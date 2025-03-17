Mansur Yavaş’a ‘yedek aday’ demek terbiyesizlik midir

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“Ekrem İmamoğlu’nun adaylığının önüne bir engel çıkarsa CHP’nin adayı Mansur Yavaş olur.”

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Buradan çıkarılacak en doğal sonuç şudur:









Mansur Yavaş, tam olarak yedek adaydır.

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Mansur Yavaş ise konuya şöyle yaklaşıyor:

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“Kimse kimsenin yedeği filan olmaz. Böyle düşünmek Ekrem Başkan’a da bana da terbiyesizlik. Biz medeni insanlarız. Bir yol mutlaka bulunacak.”

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İmamoğlu’nun adaylığının başına bir iş geldiğinde CHP’nin adayı Mansur Yavaş olacaksa... Mansur Yavaş’a neden “yedek aday” denmesin ki?

Eğer yalın, basit ve net realite buysa... Mansur Yavaş için gürül gürül “yedek aday” denir.

Böyle diyenler de terbiyesizlik falan yapmış olmazlar, sadece bir realiteyi dile getirmiş olurlar.

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Ayrıca unutmayalım ki...

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Mansur Yavaş’ın adaylığını sürekli olarak gündemde tutan da Mansur Yavaş’tan başkası değil.

- Partisinin önseçiminin sonucuna rıza göstermeyen kendisi.

- Önseçimden çıkacak adayı, “Benim de adayımdır” diye nitelemekten kaçınan kendisi.

m Kendi yol haritasının olduğunu her fırsatta ve açıkça söyleyen kendisi.

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Tabii ki kimse “yedek aday” olmayı istemez.

Tabii ki herkes “en asıl ve en birinci aday” olmak ister.

Ama koşullar ve realite, Mansur Yavaş’ı “yedek aday” konumuna getirip bırakmıştır.

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Rahmetli Demirel’in şöyle bir sözü var mı bilmiyorum ama benim var:

“Koşullarla ve realiteyle kavga edilmez.”



SİYASİ KONFOR ALANI



- Eğer çevrende sadece senin gibi düşünenler varsa...

- Eğer senin gibi düşünmeyenlerle hayatın hiç kesişmiyorsa...

- Eğer sadece sizinkilerin televizyonlarını izliyorsan...

- Eğer sadece senin gibilerin yazılarını okuyorsan...

- Eğer sosyal medyada sadece sizinkileri takip ediyorsan...

- Eğer gelecek seçimi sizinkilerin kazanacağına iman ettiysen...

Siyasi konfor alanının göbeğindesindir dostum. Keyfini çıkar.



YILDIZ TİLBE GİBİ OL



Sabah akşam “Ah Gazze vah Gazze” diye ağıt yakanlardan olma.









Kalk da bir şeyler yap.

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Mesela Gazze’de iftar sofrası kuran bir Yıldız Tilbe gibi ol.

İMAMOĞLU PROPAGANDA EKİPLERİ İMAMOĞLU PROPAGANDA EKİPLERİ



İmamoğlu karşıtı olup da...

- Sabah akşam sürekli İmamoğlu’ndan söz edenler.

- Gece gündüz sadece İmamoğlu paylaşımları yapanlar.

- İmamoğlu dışında konuşacak ve yazacak konusu olmayanlar.

- İmamoğlu’nun gündemden düşmesine asla izin vermeyenler.

- Günde kırk kere “diploma” diye tutturanlar.

Saraçhane odaklı İmamoğlu ekiplerinden çok daha fazla İmamoğlu için çalışıyorlar.



İFTARI TOPLUMSAL KUCAKLAMAYA DÖNÜŞTÜRMEK



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iftarlarını ilgiyle takip ediyorum:

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- İlk gün şehit ve gazi aileleriyle yaptı iftarı. Şehit ve gaziler üzerinden mesajlar verdi.









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- Tıp Bayramı’nda Çam ve Sakura Hastanesi’nde sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı. Sağlık çalışanlarına müjdeler verdi.

- Devlet himayesindeki çocukları ihmal etmedi. Onlarla da iftarda buluştu. Kimsesiz çocuklara dikkat çekti.

- Asker ve polis... Onlarla da iftar davetinde yer aldı. Güvenlik güçlerine moral verdi.

- Kadınlar Günü’nde kadınlarla iftar yaptı. Konusu kadınlar olan bir konuşma yaptı.

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İftarlar, işte böyle toplumsal kucaklaşma projesine dönebilir. Aynen devam eder umarım.

AHMET KAYA ŞARKILARINDA GEÇEN ENTERESAN SÖZLER



Silivri’den dönerken arabada biraz Ahmet Kaya dinledim. Dinlerken de şarkılarda geçen bazı enteresan sözlere takıldım kaldım. İşte onlardan bazıları:

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- Yasal mermisiyle bir komiser yaklaşmakta.

- Çok sonra duydum ki Yozgat’ta sürgünde.

- Bir cebinde Das Kapital, bir cebinde kenevir tohumu.

- Sana boncuktan kuş yaptım, konacak pencerene.

- Yapma bana bu nazı, kırarım şimdi sazı.

- Bana bir şeyler anlat, canım çok sıkılıyor.

- Yare bir şeyler söyleyip kafamı bozdurmayın.



YAN YANA PEK GİTMEYEN İKİLİLER



- Turizm ve Pakistan.

- Kuruyemiş ve ayran.

- Sabah ve şiir.

- Korku ve komedi.

- Sert rüzgâr ve uzun saç.