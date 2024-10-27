 Mansur Yavaş’ın kafa çıkarması

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Devlet Bahçeli’nin Öcalan çıkışına itiraz ediyor Mansur Yavaş. “Terörist başı muhatap alınamaz” falan diyor.

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Mansur Yavaş, gerçekten Öcalan’ın muhatap alınmasını çok büyük dert etmiş, kafaya takmış mıdır?

Yoksa tutum almasının asıl nedeni başka bir şey midir?

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Mesela şöyle bir şey:

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“Cumhurbaşkanlığı yarışında ben de varım” mesajı veriyor olabilir mi Mansur Yavaş?

Hatta ve hatta Ekrem İmamoğlu’na “Hop! Sen tek aday değilsin. Burada ben de varım. Beni de hesaba kat. Bak, arkama rüzgâr alacak bir konu buldum mu işte böyle kafayı çıkarırım. Sen beni hafife alma” diyor olabilir mi?

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Mansur Yavaş’ın kafayı çıkarması...

Bana çok hesaplı, çok planlı, çok fırsatçı, çok samimiyetsiz gibi geliyor.

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Bu zamana kadar tartışılan onca memleket meselesi hakkında minicik bir tutum alsaydı, küçücük bir tavır koysaydı, iki satırcık görüş bildirseydi...

Asla böyle düşünmezdim.

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BAHÇELİ’Yİ DİNLERKEN ALKIŞLAMAYA BAŞLADIM

Ziya Gökalp’i anma toplantısında şöyle dedi Devlet Bahçeli:

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“Tükler ile Kürtlerin birbirini sevmesi her iki taraf için hem dini hem siyasi bir farzdır. Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir. Türkler ve Kürtler, bugün ortak tehlikeler karşısındalar. Bu tehlikelerden ancak ortak bir kararlılıkla kurtulabilirler.”

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Bu sözleri işitirken verdiğim tepkiler:

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- İşte budur şeklinde tezahürat.

- Aniden alkışlar, alkışlar.

- Helal olsun çıkışı.

- “Altına imza mühür” diye mırıldanma.

ELİF VE ARKADAŞLARI

Türk yapımı çizgi filmlere bayılıyorum.

“Elif ve Arkadaşları / Kapadokya”, sinemada büyük ilgi görmüştü. Şimdi bu filmin ikincisini çektiler: “Elif ve Arkadaşları 2: Perişler”

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Niye destek oluyorum bu çizgi filme? Çünkü bu film, uzman psikolog ve pedagogların desteğiyle, “temiz içerik” anlayışıyla hazırlanıyor. Tabii ki çocukların ilgisini çekecek bir kurgu ve öyküyü asla ihmal etmeden.

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Film şu anda sinemalarda gösteriliyor. Gönül rahatlığıyla çocuklarınızı sinemalara götürebilirsiniz.





ATATÜRK’ÜN YÜKSEK BEĞENİ DÜZEYİ

Atatürk’ün sevdiği şarkılardan bir albüm yapılmış. Birce Akalay, annesiyle düet yapıyormuş. Cem Adrian, Nalan Altınörs, Seçil Heper, Eftalya Yağcı falan... Hepsi toplanmış albümde.

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Şöyle bir baktım şarkılara:

- MAZİ KALBİMDE BİR YARADIR: Çok zarif bir şarkıdır, dinlerken takım elbise giydirir adama.

- FİKRİMİN İNCE GÜLÜ: En iyi 10 şarkı arasına rahat girer, müthiştir, efkarlandırır.

- BÜLBÜLÜM ALTIN KAFESTE: Bayağılıktan uzak, incelikli bir türkü. Melihat Gülses şahane söyler.

- VARDAR OVASI: Mayadağ’dan kalkan kazlar ile al topuklu beyaz kızları buluşturan asil bir türkü.

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- NİHANSIN DİDEDEN: Hacı Faik Bey’in şarkısı. “Ey mest-i nazım” bölümünde mest eder insanı.

- A BENİM MOR ÇİÇEĞİM: Arada dinlerim bu türküyü. Efendice söylenir, efendice dinlenir.

- YEMEN TÜRKÜSÜ: Bu türkü, bizim milli marşlarımızdandır zaten.

- BİR FIRTINA TUTTU BİZİ: Dinlerken fırtına tutar bizi. Öyle içli, öyle vurucu bir türküdür bu.

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Benim hüküm vermeme ihtiyaç yok ama yine de söyleyeyim:

Atatürk’ün müzikte beğeni düzeyi, gerçekten çok üst düzey.





CEM KARACA FİLMİNİ İZLEDİM

Sadece iki şey söyleyeceğim:

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- BİR: Sinematografik açıdan şahane değildi. Yer yer müsamere havasındaydı. Diyaloglar kopuk kopuktu. Aceleye getirilmiş gibi bir hali vardı filmin. Oyunculuklara gelince... Fikret Kuşkan net fiyaskoydu. İsmail Hacıoğlu’nun Cem Karaca’yı canlandırması için “eh işte” diyebilirim. Ancak Toto Karaca rolünde Yasemin Yalçın, mükemmel ve kusursuzdu.

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- İKİ: Evet, film pek de çekilir bir film değildi ama ben sonuna kadar izledim. Bunun tek nedeni Cem Karaca şarkılarıydı. Film sayesinde uzun zamandan beri dinleyemediğim Cem Karaca şarkılarıyla buluşmuş oldum. Mesela “Namus Belası” şarkısında yüzümde bir gülümseme oluştu. Mesela Dadaloğlu’nun “Kalktı Göç Eyledi Avşar Elleri”ni dinlerken mest oldum.

NİYE TEKBİR YOKTU

FETÖ cenazesinde tekbir yoktu. İyi ki de yoktu. Böylece kirlenmemiş oldu tekbir.

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Ama olmamasının nedenini biliyoruz:

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FETÖ’cüler, Allahüekber denmesinin ABD’deki bazı odakların hiç hoşuna gitmeyeceğini gayet iyi bilirler.

Yani onların Müslümanlığı, ABD’nin hoşgörüsünün bittiği yerde biter.

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İRAN / İSRAİL DÖNGÜSÜ

- İsrail, “İşimiz bitti, bayağı hırpaladık” diyor.

- İran, “Acımadı ki, acımadı ki” diyor.

- Nükleer vurulmadı.

- Petrol sahaları vurulmadı.

- İran’ın karşılık vermeye pek niyeti yok.

- Yani kahrolası döngü tamamlandı gibi.