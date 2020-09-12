Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Macron’dan muhalefete gollük bir pas geldi
"Ahmet Hakan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Ahmet Hakan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Macron’dan muhalefete gollük bir pas geldi

12 Eylül 2020

Macron şöyle demiş:

 

“Türkiye başka, Erdoğan başka... Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan’a karşı sert olmalıyız. Erdoğan hükümeti, kabul edilemez davranışlarda bulunuyor.”

*

Macron, Erdoğan’a niye karşı?

Macron’dan muhalefete gollük bir pas geldi

*

Niye karşı olacak?

- Türkiye, Ege’deki haklarını sonuna kadar korumaya çalışıyor ya... İşte o nedenle karşı.

- Türkiye, “Mavi Vatan” diyerek denizlerdeki haklarına sahip çıkıyor ya... İşte o nedenle karşı.

- Türkiye, Doğu Akdeniz’deki çıkarlarından milim ödün bile vermiyor ya... İşte o nedenle karşı.

- Türkiye, Yunanistan’ın şımarıklıklarına “Hadi oradan” diye yanıt veriyor ya... İşte o nedenle karşı.

*

Macron’un Erdoğan’a yönelik açıklaması...

Türkiye’nin muhalefetine verilmiş gollük bir pastır.

*

Muhalefet, Macron’a...

Çok güçlü biçimde ve hep bir ağızdan...

“Sen Erdoğan’a bunlar yüzünden karşıysan... Biz iktidara geldiğimizde de karşında Erdoğan’ın bir benzerini bulacaksın” derse...

Golü doksana takmış olur.

*

Bu zamana kadar benzer gollük pasları kaçıran muhalefet, bakalım bu sefer golü atmayı başarabilecek mi?



GİRİŞ/GELİŞME/SONUÇ

-GİRİŞ: Kitap okumayı bir cezalandırma yöntemi olarak gören anlayışa sahip bir ülkede yaşıyor oluşumuz.

Macron’dan muhalefete gollük bir pas geldi

- GELİŞME: Sakarya’da maske takmayanlara “en az 10 kitap okuma cezası” verilmesinin yetkililer tarafından yürürlüğe sokulması...

Macron’dan muhalefete gollük bir pas geldi

- SONUÇ: Fatih Erbakan’ın ünlü Fransız yazar Simone de Beauvoir’ı “erkek” sanması...


KILIÇDAROĞLU’NUN KORONAYI BİTİRECEK BASİT FORMÜLÜ

KORONA salgınıyla ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı açıklamayı duydunuz mu?

Duymadıysanız, alın size o açıklama:

Macron’dan muhalefete gollük bir pas geldi

*

“Bir salgın var mı? Evet, var. Nasıl çözülecek bu? Bunun çözümü iki ayaklı. Birincisi: Önce bulaşmayı önleyeceksin. İkincisi: Eğer bulaştıysa tedavi edeceksin. Bu kadar basit.”

Doğrudur.

Mesele bu kadar basittir.

*

Fakat durun bir dakika!

Kılıçdaroğlu’nun bu basit çözümünün ilk ayağı, CHP Genel Merkezi’nde bile uygulanmıyor.

*

Eğer uygulansaydı...

Partinin sözcüsü, danışmanı, milletvekili...

Şu anda korona illetine yakalanmamış olacaktı.


CAPPUCINO NUSRET

ALTIN suyundan cappucino yaptırıp içmiş Nusret.

*

Görüntüyü izledim:

Üstü silme altına bulanmış cappucino’sundan bir yudum alıyor, dudakları olduğu gibi altın tozuna bulanıyor.

Macron’dan muhalefete gollük bir pas geldi

*

Görgüsüzlüğünü, aşırı antipatikliğini, altın merakını, gösterişçiliğini, cappucino’yu kahveden saymasını falan geçtim...

Yanarım yanarım da...

Sınırlarımızın ötesine taşan ender markalarımızdan biri olan Nusret, yaptığı bu şovun ardından ağır metal zehirlenmesinden hastanelik olacak.

Ona yanarım.


KÜLTÜR BAKANLIĞI’NIN YILMAZ GÜNEY’İ ANMASI

BAZILARI yadırgamış bu anmayı.

“Bakanlık, bir katili nasıl anar?” diyorlar.

*

İyi de Kültür Bakanlığı...

Macron’dan muhalefete gollük bir pas geldi

Yılmaz Güney’in lümpenliğini, katilliğini, zorbalığını, kadınlara kalkan elini, kabul edilemez davranışlarını anmıyor ki...

Sinemasını anıyor.

Ki Yılmaz Güney’in sineması...

Kişiliği ne olursa olsun...

Anılmayı her zaman hak eder.


GELDİM GİDİYORUM

- Amerikan futbolundan zerre kadar anlamayacağım.

- Maaşlardaki ek gösterge hesaplarından hiç çakmayacağım.

Macron’dan muhalefete gollük bir pas geldi

- Formula 1 yarışlarından nasıl keyif alınır bilmeyeceğim.

- Bir demir leblebi olan James Joyce’un ‘Ulysses’ kitabını bitiremeyeceğim.

- Modern dans denilen olguyu yadırgadım, yadırgayacağım.

- Tarkovski’nin filmlerinden hep sıkıldım, sıkılacağım.

 

HAKAN ALTUN DESTANI

ALİŞAN ile Demet Akalın’ın program davetlerine “Müziği bıraktım, katılamıyorum” diye cevap vermiş.

*

Bunun üzerine Alişan ve Demet Akalın’a zıt giden ne kadar isim varsa hepsi sosyal medyadan...

“Aslan Hakan Altun... Kaplan Hakan Altun...” diye bin türlü destan yazmışlar.

Macron’dan muhalefete gollük bir pas geldi

*

Oysa Hakan Altun, konuyla ilgili açıklama yapmış.

Yaptığı açıklamada, “Sevgili Alişan ile sevgili Demet, beni programlarına davet ettiler. Ben de onlara ‘Müziği bıraktım’ demedim. Katılamama gerekçemi anlattım” falan diyerek gayet de alttan almış.

*

Yani demem o ki...

Boşa gitti o destanlar. 

X
Ahmet HAKAN Ahmet HAKANTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.