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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Mazlum Azerbaycan’ın yanındayım

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Mazlum Azerbaycan’ın yanındayım

28 Eylül 2020

Bir Azerbaycan duyarlılığım yoktu benim eskiden.

 

Bakü’ye son gittiğimde oluştu bu duyarlılık bende.

Dükkânlarında alışveriş yaptım, sokaklarında dolaştım, insanlarıyla konuştum, havasını kokladım.

*

Ve şunu fark ettim:

Mazlum Azerbaycan’ın yanındayım

Kelimelerimiz aynı... Beslendiğimiz kültürel kaynaklar aynı...Türkülerimiz aynı... Ulularımız aynı... Tepkilerimiz aynı...

Hatta ve hatta mazlumluğumuz bile aynı...

*

Irksal bir aidiyet yakınlığı değildi benimki.

Daha çok kültürel bir yakınlıktı.

“Bu kadar olur” deyip durdum tüm yolculuk boyunca...

*

O gün bugündür Azerbaycan’ın başına gelen her şey, sanki benim başıma gelmiş gibi hissediyorum.

*

Ve şu son olayda da mazlum Azerbaycan halkı ne hissediyorsa aynısını hissediyorum.

Ne bir eksik ne bir fazla.


İGA DİYOR Kİ: BİZİM MİLLET SEÇME LÜKSÜMÜZ YOK

İSTANBUL Havalimanı’nda Suudi Arabistan’ın milli gününün kutlanmasına itiraz etmiş ve “Sürekli bizimle uğraşan Suudi Arabistan’ın milli günü niye kutlanır ki?” diye sormuştum.

Mazlum Azerbaycan’ın yanındayım

*

İGA İstanbul Havalimanı Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül’den bir açıklama aldım konuyla ilgili olarak.

Şöyle diyor açıklamasında Şengül:

*

“Havalimanımıza en çok yolcu gönderen ilk 10 ülkenin özel günlerini kutlama takvimi oluşturduk. Geçen hafta Roş Aşana’yı (Musevilerin yılbaşı günü) tebrik etmiştik. Alman Birliği Günü’nü de Şükran Günü’nü de tebrik edeceğiz. Burası dünyanın buluşma noktası... Bizim millet seçme lüksümüz yok. Olayın siyasi bir boyutu yok. Bu tamamen bizim yürüttüğümüz bir iletişim çalışması. Başka anlamlar çıkarmaya çalışmamak gerekir.”

*

Bu yaklaşım biçimi, benim itirazımı geçersiz kılan bir yaklaşım biçimi... Eleştirimi geri çekiyorum.


‘BAZLAMA SURAT’ ASLINDA İLTİFATTIR

BİR sosyal medya fenomeni, Hande Erçel’e “bazlama surat” demiş. Hande Erçel de mahkemeye gidip tazminat davası açmış. Mahkeme tazminat davasının reddine karar vermiş.

*

İsabet olmuş!

*

Bizim Yozgat’ın milli yiyeceğidir bazlama... Sonradan İstanbul’un sosyetik semtlerinde de moda oldu. Yozgat’ta bazlamasız sahur yapılmaz. Kahvaltıda bazlama varsa, kahvaltının mutluluk oranı binle çarpılır.

*

Kısacası...

Birine “bazlama surat” demek, tam bir iltifattır.

Bana dense “Yok canım, o kadar da değil, ben kim bazlama suratlı olmak kim” diye cevap veririm.


HASAN ONAT HOCA’YI ÇOK İYİ BİLİRDİK ÇOK

- Uygar bir dille konuşurdu.

Mazlum Azerbaycan’ın yanındayım

- Tertemiz bir üslubu vardı.

- Şirk konusunda önemli uyarılar yapardı.

- Aklı kullanmaya önem verirdi.

- Merhametin bayraktarlığını yapardı.

- Katılmadığı görüşlere bile nezaketle yaklaşırdı.

*

İlahiyat profesörü Hasan Onat Hoca’yı korona illetinden kaybettik. Arkasından “Çok iyi bilirdik çok” diye haykırıyorum.


ATEŞİN BİLEKTEN ÖLÇÜLMESİ

BİR ara gittiğim mekânlarda ateşi kafadan ölçüyorlardı.

Mazlum Azerbaycan’ın yanındayım

Estetik açıdan feci bir durum çıkıyordu ortaya.

Bir süredir kafadan ateş ölçmenin yerini bilekten ölçme aldı.

Ve bir estetik facia son bulmuş oldu.

*

Mesudum. Bahtiyarım.


BEN DE KOMBİNLENDİM

MASKE ile kıyafetini kombinleyenlerle hunharca alay ediyordum.

Öyle böyle değil ama feci küçümsüyor, fena tiye alıyordum.

Mazlum Azerbaycan’ın yanındayım

*

Bizim mahallenin terzisi, değişik renklerde diktiği maskelerden gönderince...

Dayanamadım, ben de maske ile kıyafet kombinledim.

*

Hunharca alay edilmeyi sonsuz hak ettiğimi bildirir, saygılar sunarım.


KÂBUSLARIM

- Pilates yaparken çekilmiş bir fotoğrafımın ortamlara düşmesi.

*

- Artık sürekli maskeyle yaşayacağımızın ilan edilmesi...

*

- Cep telefonunun henüz icat edilmediği dönemlere gitmek...

*

- İnternet üzerinden dolandırılmak...

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İki adam ve yapılması gereken iki şey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Eylül 2020
Birinci adam... Dar paçalı maganda

ÜSTÜ açık arabasını yol kenarına çekmiş. Arabanın önüne oturmuş. Mehter Marşı’nı açmış. Silahı ateşliyor. Silah ateşlenirken de arabada bayrak beliriyor.



*

Bu dar paça pantolonlu magandayla ilgili yapılabilecek iki şey var:

*

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Kobani gözaltıları ve iki soru işareti

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Eylül 2020
Kobani olayları dediğimiz olaylarda...

- 37 kişi öldü.

- 761 kişi yaralandı.

- 131 sokak olayı yaşandı.

- 197 okul yakıldı.

- 269 kamu binası tahrip edildi.

- 731 ev ve işyeri yağmalandı.

- 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.

*

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Hasımları gülüyor dostları çıldırıyor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Eylül 2020
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir süre öncesine kadar...

Hasımlarını çıldırtır, dostlarını ise güldürürdü.

*

Fakat bir süredir, hatta uzunca bir süredir tam tersini yapıyor.

Hasımlarını güldürüyor, dostlarını ise çıldırtıyor.

Sadece son birkaç günden üç örnek vereceğim:

*

ÖRNEK BİR:

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Her oyuna yeni iskambil destesi kahvehaneleri üç günde iflasa sürükler

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Eylül 2020
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi yönetenlerin salgınla mücadele edemediklerini söyledi.

 

Bu başarısızlığı da bir örnekle açıkladı.

Söylediği kelimesi kelimesine aynen şuydu:

*



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Bu tartışmalardan artık bıkmadık mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Eylül 2020
Kemalizm tartışması

Eskiden bir anlamı vardı bu tartışmayı yapmanın.

Çünkü ülkeyi yönetenler, Kemalizm adı altında kafalarına göre dayatmalar yapıyorlardı.

Ama artık kalmadı böyle bir şey.

Buna rağmen ne diye Kemalizm tartışması çıkarılıyor ikide bir?

Görmüyor musunuz?

Milletin canı sıkılıyor bu köhnemiş, miadı dolmuş tartışmadan. Bu denli bayat bir tartışma, nasıl oluyor da bu kadar heyecanla yapılabiliyor?

Yoksa dert Kemalizm falan değil de dikkat çekmek mi?

*

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Savcılar Cübbeli’yi ifadeye çağırmalıdır

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Eylül 2020
Cübbeli Ahmet, bizim Tarafsız Bölge’de şöyle demişti:

 

“Türkiye’de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı mompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Birisi ‘Şeyhim’ diye cihat ilan edecek, öbürü ‘Mehdiyim’ diyecek. Birbirini öldürür bu Müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. Mutlaka kontrol edilmesi lazım.”

*

Şimdi de Saygı Öztürk’e konuşmuş Cübbeli ve sözlerinin arkasında olduğunu söylemiş.

*

- Savcıların harekete geçmesi lazım, bir.

- Cübbeli’ye “Ver bakalım elindeki bilgileri” denmesi lazım, iki.

- Bunun burada bırakılmaması lazım,

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Halil Sezai’ler, Emrah Serbes’ler falan...

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Eylül 2020
Halil Sezai’ler, Emrah Serbes’ler, Ozan Güven’ler, Sermiyan Midyat’lar falan...

Hepsi aynı familyanın mensupları.

*

Nedir bu familyanın özellikleri?

Sayalım:

*

- Yaptıklarının yanlış olduğunu ifade ederken bile kuyruğu dik tutarlar.

*

- Yaptıkları düpedüz magandalıktır ama magandalıklarını bile şık bir pakete sarıp satarlar.

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Sağlık Bakanı Koca’yla İzmir buluşması

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Eylül 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan, “Diyarbakır ve Van’dan sonra şimdi de İzmir’de bölge toplantısı yapıyoruz. İzmir’deki toplantımıza katılır mısınız” mesajını alınca...

Atladım arabaya...

Yeni otoyoldan İzmir’e gittim.

*

İzmir’de Bakan Koca’yla buluşmamızın ilk adresi İzmir Valiliği oldu.

Ben valiliğe gittiğimde Bakan Koca, basın toplantısı yapıyordu.

*

Biraz izledim kendisini.

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Bittin sen Halil Sezai

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Eylül 2020
Sen artık hepimiz tarafından...

“İncir Reçeli” diye oynadığın filmlerle değil, yaşlı bir adama yönelik uyguladığın şiddet görüntüleriyle hatırlanacaksın Halil Sezai.

Sen artık bizim gözümüzde...

“Romantik şarkılar söyleyen, ıssızlığın ortasındaki kentli adam” olmaktan çıkıp “mağara adamının teki” durumuna düştün Halil Sezai.

*

Sen artık hepimiz için...

Sorunlarını kaba kuvvetle çözmeye çalışan, kendine hâkim olamayan, öfkesini kontrol altına alamayan magandanın en önde gidenisin Halil Sezai.

*

Sen artık şu saatten sonra...

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CHP’deki tartışmayla ilgili kapı gibi beş saptama

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Eylül 2020
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Atatürk” demiyormuş, “Mustafa Kemal” diyormuş.

 

Bunun üzerinden bir cayırtı koptu CHP’de. Öyle böyle değil ama...  Büyük... Çok büyük bir cayırtı.

*

CHP’de kopan bu cayırtı üzerine tam beş adet saptamam var:



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Can Dündar, çakma Napolyon’a asker yazıldı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Eylül 2020
Macron’u övmüş Can Dündar.

 

“Şu üniversiteyi bitirdi”, “Şu okulda okudu”, “Felsefe tahsili yaptı”, “Şurada staj yaptı” falan diye...

Ballandırmış da ballandırmış Macron’u.

*

O Macron ki...


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Bu kadarını Napolyon bile başaramazdı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Eylül 2020
Macron, “Biz Türk halkına karşı değiliz Erdoğan’a karşıyız” demişti.

Niye böyle demişti?

Çünkü Erdoğan’ı kafasında “tavizsiz” olarak kodluyordu.



*

Ben de bunun muhalefete verilmiş enfes bir pas olduğunu yazmış, ardından da eklemiştim:

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Macron’dan muhalefete gollük bir pas geldi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Eylül 2020
Macron şöyle demiş:

 

“Türkiye başka, Erdoğan başka... Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan’a karşı sert olmalıyız. Erdoğan hükümeti, kabul edilemez davranışlarda bulunuyor.”

*

Macron, Erdoğan’a niye karşı?



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Didim’deki tecavüz iddiası yenilir yutulur iddia değil

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Eylül 2020
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile ilgili bir iddia yayınlandı dünkü Sabah gazetesinde.

Başkan Atabay’ın beş yıl önce bir kadına tecavüz ettiği öne sürülüyor.

*

İddia sahibi bir kadın...

“Başkan Atabay’dan iş istemeye gittim” diyor. “Atabay bana ‘Daha rahat bir ortamda konuşalım’ dedi” diyor. Kendisini bir çiftliğe götürdüklerini söylüyor. “İşin içinde belediye meclis üyeleri de var” diyor. “Bana alkol içirdiler, uyuşturucu verdiler” diyor.

*

Sonrası?

Korkunç!

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Bir imam hatipli olarak Erol Mütercimler konusunda ne diyorum?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Eylül 2020
“İmam hatip mezunları sapık, sahtekâr, ahlaksız olarak karşımıza çıkıyor” diyen Erol Mütercimler konusunda...

Bir imam hatip mezunu olarak benim ne diyeceğimi soranlar oldu.

Konuyla ilgili olarak diyeceklerim şunlardır:

*

Erol Mütercimler ve onun gibiler, uzaktan bakıldığında...

Her türlü genellemeyi çok ayıp sayan aşırı medeni, aşırı kültürlü insanlarmış izlenimi verirler.

*

Fakat biraz yakınlarına sokulduğunuzda...

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Şeyhin sahtesi olur mu?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Eylül 2020
Olur tabii.

Niye olmasın?

*

- Hakikate erişmeyi hedeflememiş...

- Kişisel ahlakını en yüce mertebeye çıkaramamış...

- Dünyevi hırslarından arınamamış...

- Tarikatını tam bir holdinge dönüştürmüş...

- Sevmemiş ve sevdirmemiş...

- Lüks ve konfora düşkünlükten sıyrılamamış...

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Bu adamı bulun: Mürit mi, kışkırtıcı mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Eylül 2020
12 yaşındaki kız çocuğunu alçakça istismar eden Fatih Nurullah adlı adama alenen destek veren biri çıktı Twitter’da.

 

Twitter’da kullandığı isim “Abdülkadir Erdinç”.

*

Adam resmen istismarcıya destek veriyor. Hükümeti töhmet altında bırakacak iddialar ortaya atıyor. Yapılan istismara dini kılıflar uyduruyor.

*

Bu adam eğer gerçekten müritse...

Derhal yakalanıp “Küçük bir kız çocuğunun istismarına yancılık yapmak” suçundan işleme tabi tutulmalı.

Hukukta böyle bir suç yoksa...

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Heybeliada’daki o bahtsız hastane

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Eylül 2020
Türkiye’nin ilk pandemi hastanesi Heybeliada’daydı.

Şaşaalı günleri de oldu ama bahtı kara çıktı bu hastanenin.

Adı her geçtiğinde Peyami Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” romanındaki etkileyici hüzün gelir aklıma.

Zaten hikâyesi de romandaki gencin acıklı hikâyesine çok benzer.



*

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Din istismarcısı sapıklara karşı mücadele rehberi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Eylül 2020
Kafasına sarık sarıp “Ben şeyhim” diye ortaya çıkan tiplere, her şeyden ve herkesten önce devletimiz, “Hop” demeli.

- Etrafına topladığı müritlerle kendine özgü bir ekosistem oluşturanlar, devletin ilgili kurumları tarafından acilen denetim altına alınmalı.

*

- Dini hassasiyeti olanlar, bu tür adamların melunluk yapmaları halinde ilk önce ve en büyük tepkiyi göstermeli.

*

- Alçaklık yaparken yakalanan bu tür adamların müritleri, devlet tarafından derhal bir rehabilitasyon programına tabi tutulmalı.

*

- Diyanet İşleri Başkanlığı, işi kişisel şova dökmüş abuk sabuk açıklamalar yapan bu tür adamlarla mücadele etmeli.

*

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