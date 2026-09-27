 Mansur Yavaş’tan ne olur ne olmaz

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- İyi bir komşu olur.

- İyi bir kahvehane arkadaşı olur.

- İyi bir yazlık dostu olur.

- İyi bir okeye dördüncü olur.

- İyi bir amca / dayı olur.

ŞUNLAR OLMAZ:

- Çıkış yapmadan duramayan bir lider olmaz.

- Vizyon sahibi bir siyasetçi olmaz.

- İddialı ve hırslı bir aday olmaz.

- Gözünü budaktan sakınmayan bir cesur yürek olmaz.

- Bir mücadele adamı olmaz.

FON KRİZİYLE İLGİLİ BEKLENTİLERİM

“Vatandaşlarımızın birikimi sahipsiz değildir, hiç kimse hukukun üstünde değildir” diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek.

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Akın Gürlek’in de işaret ettiği gibi:

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- Kimsenin kimliğine, bağlantılarına, mensubiyetine bakılmadan sorumlulardan hukuk önünde hesap sorulsun.

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- Bu işten büyük paralar kazananların kazandıkları paralara el konulsun. Vurguncunun yanına kalmasın.

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- Büyük vurgunculardan alınıp küçük yatırımcıya verilsin. Gerekirse bunun için yasa çıkarılsın.

FON FİLMLERİ

THE WIZARD OF LIES: Madoff diye bir adam, Ponzi sistemiyle milyarlarca dolarlık krize yol açıyor. İşte bu krizin filmini çekmişler. Robert De Niro, Bernie Madoff rolünde. Film Madoff denilen adamın karakterine odaklanıyor. Aradığım lezzeti pek bulamadım bu filmde.

THE BIG SHORT: Mortgage krizinin öyküsü anlatılıyor bu filmde. Fon krizinden ziyade finansal sistemin çöküşüne odaklanıyor. Bu film, benim gibi finans dünyasına çok hâkim olmayan birinin bile anlayacağı şekilde yapılmış. Hızlı, ironik ve öğretici olması cabası.

MARGIN CALL: Bu film, 2008 finans krizinin hemen öncesindeki atmosferi anlatıyor. Aşırı gerçekçi, acayip klostrofobik bir film. Para kaybeden profesyonellerin nasıl zalimleştiklerini çok iyi yansıtıyor.

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JANE TEYZE’DEN SUSAN ABLA’YA

OYUNCU olarak sevdiğim, saydığım biridir Susan Sarandon.

Bir karizması vardır kendine göre.

*

Ama hepsinden önemlisi duruşu.

Kalbi hep Filistin’den yana attı Susan Sarandon’un.

*

Netanyahu BM’de konuşurken protestocu kalabalık içindeydi Sarandon.

Onlarca kişiyle birlikte o da gözaltına alındı.

*

Jane Fonda da gözaltına alınmış Hollywood ünlüsüydü.

Onun derdi Vietnam Savaşı’ydı.

*

Jane Teyze’nin gözaltı bayrağını Susan Abla devralmış durumda yani.

KIZGIN KUMDAKİ KEDİ

HAY maşallah! Şu sıralar amma da çok yeni kedi türleri keşfediliyor.

Fransız yaban hayatı fotoğrafçısının yakaladığı yeni güzellik, Fas çöllerinden.

*

Gayri resmi adı: Kum kedisi.

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Resmi adı: Felis Margarita.

Evet, vahşi. Ama vahşi olduğu kadar sempatik de.

Biraz da utangaç. Bir türlü atamadığı bir mahcubiyet var üzerinde.

Bu kedimizin en güçlü tarafları şunlar:

- Çölün rengiyle bütünleşen kürküyle doğada görünmez olabiliyor.

- Çok az suyla yaşamını sürdürebiliyor.

- Kızgın kumlardan serin sulara dalabilecek bir ayak yapısına sahip.

*

“Tanıştığımıza memnun olduk Margarita kardeş” diyoruz ve ilgililerden yeni kedi keşifleri bekliyoruz.

NEW YORK’TA GEZERKEN MIRILDANDIKLARIM

- Her taraf leş gibi esrar kokuyor. Buraya bir Akın Gürlek lazım.

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- New York’ta bütün Türklerin bildiği ve buluştuğu koordinat: Beşinci Cadde.

*

- En kıytırık kafede bile kafana göre masaya oturamadığın bir şehir burası. Aman aman istemez kalsın.

*

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- Eski havası pek kalmamış ve biraz çaptan düşmüş. Mamdani çalışmıyor mu ne?

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- New York Police Department. Bu yazıyı her gördüğümde kendimi bir polis dizisinde hissetmem kaç puan?

*

- Birleşmiş Milletler toplantılarının yapıldığı dönemde New York, tam bir soygun şehri. Kaldığımız otele para yetiştiremedik abi.

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- Trump Tower’ların önünde bütün turistler fotoğraf çektiriyor. New Yorkerlara kötü haber: Trump, New York’un bile önüne geçmiş durumda.

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- Yağmur, bu şehre pek yakışırdı eskiden. Artık o da yakışmıyor.

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- İşte bir Hasidik Yahudi! Hemen aklıma Ruhi Çenet geldi valla.

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- Filmlerdeki gerçekmiş: Bir grup polis, donut yiyor!