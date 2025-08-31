×
Maket taşıma fotoğrafının onuru, gururu, haysiyeti

#Maket Taşıma#Milli Savunma Bakanı#Devlet Bahçeli

ÖNCE şöyle bir yalan uydurdular: “Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki generalle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne masa taşıdı.”

 *

Sonra yalan ortaya çıktı. Masa taşıma falan yok.

Peki ne var? Maket taşıma var.

*

Bu sefer de “koskoca general maket mi taşır” falan demeye başladılar.

*

Maket taşıma olayının aslı faslı şu:

*

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu...

Kendi düzenledikleri bir törende...

Türkiye’nin yapacağı “milli savaş gemisi”nin maketini, törene katılanlar daha iyi görebilsinler diye kaldırmışlar, taşımışlar, bir süre de ellerinde tutmuşlar.

*

Ben Bakan Güler ve Oramiral Tatlıoğlu’nun o fotoğraflarına baktığımda...

Haysiyet dolu, onur dolu bir hareket görüyorum.

“Bakın! Biz işte böyle uçak gemisi yapacağız” diyen bir gururu görüyorum.

*

Türkiye’de herhangi bir general...

Görev alanının dışına çıksa, sivil hayata müdahale etse, höt zöt yapsa, hükümete ayar vermeye kalksa, demokrasiye balans ayarı çekmeye yeltense...

Avuçları patlayıncaya kadar alkışlayacak olanlar...

Bakan Güler’in ve Oramiral Tatlıoğlu’nun milli uçak gemisinin maketini taşımalarına dil uzatıyorlar.

*

Bakan Güler’e ve Oramiral Tatlıoğlu’na sesleniyorum:

*

Milli uçak gemisinin maketini taşıdığınızı gösteren o fotoğrafları, hayatınız boyunca saklayınız.

İleride torunlarınıza, sizden sonra gelecek olan nesillere o fotoğrafları gururla gösterip...

Biz milli savaş uçağını yapmaya işte böyle başlamıştık” diye anlatırsınız.

ORTAÇ / ERBİL

 MEHMET Ali Erbil’in nikâh şahidi olacakmış Serdar Ortaç.

Törene gitmemiş.

*

Gerekçe?

Uyumuş kalmış. Kalkamamış. Toparlanamamış.

*

Şu hayatta Serdar Ortaç’ın rahatlık seviyesinde olacaksın arkadaş.

Sıfır anksiyete... Sıfır depresyon...

DÜŞMAN DEĞİLSİN RAKİPSİN

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Meclis’te MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye birkaç nezaketli söz söylemiş. Sonra da fotoğraf çektirmiş.

Buna tepki gösterenler var.

*

Nezakete, tokalaşmaya, en basit medeni ilişkilere bile karşı çıkmak...

Siyaseti rekabet değil de düşmanlık olarak anlamanın doğal sonucudur.

MOURİNHO TÜRKİYE’Yİ BİRLEŞTİRDİ

- İktidar karşıtı dostum, “Çok iyi oldu kovulması” dedi.

- İflah olmaz bir Erdoğan taraftarı olan arkadaşım, “Son günlerde aldığım en iyi haber” dedi.

- CHP’li ama Kılıçdaroğlu yanlısı birisi, “Harika gelişme” dedi.

- Sertlik yanlısı CHP’li komşum, “Duyunca rahatladım” dedi.

- Apolitik oluşuyla övünen kafe arkadaşım, “Duyunca slogan attım” dedi.

- Ümit Hocacı bir tanıdığım, “Defolup gitsin” dedi.

- DEM’e yakın bir eski dostum, “Geç bile kalındı” dedi.

- Devlet Bahçeli hastası bir arkadaşım, “Oh be” dedi.

- Hâlâ İYİ Parti’den umut bekleyen bir akrabam, “Ne güzel bir gelişme” dedi.

Maket taşıma fotoğrafının onuru, gururu, haysiyeti

 

