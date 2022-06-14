Mansur Bey’in elinin altında bir çizme bulundurması şart

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Epey zamandır bu böyle...







Ve herkes buna alıştı artık.

*

İşte bu yüzden Süleyman Soylu’nun çizmeleri çekip Ankara’daki afetle haşır neşir olmasını ve Mansur Yavaş’la çizmeli bir fotoğraf vermesini zerre kadar yadırgamadım.

*

Yani sorun Soylu’nun çizmelerinde değil.

Sorun Mansur Yavaş’ın sahadan uzak bir imajla o fotoğrafta yer almasında.

*

- Madem çağımız görsellik çağı...

- Madem çağımızda imaj çok önemli.

- Madem sosyal medyada imajlar üzerinden fırtınalar kopartılıyor.

O zaman Mansur Yavaş’ın sırf imaj için de olsa hemen yanı başında bir çizme bulundurmasında sayısız yarar var.

KAFEDE AFET ALARMI GELİNCE



- “Hayati uyarı” lafını görünce... “Aha geliyor ya fırtına ya da deprem” dedim.







*

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- Bildiğim tüm duaları etmeye başladım.

*

- Sallanan uçakta hosteslerin telaşlı olup olmadıklarını kontrol ettiğim gibi çevremdekilerin durumunu inceledim.

*

- Kendimi Donbas’ta gibi hissettim, “Bu kafenin sığınağı var mıdır acaba” dedim.

*

- Telefona sarılıp annemi aradım.

*

- “Yoksa beklenen kıyamet mi kopuyor?” dedim ama günlerden cuma olmadığı için rahatladım.

*

- Ve en sonunda “Bir daha AFAD’dan cep telefonuma uyarı gelirse hiç takmayacağım” dedim.

BORÇLUYA İLHAM PERİSİ GELMEZ Mİ



SERDAR Ortaç üstadımız şöyle demiş:

*

“Bu yıl şarkı yapamadım. Çünkü borcum vardı. Borçlar belimi büktü. 15 milyon lira borç ödedim. Çok şükür sıfırladım. Şimdi şarkı yapabilirim.”

*

Benim bildiğim esaslı sanatçılar, en sıkıntılı dönemlerinde...







Çok daha üretken, çok daha yaratıcı olurlar.

Sıkıntı büyüdükçe... Sanat da büyür yani...

*

Pardon! Pardon!

Yaz şarkısı yapan Serdar Ortaç’la, sancılar içinde eser veren “Esaslı sanatçılar” olgusunu birbirine karıştırdım.

Sorry.



HDP’YE GÜVENEN PİŞMAN OLUR



HDP, normal bir parti değil.

*

Türkiye, hangi sorunlarla uğraşırsa uğraşsın...

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HDP’nin her zaman en önemli sorunu Öcalan’ın hapisliğidir.

*

Sen HDP’yi normal bir parti yerine koyar, ondan gelecek desteğe bel bağlarsın.

O tutar “Öcalan’a özgürlük” yürüyüşü yaparak sana en büyük darbeyi vuruverir.

*

Yani HDP’ye doğru atılan her iyi niyetli adım...

Bin türlü pişmanlıkla geriye doğru atılan adım haline dönüşür.

*

Benden söylemesi.

DOĞAÇLAMA DANSIN SANAT OLMAKTAN ÇIKARILMASINI TEKLİF EDİYORUM



İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, belki de olanca iyi niyetiyle bir “Doğaçlama Dans Festivali” düzenlemiş.

*

Herkes gibi ben de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nun fuayesinde sergilenen açılış performansının videosuna maruz kaldım.







Oh My God!

*

Alman bir dansçı, kendini oradan oraya atıyor, anlaşılmaz hareketler yapıyor, “Deli mi ne?” dedirtiyordu.

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Kimseyi yadırgamamaya dair kendi kendime söz verdim ama bu Alman dansçıyı fena halde yadırgadım.

Hatta ve hatta “başkası adına utanmak” duygusunu sonsuz biçimde yaşadım.

*

Geldiğim son nokta şudur:

Doğaçlama dans denilen şey...

Olmuyor, olamıyor.

Bunun daha fazla zorlanmaması gerekiyor.



BORULARIN DEVREYE GİRMESİ



“HANİ doğalgaz bulunmuştu? Hani çıkarılacaktı? Hani? Hani?”

Son günlerde muhalif mavraların bir numaralı geyiği buydu.

*

Karadeniz gazı için boruların döşenmeye başlamasıyla...

Sanırım bu geyik de tarihe karışmış olacak.



KİM KİME YAKIN







- Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu’na yakın.

*

- Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş’a yakın.







*

Buradan çıkacak hisse şudur:

*

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Her siyasetçi kendi tabanından biraz uzakta duranla daha iyi anlaşır.

ERKEN SEÇİM BAROMETRESİ



SEÇİM, zamanında yapılacak: Yüzde 80

Sonbaharda baskın seçim olacak: Yüzde 20



BİZ OLGUNLUĞUMUZU KORUYALIM



YUNANİSTAN’ın aşırı sağcı bir siyasetçisi...

“Türkleri balıklara yem yaparız” demiş.

*

Buna söylenecek o kadar çok şey var ki...

Mesela “Yapılmışı var” diyerek konuyu kapatabiliriz.

*

Ama bu tür laf yarıştırmalarına girmeye hiç gerek yok.

Biz adam öldürmeyi oyun, mezar taşlarını koyun zannetmeyen bir olgunluk içinde kalalım.