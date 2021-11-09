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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Lütfü Türkkan grup başkanvekili olmasaydı ne olacaktı Yavuz Bey?
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Lütfü Türkkan grup başkanvekili olmasaydı ne olacaktı Yavuz Bey?

9 Kasım 2021

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, benim sevdiğim, saydığım ve takdir ettiğim bir siyasetçidir.

Kendisini destekleyen sayısız yazı yazdım.

Siyasette kişisel olarak her zaman iç tutarlılığını korumaya özen gösteren bir yapısı vardır Ağıralioğlu’nun.

*

Fakat dün Lütfü Türkkan olayıyla ilgili olarak yaptığı açıklamayı okuyunca...

Lütfü Türkkan grup başkanvekili olmasaydı ne olacaktı Yavuz Bey

Derin bir düş kırıklığına uğradım.

*

Ne dedi Yavuz Ağıralioğlu, Lütfü Türkkan olayıyla ilgili olarak?

Şunları söyledi:

*

“Biz hatasının bedelini ödeyen bir partiyiz. Yanlışı yapanı görevden çekmeyi biliriz. Bugün de Türkkan’ı görevden çekiyoruz. Bizim kitabımızda böyle bir küfrün, hakaretin yeri yoktur. Biz hata yapanları makamdan çekiyoruz.”

*

Bunları söyleyen Yavuz Ağıralioğlu’na sormak isterim:

*

Peki ya Lütfü Türkkan, o küfrü ederken “başkanvekilliği” makamında bulunmasaydı da, sadece İYİ Parti Milletvekili sıfatını taşıyor olsaydı, o zaman ne yapacaktınız Yavuz Bey?

“Lütfü Bey’in bir makamı yok. Dolayısıyla milletvekili olarak yoldaşımız olmaya devam edecek” mi diyecektiniz?

Milletvekilliği sizin açınızdan bir makam değil mi Lütfü Bey?

*

Kitabınızda böyle bir küfrün yeri olmadığını savunuyorsunuz.

İyi ama...

Sizin kitabınızda...

Böyle bir küfrü eden kişinin milletvekili olarak sizlerle aynı safta yer almaya devam etmesinin yeri var mı?

Grup başkanvekilliği görevinden alınmayı gerektiren o küfür, milletvekili olarak yola devam etmeye engel teşkil etmiyor mu yani sizin kitapta?

*

Söyler misiniz Yavuz Bey...

Yarın öbür gün İYİ Parti Meclis Grubu’nda Lütfü Türkkan’la karşılaştığınızda ne yapacaksınız?

Şefkatli bir gülümsemeyle kendisini şöyle bir kucaklayıp...

“Yahu hiç takma kafana Lütfü abi... Kısa sürede unutulur... Şehitmiş, bacıymış... Hiç uzamaz o işler... Bizim milletin hafızası güçlü değildir... Bozma be moralini Lütfü abi” falan diyerek moral mi vereceksiniz?

*

Kitabınızda yazmayan aşağılık bir işi yapan kişiyle aynı parti çatısı altında yoldaşlık yapmayı nasıl içinize sindireceksiniz Yavuz Bey?

Ve hepsinden önemlisi...

Bu yaklaşımınızı her zaman takdir ettiğim o iç tutarlılığınızla nasıl bağdaştırabildiniz?

ÖLÜMÜNE EVEREST

“GİTMEYİN” dendiği halde. “Tehlikeli” dendiği halde.

Everest’e gidiyorlar.

*

Hem de bin türlü meşakkate katlanmayı göze alarak.

Lütfü Türkkan grup başkanvekili olmasaydı ne olacaktı Yavuz Bey

Uzun, upuzun kuyruklara giriyorlar mesela.

Oksijen tüpleri falan takıyorlar mesela.

*

Ayrıca...

Sırf dağa çıkmak için 10 bin dolar, 15 bin dolar veriyorlar. Hatta torpil için çok daha fazlasını verenler bile var.

*

Ve sonuçta...

Aralarından bazıları her yıl bu uğurda can veriyor.

*

Peki bu ölümüne Everest şımarıklığının nedeni nedir Allah aşkına?

“Everest’e çıktım, selfie çektirdim” havası basmak için bütün bunlara değer mi?

*

Çok merak ediyorum. Everest yolunda ölümle burun buruna geldiklerinde ne diyorlar acaba?

Şu türküyü mırıldanıyor olabilirler mi?

*

“Neden geldim Everest’e / Tutuldum kaldım avare / Şimdi bin kere pişmanım / Vakit geçti ah ne çare”

ORHAN PAMUK’UN ADLİYE KORİDORLARINDA NE İŞİ VAR

ORHAN Pamuk’un Veba Geceleri adlı kitabındaki “Kolağası Kâmil” karakterinin Atatürk’e benzediğini vurgulayan bir yazı yazmıştım.

*

Sonra başkaları da bu konuya eğildi.

Lütfü Türkkan grup başkanvekili olmasaydı ne olacaktı Yavuz Bey

Kimi “Alakası yok” dedi.

Kimi “Alakası var” dedi.

*

Bu bir edebiyat magaziniydi. Bu bir edebiyat eğlencesiydi. Bu bir edebiyat mavrasıydı.

Okunmalı, eğlenilmeli, gülünmeli ve de geçilmeliydi.

*

Fakat bizim ülkemizde işler böyle yürümez ki.

İşte bakın:

İzmirli bir avukat, şikâyet etmiş, mahkeme takipsizlik kararı verince de karara itiraz etmiş. Ve sonuç: İtiraz haklı bulunmuş. Orhan Pamuk’un yargılanması sürecekmiş.

*

Sözün özü şudur:

Bu ülkede ağız tadıyla bir edebiyat geyiği bile yaptırmıyorlar insana.

BİR KREDİNİN TÜKENİŞİ: ALİ KOÇ ÖRNEK OLAYI

ALİ Koç için bu zamana kadar söylenenler hep şunlar oldu:

*

Düzeltecek / Hemen olmaz / Ali Koç’a destek olmayı sürdürmeliyiz / Bir planı var adamın / Bir vizyon koyacak / Seneye çok daha iyi olacak / Önünü kesiyorlar / Vizyonunu koyamadı daha / Desteklemeliyiz / Seneye daha iyi olacak / Düzelecek / Hemen olmaz / Kredisi tükenmedi / Umudumuz var / Seneye kesin düzelecek...

Lütfü Türkkan grup başkanvekili olmasaydı ne olacaktı Yavuz Bey

*

Son birkaç haftadır gördüğümüz şudur:

*

Kredi bitti / Bu tür sözler feci demode oldu / Sesler yükselmeye başladı / Umutlar tükendi / Bir planı olmadığı anlaşıldı / Bu işi yapamayacak duygusu, egemen duygu oldu / Önünü kesiyorlar söylemi inandırıcılığını yitirdi / Bir vizyon beklentisi sona erdi / Kendisine verilecek zaman kalmadı.

*

İktisat ve spor derslerinde “Bir kredinin tükenişi” başlığıyla ders olarak okutulacak çapta bir olaydır bu.

1915 GİTTİ, 1919 GELDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Maratonu’nda “1919” numaralı formayla koşmuş.

*

Bunu görünce Kaftancıoğlu’nun yıllar önce yaptığı bir sosyal medya paylaşımı aklıma geldi.

Lütfü Türkkan grup başkanvekili olmasaydı ne olacaktı Yavuz Bey

Şöyle diyordu o paylaşımda Kaftancıoğlu:

*

“23 Nisan’dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu: 1915.”

*

Kaftancıoğlu, bu paylaşımında 24 Nisan 1915 Ermeni Soykırımı iddialarına omuz veriyordu.

*

Aradan geçen vakitte...

1919 şuuruna ermiş demek ki.

*

Böyle giderse...

“Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan da atar.

Bekleyip görelim.

X

Onlarda iptal kültürü... Bizde linç kültürü...

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Kasım 2021
Batı'da iptal kültürü diye bir şey çıkmış.

Nedir iptal kültürü?

Şöyle bir şey:

*

Herhangi bir ünlü...



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Baştan sona kadar Lütfü Türkkan olayı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Kasım 2021
Bu kaçıncı vukuat?

Önce çakarlı arabasını çocuğunun kullanması yüzünden epey konuşuldu. Sonra çiftliğini görüntüleyen gazeteciyi darp ettirmesi yüzünden gündem oldu. Arada yaptığı tartışmalı sosyal medya paylaşımlarının yol açtığı bir sürü tatsızlıkları saymıyorum. Kısacası Lütfü Türkkan, İYİ Parti’nin vukuatlı ismi olup çıktı. 

SIRADAN BİRİ DEĞİL

İYİ Parti açısından sıradan bir isim değil Lütfü Türkkan. Ta en başından beri Akşener’in yanında yer aldı. Finansal destek sundu partiye. Milletvekili seçildi. Partinin en önemli koltuğu olan Grup Başkanvekilliği’ne getirildi. Yani İYİ Parti’yi kıyısından köşesinden temsil etmiyor. Tam göbeğinden temsil ediyor. 



KÜFÜR, KÜFÜR, KÜFÜR

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Kanaat önderi falan kalmadı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Kasım 2021
Etkili ve sözü dinlenir kanaat önderinin temel özellikleri şunlardır:

- İyiye iyi, kötüye kötü demesini bilecek.

*

- Bir muhalefet partisi mensubu gibi iktidarı devirmeye kendini adamayacak.

*

- Bir iktidar mensubu gibi her şeyi savunmaya kendini adamayacak.

*

- İktidara sonsuz vururken muhalefeti kollamayacak.

*

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Çilem Doğan’ın bitmeyen çilesi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Kasım 2021
Kimdir Çilem Doğan?

Yıllarca kendisine sistematik bir şekilde şiddet uygulayan ve başkalarıyla para karşılığı ilişkiye girmeye zorlayan bir erkeği öldürmek zorunda kalan bir kadın.

*

Ya boyun eğmeye devam ederek ölmeden mezara girmiş olacaktı Çilem Doğan.

Ya da...

Kendini savunacaktı.

İkincisini seçti.

Yani kendini savunmayı.

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Sayın dedi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Kasım 2021
“Bana hiç sevmediğin bir tepinme biçimini söyle” deseler...

Şu cevabı veririm:

*

Bir siyasetçi, bir gazeteci, bir akademisyen...

Yanlışlıkla, farkında olmaksızın, bir hata olarak...

“Sayın Öcalan” dediğinde...

Hemen “Aaaa! Bak! Bebek katiline Sayın Öcalan dedi” diye üzerinde tepinmek.

Aslında, Türkiye’de her kesimin bayıldığı bir tepinme biçimidir bu.

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Falih Rıfkı’dan beri değişmeyen şey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Kasım 2021
Falih Rıfkı Bey’i pek severim.

Üslubuna, belagatine bayılırım.

Onun “Zeytindağı” adlı eseri, başucu kitabımdır.

*

Falih Rıfkı Bey’in “Gezerek Gördüklerim” adlı bir kitabı da var.

O kitapta yer alan bir bölüm şöyledir:

*

“Fransızların Midilli adasını işgal ettiği haberi İstanbul’a geldiği zaman birçok Türk’ün sözü şu olmuştu: ‘Bakalım İngiltere ne diyecek?.’ Şark âleminde kendini İngiltere’den ilk tedavi eden memleket Türkiye oldu.”

*

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Kaç dakika görüştüler

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Kasım 2021
İlk açıklama şöyleydi:

 

“Erdoğan–Biden görüşmesi 20 dakika sürecek.”

*

Bazıları hemen atışa geçti:

*

- Ne kadar da kısa bir süre!

- Bu kadar kısa bir sürede ne konuşabilirler ki!

Falan...

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Gelin, kabul edelim: Atatürk Kültür Merkezi işi çok süper oldu

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Ekim 2021
Binanın görkemine diyecek yok.

- Adında Atatürk olması şahane.

*

- Eski AKM’ye gönderme yapması muazzam.



*

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Dün çok büyük bir mutlulukla fark ettim ki

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Ekim 2021
Cumhuriyet’e sahip çıkmak, bir yarışa dönüşmüş.

Cumhuriyet, hepimizin ortak paydası haline gelmiş.

*

Cumhuriyet, kutuplaştığımız değil, birleştiğimiz yer olmuş.

*

Cumhuriyet’in kadri, kıymeti bilinir olmuş.

*

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Efendiler!

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Ekim 2021
Efendiler!

BUGÜNLERDE etrafımızda “ben sultanım”, “ben şehzadeyim”, “ben padişah torunuyum” falan diye gezen bazı tipler, hepimizin kafa bulduğu birer karikatüre dönüşmüşlerse...

Bu Cumhuriyet sayesindedir.

Efendiler!

*

Türkiye Cumhuriyeti devleti, yaşadığı tüm sorunlara rağmen içinde bulunduğu coğrafyanın pırıl pırıl parlayan ve gıpta edilen bir yıldızı halindeyse...

Bu Cumhuriyet sayesindedir.

*

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Faruk Acar’ın kendisi İYİ Parti’de ama aklı hâlâ AK Parti’de

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Ekim 2021
Anketçi ve reklamcı Faruk Acar, bir süre AK Parti’ye hizmet verdikten sonra İYİ Parti’ye transfer oldu.

O gün bugündür bekliyordum.

“Faruk Acar acaba İYİ Parti için ne yapacak?” diye.

Ve sonunda Faruk Acar, İYİ Parti için ilk işini yaptı.

“Ömer’in Yolu” adlı bir reklam filmiyle çıktı kamunun huzuruna.

*

Aşağı yukarı şöyle bir film:

*

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Dahiyane bir formül

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Ekim 2021
Tarafsız Bölge’de konuklarımızdan biri Bedri Baykam’dı.

 

10 büyükelçi krizinin çözülmesi hakkında şöyle bir saptama yaptı Bedri Baykam:

*

“Bu kriz, çok dahiyane bir formülle çözülmüş gözüküyor. Bu formülü bulanları tebrik ediyorum. Üniversitelerde ders diye okutulacak örnek olaydır bu.”

*

Tarafsız Bölge devam ederken reklam arasında Dışişleri yetkililerinden bir isim aradı beni.

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İktidarın da işi zor muhalefetin de

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Ekim 2021
İKTİDARIN ZORLUKLARI

* Hayat pahalılığıyla ilgili sorunlar.

* Pandemi etkisi.

* Üzerinden atamadığı atalet.

* Yeni bir hikâye yazamaması.

* Yeni bir iletişim dili kuramaması.

MUHALEFETİN ZORLUKLARI

* Çok parçalı oluşu.

* Aday belirlemedeki belirsizlikler.

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AKP’li herkesten nefret ediyormuş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Ekim 2021
Bir avukat, şöyle yazmış sosyal medya hesabında:

“AKP’li herkesten nefret ediyorum. Tahammülüm yok.”

*

Baktım.

Bu paylaşım sahibine karşı...

AK Parti’ye yakın duranlar laf ediyorlar.

“Kutuplaştırma bu değilse nedir” falan diye...

*

Muhalefet cephesinden ise tık yok.

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Endekse gel endekse: Afganistan’da temel haklar Türkiye’den daha iyiymiş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Ekim 2021
“Hukukun Üstünlüğü” diye bir endeks açıklanmış.

Kim açıklamış?

World Justice Project” adlı bir kurum.

*

Bu kurum, her yıl yayınladığı endeksle...

“Hukukun Üstünlüğü” perspektifinden bakarak ülkelerin durumunu ortaya koyma iddiasında.

*

Şöyle bir inceliyoruz endeksi...

Karşımıza şunlar çıkıyor:

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Teknik bir izah: Siyasi suikastlar neyi amaçlar?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Ekim 2021
Siyasi suikastlar, neyi amaçlar?

- Ülkede kaos çıkmasını amaçlar.

*

- Yönetilemeyen ülke algısı yaymayı amaçlar.

*

- Toplumsal huzursuzluğu amaçlar.

*

- Halkın infiale kapılmasını amaçlar.

*

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Duyum nedir nasıl alınır?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Ekim 2021
Önce dikkat çekme hastalığına yakalanmış bir gazeteci yazdı:

 

“Duyumlar alıyorum. Siyasi suikastlar olabilir.”

*

Ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dan benzer bir açıklama geldi:



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Tamerci de değilim Nihalci de değilim

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Ekim 2021
Altın Portakal Film Yarışması’nın ödül töreninde sunuculuk yapan Tamer Karadağlı ile ödül alan Nihal Yalçın arasındaki sorunu, hiçbir etki altında kalmadan, zerre kadar politik bir anlam yüklemeden, kadın/erkek meselesine indirgemeden şöyle yorumluyorum:

İkisinin hallerine de güldüm. İkisinin hallerini de tuhaf karşıladım. İkisinin halleriyle de dalgamı geçtim.

*

Peki hangisinden yanayım?

Hemen söyleyeyim:



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Bunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yok

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Ekim 2021
Bugün Hürriyet’in manşetinde bir vicdan tutulmasının öyküsü var.

Olay, tam olarak şu:

*

Hatay’da bir adam, elinde satırla bir kadını kovalıyor.

Canını kurtarmak isteyen kadın, bir dükkânın önünde oturan dört kişinin arkasına sığınıyor.

Satırlı adam, dört kişinin arkasına sığınan kadına elindeki satırla vuruyor.Ve o dört kişi, kıllarını bile kıpırdatmıyor.

*

Bazıları, bu olay üzerine...

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