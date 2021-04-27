Liyakatsiz dış politika işte buna yol açar

Manzara-i umumiye aşağı yukarı şöyle:
*
Fazıl Say ile AK Parti Bağcılar İlçe Teşkilatı...
Aynı duyguda birleşmiş durumda.
“Atatürk Çocuğu” diye bir şiiri, avazım çıktığı kadar bağırarak okuduğumu hatırlıyorum.
Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirini de hakkını vererek okumuşluğum vardır.
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Bu fotoğraf Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde çekildi.
Rahmetli babamın memuriyeti dolayısıyla Doğubayazıt’taydık.
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Sene 1976 olmalı.
Bazen acayip demokratik, acayip şaşırtıcı, acayip alkışlanacak açıklamalar yapar.
Mesela...
“Ey ABD! Senin bize verecek hukuk ve demokrasi dersine ihtiyacımız yok” diyerek ABD’ye rest çeker. Amerika’nın Türkiye’den Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs, Suriye’de taviz istediğini söyleyip... “Asla taviz verilmemeli” der.
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Bütün bunlara bakıp...
“Hah işte! Milli muhalefet budur” falan diye umutlanırım.
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Haberde kadına şiddetle mücadelede elektronik kelepçe takılan kişilerin izlendiği merkez anlatılıyordu.
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Haberin ayrıntılarını okuyunca...
Bu merkeze güvenim arttı. Umutlandım.
Daha önce yaptığı çeşitli densizlikler ve izansızlıklar yüzünden “olay adam” haline gelmiş, hatta GATA’daki görevine son verilmişti.
*
Fakat adam rahat durmuyor abi!
Densizliğe, izansızlığa, abuk sabukluğa devam ediyor.
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Ne dediğini yazmaya bile tenezzül etmiyorum.
“128 milyar dolar nerede” diye...
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128 milyar doların hortumlandığı algısı yaratılıyordu.
Ve bu algı, zihinlere kazınıyordu.
*
İşgüzar kamu görevlileri, asılan pankartları polis ve zabıta marifetiyle anında engelleyerek...
- Norveç çok medeni ülke şekerim... Başbakan’a ceza kesiliyor.
*
- Danimarka acayip modern bir ülke şekerim... Başbakanı cam siliyor.
*
- İsviçre çok uygar şekerim. Cumhurbaşkanı bisikletle işe gidiyor.
*
Hep özeniriz, hep gıpta ederiz bu ülkelere.
Geçen akşam Tarafsız Bölge’de işte bu soruyu sordum uluslararası hukuk alanında uzman bir isim olan Prof. Dr. Selami Kuran’a.
Selami Hoca...
Canlı yayında... Kalktı ayağa... Eline bir çubuk aldı... Ve başladı harita üzerinden anlatmaya.
“Yeni başlayanlar için 10 dakikalık bir Montrö dersi” gibi bir şeydi yaptığı.
Net, sarih, anlaşılır ve basit bir şekilde anlattı mevzuyu.
*
Sonucu açıklıyorum:
Ama yüzyılların izini taşıyan türküleri severim. Çağlar ötesinden gelip bizi tam kalbimizden yakalayanları... İlk söyleyeni belirsiz anonimleri... Sözleri gayet basit ama bir o kadar da derinlikli olanları...
İşte bu yüzden “Ben bir türkü sözü yazdım, üstelik de besteledim” diye ortaya çıkanlara karşı hep mesafeli olmuşumdur. Çünkü bu tür iddialardan genellikle yapay sonuçlar çıkar.
*
İbrahim Kalın’ın sözü ve müziği kendisine ait olan ‘Hiç Oldum’ adlı bir türküyü seslendirdiğini duyunca...
“Eyvah” dedim.
Ve bin türlü önyargıyla açıp dinledim türküyü.
*
Küfürler, kıyametler, vurmalar, kırmalar, saldırganlıklar, silahlar falan...
*
Ralli bu ya ralli!
Rallideki hangi anlaşmazlık, böylesine kontrolsüz bir öfkeye yol açabilir ki?
Rallideki hangi ihtilaf, böylesine bir sokak çocuğu kavgasını tetikleyebilir ki?
İddiaya göre:
Orhan Pamuk, romanında Atatürk’le alay ediyor!
*
İnceleme ve araştırmalarımın sonuçlarını aktarıyorum:
*
“Veba Geceleri” romanında bir “Kolağası Kâmil” var.
Program sunucusu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun...
“İstanbul’u kazanacağız, Ankara’yı kazanacağız” türü sözlerini fazla iddialı bulmuş ve kahkahalar atmıştı.
*
Ne olmuştu o günlerde?
Başta Tuncay olmak üzere...
CHP’nin tüm ekâbir takımı...
Öfkeyle, kinle, hınçla...
İki gündür...
Kumpas lafları dolaşıma sokulmaya başlandı.
*
Söylenenlere göre...
- Aslında bildiri, gece yarısı yayınlanmayacakmış.
- Bazı eller devreye girmiş, bildiri gece yarısı yayınlanmış.
- Bazı amiraller, bildirinin son halini görememişler.
- Bildiri, amirallerden kaçırılarak yayınlanmış.
İşte bu ahval ve şerait altında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı aradım.
İlk sorum şu oldu:
“Bu gidiş nereye Sayın Bakan?”
Bakan Koca’nın ilk sözleri şu oldu:
*
“Vaka sayılarında ciddi artış var. Bunda mutasyon tabii ki etkili ama sadece mutasyonla açıklayamayız. Önlemleri gevşettik maalesef.”
*
Herkesin hakkına hukukuna saygı göstermek için çabalıyoruz. Sorumluluğu bulunmayan kişileri sorumluymuş gibi göstermekten kaçınmaya çalışıyoruz. Yargı kararı ortaya çıkmadan yargısal hükümlerde bulunmaktan uzak duruyoruz.
*
Titizleniyoruz bu konularda. Gayret ediyoruz.
*
Ama yayıncılıkta bazen yol kazaları da oluyor, olabiliyor.
*
Geçen gün sadece ve sadece Hürriyet’in internet sitesinde bir haber çıktı. Çok kısa bir süre yayında kaldı bu haber.
Bildirici amirallerin yakınlarını da konu eden bir haberdi bu.
- CEVAP: Bizim kısa tarihimiz, “Yüce Türk Milletine” diye başlayan darbe bildirileriyle dopdoludur. Bu yüzden “Yüce Türk Milletine” diye başlayan bir bildiri gördük mü işkilleniyoruz. Hele bildirinin altında “Amiral” imzası görünce daha da işkilleniyoruz. Hele bildiri, gece yarısı gelince... Büsbütün işkilleniyoruz. Şimdi ben soruyorum: İşkillenmeyelim de ne yapalım?
*
- SORU: Bildiri yayınlamak suç mu?
- CEVAP: Elbette suç değil. Geçen hafta emekli büyükelçiler, benzer içerikte bir bildiri yayınladılar. Kim çıkıp “Bunlar darbeci” dedi? Bu arada eski milletvekilleri de yine benzer içerikte bir bildiri yayınladılar. “Darbe” diyen çıktı mı? Demek ki burada başka bir şey var.
*
- SORU: Burada ne var? Emekli amiral, görüş açıklayamaz mı?
- CEVAP: Tabii ki açıklar. Açıklıyorlar da zaten. Televizyonlara çıkıyorlar. Kişisel yaklaşımlarını ortaya koyuyorlar. Sosyal medyada yazıp çiziyorlar. Kimse de onlara bir şey demiyor. Ama siz “Aramıza hiçbir alt rütbeli girmesin, biz amiraller olarak şöyle bir posta koyalım” derseniz, tehditkâr ifadelerle dolu bir bildiriyi gece yarısı gündeme düşürürseniz... Her demokratik ülkede “Ne oluyor yahu” diye sorulur. En azından “Bunlar, bir iklim mi yaratmak istiyor? Bu işin arkasında ne var?” denir.
*
“Yüce Türk milletine!” diye başlayan hiçbir bildiriden hoşlanmıyorum.
Çünkü bu seslenişin tınısında...
27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve de 15 Temmuz var!
*
Kaldı ki...
Radyo zamanlarının üslubudur bu.
Siyah beyaz televizyonlarda kalmıştır.
*
Liyakatsiz dış politika işte buna yol açar
Biden, henüz ABD’ye başkan seçilmeden önce meşhur bir açıklama yapmıştı. “Dur, bir daha bakayım o konuşmaya” dedim.
Açtım, baktım.
*
Açıklamanın sonuna gelince...
Birden irkildim.
Şöyle diyordu Biden:
*
“Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini nasıl tecrit edeceğimizle ilgilenmek bizim için önemli bir iş olacak. Özellikle Doğu Akdeniz’deki petrol faaliyetleri... Ve birçok farklı şey.”
*
Biden’ın asıl derdi işte budur!
Tam da budur.
*
Yani Türkiye...
- Doğu Akdeniz’de faaliyet yapmasa...
- Azerbaycan’ın yanında yer almasa...
- Suriye’nin kuzeyinde attığı adımları atmasa...
- Libya ile anlaşma imzalamasa...
Biden açısından...
Türkiye diye bir sorun olmayacaktı.
*
Ve Biden da muhtemelen kendisinden önceki Amerikan başkanları gibi, “soykırım” demeden geçiştirecekti 24 Nisan bildirisini.
*
Böylece...
Türkiye’nin dış politikası...
Biden’a layık ve de çok liyakatli bir hale gelmiş olacaktı.
*
Ama Türkiye, dış politikada liyakati...
- Biden’e layık olmak üzerine kurmak yerine...
- Kendi çıkarlarına layık olmak üzerine...
Kurmayı tercih ettiği için...
Biden, “soykırım” deyiverdi.
*
“Bütün bunlar liyakatsiz dış politika yüzünden başımıza geldi” diye dövünenler haklıdır.
Biden’e layık liyakatli bir dış politika izlemedik.
*
Oysa eskiden böyle mi oluyordu?
Çok liyakatli bir dış politikamız vardı, çooooook!
BATERİST ASIM EKREN’İN ESKİYİ UNUTTURUŞ BİÇİMİ
TURGUT Özal’ın kızı Zeynep Özal’la evlenmişti Asım Ekren.
*
Bu evliliğin ardından da...
Politik polemiklerin, çatışmaların, hırgürlerin, çekişmelerin tam göbeğine düştü.
Günlerce gazete manşetlerinde kaldı.
Hakkında sayısız köşe yazısı yazıldı.
Özal karşıtlığının simgesi haline geldi, getirildi.
*
Fakat Asım Ekren, bu kıskaçtan çok ustalıkla kurtulmasını bildi.
Nasıl yaptı bu işi?
Şöyle:
*
Zülfü Livaneli’nin orkestrasında baterist olarak görev aldı.
Livaneli, konserlerinde “Ve bateride Asım Ekren” diye kendisini anons edince...
Aldığı alkışların fazlalığı, kıskaçtan kurtulduğunun onayı gibiydi.
*
Zülfü Livaneli, kendisini “Liyakatli bir baterist olduğu” için orkestrasına almıştır, bundan eminim.
Ama sonuçta Asım Ekren, bu yolla eski tartışmaların üzerini de örtmüş oldu.
*
Hatta vaktiyle kendisini paramparça eden kitle nezdinde belli bir saygınlık bile kazandı.
*
Vefat etmiş Asım Ekren...
Rahmet dilemekten başka elimizden ne gelir?
EN İYİ KADIN OYUNCU OSCAR’ININ GİTTİĞİ YER
“EN sevdiğin beş filmi say” deseler...
Coen’lerin “Fargo”su, o listeye mutlaka girer.
*
Fargo’da bütün oyuncular döktürüyordu ama hamile polis rolündeki Frances McDormand bir başka döktürüyordu.
*
Nitekim 1996 yılında bu filmle Oscar almıştı Frances McDormand.
*
Benim gözümde o gün bugündür oyunculuğun Meryl Streep aşamasındadır Frances...
Aldığı son Oscar’a hiç şaşırmadım.
Bundan sonra alacağı Oscar’lara da hiç şaşırmayacağım.
*
NOT: Bu arada Mank’a doğru dürüst bir ödül vermeyen Oscar jürisini şiddetle kınıyorum. Dilerim kendileri de benzer bir haksızlığa maruz kalırlar.
KISA KISA DEĞİNMELER
- “Halk Ekmek, büfe açmak, buna karşı çıkmak” denklemine bir son verilse çok iyi olacak. Arada vatandaş eziliyor.
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- “Edep, ille edep” diye kadınların kıyafetlerine karışanlar, 28 Şubat sürecinde cübbeli takkeli avına çıkanlarla amca oğludur.
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- Acun’un Avrupa’da futbol takımı alma kararı vermesi, benim ayakkabı alma kararı vermemden daha hızlı... Zenginlik böyle bir şey işte.
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- “Türküler artık çağın gerisinde kaldı, türkü dinleyen genç yok” diyenlere, “Z kuşağıyız, türkü severiz” diye bir bildiriyle cevap verilmesini beklemekteyim.
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- HDP’nin Biden’ın soykırım iddiasına destek atması... Dünkü Kobani duruşmalarında HDP’ye verilen desteğin minimuma inmesine yol açtı. Sadece bir tespit.
*
- Canan Kaftancıoğlu, Biden’ın soykırım iddiasıyla ilgili bir görüş açıkladı mı acaba? Ya da açıklayacak mı acaba?
SANKİ YARIŞMADA
EBUBEKİR Sifil adlı ilahiyatçının son açıklamasına rast geldim.
Bir video. Açtım, izledim.
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Adını vermediği bir İngiliz bilim insanını referans göstererek...
Kız ve erkek, eğitim alan bütün çocukların kafalarını örtmelerinin zekâyı geliştireceğini söylüyor.
*
Sanki “En tuhaf açıklamayı kim yapacak” diye bir yarışma var.
Ve sanki Ebubekir Sifil, birinciliği kimseye kaptırma niyetinde değil.