Şu türden zorunluluklar:
*
- İYİ Parti gibi milliyetçi bir partiyle aynı hizada durmayı başarmak zorunda.
*
- HDP ile açıkça değil de örtük bir dayanışma içinde olmak zorunda.
*
- İnsan kendisini dinledikçe... “Amma da çok şey biriktirmiş” demekten kendini alamıyor doğrusu.
*
- Artık Ali Koç’a karşı başkaldırmanın vaktinin geldiği inancıyla konuştu. Şarkısı: “Başkaldırıyorum, varın benim farkıma.”
*
- “Aziz Yıldırım tarzı polemik” diye bir şey var. İnsan nefret etse de özlüyor bu tarz polemiği.
Demiş ki:
*
“Yerli aşı meselesinden siyaset devşirmeye çalışıp da böyle önemli bir sürecin baltalanmasına müsaade etme. Bırak Sağlık Bakanlığımız süreci olması gerektiği gibi yürütsün. Bu konuyu da algı operasyonuna kurban edersen bu sefer altında kalırsın.”
Tam olarak ne demek istiyor Akşener?
Pek anlayamadım.
*
Erdoğan’a,
EZİP GEÇERSEN NE OLUR?
EĞER grubundaki bütün takımları ezip geçmişsen...
Gol yağdırmışsan...
Acayip organize bir takımla sahaya çıkmışsan...
Melih Bulu neden görevden alındı?
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, sürpriz bir şekilde görevden alındı.
Herkes bunun nedenini merak ediyor.
Benim elimde iki temel neden var:
*
Birinci neden: Bir kulis bilgisine dayalı.
*
İkinci neden: Kişisel bir tahmine dayalı.
*
Aldığım kulis bilgisi şöyle:
*
YÖK, Melih Bulu’dan rahatsızmış.
Ve bu rahatsızlık, haftalardır ifade ediliyormuş.
Görevden almada işte bu rahatsızlığın payı büyükmüş.
*
Kişisel tahminim ise şudur:
*
Altı ay gibi uzun bir süre içinde Melih Bulu... Üniversiteyi toparlayamadı, ortaya çıkan hoşnutsuzluğu gideremedi, akademisyenlerin hiç değilse bir bölümünü olsun ikna etmeyi başaramadı, tepkileri dindiremedi, süreci iyi idare edemedi.
Ve sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Melih Bulu’yu görevden alıverdi. Üstelik Melih Bulu’nun haberi olmadan yaptı bunu.
*
Bulu’nun görevden alınmasının 15 Temmuz’a denk gelmesine gelince...
“Tatsız bir tesadüf” dışında bir gerekçe bulamıyorum.
İLBER HOCA ÇOK HAKLI: FETÖ’DE ZEKÂ YOKTU
HÜRRİYET’in 15 Temmuz için hazırladığı ekte İlber Hoca’nın yazısını okurken...
Bir cümlesi, çok dikkatimi çekti.
Şöyle diyordu İlber Hoca:
*
“FETÖ hareketi, çok zeki insanların dahil olduğu bir hareket değildir.”
*
Yüzde bin beş yüz katılıyorum bu saptamaya.
50 yıldır “Altın nesil yetiştireceğim” diye varını yoğunu eğitime harcamış bu hareketten...
Siyaset bilimci olarak çıka çıka Emrullah Uslu çakalı çıktı.
Gazeteci olarak çıka çıka çapsız Âdem Yavuz Arslan çıktı.
Bir tane dünya çapında mühendis yetiştiremediler. Bir tane ortalamanın azıcık üstünde fen bilimci yetiştiremediler. Onca okulları vardı, Uğur Hoca ve Özlem Hoca gibi parlak isimlerin kıyısına bile ulaşamadılar.
*
Başardıkları tek şey şuydu:
Zekeriya Öz türü adamları, devletin kademelerine yerleştirmek.
Bunun için de zekâ gerekmiyordu.
Kurnaz bir organizasyon yetip de artıyordu bile.
*
Kısacası...
İlber Hoca haklıdır, FETÖ’cüler zeki kişiler değillerdi.
*
Zeki olmamaları da doğaldır.
Hiçbir parlak beyinli genç, haşhaş çekmiş gibi abuk sabuk bir adamın peşinden gitmeye katlanamaz.
ORDU VALİSİ’NİN YETİM VE ÖKSÜZLERE UZATTIĞI EL
“HADSİZE had bildirmek, yetim ve öksüze kaftan giydirmek gibidir” sözünü pek severim.
Ama yetime ve öksüze soyut kaftan giydirmek yerine somut kaftanlar giydirilmesini tercih ederim.
Ordu Valisi Tuncay Sonel, işte böyle somut bir işe imza atmış.
Ordu genelinde tespit ettirdiği 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğa birer mektup gönderip “Özlemini çektiğin şey nedir?” sorusunu sormuş. Çocuklardan cevaplar yağmış. Çocuklar en çok bilgisayar, bisiklet, telefon, tablet, genç odası, televizyon, çamaşır makinesi, oyuncak, gitar, kitap seti ve yavru köpek istemişler. Vali Sonel de hayırseverlerin katkılarıyla bu taleplerin her birini yerine getirmiş.
*
İşin içinde yetim ve öksüz çocuklara gösterilen özen varsa... Ben de orada hissediyorum kendimi. Teşekkürler Vali Bey.
O TAMAHKÂR FOTOĞRAFI VERMEYECEKTİN ŞAHAN
ÜZERİNDE “Özel Mülktür Girilmez” yazan tabelayı, büyük bir iştahla halka açık olması gereken kıyıya yerleştirmeye çalışıyordu Şahan.
Yeryüzünün en sevimsiz tabelasıdır “Özel Mülktür Girilmez” tabelası.
*
Şahan’ın “Kaz Dağları’na destek verdim, o yüzden beni linç ediyorlar” diye ağlaşmak yerine... “Keşke o tamahkâr fotoğrafı vermeseydim” diye özeleştiri yapması çok daha münasip kaçardı.
PARASAL KARŞILIKLARI
Zekeriya Öz ile Akın İpek, 105 milyon liralık ödülle aranıyormuş. (Akın İpek’i bilmem de Zekeriya için fazla geldi bana bu miktar.)
*
Ekrem Dumanlı için belirlenen ödül miktarı ise 32 milyon liraymış. (Önder Aytaç için belirlenen rakamla aynı. Bunun fiyatı biraz daha fazla olabilirdi.)
*
69 milyon lira, Emrullah Uslu çakalına biçilen ödül miktarıymış. (Ekrem Dumanlı, bu duruma isyan etmesin de kim etsin?)
*
Adil Öksüz için konan ödül miktarı bayağı yüksek: 410 milyon. (Para ödülü olmasa da bunu ihbar etmeye hazır milyonlar var.)
*
Peki ya Fetullah? Onun için belirlenen miktar da 410 milyon. (Senin değerin Adil Öksüz’ün değeri kadar demek istediler sanırım.)
15 TEMMUZ’DAN SONRA YAZDIĞIM ATATÜRK YAZISI
ÇOK okunan, çok konuşulan, çok paylaşılan bir yazıydı 15 Temmuz’dan bir hafta sonra yazdığım Atatürk yazısı.
*
15 Temmuz gerçeğiyle karşılaştıktan sonra Atatürk’ün kıymetini çok daha iyi anladığımı vurgulayan bir yazıydı.
*
Açtım, okudum o yazıyı.
15 Temmuz’un üzerinden 5 yıl geçtikten sonra “Az bile yazmışım” diyorum.
*
Fakat o yazıya kendilerini Atatürkçü olarak gören kesimlerin gösterdiği, “Çok geç kaldın, yeni mi anladın, ha şöyle yola gel” türü tepkileri hatırlayınca...
Atatürk’ün kıymetini anlamanın önündeki en büyük engelin bu tür sekter Atatürkçüler olduğunu fark ettiğimi de belirtmeyi borç bilirim.