 Maraş’taki katliamın beş temel nedeni

- İKİ: Çocuğun babasının silahlarına kolayca erişebilmesi.

- ÜÇ: Babanın çocuğa atış poligonunda talim yaptırması.

- DÖRT: Katliama özendiren bilgisayar oyunlarının çocuk üzerindeki etkisi.

- BEŞ: Şanlıurfa’daki olayın çocuk üzerinde tetikleyici rol oynaması.

FİLMLERDEKİ OKUL KATLİAMLARI

- ELEPHANT: Amerika’daki bir okul katliamını anlatıyor bu film. Rahatsız edici derecede sade bir anlatımı var. Belgesel gibi. Maraş’takinin aksine burada iki lise öğrencisi yapıyor katliamı. Plan yapıyorlar, silahlanıyorlar ve okulu basıyorlar.

- KEVIN HAKKINDA KONUŞMALIYIZ: Bir okul katliamını anlatmıyor bu film. Bir çocuğu sosyopat yapan nedenlere odaklanıyor. Özellikle de anne / oğul ilişkisine odaklanıyor. Çok rahatsız edici, çok etkileyici, çok düşündürücü bir film.

- ZERO DAY: İki saldırganlı okul saldırısını bu film de anlatıyor. Ama saldırganların gözünden. Bu filmde belgesel havası daha da belirgin. Okuldaki sabit kameralardan alınmış görüntüleri izliyor gibisiniz. Evet, bu da çok rahatsız edici.

- POLYTECHNIQUE: Siyah beyaz çekilmiş bir film. Kanada’da 1989’da gerçekleşen okul katliamını anlatıyor. Katil, tam bir kadın düşmanı. Sadece kız öğrencileri öldürüyor. Film bu gerçek olayı anlatıyor.

BASKIN GÜNDEM

- ABD / İRAN SAVAŞI: Savaşı konuşmayı bıraktık. Buzdolabına kaldırdık. Trump, İran’a yeniden füze yağdırsa bile dönüp bakacak halimiz kalmadı.

- NARİN CİNAYETİ: Çok önemli gelişme: Nevzat’ın cezasını arttırdılar. Normalde bunu çok konuşurduk. Ama heyhat.

- GÜLİSTAN DOKU: Çok önemli gelişmeler yaşanıyor bu olayda. Bir büyük gizem aydınlanıyor. Manşetlik bir olay. Ancak o da geriye düştü.

Neden?

Çünkü MARAŞ OKUL KATLİAMI, hepsinin önüne geçti. Öyle ezici bir gündem ki... Bütün gündemleri sildi attı.

OKULLARDAKİ GÜVENLİK

OKULLARIN tümünde polisler görev almaya başladı.

Bazıları eleştiriyor bunu.

Oysa çok doğru bir karar ve uygulama.

Bütün uzmanlar söylüyor:

Okul katliamlarının tetikleyici ve bulaşıcı niteliği oluyormuş.

Okullardaki olağanüstü güvenlik önlemlerinin bir süreliğine de olsa devam etmesinde sayısız fayda var yani.

İKİ KAHRAMAN

- AŞÇI BABA: Olayı duyduğu anda okula giriyor, katliamcıyı bacağından yaralayarak durduruyor. Helal olsun Aşçı Necmettin’e.

- AYLA ÖĞRETMEN: Olayda hayatını kaybeden tek öğretmen Ayla Öğretmen. O da öğrencileri arkasına alıp kendini siper etmiş. Allah rahmet eylesin.

PANİK ÇAKALLARI KAOS TACİRLERİ

BİR kez daha anlaşıldı ki...

Olağanüstü günlerde panik çakalları, kaos tacirleri ortaya çıkıyor.

Nerede?

Tabii ki sosyal medyada.

İşte böyle ortamlarda...

Emniyet Müdürlüklerinde görev yapan siber güvenlik polislerine büyük görev düşüyor.

*

Sosyal medyadaki panik çakalları ve kaos tacirleri, her an enselenebileceklerini hissetmezlerse...

Çok daha büyük belalara yol açabilirler.

POLİGONLARA DİKKAT

POLİGONLAR için şu ikisini yapmak şart:

- BİR: Türkiye’deki tüm poligonlar katı biçimde denetlenmeli.

- İKİ: Poligonların bir yaş sınırı olmalı ve buna titizlikle uyulmalı.

KAYSERİ’YE ÇOK YAKIŞACAK

KAYSERİLİLERİN temel özelliklerinden hiçbirine sahip olmadığım halde iflah olmaz bir Kayseri dostuyum.

Haberin Devamı

Bunda galiba rahmetli babamın Kayseri’de öğrenim görmesinin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı pek sevmemin payı var.

Neyse...

Bunca iç karartıcı gündemin arasında Kayseri için umut veren bir gelişme söz konusu:

“2029 Dünya Spor Başkenti” olmaya aday olmuş kent.

Avrupa Parlamentosu’nun bir kuruluşu tarafından düzenlenen yarışmaya 2029 için Türkiye’den tek aday Kayseri.

Kayseri Belediyesi’nin konuyla ilgili hazırladığı videodaki spor kapasitesini görünce... “Bu iş Kayseri’ye çok yakışacak” dedim.