Manşet müdafaası

Ülkenin içinde bulunduğu durumu kendi bakış açısıyla anlatıyor, hükümeti sert bir üslupla eleştiriyor ve en sonunda da şöyle diyordu:
*
“Bunlarla selamı sabahı kesin.”
Bunu duyunca “Eyvah” dedim.
Hem memleket için...
Hem de CHP için...
*
BİR: Olmuyor olamıyor
Doğal olmayan yolların denenmesine meyletmek...
Mevcut iktidarın gerilemesine yol açmıyor, aksine tutunmasına yol açıyor.
*
İKİ: Hızlandırmıyor
Organik olmayan çıkışlara yaslanmak ve bel bağlamak...
İktidarın gidişini hızlandırmıyor.
*
Cumhurbaşkanlığı seçimi için şu iki şeyi teklif ediyor:
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- BİR: Biz tek aday olarak girelim seçime.
*
- İKİ: HDP, kendi adayıyla girsin.
*
Peki bu teklifin...
Haber aynen şöyleydi:
*
“YÖK Başkanı Yekta Saraç ‘Üniversiteler milletin kızlarını emanet ettiği yerlerdir’ dedi”.
*
Okuduğumda önce “Allah! Allah! Nereden çıktı bu” dedim.
- KEMAL KILIÇDAROĞLU: Kılıçdaroğlu’nu kesin ister. Hatta istemekle kalmaz, bayağı bir memnun da olur. Muharrem İnce’nin “çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş” tiradını bile anımsar.
*
- MANSUR YAVAŞ: Kulislerdeki fısıltılara göre istiyormuş Mansur Yavaş’ı... Hatta “Mansur aleyhinde konuşmayın” da demiş. Dişine göre buluyor herhalde... Ama Yavaş’ın pek arzusu yok gibi.
*
Benim aklıma şunlar gelir:
*
- Neşet Baba’nın tüm külliyatını derleyip toplaması gelir.
*
- Gündemime soktuğu Hisarlı Ahmet gelir.
*
- Tanburi Cemil Bey’in saz semaileri gelir.
*
Şöyle bir baktım açıklamalarına... Şu tür şeyler söylüyor:
*
“Bunların zihniyeti böyle... Bu zihniyetten ancak böyle şeyler çıkar... Temel sorun bu zihniyettir...”
Ben hayatımda böyle komik bir açıklama görmedim!
*
O Ali Babacan ki...
AK Parti’nin yıllar süren iktidarı boyunca hep bakandı.
Şunları söyledi:
*
- Sayın Bakan!
- Siyasi rekabet bir yana Türkiye’nin aşı üretmesi bir yana.
- Yerli aşının üçüncü fazı için bakanlık olarak gönüllüler aradığınıza yönelik bir çağrı yapmışsınız. O çağrınızı ben de sosyal medya hesabımdan paylaştım.
- Ayrıca gönüllü arama afişlerinin CHP binalarına asılması için de girişimlerde bulunacağım.
- Hocaların uygun gördüğü bir aşamada yerli aşıda gönüllü olmaya da hazırım.
-
Ayasofya’nın ibadete açılışını...
- Atatürk’e gönderme yapmadan...
- Atatürk’e hakaret etmeden...
- Atatürk’e dil uzatmadan...
İfade etmek mümkün değil mi?
*
Hiçbir şeyi dikkate almıyorsanız, bari...
“TÜRKİYE seninle gurur duyuyor” sloganı, çok hırpalanmış bir slogandır.
Hırpalanmasının temel nedeni şudur:
Hiç de gurur duymayacağımız kişiler için atılmıştır bu slogan.
Ama bugün bu sloganı büyük bir gönül rahatlığıyla atabiliyoruz.
Demiş ki:
*
“Atilla Peker’i Kıbrıs’a götürdüğünüzü söylemiştiniz. Neden bir devlet görevlisini değil de Peker’i götürdünüz?”
*
Korkut Eken de cevap vermiş:
*
“Orada PKK ile çatışma olursa yanımda birisi olsun istedim. Bu tür olaylarda o günkü devlet stratejisine göre ‘eleman’ kullanılıyordu.”
*
“Gazeteci Kutlu Adalı’yı öldürmekle suçlandınız...”
*
Korkut Eken, cevap veriyor:
*
“Şöyle bir olay oldu: Hasan Paşa (dönemin Barış Kuvvetleri Komutanı Hasan Kundakçı) telefon etmiş. Kundakçı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’a ‘Kıbrıs’ta çok büyük PKK faaliyetleri var. Teröristler burada cirit atıyor’ falan demiş. Ben de o dönemde Emniyet’te özel harekât polislerini yetiştirmekle görevliyim. Mehmet Bey de beni gönderdi. Her ihtimale karşı, Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker’le gittim.”
Gazeteci Saygı Öztürk, soruyor:
*
Aşı olmayı düşünüyor musunuz?
YÜZDE 52: Evet olurum.
YÜZDE 39.2: Hayır olmam, aşının uzun vadeli etkilerini bilmiyorum.
YÜZDE 8.4: Hayır, aşıya karşıyım.
Bu zamana kadar Türkiye’nin en önemli sorunu, aşı teminiydi. Bundan sonra Türkiye’nin en önemli sorunu aşı konusunda olumsuz tavır sergileyen yüzde 48’dir. BİR DAHA KULİSLERE ASLA DALMAYACAĞIM
EĞER ortada bir büyük sessizlik varsa, kulisler anında hareketlenir.
Her türden kulisçi, hemen harekete geçer.
İki gündür Hürriyet’te çok önemli bir hizmet yapıyor Osman Hoca.
“BioNTech Dosyası”nı açarak...
Bu aşıyla ilgili akla gelebilecek her türlü sorunun yanıtını veriyor.
Büyük bir emeğin ürünü olan bu yazı dizisini dikkatle okuyor ve çok faydalanıyorum.
KABUL... Çok alengirli işlerin arkasında genellikle devasa güçler bulunur. Bunu asla gözden ırak tutmamak lazım. Ancak durum böyledir diye... Her alengirli işin arkasında da her zaman devasa güçler bulunmayabilir.
*
ÖĞÜT İKİ: Komplo ile fal
TAMAM... Paranoyak olmamanız takip edilmediğiniz anlamına gelmez. Ama şunu da unutmayın: Bazen puro içen bir adam, sadece puro içen bir adamdır. “Komplo” ile “fal”, birbirine benzer: Onlara inanma ama onlarsız da kalma!
*
ÖĞÜT ÜÇ: Hayal kırıklıkları
DOĞRU... Alengirli olaylar, sarsıcı etkilere yol açar. Bu nedenle “Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak” der dururuz. Ancak şu da doğrudur: Hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağı beklentisi, genellikle büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır.
*
Kendisine sorduğum ilk soru şu oldu:
*
“Türkiye’nin aşı sorunu halloldu, bu iş bitti diyebilir misiniz?”
*
Şu cevabı verdi:
*
“Bu iş bitmiştir. Sorun çözülmüştür.”
*
Manşet müdafaası
Konya’nın bozkırına milyonlarca dolarlık yatırımı yapmışlar mı?
Yapmışlar.
*
Kiri, pası, kimyasalı, dumanı, atığı olmayan bir enerjiye yönelmişler mi?
Yönelmişler.
*
Güneşin insanlığa sunduğu nimetten elektrik üretecekler mi?
Üretecekler.
*
Projeleri tamamlandığında iki milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacaklar mı?
Karşılayacaklar.
*
Doğaya zarar vermeden çevrecilik açısından takdire şayan bir işe imza atmışlar mı?
Atmışlar.
*
Avrupa’nın en büyük, dünyanın beşinci büyük güneş enerjisi santralını kurmuşlar mı?
Kurmuşlar.
*
Bunları kim yaparsa...
Hürriyet’e manşet olur.
*
Dostmuş, düşmanmış... Hasımmış, hısımmış... Sağcıymış, solcuymuş... Şuymuş, buymuş... Oraya mensupmuş, buraya mensupmuş...
Hiç ama hiç bakılmaz.
*
Dünkü Hürriyet’te attığımız “GÜNEŞ TOPLA TÜRKİYE İÇİN” manşetinin...
Tüm motivasyon kaynağı budur ve bundan ibarettir.
EKRANDA MİLLİ MAÇ SUNAN ARKADAŞLARA TAVSİYELER
- Vatan, millet, Sakarya edebiyatına fazla sarmayın. Yenilince fena oluyor.
*
- “Yapamadık, edemedik” demekten çekinmeyin. Sonuçta milli felaket yaşamıyoruz.
*
- Dostluğu, tatlı rekabeti aklınızdan çıkarmayın. Savaşta değiliz ki.
*
- Gerekirse rakibi takdir etmesini bilin. Gururlandığınızda etkiniz artar.
*
- Laf sokmaya, karşı takımı aşağılamaya çalışmayın. Gerek yok ki buna.
*
- Milli hisleri galeyana getirebilirsiniz tabii ki. Ama bir ölçünüz olsun.
*
- Golü yemişiz, moraller dipte. Siz de bu duruma uyum sağlayın.
*
- Kötü oyunu, iyi oyun gibi göstermeyin. Buna da gerek yok.
*
- Sonuçta futbol bu futbol... Fetih, gaza, savaş değil.
AŞI KARŞITLIĞINDA ORGANİZE KÖTÜLÜK AŞAMASINA GEÇİLMİŞ
KULAĞIMIZA gelen bilgilere göre...
Bazı aşı karşıtları, aşı randevusu alıp gitmiyorlarmış.
Niye?
Zar zor temin edilen aşıların, ziyan olmasını sağlamak için. Sistemi kilitlemek için. Yani sadece ve sadece kötülük yapmak için.
*
Bir insan, aşı karşıtı olabilir.
Bu nedenle de aşı yaptırmamayı tercih edebilir.
Toplumsal fayda açısından asla tasvip etmem ama bir şey de demem.
Nihayetinde kendi tercihidir.
Devlet, kolunu zorla açtırıp aşı yapacak değil.
*
Fakat bireysel aşı karşıtlığının, bu tür organize kötülük eylemlerine vardırılması büyük bir meseledir.
*
Meselenin bu boyutu...
Güzel güzel laf anlatılarak, “yapmayın etmeyin” denilerek, bilimsel ikna çabalarına girilerek falan çözülemez.
*
Polisiye tedbirlere ihtiyaç var.
Artık nasıl olacaksa... Hukukun devreye girmesi lazım.
Çünkü önleri alınmazsa bunlar daha da azacak gibi.
SORULDUĞUNDA VERDİĞİM CEVAPLAR
SORU: Sinovac mı? BioNTech mi?
CEVAP: BioNTech yokken Sinovac... BioNTech varken tartışmasız BioNTech.
*
SORU: Paris mi? Bakü mü?
CEVAP: Vizeydi, aşı karnesiydi, karantinaydı falan ne uğraşacağım. Kimlik kartıyla gidebildiğim mis gibi Bakü varken. Üstelik Bakü dediğin yer, o tarafların Paris’idir.
*
SORU: Bodrum mu? Çeşme mi?
CEVAP: İkisi de değil. İstanbul. Üstelik hava mis... Yağmur falan var.
ANKARA BELEDİYESİ’NİN YEMEKSEPETİ’NE RAKİP OLMASINA DAİR
- Önce hoşuma gitti. “Esnaf, komisyonsuz satış yapacak” falan dedim.
*
- Ama sonra bir arkadaşım, “Senin dükkânının karşısına devlet aynı işi yapan dükkân açsa... Vergi yok. Kira yok. Şu yok, bu yok. Bu hoşuna gider miydi?” dedi.
*
- “Hımmm” dedim. Kafam biraz karıştı. Fakat hemen devreye kamu yararını soktum. “Vatandaş, ucuza yemek yer” falan dedim.
*
- Onun da garantisi yokmuş. Vatandaştan ziyade esnaf bu işten kazançlı çıkarmış. Böyle dediler.
*
- Olaya daha köktenci yaklaşanlar ise beni liberal tezlerle sıkıştırmaya başladılar. Eski ülkücü Mansur Yavaş’ın sosyalist pratiklere yöneldiğini söyleyen bile çıktı.
*
- Sonra yakası acayip beyaz birkaç arkadaşım, “unicorn”, “start-up ekonomisi” gibi tabirlerle beni ezdikçe ezdi.
*
- Son durumumum şudur: Kafam iyice karışmış durumda. Kolayca “Hoşuma gitti” diyemez durumdayım.