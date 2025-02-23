Mansur Yavaş CHP’nin önseçimini hiç ciddiye almıyor

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Milletvekilleri törensel imzalar veriyorlar. / Seremoniler düzenleniyor. / Taraftar grupları harekete geçiriliyor. / İmamoğlu “büyük başlangıç” edası takınıyor. / Parti örgütleri coşkulu paylaşımlar yapıyor. / İmamoğlucu gazeteciler sevinçten ağlıyor. / Sosyal medyadaki örgütlenmeler ayakta.

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İşte tam bu sırada...

Mansur Yavaş şöyle bir açıklama yapıyor:

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“Adaylığı konuşmak için çok erken. Şu anda erken seçimin tarihi yok, bir şey yok. Artık bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama hakkımız yok. Yani toplum günü geldiğinde talep ederse tabii ki bunu değerlendireceğiz.”

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CHP’de yapılan önseçimin CHP’li bir belediye başkanı tarafından bu denli ciddiye alınmaması normal mi?

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YENİ DÜNYA DÜZENİNİN DÖRT DÜNYA LİDERİ

YENİ dünya düzeninin dört liderinden biri Erdoğan’mış.

Hop! Bunu ben söylemiyorum, Dadaloğlu söylüyor.

Pardon.

Fransız Le Point dergisi söylüyor.

*

Adamlar kapak yapmışlar.

Kapağa dört liderin fotoğrafını yerleştirmişler:

Erdoğan, Trump, Şi ve Putin.

Üstüne de “YENİ DÜNYA DÜZENİ” yazmışlar.

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Erdoğan’ın, önümüzdeki seçim için en büyük kozu... Dünyadaki bu algısıdır.

DİPLOMA





SİYASETTE diploma konusu her açıldığında... Muhaliflerin Erdoğan’ın diplomasına kafayı takması gelir.

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Erdoğan’ın diplomasına kafayı takanların karşısına şimdi de İmamoğlu’nun diplomasını kafayı takanlar çıkmış durumda.

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Diploma üzerinden siyaset, diploma üzerinden soruşturma, diploma üzerinden sıkıştırma... Hiç bana göre bir şey değil.

ÖZER SENCAR’IN İKİNCİ ATATÜRK İLAN ETME MERAKI





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KAMUOYU araştırmalarıyla tanıdığımız Özer Sencar, birilerini “İkinci Atatürk” ilan etmeye bayılıyor.

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2024 yılında şöyle demiş mesela:

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“Erdoğan, Atatürk’ten sonra gelmiş ikinci büyük liderdir.”

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2025 yılında ise ikinci Atatürk’lük koltuğu için başkasına göz kırpmış:

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“İmamoğlu, iktidara gelirse ikinci Atatürk olur.”

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Özer Sencar, bakalım ne zaman...

“Mansur Yavaş aday olursa ikinci Atatürk olur” diyecek?

AK PARTİ’NİN ‘YOLCULUK’ TEMALI FİLMİ

BUGÜN AK Parti’nin büyük kongresi var.

Yeni bir heyecan dalgası oluşturmak istiyor parti.

Partililerde de bir yenilenme, bir tazelenme, bir gençleşme beklentisi var.

Bu beklenti karşılanacak mı? Hep beraber göreceğiz.

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AK Parti büyük kongresi için “yolculuk” temalı bir film hazırlanmış.

Yola çıkmak, birlikte yol yürümek, umutlanmak, hizmetler, hedefler falan... Kısacık filme hepsi usulünce ve adabınca yedirilmiş.

Asla didaktik olmadan bir aile öyküsüyle anlatılmış bütün bunlar.

Etkileyici buldum bu filmi.

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Bu filmin iki dinamiği var:

BİR: Aklı geri plana atmayan bir duygu. İKİ: Duyguyu ihmal etmeyen bir akıl.

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Kongre salonunda gösterildiğinde bakalım nasıl bir tepki alacak?