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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Mehmet Ceyhan tutuklansınmış
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Mehmet Ceyhan tutuklansınmış

8 Mayıs 2021

Niye tutuklansınmış?

Çünkü felaket tellallığı yapıyormuş.

*

Sanki ortada felaket yok, hayat güllük gülistanlıkmış da her şey Mehmet Ceyhan Hoca’nın uydurmasındanmış gibi bir yaklaşım.

*

Bu ancak ve ancak ansiklopedilerde “saçmalık” maddesine karşılık olabilir.

*

- Yoğun bakımlarda yaşam savaşı verilirken...

Mehmet Ceyhan tutuklansınmış

- “Koronadan kaybettik” tarzı haberler sıradanlaşırken...

- Entübe edilenler hayatla ölüm arasında gidip gelirken...

Ne yapmasını bekliyorsunuz Mehmet Hoca’nın?

*

Bazıları gibi çıkıp da...

“Korona yok, virüs yalan, aşı lüzumsuz” falan demesini mi?

SANKİ NICOLE KIDMAN BANA

ZEYNEP Bastık’ın “Marlon Brando” şarkısını dinledim.

*

Bir başyapıt değil elbette.

Mehmet Ceyhan tutuklansınmış

Ama yine de gelip geçici şarkılar kervanında hoş bir seda bırakacak türden bir şarkı.

*

Şarkının şu bölümüne dikkat:

*

“Bi sakin ol, biraz rahat olsana sen / Bu ne tavır, bu ne hava / Sanki Marlon Brando bana / Bi sakin ol, biraz rahat olsana sen.”

*

Erkeklere sallayan bu şarkının kadınlara sallayan bir versiyonunu bakalım kim yapacak?

*

“Bu ne tavır, bu ne hava / Sanki Nicole Kidman bana” türü bir şeyden söz ediyorum.

TWITTER’A BAKIP SİYASET YAPILIR MI, YAPILMAZ MI?

SÖZÜM tüm siyasetçilere:

*

Siyaset yaparken...

Twitter’a mutlaka bakın. Asla kayıtsız kalmayın.

Orada da varlık göstermeye çalışın.

Ama şunu da unutmayın:

Twitter, ahalinin sadece bir kısmının yer aldığı bir mecradır.

Oranın gündemiyle ahalinin gündemi her zaman çakışmaz.

Oranın çok önem verdiği bazı konuları, ahalinin büyük kısmı zerre kadar sallamaz.

*

Kısacası şu üç ölçüye uyulmalı:

*

- BİR: Kayıtsız kalma ama tümüyle de teslim olma!

*

- İKİ: Şöyle bir göz at ama gereğinden fazla önem atfetme!

*

- ÜÇ: Çalışmalarının bir parçası olsun ama küçük bir parçası olsun!

ÖRNEK OLSUN

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un uçağa binişine bakın:

*

Girmiş sıraya, sıfır tantanayla herkes gibi uçağa biniyor.

*

Terör örgütleri tarafından hedef haline gelmemiş makamlarda bulunanların bile kendilerini tantanalı gidiş gelişlere biraz fazlaca kaptırdığı bir dönemde...

Mehmet Ceyhan tutuklansınmış

Bakan Ersoy’un bu tutumu örnek olmalı.

ARTIK ‘AŞI GELECEK’ YERİNE ‘AŞI GELDİ’ DENSİN

BEN artık...

“Şu kadar Sinovac aşısı, şu kadar BioNTech aşısı, şu kadar Sputnik aşısı gelecek” cümlesini işitmek istemiyorum.

Ben artık...

Mehmet Ceyhan tutuklansınmış

“Şu kadar Sinovac aşısı, şu kadar BioNTech aşısı, şu kadar Sputnik aşısı geldi” cümlesini işitmek istiyorum.

Yani demem o ki...

Yeterince “gelecek” dendi.

*

Artık gelene kadar susmak ve geldiğinde de “geldi” demek gerekiyor.

TAM DİYANET’E LAF EDECEKTİM Kİ…

DİYANET TV, iftar programlarını Boğaz’da bir tekneden yapıyormuş ve bunun için günlük 35 bin lira ödüyormuş.

*

Tam kalemimi sivriltip bununla ilgili bir çift laf edecektim ki...

“Küt” diye Diyanet’ten yalanlama geliverdi.

*

Meğer tekneye tek bir kuruş bile ödenmiyormuş. Bir hayırseverin sunduğu bir imkânmış bu...

*

Mehmet Ceyhan tutuklansınmış

Bu örnek olaydan hareketle şunu söylemek isterim:

*

Hangi mecra olursa olsun...

Okuduğunuz her haberin sağlamasını mutlaka yapın.

Bir gazeteci olarak bunu söylemekten zevk almıyorum ama maalesef acı gerçek bu.


DIŞARIDA MEVSİM BAHAR, GEZİP DOLAŞANLAR YOK

ETRAFIMDA nice koç yiğitler...

Bahar düşlerini bir kez daha ertelemenin sancısıyla...

“En güzel günlerimizi pandemiye kurban veriyoruz” diyorlar.

*

Herkes biraz da bu duyguyla dopdolu.

*

Bu duygu var ya bu duygu...

İnsanı yer bitirir.

Tüketir.

Mağlup eder.

Stresini arttırır.

Çatlatır.

*

Sözleri Sabahattin Ali’ye ait olan bir Ahmet Kaya şarkısında, hapishane duygusu şöyle anlatılır:

*

“Dışarıda mevsim baharmış / Gezip dolaşanlar varmış / Günler su gibi akarmış / Geçmiyor günler geçmiyor.”

*

Bizim için durum tam da böyle değil!

Unutmayalım ki...

Dışarıda mevsim bahar...

Ama gezip dolaşanlar, günleri su gibi akıtanlar yok.

*

İşte biraz da bu yüzden...

Geçer bugünler geçer.

X

O saçmalık ancak çöp kutusuna basket yapılır

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Mayıs 2021
Ekrem İmamoğlu’nun Fatih Sultan Mehmet türbesinde elinin arkasında olmasından yola çıkılarak başlatılan incelemenin tüm detaylarına baktım.

Şöyle bir macera:

Vatandaşın biri, CİMER’e şikâyet ediyor.

Oradan rutin bir işlemle Cumhuriyet Savcılığı’na gidiyor.

Savcılık, İçişleri Bakanlığı’na gönderiyor.

Bakanlık, rutin incelemeye alıyor.

Müfettişler, İmamoğlu’nun savunmasını alıyor.

Falan...

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E hani öldürmeye gelen dirilecekti?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Mayıs 2021
Sezai Karakoç’un ünlü sözü aynen şöyledir:

“İslam’ı öyle bir yaşa ki... Seni öldürmeye gelen sende dirilsin”.

*

Ayasofya’nın eski imamı, sosyal medyada İslam davasını öyle savunuyor ki...

Sosyal medyada onu madara etmek isteyenler, onun artık gitgide çirkinleşen polemikçi üslubu nedeniyle bırakın onda dirilmeyi...

Ona bakıp İslam’dan uzaklaşıyorlar.

*

“Seni öldürmeye gelen sende dirilsin” yaklaşımı nerede?

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Bu nasıl kapanma ki...

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Mayıs 2021
Büyük kapanmanın ilk gününde İstanbul’un dört bir yanından gelen fotoğraflara bakıyorum:

Trafik yoğun. Otobüslere ek sefer konmuş.

Bunun nedenini anlamaya çalıştık arkadaşlarla.

Ve şöyle bir izah getirdik kendi kendimize:

*

Türkiye genelinde 16 milyon kişi, kapanmadan muaf.

Kim bu muaf tutulanlar?

Çeşitli sektörlerde çalışanlar... Sağlıkçılar... Güvenlikçiler... Adliye çalışanları... Kamu çalışanları... Özel sektör çalışanları...

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Bir göç karşıtı ile bir göç yanlısının ateşli münakaşası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Nisan 2021
Göç karşıtı şöyle dedi:

“Eyvah! Perişan olduk! Şimdi virüs kıyılara ve Anadolu’ya yayılacak.”

*

Göç yanlısı cevap verdi:

*

“Ne alakası var? Arabasına atlayıp dağa, bağa, yazlığa gittiler. Bu yolculukla virüs nasıl yayılsın?”

*

Göç karşıtı sinirlenerek atağa geçti:

*

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Doğruları ve yanlışlarıyla alkol tartışması

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Nisan 2021
Alkol ve korona ilişkisi açısından şu üç doğruyu söylemem gerekir:

BİR: Alkol, bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor. Doğrudur.

*

İKİ: Dünya Sağlık Örgütü, korona açısından alkolden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Doğrudur.

*

ÜÇ: Dünyanın birçok ülkesinde karantina süreçlerinde alkol satışına aşırı sınırlandırmalar getiriliyor. Doğrudur.

*

Ama bütün bu doğrular, alkol satışlarının tüm yurtta 17 gün süreyle yasaklanmasını haklı çıkarmıyor.

*

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Liyakatsiz dış politika işte buna yol açar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Nisan 2021
Biden, henüz ABD’ye başkan seçilmeden önce meşhur bir açıklama yapmıştı. “Dur, bir daha bakayım o konuşmaya” dedim.

Açtım, baktım.

*

Açıklamanın sonuna gelince...

Birden irkildim.

Şöyle diyordu Biden:

*

“Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini nasıl tecrit edeceğimizle ilgilenmek bizim için önemli bir iş olacak. Özellikle Doğu Akdeniz’deki petrol faaliyetleri... Ve birçok farklı şey.”

*

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Teşekkürler Biden Bey! İç cepheyi birleştirdin

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Nisan 2021
Dün itibarıyla...

Manzara-i umumiye aşağı yukarı şöyle:

*

Fazıl Say ile AK Parti Bağcılar İlçe Teşkilatı...



Aynı duyguda birleşmiş durumda.

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Terörle yüzleşmeyen HDP, bize ‘Soykırımla yüzleşin’ diyor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Nisan 2021
HDP’ye yıllardır söylenen bir söz var:

“PKK’nın terörist olduğunu söyleyin”.

*

- Hık derler.

- Mık derler.

- Öyle derler.

- Böyle derler.

Ama bir türlü sadede gelmezler, gelemezler.

*

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90’ların fırtınası: Selahattin Duman

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Nisan 2021
Selahattin Duman 90’ların köşe yazarıydı.

Yepyeni bir üslupla, müthiş bir espri duygusuyla öyle bir daldı ki Babıali’ye...

Çok kısa süre içinde müthiş tiryakilik yarattı.

*

- Kadın erkek ilişkilerine bodoslama girerdi...

- Hasan Cemal’le kafa buluşları efsaneydi...


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Bir zamanlar ben de 23 Nisan çocuğuydum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Nisan 2021
Her 23 Nisan’da şiir okuma işi bana düşerdi.

“Atatürk Çocuğu” diye bir şiiri, avazım çıktığı kadar bağırarak okuduğumu hatırlıyorum.

Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirini de hakkını vererek okumuşluğum vardır.

*

Bu fotoğraf Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde çekildi.

Rahmetli babamın memuriyeti dolayısıyla Doğubayazıt’taydık.

*

Sene 1976 olmalı.

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‘Menderes’in sonu’ demeden konuşmayı öğrenemediler

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Nisan 2021
CHP’li Engin Altay, tam bir çelişkiler yumağıdır benim için.

Bazen acayip demokratik, acayip şaşırtıcı, acayip alkışlanacak açıklamalar yapar.

Mesela...

“Ey ABD! Senin bize verecek hukuk ve demokrasi dersine ihtiyacımız yok” diyerek ABD’ye rest çeker. Amerika’nın Türkiye’den Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs, Suriye’de taviz istediğini söyleyip... “Asla taviz verilmemeli” der.

*

Bütün bunlara bakıp...

“Hah işte! Milli muhalefet budur” falan diye umutlanırım.

*

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Bütün kadınlar KADES'i indirsin

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Nisan 2021
Dün Hürriyet’in manşetinde Fevzi Kızılkoyun’un bir haberi vardı.

Haberde kadına şiddetle mücadelede elektronik kelepçe takılan kişilerin izlendiği merkez anlatılıyordu.

*

Haberin ayrıntılarını okuyunca...



Bu merkeze güvenim arttı. Umutlandım.

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Cenap Şahabettin, Ali Edizer’i tanısaydı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Nisan 2021
Ali Edizer diye bir doktor var.

Daha önce yaptığı çeşitli densizlikler ve izansızlıklar yüzünden “olay adam” haline gelmiş, hatta GATA’daki görevine son verilmişti.

*

Fakat adam rahat durmuyor abi!

Densizliğe, izansızlığa, abuk sabukluğa devam ediyor.

*

Ne dediğini yazmaya bile tenezzül etmiyorum.

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Ne yaptınız İlhan Bey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Nisan 2021
CHP, ne güzel bir şey tutturmuştu!

“128 milyar dolar nerede” diye...

*

128 milyar doların hortumlandığı algısı yaratılıyordu.

Ve bu algı, zihinlere kazınıyordu.

*

İşgüzar kamu görevlileri, asılan pankartları polis ve zabıta marifetiyle anında engelleyerek...

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Danimarka çok medeni ülke şekerim

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Nisan 2021
Hop şöyle cümleler yükselir sağımızdan, solumuzdan:

 

- Norveç çok medeni ülke şekerim... Başbakan’a ceza kesiliyor.

*

- Danimarka acayip modern bir ülke şekerim... Başbakanı cam siliyor.

*

- İsviçre çok uygar şekerim. Cumhurbaşkanı bisikletle işe gidiyor.

*

Hep özeniriz, hep gıpta ederiz bu ülkelere.

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Kanal İstanbul’un Montrö ile alakası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Nisan 2021
“Kanal İstanbul, Montrö’yü etkiler mi?” diye soru var ortada.

Geçen akşam Tarafsız Bölge’de işte bu soruyu sordum uluslararası hukuk alanında uzman bir isim olan Prof. Dr. Selami Kuran’a.

Selami Hoca...

Canlı yayında... Kalktı ayağa... Eline bir çubuk aldı... Ve başladı harita üzerinden anlatmaya.

“Yeni başlayanlar için 10 dakikalık bir Montrö dersi” gibi bir şeydi yaptığı.

Net, sarih, anlaşılır ve basit bir şekilde anlattı mevzuyu.

*

Sonucu açıklıyorum:

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