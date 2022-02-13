Masadaki altılıya dair kısa kısa yorumlar

İsraf olmasın diye Çankaya Köşkü’nün lambalarını söndürdüğüne dair bir söylenti çıkmıştı.
*
Çok dalga geçilmişti Sezer’in bu çabasıyla.
“Koca Cumhurbaşkanı. İşi gücü bırakmış lamba söndürmekle uğraşıyor”
Yumruklar havaya kalktığında heyecanlanırdım.
Herhangi bir korsan gösteri sırasında kendimden geçerdim.
Duvarlara yazı yazmak, yaşama sevinci verirdi bana.
Hep birlikte slogan atmak, hayata bağlardı beni.
Boykot, direniş... En sevdiğim kelimelerdi.
Fakat çok sonra fark ettim ki...
Bizim milletin büyük çoğunluğu
MASA DA MASAYMIŞ HA
Adam yaşama sevinci içinde
Masaya anahtarlarını koydu
Bakır kâseye çiçekleri koydu
Sütünü yumurtasını koydu
Pencereden gelen ışığı koydu
Bisiklet sesini çıkrık sesini
Ekmeğin havanın yumuşaklığını koydu
Ama kendimi bir konuyu açıklığa kavuşturmak zorunda hissettim.
O yüzden karşınızdayım.
*
Sosyal medya, çarkları insafsızca dönen bir makineye dönüşmüş durumda. En aklı başında insanları bile bir anda trol konumuna düşürüyor bu vahşi makine.
“Olayın doğrusu nedir?” dedirtmiyor. “Aslında ne oldu?” sorusuna asla yüz verdirmiyor. “Gerçekten de böyle mi oldu acaba?” diye hiç merak ettirmiyor.
*
Kim var bu gaddar makinenin arkasında?
Bir ordu var!
İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun da bunu hatırlatan bir paylaşım yapmış.
*
Paylaşımın altına yazılanlar arasında biri dikkatimi çekti.
*
Şöyle deniyor:
*
“Kurban olayım başkanım. Bu sefer de bir arıza çıkarma. Bizi şunların diline düşürme.”
Kutuplaştırıcı siyasetin içine düştüğü durumu bundan daha iyi gösteren bir örnek olmaz, olamaz.
Erdoğan da tüm liderlere ayrımsız tek tek teşekkür mesajları gönderdi.
*
Birleştirici bir kişilik...
Bu tabloya bakarak...
Şöyle şeyler der:
- Ne güzel bir tablo bu!
- Aman nazar değmesin!
-
“En etkili muhalefet partisi” nitelemesi yapılıyordu.
*
Son zamanlarda ise konu biraz daha özelleşti ve şu duruma geldi:
*
Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları.
*
Nereye gitsem, kiminle konuşsam...
Gündem hep elektrik faturaları.
“Ahmet Hakan’ın sizin hakkınızda şöyle şöyle eleştirileri var” diye sorulmuş.
O da buna cevap verirken...
“Ahmet Hakan’ın gazetecilik hayatındaki çizgi değişimleri...” falan diye başlayan bir cümle kurmuş.
*
Ahmet Davutoğlu, madem sözü çizgi değişimlerine getirdi.
Kiev seyahatinde bu sorunun yanıtını aradım.
*
Seyahate katılan bazı yetkililerle görüştüm.
Cevabını aradığım soru şuydu:
Ne olursa Türkiye açısından iyi bir sonuç olur?
*
Üç aşamalı bir beklenti var Türk tarafında:
Birinci aşama:
Ta 70’lerden beri.
Vefası da büyüktü.
Demirel ölene kadar Demirelci kaldı.
*
Taylan abi, siyasi sohbetler sırasında genellikle suskun kalırdı.
Ancak sohbetin en hararetli anında...
Konuyla ilgisi olsun olmasın...
Şöyle derdi:
- Sesleri çok çıkar.
- Fanatizmden beslenirler.
- En küçük bir diyalog çabası karşısında bile çılgına dönerler.
- Sağduyulu yaklaşımın düşmanıdırlar.
- Cepheleşmenin körüklendiği anlar, en sevdikleri anlardır.
- Kimsenin kimseyi dinlemediği bir ortamdan acayip zevk alırlar.
- İyiye iyi, kötüye köt ü demezler.
- Kendi taraflarına yönelik en küçük bir eleştiriyi bile düşmanlık sayarlar.
Bir bakıyorsun:
*
Günlük hayatta acayip mülayim takılan bir kişilik, sosyal medyada en sert adam pozlarına bürünüp babalandıkça babalanıyor.
*
Bir bakıyorsun:
*
Günlük hayatında bir kez bile racon kesmemiş bir zat, sosyal medyada racon üstüne racon kesiyor.
Bu iki açıklamada ne dediğine şöyle bir bakalım:
*
BİRİNCİ AÇIKLAMA:
*
Adayımız popüler biri olmayacak.
*
İKİNCİ AÇIKLAMA:
Balıkçı olayı konusunda uzun süre sessiz kalarak yanılmalarına vesile olduğum tüm dostlarımdan özür dilerim.
*
Özellikle de isimlerini vererek.
*
- Mesela Seyit Torun’dan...
- Mesela Barış Yarkadaş’tan...
- Mesela Fazıl Say’dan...
- Mesela
“Benim hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla milletimizin duygularına tercüman olmuş bir sanatçımızdır.”
*
Bunun adı geri adımsa...
Ne şahane bir geri adımdır bu!
*
Bunun adı durumu açıklığa kavuşturmaksa...
Ne güzel bir açıklığa kavuşturmadır bu!
*
Ekrem İmamoğlu’nun balıkçıda olduğu iddiaları havada uçuşmaya başladı.
*
İddialar havada uçuşmaya başladığı andan itibaren...
Ekrem İmamoğlu, sırasıyla şu üç şeyi yaptı:
*
BİR: Önce olayı sakladı. Ortaya çıkan fotoğraflara rağmen olayı görmezden geldi. Sustu. Konuya açıklık getirmedi. Konunun kapanmasını bekledi. Geçsin gitsin istedi. Hiçbir açıklama yapmadı.
*
Bazen işin aleni hakaretlere vardırıldığı görülüyor.
Hakaretleri kınamaktan kaçınıldığına dair izlenimler ortaya çıkıyor.
*
İyi ama neden böyle oluyor?
*
Cevap:
Ya umuttan böyle oluyor ya da umutsuzluktan.
*
Sedef Kabaş’a tam destek verdiler.
*
“Ne var canım? Ne demiş ki? Atasözü söylemiş?” falan diyerek verdiler bu desteği.
“Sedef Kabaş Yalnız Değildir” sloganını paylaşmayı da ihmal etmediler.
*
Oysa... Oysa...
Tele1 adlı televizyon kanalında konuşan Sedef Kabaş’ın söyledikleri tam olarak şu:
*
“Şuna inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan dönüp şöyle siyasi hayatına baksa... Kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Çok iyi makamlara getirdi, çok destek verdi, çok oy verdi, çok paye verdi. Çok meşhur bir söz vardır, taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim, büyükbaş hayvan diyeyim. Büyükbaş hayvan, bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur.”
*
Görüyorsunuz değil mi ülkenin Cumhurbaşkanı’na televizyon ekranında edilen hakaretleri.
*
Bağlamına bakıyoruz sözlerinin... Gördüğümüz şu:
Masadaki altılıya dair kısa kısa yorumlar
KILIÇDAROĞLU: Masanın çimentosu. Masanın tutkalı.
Bütün istikbalini masadakilerin birlikteliğine bağlamış durumda... Bu nedenle üzerine titrediği tek bir konu olmuştur: Masayı dağıtmamak.
AKŞENER: Masanın tutkalı olma vazifesini Kılıçdaroğlu’na yüklemiş durumda. Bunun rahatlığı içinde. Üstelik masadaki ağırlığı da epey fazla. Bunun da rahatlığı içinde. Yani masadaki keyfi gıcır olmuştur.
*
KARAMOLLAOĞLU: Babacan ve Davutoğlu’nun masaya girmesiyle “biricik” olma pozisyonunu azıcık kaybetmiş olsa da masada sözüne itibar edilmiştir. Bozan, dağıtan, yan çizen olmamıştır.
*
BABACAN: Tek başına Erdoğan’ı deviremeyeceğini fark etmiş olması, onu masaya oturttu. “Ben Erdoğan’dan çok oy tırtıklarım” havası basarak masadaki etkinliğini arttırmaya çalışmıştır.
*
DAVUTOĞLU: “Benim bir özgül ağırlığım var” edasıyla masaya oturmuştur. Bu kesin. Çok konuşup masadakileri bezdirmiştir. Bu da kesin. Talepleriyle masadakilerin ontolojik yapılarını perişan etmiştir. Bu kesin değil.
*
UYSAL: Masadakilerin sayısının artması, onun etkinliğinin azalması anlamına geliyor ya... Bu nedenle masaya inceden gıcık olarak oturmuş olabilir mi? Sanmıyorum. Çünkü fedakâr ve cefakâr bir yapısı var.
ELEKTRİK FATURALARI İHMAL EDİLEMEZ
İki gündür elektrik faturalarıyla ilgili olarak iktidar kanadından gelen açıklamalara bakıyorum.
Şu üç şeyi görüyorum:
*
- BİR: Elektrik fiyatlarının artmaması için çok fedakârlık yaptık.
*
- İKİ: Avrupa’yla kıyaslanınca bizdeki fiyatlar daha iyi.
- ÜÇ: Muhalefet, bu konuyu fazlasıyla abartıyor.
*
Bu üç açıklama biçimi de...
Tek tek bakıldığında doğrular içerse bile...
Vatandaşın derdine derman olmaz, olamaz.
*
Vatandaş, bu konuda mutlak bir iyileştirme bekliyor.
NEYDİ SIRRI ACABA HAYDAR DÜMEN’İN
- En tabu konuya en tatlı şekilde yaklaşmasındaydı.
*
- Hep kararında bir espriye kapı aralamasındaydı.
*
- Ahalinin anlayacağı dilden konuşmasındaydı.
- En abuk soruya bile okkalı cevap vermesindeydi.
*
- Kendine açtığı alanın dışına çıkmamasındaydı.
*
- Otoritesini kabul ettirmeyi başarmasındaydı.
YÜZ ÜZERİNDEN SAVAŞ OLASILIKLARI
Lokal çapta küçük çatışmaların çıkma olasılığı:
Yüz üzerinden 20
*
Üçüncü dünya savaşının çıkma olasılığı: Yüz üzerinden 1
*
Sıcak çatışmanın çıkmama olasılığı:
Yüz üzerinden 90
*
Tansiyonun yüksek seyretme olasılığı:
Yüz üzerinden 50
*
Gerginliğin tamamen sona erme olasılığı:
Yüz üzerinden 50
FİYATLARA YANSISIN
Temel gıda maddelerinin KDV’sinde yüzde 7’lik indirime gidildi.
*
Güzel, olumlu ve önemli bir adım.
*
Fakat hepimizde tek bir kaygı oluşmuş durumda:
Acaba bu indirim, fiyatlara yansıyacak mı?
*
Bu kaygı var ya bu kaygı...
Hep marketlerin dizginlenemez kâr iştahından.
BİLMİYORDUM, ÖĞRENDİM
Meğer Türkiye’de bulaşık makinesi kullanma oranı yüzde 90’lardaymış. Bu oran, mesela İngiltere’de yüzde 60’lardaymış.
MECBUR MU SENİN ÖDÜLÜNÜ ALMAYA?
Atatürkçü Düşünce Derneği, “Yılın Atatürkçüsü” ödüllerinden birini Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocalara vermek istemiş.
Onlar da kabul etmemişler.
*
“Atatürk ödülünü reddettiler” diye verip veriştirenler var kendilerine.
*
Şu işe bakın hele.
Ödülün içine “Atatürk” yaz, sonra bu ödülü vermeye kalkış...
Almazlarsa...
“Atatürk’ü reddettiler” diye almayanları suçla.
*
Kardeşim mecbur mu bu insanlar senin verdiğin ödülü almaya?
*
Bu insanlar, o ödülü almayarak...
Atatürk’ü reddetmiş olmuyorlar, sizi reddetmiş oluyorlar.
*
Atatürk ayrı, siz ayrı.
Farkında değil misiniz bunun?