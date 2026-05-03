Mahinur Hanım’ın Türklüğü

*

Sonra?

Ülkesine döndü. Türkiye’de siyaset yapmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı oldu.

*

Geçenlerde Brüksel’e gitmiş Mahinur Hanım.

Orada esnaflık yapan Türkleri ziyaret etmiş.

Sosyal medyada o ziyaretin görüntülerini yayınlayıp...

“Belçikalı bakan, Belçika esnafını ziyaret ediyor” falan diye karalama yapıyorlar.

*

Birincisi şudur:

Mahinur Hanım’ın ziyaret ettikleri, Belçikalılar değil diasporada yaşayan Türkler.

*

İkincisine, yani Mahinur Hanım’ın Belçikalılığına gelince:

*

Yıl 2015. Mahinur Özdemir Göktaş, Brüksel Parlamentosu’nda milletvekili.

Partisi CDH, 1915 olaylarını “Ermeni Soykırımı” olarak tanıdı.

Göktaş, buna hemen itiraz etti. Kişisel olarak kabul etmedi. Sonuna kadar mücadele etti.

Sonuç?

Partisi CDH, kendisini partiden ihraç etti.

Günlerce, haftalarca Avrupa çapında tartışıldı bu olay.

*

Kısacası...

Mahinur Hanım, Türklüğünün gereğini Belçika’da yerine getirmiş ve bunun bedelini ödemiş bir siyasetçidir.

Mahinur Özdemir Göktaş

AĞIZLARDAN ÇIKANI KULAKLAR DUYMALI

İBB Davası’nda tutuklu Aykut Erdoğdu’nun eşi Tuba Torun, mikrofonların karşısında şöyle demişti:

*

“Aykut Erdoğdu salınmazsa bu savaş ilanıdır. Savaş ilanıdır.”

*

Tuba Torun’un bu sözleri için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış.

*

Büyük haksızlığa uğradığınızı düşünebilirsiniz. Çok büyük mağduriyet yaşadığınıza inanabilirsiniz. Öfkeden deliye dönecek hale gelebilirsiniz.

Bunların hiçbiri ağzınızdan çıkanı, kulağınızın duymamasının gerekçesi olamaz.

Tuba Torun

TAHAMMÜL EDEMEDİKLERİ NEYDİ

TÜRKİYE Belediyeler Birliği, her siyasi partiden belediye başkanının üye olduğu bir çatı kuruluş.

Bu birliğin dünkü toplantısında Ekrem İmamoğlu’nun mesajı okunmak istendi.

AK Partili belediye başkanları, buna itiraz ettiler, arbede çıktı ve mesaj okunmadı.

*

Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada “İşte okunmasına tahammül edilmeyen mesajım” diyerek...

Söz konusu mesajı yayınladı.

*

Oysa orada tahammül edilmeyen şey...

İmamoğlu’nun mesajı değildi.

*

Orada tahammül edilmeyen şey...

Tarafsız olması gereken Türkiye Belediyeler Birliği’nin “CHP’li belediyeler birliği” gibi davranmasıydı.

OSMANLI’YI OKURKEN MIRILDANDIKLARIM

- CEM SULTAN: Osmanlı tarihinin en hazin hayat hikâyesidir onun hikâyesi. Maalesef Rodos Şövalyelerinin elinde oyuncak olmuş. Talihi yokmuş, bahtı karaymış.

*

- KARİZMALAR: En karizmatik padişahlar: Fatih, Kanuni, Yavuz. En stratejik derinliği olanlar: İkinci Mahmud, Üçüncü Selim, İkinci Abdülhamid.

*

- PATRONA HALİL: Günümüzdeki popülist isyan liderlerinin öncülü. Düzen karşıtı ama bir düzen önerisi yok. Doktrin falan hak getire.

*

- BELGRAD: Her padişah mutlaka Belgrad’a birkaç kez sefer düzenlemiş. “Batı’ya, hep Batı’ya” mottosunun sonucu galiba bu.

*

- GÖZE MİL: Bizans’tan yadigar bir uygulama. Bazı şehzadelerin gözüne mil çekilirmiş. Öldürmeden siyasi tasfiye yöntemiymiş bu. İyi ki günümüzde geçerli değil.

*

- BİR SADRAZAM: Koca Sinan Paşa. Bir gitmiş, bir gelmiş. Tam beş kere sadrazamlıktan gidip gelmiş. Süleyman Demirel gibi adammış yani.

*

- VAKAY-I HAYRİYE: Yeniçeriler, Osmanlı’nın elit askerleri. Zaferlerde onların payı büyük. Sonra yozlaşmışlar. Sürekli isyan falan. En sonunda İkinci Mahmud, dağıtmış bunları. Bu olaya da “Vakay-ı Hayriye”, yani “Hayırlı Olay” denilmiş.

*

- KANUNİ: Yaşarken hiç kimse ona “Kanuni” dememiş. Taaa 17’nci yüzyılda tarihçiler tarafından kullanılmış bu sıfat. Yaşarken “Muhteşem Süleyman” denmiş kendisine.

*

- 93 GÜN: Osmanlı’da en kısa padişahlık yapan Beşinci Murad imiş. Sadece 93 gün sürmüş padişahlığı. Psikolojik sorunlar yaşadığı düşünüldüğü için 93 gün sonra tahttan indirilmiş.

*

-AVCI MEHMED: Avcılığa düşkün olduğu için “Avcı Mehmed” olarak bilinen padişah, tahta çıktığında 6 yaşındaymış.

NE DEMİŞ

“Türkiye şu anda hava araçlarında, muharip insansız uçak sistemlerinde dünya devi olmaya ilerliyor. Bunu kabul etmemiz lazım.”

YANKI BAĞCIOĞLU

CHP Genel Başkan Yardımcısı

Emekli Amiral



