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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Madem size 'PKK'nın uzantısı' dendiğinde bozuluyorsunuz
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Madem size 'PKK'nın uzantısı' dendiğinde bozuluyorsunuz

16 Mayıs 2020

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e soruldu.

Dendi ki:

“HDP için ne diyorsunuz?”

*

Akşener yanıt verdi.

HDP, PKK’nın uzantısıdır” dedi.

*

Madem size PKKnın uzantısı dendiğinde bozuluyorsunuz

HDP, işte bu cevaba bozuldu.

Sırrı Süreyya’nın İYİ Parti ile ilgili bir türlü ispatlayamadığı iddiası... İşte bunun üzerine geldi.

*

Dün de Ahmet Türk, Meral Akşener’in dilini...

“Ötekileştirici ve ayrıştırıcı bir dil” diye nitelendirerek Akşener’in açıklamasına bozulduğunu ortaya koydu.

*

Oysa HDP, “bozulmak” yerine...

Başka şeyler yapmalı.

*

- Mesela... “Biz PKK’nın uzantısı değiliz” diye haykırmayı tercih etmeli.

- Mesela... “Biz kendi kararlarımızı kendimiz alırız, PKK da kimmiş” diye meydan okumalı.

- Mesela... “Bizi bir terör örgütünün uzantısı olarak gösteremezsiniz” diye ortalığı ayağa kaldırmalı.

- Mesela... “Bizi töhmet altında bırakamazsınız, bize iftira atamazsınız” demeli.

*

HDP, bunların hiçbirini ama hiçbirini yapmıyor.

Sadece bozuluyor.

*

Neden acaba?


ERKEKLİK DEĞİL HÖDÜKLÜK

İNGİLTERE’de yapılan bir araştırmada erkekler...

Maske takmayı...

Madem size PKKnın uzantısı dendiğinde bozuluyorsunuz

Zayıflık göstergesi olarak nitelendiriyormuş.

Havalı bulmuyormuş.

Hatta utanç verici olarak görüyormuş.

*

Bu yaklaşımın erkeklikle merkeklikle bir alakası yok.

Bu hödüklüktür.

*

Hödüklüğün de İngiltere’si, Almanya’sı, Türkiye’si olmaz.



ODAKLANILMASI GEREKEN ŞEYLER

- Trafiğin yoğunluğuna değil, kalabalıklara odaklan.

*

Madem size PKKnın uzantısı dendiğinde bozuluyorsunuz

AVM’ye gidenlere değil, AVM’de kurallara uymayanlara odaklan.

Dolaşanlara değil, maskesiz ve mesafesiz dolaşanlara odaklan.

*

Bir-iki yerde gördüğün aksaklıklara değil, genele odaklan.



DAYANAMIYORUM

MÜSAMERE sahnesinde konuşur gibi konuşanlara... Sürekli üçüncü sınıf aforizmalarla konuşmasını süslemeye çalışanlara... Her tarafından yapmacıklık akanlara... Sıradan bir hayat dersini, hayatın sırrını açıklıyormuş edasıyla dile getirenlere... Vasatlığının farkında bile olmayanlara... Gayet sıradan kişisel macerasını, yeryüzünün en sıradışı macerası sananlara...

DA-YA-NA-MI-YO-RUM.

SON GÜNLERDE

- Hayatımda hiç izlemediğim kadar berbat film izledim.

*

- Hayatımda hiç yapmadığım kadar anlamsız hareketler yaptım.

*

- Hayatımda hiç asosyalleşmediğim kadar asosyalleştim.

*

- Hayatımda hiç yaşamadığım kadar can sıkıntısı yaşadım.

*

- Hayatımda hiç kullanmadığım kadar kolonya kullandım.

*

- Hayatımda hiç özlemediğim kadar lokantaları özledim.



KORKU İLE UMUT ARASINDA BİR YER

VİRÜSLE ilgili olarak önerim şudur:

- Ne aşırı korkutup milleti canından bezdirelim.

- Ne de aşırı umutlandırıp milleti rehavete sürükleyelim.

*

Hep şöyle bir yerde duralım:

Korku ile umut arasında bir yer.

MASKE TAKTIĞIMDA MIRILDANDIKLARIM

- Garip bir koku geliyor burnuma... Bu maske nerede üretildi acaba?

*

Gözlük camını buharlaştırmayan maske üretene madalya takabilirim.

Türk bayraklı, Che’li, Atatürk’lü ya da sloganlı maskeler ne zaman üretilecek?

*

Mavi maske var ya... Çok havalı çok...

*

Biliyorum, maskeyi çeneye indirmek çok kötü ama bazen çok pratik yahu...

*

Cübbeli Ahmet, Canan Karatay, Melih Gökçek... Maske takıyorlar mı acaba? 

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