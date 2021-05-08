Mehmet Ceyhan tutuklansınmış

Şöyle bir macera:
Vatandaşın biri, CİMER’e şikâyet ediyor.
Oradan rutin bir işlemle Cumhuriyet Savcılığı’na gidiyor.
Savcılık, İçişleri Bakanlığı’na gönderiyor.
Bakanlık, rutin incelemeye alıyor.
Müfettişler, İmamoğlu’nun savunmasını alıyor.
Falan...
“İslam’ı öyle bir yaşa ki... Seni öldürmeye gelen sende dirilsin”.
*
Ayasofya’nın eski imamı, sosyal medyada İslam davasını öyle savunuyor ki...
Sosyal medyada onu madara etmek isteyenler, onun artık gitgide çirkinleşen polemikçi üslubu nedeniyle bırakın onda dirilmeyi...
Ona bakıp İslam’dan uzaklaşıyorlar.
*
“Seni öldürmeye gelen sende dirilsin” yaklaşımı nerede?
Trafik yoğun. Otobüslere ek sefer konmuş.
Bunun nedenini anlamaya çalıştık arkadaşlarla.
Ve şöyle bir izah getirdik kendi kendimize:
*
Türkiye genelinde 16 milyon kişi, kapanmadan muaf.
Kim bu muaf tutulanlar?
Çeşitli sektörlerde çalışanlar... Sağlıkçılar... Güvenlikçiler... Adliye çalışanları... Kamu çalışanları... Özel sektör çalışanları...
“Eyvah! Perişan olduk! Şimdi virüs kıyılara ve Anadolu’ya yayılacak.”
*
Göç yanlısı cevap verdi:
*
“Ne alakası var? Arabasına atlayıp dağa, bağa, yazlığa gittiler. Bu yolculukla virüs nasıl yayılsın?”
*
Göç karşıtı sinirlenerek atağa geçti:
*
BİR: Alkol, bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor. Doğrudur.
*
İKİ: Dünya Sağlık Örgütü, korona açısından alkolden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Doğrudur.
*
ÜÇ: Dünyanın birçok ülkesinde karantina süreçlerinde alkol satışına aşırı sınırlandırmalar getiriliyor. Doğrudur.
*
Ama bütün bu doğrular, alkol satışlarının tüm yurtta 17 gün süreyle yasaklanmasını haklı çıkarmıyor.
*
Açtım, baktım.
*
Açıklamanın sonuna gelince...
Birden irkildim.
Şöyle diyordu Biden:
*
“Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini nasıl tecrit edeceğimizle ilgilenmek bizim için önemli bir iş olacak. Özellikle Doğu Akdeniz’deki petrol faaliyetleri... Ve birçok farklı şey.”
*
Manzara-i umumiye aşağı yukarı şöyle:
*
Fazıl Say ile AK Parti Bağcılar İlçe Teşkilatı...
Aynı duyguda birleşmiş durumda.
“PKK’nın terörist olduğunu söyleyin”.
*
- Hık derler.
- Mık derler.
- Öyle derler.
- Böyle derler.
Ama bir türlü sadede gelmezler, gelemezler.
*
Yepyeni bir üslupla, müthiş bir espri duygusuyla öyle bir daldı ki Babıali’ye...
Çok kısa süre içinde müthiş tiryakilik yarattı.
*
- Kadın erkek ilişkilerine bodoslama girerdi...
- Hasan Cemal’le kafa buluşları efsaneydi...
“Atatürk Çocuğu” diye bir şiiri, avazım çıktığı kadar bağırarak okuduğumu hatırlıyorum.
Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirini de hakkını vererek okumuşluğum vardır.
*
Bu fotoğraf Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde çekildi.
Rahmetli babamın memuriyeti dolayısıyla Doğubayazıt’taydık.
*
Sene 1976 olmalı.
Bazen acayip demokratik, acayip şaşırtıcı, acayip alkışlanacak açıklamalar yapar.
Mesela...
“Ey ABD! Senin bize verecek hukuk ve demokrasi dersine ihtiyacımız yok” diyerek ABD’ye rest çeker. Amerika’nın Türkiye’den Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs, Suriye’de taviz istediğini söyleyip... “Asla taviz verilmemeli” der.
*
Bütün bunlara bakıp...
“Hah işte! Milli muhalefet budur” falan diye umutlanırım.
*
Haberde kadına şiddetle mücadelede elektronik kelepçe takılan kişilerin izlendiği merkez anlatılıyordu.
*
Haberin ayrıntılarını okuyunca...
Bu merkeze güvenim arttı. Umutlandım.
Daha önce yaptığı çeşitli densizlikler ve izansızlıklar yüzünden “olay adam” haline gelmiş, hatta GATA’daki görevine son verilmişti.
*
Fakat adam rahat durmuyor abi!
Densizliğe, izansızlığa, abuk sabukluğa devam ediyor.
*
Ne dediğini yazmaya bile tenezzül etmiyorum.
“128 milyar dolar nerede” diye...
*
128 milyar doların hortumlandığı algısı yaratılıyordu.
Ve bu algı, zihinlere kazınıyordu.
*
İşgüzar kamu görevlileri, asılan pankartları polis ve zabıta marifetiyle anında engelleyerek...
- Norveç çok medeni ülke şekerim... Başbakan’a ceza kesiliyor.
*
- Danimarka acayip modern bir ülke şekerim... Başbakanı cam siliyor.
*
- İsviçre çok uygar şekerim. Cumhurbaşkanı bisikletle işe gidiyor.
*
Hep özeniriz, hep gıpta ederiz bu ülkelere.
Geçen akşam Tarafsız Bölge’de işte bu soruyu sordum uluslararası hukuk alanında uzman bir isim olan Prof. Dr. Selami Kuran’a.
Selami Hoca...
Canlı yayında... Kalktı ayağa... Eline bir çubuk aldı... Ve başladı harita üzerinden anlatmaya.
“Yeni başlayanlar için 10 dakikalık bir Montrö dersi” gibi bir şeydi yaptığı.
Net, sarih, anlaşılır ve basit bir şekilde anlattı mevzuyu.
*
Sonucu açıklıyorum:
Mehmet Ceyhan tutuklansınmış
Niye tutuklansınmış?
Çünkü felaket tellallığı yapıyormuş.
*
Sanki ortada felaket yok, hayat güllük gülistanlıkmış da her şey Mehmet Ceyhan Hoca’nın uydurmasındanmış gibi bir yaklaşım.
*
Bu ancak ve ancak ansiklopedilerde “saçmalık” maddesine karşılık olabilir.
*
- Yoğun bakımlarda yaşam savaşı verilirken...
- “Koronadan kaybettik” tarzı haberler sıradanlaşırken...
- Entübe edilenler hayatla ölüm arasında gidip gelirken...
Ne yapmasını bekliyorsunuz Mehmet Hoca’nın?
*
Bazıları gibi çıkıp da...
“Korona yok, virüs yalan, aşı lüzumsuz” falan demesini mi?
SANKİ NICOLE KIDMAN BANA
ZEYNEP Bastık’ın “Marlon Brando” şarkısını dinledim.
*
Bir başyapıt değil elbette.
Ama yine de gelip geçici şarkılar kervanında hoş bir seda bırakacak türden bir şarkı.
*
Şarkının şu bölümüne dikkat:
*
“Bi sakin ol, biraz rahat olsana sen / Bu ne tavır, bu ne hava / Sanki Marlon Brando bana / Bi sakin ol, biraz rahat olsana sen.”
*
Erkeklere sallayan bu şarkının kadınlara sallayan bir versiyonunu bakalım kim yapacak?
*
“Bu ne tavır, bu ne hava / Sanki Nicole Kidman bana” türü bir şeyden söz ediyorum.
TWITTER’A BAKIP SİYASET YAPILIR MI, YAPILMAZ MI?
SÖZÜM tüm siyasetçilere:
*
Siyaset yaparken...
Twitter’a mutlaka bakın. Asla kayıtsız kalmayın.
Orada da varlık göstermeye çalışın.
Ama şunu da unutmayın:
Twitter, ahalinin sadece bir kısmının yer aldığı bir mecradır.
Oranın gündemiyle ahalinin gündemi her zaman çakışmaz.
Oranın çok önem verdiği bazı konuları, ahalinin büyük kısmı zerre kadar sallamaz.
*
Kısacası şu üç ölçüye uyulmalı:
*
- BİR: Kayıtsız kalma ama tümüyle de teslim olma!
*
- İKİ: Şöyle bir göz at ama gereğinden fazla önem atfetme!
*
- ÜÇ: Çalışmalarının bir parçası olsun ama küçük bir parçası olsun!
ÖRNEK OLSUN
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un uçağa binişine bakın:
*
Girmiş sıraya, sıfır tantanayla herkes gibi uçağa biniyor.
*
Terör örgütleri tarafından hedef haline gelmemiş makamlarda bulunanların bile kendilerini tantanalı gidiş gelişlere biraz fazlaca kaptırdığı bir dönemde...
Bakan Ersoy’un bu tutumu örnek olmalı.
ARTIK ‘AŞI GELECEK’ YERİNE ‘AŞI GELDİ’ DENSİN
BEN artık...
“Şu kadar Sinovac aşısı, şu kadar BioNTech aşısı, şu kadar Sputnik aşısı gelecek” cümlesini işitmek istemiyorum.
Ben artık...
“Şu kadar Sinovac aşısı, şu kadar BioNTech aşısı, şu kadar Sputnik aşısı geldi” cümlesini işitmek istiyorum.
Yani demem o ki...
Yeterince “gelecek” dendi.
*
Artık gelene kadar susmak ve geldiğinde de “geldi” demek gerekiyor.
TAM DİYANET’E LAF EDECEKTİM Kİ…
DİYANET TV, iftar programlarını Boğaz’da bir tekneden yapıyormuş ve bunun için günlük 35 bin lira ödüyormuş.
*
Tam kalemimi sivriltip bununla ilgili bir çift laf edecektim ki...
“Küt” diye Diyanet’ten yalanlama geliverdi.
*
Meğer tekneye tek bir kuruş bile ödenmiyormuş. Bir hayırseverin sunduğu bir imkânmış bu...
*
Bu örnek olaydan hareketle şunu söylemek isterim:
*
Hangi mecra olursa olsun...
Okuduğunuz her haberin sağlamasını mutlaka yapın.
Bir gazeteci olarak bunu söylemekten zevk almıyorum ama maalesef acı gerçek bu.
DIŞARIDA MEVSİM BAHAR, GEZİP DOLAŞANLAR YOK
ETRAFIMDA nice koç yiğitler...
Bahar düşlerini bir kez daha ertelemenin sancısıyla...
“En güzel günlerimizi pandemiye kurban veriyoruz” diyorlar.
*
Herkes biraz da bu duyguyla dopdolu.
*
Bu duygu var ya bu duygu...
İnsanı yer bitirir.
Tüketir.
Mağlup eder.
Stresini arttırır.
Çatlatır.
*
Sözleri Sabahattin Ali’ye ait olan bir Ahmet Kaya şarkısında, hapishane duygusu şöyle anlatılır:
*
“Dışarıda mevsim baharmış / Gezip dolaşanlar varmış / Günler su gibi akarmış / Geçmiyor günler geçmiyor.”
*
Bizim için durum tam da böyle değil!
Unutmayalım ki...
Dışarıda mevsim bahar...
Ama gezip dolaşanlar, günleri su gibi akıtanlar yok.
*
İşte biraz da bu yüzden...
Geçer bugünler geçer.