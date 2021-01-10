Maklubeci tosun marulcu olmuş

“Milli Mücadele’de biz 7 düvelle falan savaşmadık. Bu tür masalları çocukken dinlemiştik ama anladık, yalanmış. Tek savaştığımız devlet Yunanistan ve kısmen Fransa’dır.”
*
Tarih profesörü titrim yok ama aklım ve izanım var.
Akıl ve izan çerçevesinde...
Bir ABD yetkilisi...
“Our boys have done it” demişti.
Yani...
“Bizim çocuklar başardı.”
ABD’deki son olayların başladığı andan itibaren öylece bekledim.
Bir yetkilimiz çıksa da...
“Kongreyi basanlar bizim çocuklar değil” diye bir demeç patlatsa diye...
*
Amacından saparsa...
Tadında bırakılmazsa...
Bir büyük kargaşaya dönüşürse...
İllegal örgütlerin katılımına açık hale gelirse...
Üniversitenin dışına taşarsa...
Barışçıl yönünü kaybederse...
Polisle çatışma noktasına varırsa...
Söyledikleri, HDP açısından gerçekten yenilir yutulur cinsten şeyler değil.
*
Tam olarak söylediği şu Ağıralioğlu’nun:
- 15 Temmuz badiresinden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin durumu nedir? Toparlanma oldu mu?
*
- HULUSİ AKAR: 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ordudan uzaklaştırılanlar oldu. Generallerin yüzde 50’si, kurmay subayların yüzde 73’ü görevden uzaklaştırıldı. Bunun ardından bir ay sonra Fırat Kalkanı Harekâtı gerçekleşti. Sonra da 4 büyük başarılı operasyon. Dünyada başka hiçbir ordu bunun altından kalkamazdı.
*
SÖZDE DEVLET TEHDİDİNİ PARÇALAYIP ATTIK
- Harekâtların amacı, sizin “terör koridoru” diye nitelediğiniz yapıyı bozmaktı. Bunda başarılı olundu mu?
*
Adı: Sevgi Kılıç.
*
Sevgi Kılıç’ın CHP’nin Parti Meclisi’ne seçilmesini başından beri hep şöyle karşıladım:
“Ne güzel! Ne şahane! Ne hoş!”
1. STRESE UYUM SAĞLA
Uyum sağla demek kolay... Nasıl yapacağız bu işi Osman Hocam? Huyunu suyunu bilmiyoruz ki bu meretin.
*
2. AZ KONUŞ ÇOK DİNLE
Maskelerin fora olduğu...
Mesafelerin aradan kalktığı...
Hepimizin aşılandığı...
“Ben de korona oldum” cümlesinin hiç işitilmediği...
Vaka sayısı, ölüm sayısı tartışmalarının yerle yeksan olduğu...
Kucaklaşma döneminin başladığı...
“Entübe” kelimesinin unutulduğu...
65 yaş üstünün rahat bırakıldığı...
Bunun iki türlüsü var:
*
BİRİNCİ TÜR
Postanede, emniyette, devlet dairesinde görevli olanlar, toplumsal statüsünün yüksek olduğunu düşündükleri tiplere...
“Siz” diye hitap ediyorlar.
Toplumsal statüsünü düşük gördüklerine ise kolaylıkla “sen” diyorlar.
Her önüne gelene “sen” dense...
Genel bir kabalık deyip geçeceğim.
Hem Çin aşısı geliyor Türkiye’ye... Hem de bizim Uğur-Özlem hocaların Alman aşısı...
*
Bu aşılar, belli bir planlama dahilinde yapılacak vatandaşa...
Yani artık hangisi denk gelirse.
*
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı aradım.
Deizm çığ gibi artıyor!
Hiçbir ölçülmüş veriye dayanmayan bu türden cümlelerle sürekli ortalığın telaşa verilmesi...
Deizm propagandası yapmaktan başka bir şey değildir.
*
Nihat Hatipoğlu’nu seversiniz, sevmezsiniz.
Müslümanlar, Kuran’ın “Allah kelamı” olduğuna inanıyorlar. Bu inanış nedeniyle de orijinale sadakat gösteriyorlar. Arapçaya yönelik bir saygı duruşu değildir bu! “Allah kelamı” kabul edilen metne yönelik saygı duruşudur. İbadetlerde, törenlerde Kuran’ın orijinal halinin okunması konusundaki duyarlılığın temel nedeni budur.
*
TÜRKÇE OLMAZ MI?
Türkçe Kuran olmaz mı? Tabii ki olur. Nitekim çok miktarda Kuran meali var. Sadece Türkçe değil. Çince Kuran da olur, İngilizce Kuran da olur, Almanca Kuran da olur, Japonca Kuran da olur. Fakat bütün bunlar, orijinalin yerini tutmaz. Çünkü orijinalin Allah kelamı olduğuna inanılır.
NASIL ANLAYACAĞIZ?
Ritüellerde, dualarda, ibadetlerde, törenlerde Kuran’ın orijinali okunur. Ama bilmek için, öğrenmek için, anlamak için... Tabii ki orijinal metnin çevirisi okunur. Türkçe meal işte bunun için vardır. Kuran’ın daha ayrıntılı yorumu olan Türkçe tefsirler bunun için vardır.
*
Dünyaca ünlü neyzenimiz Kudsi Erguner, bu ayinle ilgili şu hükmü veriyor:
*
“Türkçe Kuran, naat ve ayinin okunduğu bu gösteri, dini, tasavvufi ve Mevlevi geleneklere tamamen aykırıdır.”
*
Peki kimdir İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde düzenlenen ayinin arkasındaki isim?
*
“EMAV–Evrensel Mevlânâ Âşıkları Vakfı” adlı bir vakıf.
Vakfın kurucusu ve onursal başkanı, kendisini
- FETÖ’cülük, bir aldatma ve kandırma hareketidir.
- Başı, ortası ve sonu sinsilik üzerine bina edilmiştir.
- Gerçek amacı gizlemek, adamların milli sporudur.
- Örgütün en temel şiarı şudur: Olduğun gibi görünme!
- Dava adına gözlerini kırpmadan yalanları patlatırlar.
- Solcu olurlar, liberal olurlar, Atatürkçü olurlar.
-
Bunu “yasak” kapsamına almış durumdalar.
*
- Yaptırımı nedir? Pek belli değil.
- Yasağın delindiği nasıl belirlenecek? Sanırım komşunun komşuyu ihbarıyla...
Neresinden bakarsan bak tatsız bir uygulama...
*
Ama halkın sağlığını göz önünde bulundurduğumda...
Ebubekir Sifil isimli bir ilahiyatçı, kızdığı gazeteciler için “Bunların cesetleri camiye sokulmasın” falan diye bir açıklama yapmış. Lüzumsuz, gereksiz bir yaklaşım. Ali Ekber Çiçek, bir türküsünde “Kılma cenazemi / Lazım değilsen” der... Sen de en fazla “Kılmam cenazeni / Lazım değilsen” der geçersin. Nedir bu cesetli mesetli camiye sokmama çağrısı...
- İZMİR VE DİYARBAKIR: Coşkun Sabah’a da bir haller oldu. Gün aşırı dikkat çekmek için lüzumsuz açıklamalar yapıyor. En son söyledikleri, tam densizlik... Kızının bikinili fotoğraflarının herkes tarafından görülmesini istemezmiş, çünkü İzmirli değilmiş Diyarbakırlıymış falan... Bize ne kardeşim senin kızından, bikiniden? Ne diye şehirlere yönelik bu tür ayrımcılıklar yapıyorsun. Nedir derdin senin?
Şöyle diyor Sofuoğlu:
*
“Gidin bakın üniversitelere... Bütün Türkiye’de üniversitelerin yerleştiği yerler, Nişantaşı’na döndü.”
*
İKİ: “Fuhuş” ve “fahişe”... Adamın en sevdiği iki sözcük... Lügatinden bu iki sözcüğü çıkar, konuşacak konusu kalmaz.
*
ÜÇ: Üniversitelere “fuhuş yuvası” dedikten sonra nasıl gidecek üniversitesine? Nasıl bakacak öğrencilerinin yüzüne?
DÖRT: Şundan eminim: AK Parti’nin önemli isimlerinden de tepki aldı ya... İşte onu asıl yıkan bu olmuştur.
*
BEŞ: Akit TV stüdyosunda söyledi bu lafı... Ettiği laf, öyle mide bulandırıcıydı ki... Akit TV’de bile “Hop! Ne diyorsun sen” türü tepkiler aldı.
*
Maklubeci tosun marulcu olmuş
Fetullah’ın manevi oğlu olarak bilinen, hatta soyadını “Gülen” olarak değiştiren basketbolcu Enes var ya...
İşte o Enes, bir vegan dergisine pozlar vermiş.
*
Maruldan kıyafetler giyerek fotoğraflar çektirmiş.
Ve şu mesajları vermiş:
- Et olumsuz etki yaratıyor.
- İnekler ve tavuklar vahşice öldürülüyor.
- Gençler vegan olmalı.
*
Üvey babası, etli pilavdan yapılan maklubeyi mideye indirirken...
Ve maklubeyi bir tür “örgüt yemeği” haline getirirken...
Örgütün en has elemanlarından Enes’in, maruldan giydiği kıyafetle vegansı şirinlikler yapması karşısında...
“Hadi len” demekten başka bir şey diyemiyorum.
TEMEL BEY, OĞUZHAN ASİLTÜRK’E İTİRAZ EDER Mİ?
“CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın Oğuzhan Asiltürk’le görüşmesinden bir şey çıkmaz. Temel Bey’in yaklaşımı önemlidir” diyenler var.
*
Hiç böyle demesinler.
Çünkü Temel Bey, Oğuzhan Bey’e itiraz etmez.
*
Saadet Partisi’nin arkasında asıl isim Oğuzhan Asiltürk’tür.
Temel Bey de...
Oğuzhan Bey’in yaklaşımını benimser ve ciddiye alır.
*
Yani millet ittifakı açısından durum şudur:
- Demokrat Parti gitti.
- Saadet gitti gidiyor gibi...
MELİH BULU! ŞUNLARI YAP
- Halay çeken çocuklarla halay çek.
- “Yuh yuh” uyarlamasını çok beğendiğini söyle.
- Kapını çalıp şakalar komiklikler yapan öğrenciye gül.
- Dışarıda dans eden öğrencilerle dans et.
- Arkasını dönen hocalara, elini uzat.
DEVLETİN ÂLİ MENFAATLERİ UĞRUNA TWEET KAPATMAK
TRUMP’ın Twitter hesabına engel koymuş Twitter!
*
Bazıları bunu savunuyorlar.
Hem de iştahla.
*
“Kongrenin basılması için kışkırtıcılık yapan bu anarşistin hesabı kapatılmayacak da ne yapılacak” diyen de var...
*
“Hiçbir özgürlük sınırsız değildir, tabii ki devletin menfaatleri doğrultusunda hesap kapatılır” diyen de var.
*
Hahahaha!
*
Bunu diyenleri...
Türkiye Cumhuriyeti devleti...
Benzer konularda benzer kısıtlamalar yaptığında...
Görmek isterim.
ŞİMDİ BU KADIN SUÇLU MU?
KADINCAĞIZ anlatıyor:
*
“Öldürmemesi için yalvardım. Kızlarımın üstüne kapandım. Tüfeğin dipçiği ile kafama vurdu. Gözüm, yüzüm, kolum ve omzumdan yaralandım. Çıplak halde ve ellerim kelepçeliydi. Rambo bıçağıyla göğsümden yaraladı. Avda kullandığı naylon iple cenin pozisyonunda olacak şekilde banyoda buldum kendimi. Tecavüz ettiğini hissettim. Çay kaşığı ve saç tel tokaları ile kelepçeyi açmaya çalıştık ama açamadık”.
*
Bu işkenceye, bu zulme uğrayan kadın, bu zulmü, bu işkenceyi yapan kocasını vurup öldürdü.
*
Soruyorum:
Şimdi bu kadın suçlu mu yani?
KENDİ ADINA KONUŞ ÖZDEMİR ERDOĞAN
YİNE Özdemir Erdoğan, yine Zeki Müren...
Bıkmadan, usanmadan ölmüş bir insanın arkasından laf söylüyor Özdemir Erdoğan.
*
Bu sefer şöyle demiş:
“Zeki Müren kötü bir rol modeldi. Onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı.”
*
Benim bu konudaki tezim şudur:
*
Türkiye’de hiç kimse Zeki Müren yüzünden travma yaşamadı.
Bunun tek istisnası var:
Özdemir Erdoğan.
*
Adam öyle bir travma yaşamış ki...
Bir türlü geçmiyor travması...
*
Arif Verimli Hocam!
Şu işe bir el at n’olur.
UĞUR ŞAHİN VE ÖZLEM TÜRECİ’YLE GURUR DUYMAK
- Tamam, Almanya’da yetiştiler.
- Tamam, başarılarında ülkemizin payı pek yok.
- Tamam, eğitimlerini Almanya’da aldılar.
- Tamam, bizim sistemimizden geçmediler.
*
Ama yine de...
İkisi de bizim toprağımızın çocukları.
*
Aşıyı geliştirdiklerinde...
Çay demleyip kutlama yapacak kadar bizim toprağın çocukları.
*
O nedenle...
Onlarla gurur duyuyoruz.
Ve gurur duyarken de...
İçimiz pek rahat.
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