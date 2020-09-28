Mazlum Azerbaycan’ın yanındayım

ÜSTÜ açık arabasını yol kenarına çekmiş. Arabanın önüne oturmuş. Mehter Marşı’nı açmış. Silahı ateşliyor. Silah ateşlenirken de arabada bayrak beliriyor.
*
Bu dar paça pantolonlu magandayla ilgili yapılabilecek iki şey var:
*
- 37 kişi öldü.
- 761 kişi yaralandı.
- 131 sokak olayı yaşandı.
- 197 okul yakıldı.
- 269 kamu binası tahrip edildi.
- 731 ev ve işyeri yağmalandı.
- 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.
*
Hasımlarını çıldırtır, dostlarını ise güldürürdü.
*
Fakat bir süredir, hatta uzunca bir süredir tam tersini yapıyor.
Hasımlarını güldürüyor, dostlarını ise çıldırtıyor.
Sadece son birkaç günden üç örnek vereceğim:
*
ÖRNEK BİR:
Bu başarısızlığı da bir örnekle açıkladı.
Söylediği kelimesi kelimesine aynen şuydu:
*
Eskiden bir anlamı vardı bu tartışmayı yapmanın.
Çünkü ülkeyi yönetenler, Kemalizm adı altında kafalarına göre dayatmalar yapıyorlardı.
Ama artık kalmadı böyle bir şey.
Buna rağmen ne diye Kemalizm tartışması çıkarılıyor ikide bir?
Görmüyor musunuz?
Milletin canı sıkılıyor bu köhnemiş, miadı dolmuş tartışmadan. Bu denli bayat bir tartışma, nasıl oluyor da bu kadar heyecanla yapılabiliyor?
Yoksa dert Kemalizm falan değil de dikkat çekmek mi?
*
“Türkiye’de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı mompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Birisi ‘Şeyhim’ diye cihat ilan edecek, öbürü ‘Mehdiyim’ diyecek. Birbirini öldürür bu Müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. Mutlaka kontrol edilmesi lazım.”
*
Şimdi de Saygı Öztürk’e konuşmuş Cübbeli ve sözlerinin arkasında olduğunu söylemiş.
*
- Savcıların harekete geçmesi lazım, bir.
- Cübbeli’ye “Ver bakalım elindeki bilgileri” denmesi lazım, iki.
- Bunun burada bırakılmaması lazım,
Hepsi aynı familyanın mensupları.
*
Nedir bu familyanın özellikleri?
Sayalım:
*
- Yaptıklarının yanlış olduğunu ifade ederken bile kuyruğu dik tutarlar.
*
- Yaptıkları düpedüz magandalıktır ama magandalıklarını bile şık bir pakete sarıp satarlar.
Atladım arabaya...
Yeni otoyoldan İzmir’e gittim.
*
İzmir’de Bakan Koca’yla buluşmamızın ilk adresi İzmir Valiliği oldu.
Ben valiliğe gittiğimde Bakan Koca, basın toplantısı yapıyordu.
*
Biraz izledim kendisini.
“İncir Reçeli” diye oynadığın filmlerle değil, yaşlı bir adama yönelik uyguladığın şiddet görüntüleriyle hatırlanacaksın Halil Sezai.
Sen artık bizim gözümüzde...
“Romantik şarkılar söyleyen, ıssızlığın ortasındaki kentli adam” olmaktan çıkıp “mağara adamının teki” durumuna düştün Halil Sezai.
*
Sen artık hepimiz için...
Sorunlarını kaba kuvvetle çözmeye çalışan, kendine hâkim olamayan, öfkesini kontrol altına alamayan magandanın en önde gidenisin Halil Sezai.
*
Sen artık şu saatten sonra...
Bunun üzerinden bir cayırtı koptu CHP’de. Öyle böyle değil ama... Büyük... Çok büyük bir cayırtı.
*
CHP’de kopan bu cayırtı üzerine tam beş adet saptamam var:
“Şu üniversiteyi bitirdi”, “Şu okulda okudu”, “Felsefe tahsili yaptı”, “Şurada staj yaptı” falan diye...
Ballandırmış da ballandırmış Macron’u.
*
O Macron ki...
Niye böyle demişti?
Çünkü Erdoğan’ı kafasında “tavizsiz” olarak kodluyordu.
*
Ben de bunun muhalefete verilmiş enfes bir pas olduğunu yazmış, ardından da eklemiştim:
“Türkiye başka, Erdoğan başka... Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan’a karşı sert olmalıyız. Erdoğan hükümeti, kabul edilemez davranışlarda bulunuyor.”
*
Macron, Erdoğan’a niye karşı?
Başkan Atabay’ın beş yıl önce bir kadına tecavüz ettiği öne sürülüyor.
*
İddia sahibi bir kadın...
“Başkan Atabay’dan iş istemeye gittim” diyor. “Atabay bana ‘Daha rahat bir ortamda konuşalım’ dedi” diyor. Kendisini bir çiftliğe götürdüklerini söylüyor. “İşin içinde belediye meclis üyeleri de var” diyor. “Bana alkol içirdiler, uyuşturucu verdiler” diyor.
*
Sonrası?
Korkunç!
Bir imam hatip mezunu olarak benim ne diyeceğimi soranlar oldu.
Konuyla ilgili olarak diyeceklerim şunlardır:
*
Erol Mütercimler ve onun gibiler, uzaktan bakıldığında...
Her türlü genellemeyi çok ayıp sayan aşırı medeni, aşırı kültürlü insanlarmış izlenimi verirler.
*
Fakat biraz yakınlarına sokulduğunuzda...
Niye olmasın?
*
- Hakikate erişmeyi hedeflememiş...
- Kişisel ahlakını en yüce mertebeye çıkaramamış...
- Dünyevi hırslarından arınamamış...
- Tarikatını tam bir holdinge dönüştürmüş...
- Sevmemiş ve sevdirmemiş...
- Lüks ve konfora düşkünlükten sıyrılamamış...
Twitter’da kullandığı isim “Abdülkadir Erdinç”.
*
Adam resmen istismarcıya destek veriyor. Hükümeti töhmet altında bırakacak iddialar ortaya atıyor. Yapılan istismara dini kılıflar uyduruyor.
*
Bu adam eğer gerçekten müritse...
Derhal yakalanıp “Küçük bir kız çocuğunun istismarına yancılık yapmak” suçundan işleme tabi tutulmalı.
Hukukta böyle bir suç yoksa...
Şaşaalı günleri de oldu ama bahtı kara çıktı bu hastanenin.
Adı her geçtiğinde Peyami Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” romanındaki etkileyici hüzün gelir aklıma.
Zaten hikâyesi de romandaki gencin acıklı hikâyesine çok benzer.
*
- Etrafına topladığı müritlerle kendine özgü bir ekosistem oluşturanlar, devletin ilgili kurumları tarafından acilen denetim altına alınmalı.
*
- Dini hassasiyeti olanlar, bu tür adamların melunluk yapmaları halinde ilk önce ve en büyük tepkiyi göstermeli.
*
- Alçaklık yaparken yakalanan bu tür adamların müritleri, devlet tarafından derhal bir rehabilitasyon programına tabi tutulmalı.
*
- Diyanet İşleri Başkanlığı, işi kişisel şova dökmüş abuk sabuk açıklamalar yapan bu tür adamlarla mücadele etmeli.
*
Mazlum Azerbaycan’ın yanındayım
Bir Azerbaycan duyarlılığım yoktu benim eskiden.
Bakü’ye son gittiğimde oluştu bu duyarlılık bende.
Dükkânlarında alışveriş yaptım, sokaklarında dolaştım, insanlarıyla konuştum, havasını kokladım.
*
Ve şunu fark ettim:
Kelimelerimiz aynı... Beslendiğimiz kültürel kaynaklar aynı...Türkülerimiz aynı... Ulularımız aynı... Tepkilerimiz aynı...
Hatta ve hatta mazlumluğumuz bile aynı...
*
Irksal bir aidiyet yakınlığı değildi benimki.
Daha çok kültürel bir yakınlıktı.
“Bu kadar olur” deyip durdum tüm yolculuk boyunca...
*
O gün bugündür Azerbaycan’ın başına gelen her şey, sanki benim başıma gelmiş gibi hissediyorum.
*
Ve şu son olayda da mazlum Azerbaycan halkı ne hissediyorsa aynısını hissediyorum.
Ne bir eksik ne bir fazla.
İGA DİYOR Kİ: BİZİM MİLLET SEÇME LÜKSÜMÜZ YOK
İSTANBUL Havalimanı’nda Suudi Arabistan’ın milli gününün kutlanmasına itiraz etmiş ve “Sürekli bizimle uğraşan Suudi Arabistan’ın milli günü niye kutlanır ki?” diye sormuştum.
*
İGA İstanbul Havalimanı Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül’den bir açıklama aldım konuyla ilgili olarak.
Şöyle diyor açıklamasında Şengül:
*
“Havalimanımıza en çok yolcu gönderen ilk 10 ülkenin özel günlerini kutlama takvimi oluşturduk. Geçen hafta Roş Aşana’yı (Musevilerin yılbaşı günü) tebrik etmiştik. Alman Birliği Günü’nü de Şükran Günü’nü de tebrik edeceğiz. Burası dünyanın buluşma noktası... Bizim millet seçme lüksümüz yok. Olayın siyasi bir boyutu yok. Bu tamamen bizim yürüttüğümüz bir iletişim çalışması. Başka anlamlar çıkarmaya çalışmamak gerekir.”
*
Bu yaklaşım biçimi, benim itirazımı geçersiz kılan bir yaklaşım biçimi... Eleştirimi geri çekiyorum.
‘BAZLAMA SURAT’ ASLINDA İLTİFATTIR
BİR sosyal medya fenomeni, Hande Erçel’e “bazlama surat” demiş. Hande Erçel de mahkemeye gidip tazminat davası açmış. Mahkeme tazminat davasının reddine karar vermiş.
*
İsabet olmuş!
*
Bizim Yozgat’ın milli yiyeceğidir bazlama... Sonradan İstanbul’un sosyetik semtlerinde de moda oldu. Yozgat’ta bazlamasız sahur yapılmaz. Kahvaltıda bazlama varsa, kahvaltının mutluluk oranı binle çarpılır.
*
Kısacası...
Birine “bazlama surat” demek, tam bir iltifattır.
Bana dense “Yok canım, o kadar da değil, ben kim bazlama suratlı olmak kim” diye cevap veririm.
HASAN ONAT HOCA’YI ÇOK İYİ BİLİRDİK ÇOK
- Uygar bir dille konuşurdu.
- Tertemiz bir üslubu vardı.
- Şirk konusunda önemli uyarılar yapardı.
- Aklı kullanmaya önem verirdi.
- Merhametin bayraktarlığını yapardı.
- Katılmadığı görüşlere bile nezaketle yaklaşırdı.
*
İlahiyat profesörü Hasan Onat Hoca’yı korona illetinden kaybettik. Arkasından “Çok iyi bilirdik çok” diye haykırıyorum.
ATEŞİN BİLEKTEN ÖLÇÜLMESİ
BİR ara gittiğim mekânlarda ateşi kafadan ölçüyorlardı.
Estetik açıdan feci bir durum çıkıyordu ortaya.
Bir süredir kafadan ateş ölçmenin yerini bilekten ölçme aldı.
Ve bir estetik facia son bulmuş oldu.
*
Mesudum. Bahtiyarım.
BEN DE KOMBİNLENDİM
MASKE ile kıyafetini kombinleyenlerle hunharca alay ediyordum.
Öyle böyle değil ama feci küçümsüyor, fena tiye alıyordum.
*
Bizim mahallenin terzisi, değişik renklerde diktiği maskelerden gönderince...
Dayanamadım, ben de maske ile kıyafet kombinledim.
*
Hunharca alay edilmeyi sonsuz hak ettiğimi bildirir, saygılar sunarım.
KÂBUSLARIM
- Pilates yaparken çekilmiş bir fotoğrafımın ortamlara düşmesi.
*
- Artık sürekli maskeyle yaşayacağımızın ilan edilmesi...
*
- Cep telefonunun henüz icat edilmediği dönemlere gitmek...
*
- İnternet üzerinden dolandırılmak...
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