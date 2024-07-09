Manzarasız tren yolculuğu çekilmez

Haberin Devamı

Gayet rahat, gayet konforlu, gayet hızlı gidiyoruz.

Bunlar çok iyi.

*

Ancak bazı hızlı trenlerde vagonların tüm cephesi reklamla giydirilmiş.

Pencere dahil.

İçeriden bakıldığında tatsız, sevimsiz, can sıkıcı bazı şekiller dışında bir şey görmek mümkün değil.

*

Oysa tren seyahatlerinin en güzel tarafı yolculuk sırasında manzara seyretmektir.

Manzarasız tren yolculuğu...

Türkiye’siz futbol turnuvası gibidir. Arda Güler’siz Milli Takım gibidir. Koşamayan Ferdi Kadıoğlu gibidir.

*

“Buzdağı” isimli su markası vermiş reklamı.

Böyle bir reklam, “Buzdağı” markasının da tepki görmesine yol açar.

*

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’yla birkaç kez bir araya gelmiştim.

Haberin Devamı

Tren yolculukları üzerine sohbetler etmiştik.

Pencereleri reklamlarla kapatılmış bir tren yolculuğunu benimseyecek biri değil kendisi.

*

Toparlarsak şunları söyleyebilirim:

*

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu işe el atmalı.

Hatta Bakan Bey’in el atmasına bile gerek bırakmadan “Buzdağı” firması yetkilileri, reklamlarını tren pencerelerinden çekmeli.

*

Reklam olsun.

Trenlere giydirme yapılsın.

Ama tren pencereleri özgür bırakılsın.

WİNNER CEKET NEREDE SATILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kareli bir ceket giymişti geçmiş seçimlerden birinde.

Kendilerini burjuva sanan bazı tipler, anında snobe etmişlerdi bu ceketi.

“Ayyy bu nasıl ceket” ya da “Çok mu aramış bunu” türü tepkiler.

*

Erdoğan, bu ceketi giydiği seçimi kazanınca...

Ceketin adı “Winner ceket” oldu çıktı.

Hoş bir espriydi, güzel bir nükteydi.

Fakat bazı CHP’liler, espri ve nükteyi ciddiye almış görünüyorlar.

*

Önce CHP Lideri Özgür Özel giydi ceketi.

“Bir kere de biz giyelim” diyerek.

*

Ardından Ekrem İmamoğlu da winner ceketi giymesin mi?

*

Herhangi bir seçime girme durumum yok.

Haberin Devamı

Herhangi bir makama aday olmayı aklımın ucundan bile geçirmiyorum.

Ama yine de istiyorum bu ceketi giymeyi.

Şans, talih, huzur, iyilik falan getirsin diye.

*

Google hazretlerine sordum.

“Winner ceket nerede satılıyor?” diye.

Bir cevap veremedi.

Özel mi diktiriliyor, Kiğılı’da mı var?

Nereden buluyorlar bu ceketi acaba?





UÇAKTAKİ SPOR GAZETECİSİ

Hürriyet spor servisinin yöneticilerinden Adil Demirçubuk, bir süredir Almanya’daydı.

İletişim Başkanlığı, Almanya dönüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağına Adil Demirçubuk’u da davet etti.

Spor gündemine uygun gazetecilerin Almanya dönüşü uçağa alınması harika bir fikir.

*

Dünkü haber toplantısında Adil Demirçubuk’tan dinledik.

Haberin Devamı

Futbol gündemine çok hâkim olan Adil, Erdoğan’ın spor olaylarını yakından takip etmesi karşısında çok şaşırmış.

Adil, “Futbol gündemini çok iyi biliyor. Analizleri, yorumları profesyonellere özgü” değerlendirmesini yaptı.

*

Benim aldığım bilgilere göre de Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece futbol karşılaşmalarını değil basketbol ve voleybol maçlarını da yakından takip ediyor.

SICAKLARLA BAŞ ETME YÖNTEMLERİM

-Karda kışta çekilmiş filmler izliyorum.

*

- Kafelerin bahçeleri yerine klimatize salonlarına dalıyorum.

*

- Sık sık bazı Kuzey Avrupa ülkelerinin hava durumuna bakıyorum.

*

-Karadeniz yaylalarına çıkmış arkadaşlarla görüntülü konuşuyorum.

*

-Doktor Jivago’yu okuyorum.