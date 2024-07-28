Mankenlerde durduğu gibi durmadı

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- Duruşları şahane.

- Renkleri dengeli.

- Çizgileri göz alıcı.

- Tasarımları ilerici.

*

Ancak aynı kıyafetleri açılış töreninde sporcularımızın üzerinde gördüğümde verdiğim hükümler şunlar oldu:

*

- Duruşları savruk gibi.

- Renkleri dengesiz görülüyor.

- Çizgileri pijamaya öykünmüş.

- Tasarımları hantallaşmış.

*

Neden böyle?

Üç nedenden söz edebiliriz sanırım:

*

BİR: Sporcuların o kıyafetleri taşımasıyla mankenlerin taşıması arasındaki fark.

İKİ: Sporcularımızın fotoğraflarının çekildiği açılar ve ışık hayli berbat gibi.

ÜÇ: Kıyafetler, sporcularımızın vücut ölçülerine tam oturmamış gibi.

VAKKO YERLİ VE MİLLİDİR

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OLİMPİYAT kıyafetleri tartışmasını Vakko tartışmasına dönüştürenler var.

*

Vakko’nun diniyle İsrail’in yaptığı gaddarlıklar arasında paralellikler kurmak, Yahudi düşmanlığı yapmaktan başka bir şey değildir.

*

Bakış açımızı bir kez daha ortaya koyalım:

*

Soykırımcı katil olanlar, Yahudiler değildir.

Soykırımcı katil olanlar, başta Netanyahu olmak üzere İsrail’i yönetenler ve onlara destek verenlerdir.

*

Ayrıca Vakko...

On yıllardır bu topraklarda faaliyet gösteren başarılı şirketlerimizden biridir.

Bu toprağın şirketidir.

Sonuna kadar yerlidir. Sonuna kadar millidir.





AŞIRI SAĞ İŞTE BÖYLE YÜKSELİYOR

İSA’nın son yemeğini sembolize eden bir görüntünün göbeğinde sakallı bir kadın var.

*

Aşırı tepkisellik içine girmekten kaçınan Katolikler bile buna “rezillik” falan diye tepki göstermişler.

*

İsa’nın son yemeği sembolüne bile LGBT’yi katmak, bazı kesimlerin LGBT nefretini çoğaltmaktan başka bir işe yaramıyor.

*

Biraz da bu tür lüzumsuzluklar yüzünden Avrupa’da aşırı sağ yükseliyor.

Biraz da bu tür lüzumsuzluklar yüzünden Macron’un siyasi durumu aşırı acıklı bir hal aldı.

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CAMİDE ANLATILAN DAYATMA OLUR MU

DİYANET İşleri, camilerdeki hutbelerde İslam’ın kadın ve erkekler için öngördüğü tesettürü anlatmış.

*

CHP Genel Başkan Yardımcılarından biri buna karşı çıkmıştı. Karşı çıkarken de Diyanet’e ağır hakaretler etmişti.

Cumhuriyet gazetesi de dün bu hutbeye “dayatma” demiş.

*

Gelin olayı sadeleştirip anlaşılır kılalım:

*

Camilerde İslam’ın hükümleri anlatılır. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Camiye gidenler, zaten bu hükümleri duymak için gitmektedirler.

Eğer camide anlatılanlar, tüm toplumun uyması gereken kurallar haline dönüştürülürse...

İşte o zaman şiddetle itiraz etmemiz gereken bir dayatma söz konusu olur.

BIKTIK ARTIK ŞU BAĞNAZLIKTAN

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BİR Alman kanalında Kıbrıs Barış Harekâtı’nı anlatan belgesel yayınlanmış.

Belgeselde doğal olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, haritada gösterilmiş.

*

Vay efendim siz misiniz haritada KKTC’yi gösteren.

Yunanistan’daki bağnazlar hop oturup hop kalkıyormuş.

*

Ben artık çok sıkıldım şu bağnazlıktan, şu şımarıklıktan, şu Türk’e zırnık koklatmamaya yeminli egoizmden.

Vallahi sıkıldım, vallahi bunaldım.

GÜNLERİN GETİRDİĞİ

- Üçüncü Dünya Savaşı’nın çıkacağını söyleyen liderlerin sayısı, çıkacağını söylemeyen dünya liderlerinin sayısını geçmiş bulunuyor.

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- “En iyi balık Ankara’da yenir” sözü ne kadar gerçekse... “En iyi döner Almanya’da yenir” sözü de o kadar gerçektir.

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- Woke kültür, Paris Olimpiyatları’nın açılışını da mahv u perişan eylemiş bulunmaktadır.

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- İçinde futbolun olmadığı bir spor organizasyonunun içine tam olarak giremiyorum. Allah affetsin.

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- Aziz Yıldırım ile Ali Koç’un sarmaş dolaş fotoğraflarını görünce aklıma gelen cümle: “Barışmasını bilmiyorsan kavga etmeyeceksin.”

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- Muhalefet için “Sırtlarında yumurta küfesi yok” demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özgür Özel, sırtına büyükçe bir küfe alıp miting meydanına çıkmış. Sonuç: Atraksiyonunu Erdoğan’ın belirlediği bir muhalefet.