Lütfü Türkkan grup başkanvekili olmasaydı ne olacaktı Yavuz Bey?

Nedir iptal kültürü?
Şöyle bir şey:
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Herhangi bir ünlü...
Önce çakarlı arabasını çocuğunun kullanması yüzünden epey konuşuldu. Sonra çiftliğini görüntüleyen gazeteciyi darp ettirmesi yüzünden gündem oldu. Arada yaptığı tartışmalı sosyal medya paylaşımlarının yol açtığı bir sürü tatsızlıkları saymıyorum. Kısacası Lütfü Türkkan, İYİ Parti’nin vukuatlı ismi olup çıktı.
SIRADAN BİRİ DEĞİL
İYİ Parti açısından sıradan bir isim değil Lütfü Türkkan. Ta en başından beri Akşener’in yanında yer aldı. Finansal destek sundu partiye. Milletvekili seçildi. Partinin en önemli koltuğu olan Grup Başkanvekilliği’ne getirildi. Yani İYİ Parti’yi kıyısından köşesinden temsil etmiyor. Tam göbeğinden temsil ediyor.
KÜFÜR, KÜFÜR, KÜFÜR
- İyiye iyi, kötüye kötü demesini bilecek.
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- Bir muhalefet partisi mensubu gibi iktidarı devirmeye kendini adamayacak.
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- Bir iktidar mensubu gibi her şeyi savunmaya kendini adamayacak.
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- İktidara sonsuz vururken muhalefeti kollamayacak.
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Yıllarca kendisine sistematik bir şekilde şiddet uygulayan ve başkalarıyla para karşılığı ilişkiye girmeye zorlayan bir erkeği öldürmek zorunda kalan bir kadın.
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Ya boyun eğmeye devam ederek ölmeden mezara girmiş olacaktı Çilem Doğan.
Ya da...
Kendini savunacaktı.
İkincisini seçti.
Yani kendini savunmayı.
Şu cevabı veririm:
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Bir siyasetçi, bir gazeteci, bir akademisyen...
Yanlışlıkla, farkında olmaksızın, bir hata olarak...
“Sayın Öcalan” dediğinde...
Hemen “Aaaa! Bak! Bebek katiline Sayın Öcalan dedi” diye üzerinde tepinmek.
Aslında, Türkiye’de her kesimin bayıldığı bir tepinme biçimidir bu.
Üslubuna, belagatine bayılırım.
Onun “Zeytindağı” adlı eseri, başucu kitabımdır.
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Falih Rıfkı Bey’in “Gezerek Gördüklerim” adlı bir kitabı da var.
O kitapta yer alan bir bölüm şöyledir:
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“Fransızların Midilli adasını işgal ettiği haberi İstanbul’a geldiği zaman birçok Türk’ün sözü şu olmuştu: ‘Bakalım İngiltere ne diyecek?.’ Şark âleminde kendini İngiltere’den ilk tedavi eden memleket Türkiye oldu.”
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“Erdoğan–Biden görüşmesi 20 dakika sürecek.”
*
Bazıları hemen atışa geçti:
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- Ne kadar da kısa bir süre!
- Bu kadar kısa bir sürede ne konuşabilirler ki!
Falan...
- Adında Atatürk olması şahane.
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- Eski AKM’ye gönderme yapması muazzam.
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- Cumhuriyet, hepimizin ortak paydası haline gelmiş.
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- Cumhuriyet, kutuplaştığımız değil, birleştiğimiz yer olmuş.
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- Cumhuriyet’in kadri, kıymeti bilinir olmuş.
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BUGÜNLERDE etrafımızda “ben sultanım”, “ben şehzadeyim”, “ben padişah torunuyum” falan diye gezen bazı tipler, hepimizin kafa bulduğu birer karikatüre dönüşmüşlerse...
Bu Cumhuriyet sayesindedir.
Efendiler!
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Türkiye Cumhuriyeti devleti, yaşadığı tüm sorunlara rağmen içinde bulunduğu coğrafyanın pırıl pırıl parlayan ve gıpta edilen bir yıldızı halindeyse...
Bu Cumhuriyet sayesindedir.
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O gün bugündür bekliyordum.
“Faruk Acar acaba İYİ Parti için ne yapacak?” diye.
Ve sonunda Faruk Acar, İYİ Parti için ilk işini yaptı.
“Ömer’in Yolu” adlı bir reklam filmiyle çıktı kamunun huzuruna.
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Aşağı yukarı şöyle bir film:
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10 büyükelçi krizinin çözülmesi hakkında şöyle bir saptama yaptı Bedri Baykam:
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“Bu kriz, çok dahiyane bir formülle çözülmüş gözüküyor. Bu formülü bulanları tebrik ediyorum. Üniversitelerde ders diye okutulacak örnek olaydır bu.”
*
Tarafsız Bölge devam ederken reklam arasında Dışişleri yetkililerinden bir isim aradı beni.
* Hayat pahalılığıyla ilgili sorunlar.
* Pandemi etkisi.
* Üzerinden atamadığı atalet.
* Yeni bir hikâye yazamaması.
* Yeni bir iletişim dili kuramaması.
MUHALEFETİN ZORLUKLARI
* Çok parçalı oluşu.
* Aday belirlemedeki belirsizlikler.
“AKP’li herkesten nefret ediyorum. Tahammülüm yok.”
*
Baktım.
Bu paylaşım sahibine karşı...
AK Parti’ye yakın duranlar laf ediyorlar.
“Kutuplaştırma bu değilse nedir” falan diye...
*
Muhalefet cephesinden ise tık yok.
Kim açıklamış?
“World Justice Project” adlı bir kurum.
*
Bu kurum, her yıl yayınladığı endeksle...
“Hukukun Üstünlüğü” perspektifinden bakarak ülkelerin durumunu ortaya koyma iddiasında.
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Şöyle bir inceliyoruz endeksi...
Karşımıza şunlar çıkıyor:
- Ülkede kaos çıkmasını amaçlar.
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- Yönetilemeyen ülke algısı yaymayı amaçlar.
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- Toplumsal huzursuzluğu amaçlar.
*
- Halkın infiale kapılmasını amaçlar.
*
“Duyumlar alıyorum. Siyasi suikastlar olabilir.”
*
Ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dan benzer bir açıklama geldi:
İkisinin hallerine de güldüm. İkisinin hallerini de tuhaf karşıladım. İkisinin halleriyle de dalgamı geçtim.
*
Peki hangisinden yanayım?
Hemen söyleyeyim:
Olay, tam olarak şu:
*
Hatay’da bir adam, elinde satırla bir kadını kovalıyor.
Canını kurtarmak isteyen kadın, bir dükkânın önünde oturan dört kişinin arkasına sığınıyor.
Satırlı adam, dört kişinin arkasına sığınan kadına elindeki satırla vuruyor.Ve o dört kişi, kıllarını bile kıpırdatmıyor.
*
Bazıları, bu olay üzerine...
Lütfü Türkkan grup başkanvekili olmasaydı ne olacaktı Yavuz Bey?
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, benim sevdiğim, saydığım ve takdir ettiğim bir siyasetçidir.
Kendisini destekleyen sayısız yazı yazdım.
Siyasette kişisel olarak her zaman iç tutarlılığını korumaya özen gösteren bir yapısı vardır Ağıralioğlu’nun.
*
Fakat dün Lütfü Türkkan olayıyla ilgili olarak yaptığı açıklamayı okuyunca...
Derin bir düş kırıklığına uğradım.
*
Ne dedi Yavuz Ağıralioğlu, Lütfü Türkkan olayıyla ilgili olarak?
Şunları söyledi:
*
“Biz hatasının bedelini ödeyen bir partiyiz. Yanlışı yapanı görevden çekmeyi biliriz. Bugün de Türkkan’ı görevden çekiyoruz. Bizim kitabımızda böyle bir küfrün, hakaretin yeri yoktur. Biz hata yapanları makamdan çekiyoruz.”
*
Bunları söyleyen Yavuz Ağıralioğlu’na sormak isterim:
*
Peki ya Lütfü Türkkan, o küfrü ederken “başkanvekilliği” makamında bulunmasaydı da, sadece İYİ Parti Milletvekili sıfatını taşıyor olsaydı, o zaman ne yapacaktınız Yavuz Bey?
“Lütfü Bey’in bir makamı yok. Dolayısıyla milletvekili olarak yoldaşımız olmaya devam edecek” mi diyecektiniz?
Milletvekilliği sizin açınızdan bir makam değil mi Lütfü Bey?
*
Kitabınızda böyle bir küfrün yeri olmadığını savunuyorsunuz.
İyi ama...
Sizin kitabınızda...
Böyle bir küfrü eden kişinin milletvekili olarak sizlerle aynı safta yer almaya devam etmesinin yeri var mı?
Grup başkanvekilliği görevinden alınmayı gerektiren o küfür, milletvekili olarak yola devam etmeye engel teşkil etmiyor mu yani sizin kitapta?
*
Söyler misiniz Yavuz Bey...
Yarın öbür gün İYİ Parti Meclis Grubu’nda Lütfü Türkkan’la karşılaştığınızda ne yapacaksınız?
Şefkatli bir gülümsemeyle kendisini şöyle bir kucaklayıp...
“Yahu hiç takma kafana Lütfü abi... Kısa sürede unutulur... Şehitmiş, bacıymış... Hiç uzamaz o işler... Bizim milletin hafızası güçlü değildir... Bozma be moralini Lütfü abi” falan diyerek moral mi vereceksiniz?
*
Kitabınızda yazmayan aşağılık bir işi yapan kişiyle aynı parti çatısı altında yoldaşlık yapmayı nasıl içinize sindireceksiniz Yavuz Bey?
Ve hepsinden önemlisi...
Bu yaklaşımınızı her zaman takdir ettiğim o iç tutarlılığınızla nasıl bağdaştırabildiniz?
ÖLÜMÜNE EVEREST
“GİTMEYİN” dendiği halde. “Tehlikeli” dendiği halde.
Everest’e gidiyorlar.
*
Hem de bin türlü meşakkate katlanmayı göze alarak.
Uzun, upuzun kuyruklara giriyorlar mesela.
Oksijen tüpleri falan takıyorlar mesela.
*
Ayrıca...
Sırf dağa çıkmak için 10 bin dolar, 15 bin dolar veriyorlar. Hatta torpil için çok daha fazlasını verenler bile var.
*
Ve sonuçta...
Aralarından bazıları her yıl bu uğurda can veriyor.
*
Peki bu ölümüne Everest şımarıklığının nedeni nedir Allah aşkına?
“Everest’e çıktım, selfie çektirdim” havası basmak için bütün bunlara değer mi?
*
Çok merak ediyorum. Everest yolunda ölümle burun buruna geldiklerinde ne diyorlar acaba?
Şu türküyü mırıldanıyor olabilirler mi?
*
“Neden geldim Everest’e / Tutuldum kaldım avare / Şimdi bin kere pişmanım / Vakit geçti ah ne çare”
ORHAN PAMUK’UN ADLİYE KORİDORLARINDA NE İŞİ VAR
ORHAN Pamuk’un Veba Geceleri adlı kitabındaki “Kolağası Kâmil” karakterinin Atatürk’e benzediğini vurgulayan bir yazı yazmıştım.
*
Sonra başkaları da bu konuya eğildi.
Kimi “Alakası yok” dedi.
Kimi “Alakası var” dedi.
*
Bu bir edebiyat magaziniydi. Bu bir edebiyat eğlencesiydi. Bu bir edebiyat mavrasıydı.
Okunmalı, eğlenilmeli, gülünmeli ve de geçilmeliydi.
*
Fakat bizim ülkemizde işler böyle yürümez ki.
İşte bakın:
İzmirli bir avukat, şikâyet etmiş, mahkeme takipsizlik kararı verince de karara itiraz etmiş. Ve sonuç: İtiraz haklı bulunmuş. Orhan Pamuk’un yargılanması sürecekmiş.
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Sözün özü şudur:
Bu ülkede ağız tadıyla bir edebiyat geyiği bile yaptırmıyorlar insana.
BİR KREDİNİN TÜKENİŞİ: ALİ KOÇ ÖRNEK OLAYI
ALİ Koç için bu zamana kadar söylenenler hep şunlar oldu:
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Düzeltecek / Hemen olmaz / Ali Koç’a destek olmayı sürdürmeliyiz / Bir planı var adamın / Bir vizyon koyacak / Seneye çok daha iyi olacak / Önünü kesiyorlar / Vizyonunu koyamadı daha / Desteklemeliyiz / Seneye daha iyi olacak / Düzelecek / Hemen olmaz / Kredisi tükenmedi / Umudumuz var / Seneye kesin düzelecek...
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Son birkaç haftadır gördüğümüz şudur:
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Kredi bitti / Bu tür sözler feci demode oldu / Sesler yükselmeye başladı / Umutlar tükendi / Bir planı olmadığı anlaşıldı / Bu işi yapamayacak duygusu, egemen duygu oldu / Önünü kesiyorlar söylemi inandırıcılığını yitirdi / Bir vizyon beklentisi sona erdi / Kendisine verilecek zaman kalmadı.
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İktisat ve spor derslerinde “Bir kredinin tükenişi” başlığıyla ders olarak okutulacak çapta bir olaydır bu.
1915 GİTTİ, 1919 GELDİ
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Maratonu’nda “1919” numaralı formayla koşmuş.
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Bunu görünce Kaftancıoğlu’nun yıllar önce yaptığı bir sosyal medya paylaşımı aklıma geldi.
Şöyle diyordu o paylaşımda Kaftancıoğlu:
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“23 Nisan’dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu: 1915.”
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Kaftancıoğlu, bu paylaşımında 24 Nisan 1915 Ermeni Soykırımı iddialarına omuz veriyordu.
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Aradan geçen vakitte...
1919 şuuruna ermiş demek ki.
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Böyle giderse...
“Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan da atar.
Bekleyip görelim.