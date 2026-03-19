Laricani’nin bu kadar kolay öldürülmesi asap bozucu

İran’da liderler öldürülünce...

Toplum gerilemiyor. Devlet çözülmüyor. Direniş azmi kırılmıyor. Boşluk anında dolduruluyor. Öfke daha da artıyor.

Ama şunu da biliyoruz:

Mazlum halkların asabı bozuluyor. İsrail’e gurur üstünlüğü sağlanıyor. Netanyahu daha da şımarıp kibirleniyor.

- Sırf Netanyahu şımarmasın diye.

- Sırf mazlum halkların asabı bozulmasın diye.

- Sırf İsrail’e gurur üstünlüğü verilmesin diye.

İranlı liderler, güvenlikleri konusunda titizlenmeli, en azından olağanüstü tedbirsizlikten vazgeçmeli.

Çünkü...

“Liderler, kahramanca şehadete yürüyorlar” yaklaşımı, Netanyahu’nun kibirli şımarıklığını şahlandırıyor.

HEP TARİHİN YANLIŞ YERİNDELER

- İran’ın anında teslim olması gerektiğini yazan İSMET BERKAN

- İsmet Berkan’ın söylediğine aynen katılan HASAN CEMAL





İRANCIYIM

Kendi adıma konuşuyorum:

ABD ve İsrail, İran’ı bombalarken...

İrancı olmayı...

İnsan olmanın bir gereği sayıyorum.

Benim İrancılığım şöyle bir İrancılıktır:

Mazlum İran halkının yanında durmaya dayalı bir İrancılık.

AKIN GÜRLEK KOLAY LOKMA DEĞİL GİBİ

AKIN Gürlek, Özgür Özel’in iddialarıyla ilgili şu dört şeyi söyledi dün:

- BİR: Benim üzerime kayıtlı sadece dört tane taşınmaz var, diğerleri yalan.

- İKİ: Özel’in verdiği ID numaralarında Akın Gürlek yazmıyor.

- ÜÇ: Tuzla’da 2 artı 1 evim var. Değeri 3 / 4 milyon. Özel’in dediği gibi 30 milyon değil.

- DÖRT: Örnek tapu belgeleri diye sunduğu belgeler sahte. Bu mahkemede ortaya çıkar.

Ardından da şunu yaptı Akın Gürlek:

Kendisine ait dört adet taşınmazın tapu kayıtlarını gösteren bir web çıktısını yayınladı.

Buna karşılık Özgür Özel ise “gayri menkulleri vardı ama sattı” diyor.

İki taraf da konuyu mahkemeye taşıdığına göre... Bu tartışmanın bittiği yer mahkeme olacak.

ÖZGÜR ÖZEL / AKIN GÜRLEK KONUM EŞİTLENMESİ

AKIN Gürlek, Özgür Özel’in iddiaları karşısında sadece müdafaa hattında kalmadı.

Hücuma da geçti.

Gürlek, Özgür Özel’in Muhittin Böcek’ten rüşvet aldığını iddia etti.

Şiddetli bir suçlamalar yarışı başlamış görünüyor Özgür Özel / Akın Gürlek arasında.

Bu işin gittiği yer şurası:

Tam anlamıyla bir Özgür Özel / Akın Gürlek konum eşitlenmesi.

Halbuki Özgür Özel’in siyasal muhatabı Akın Gürlek değil Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Genel başkan seviyesinin karşılığı genel başkandır, bakan değil.

Akın Gürlek’le ilgili iddiaları Özgür Özel değil de CHP’nin önemli bir ismi dile getirseydi.

Özel / Gürlek konum eşitlenmesi ortaya çıkmayacaktı.

KAPI KAPI DOLAŞMADAN OLMAZ

AK Parti’de “1994 ruhu” diye ifade edilen ruhun en önemli olayı şudur:

Kapı kapı dolaşmak.

Bu yıl, bu ruhu diriltmenin ete kemiğe büründüğü yıl oldu.

Bugünlerde AK Parti’nin hemen hemen her teşkilatında, her biriminde “kapı kapı dolaşma” etkinliği, en popüler etkinlik.

AK Parti’nin Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya öncülüğünde başlatılan etkinlikte...

Tam bir milyon hane ziyaret edilmiş.

“Yüz bin çocuğu giydirelim” hedefli bir kampanya da başlatılmış.

Kapıları çalıyorlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını söylüyorlar.

Hep söylüyorum: Bu işin başladığı yer kapı kapı dolaşmaktır, bu işin yükseleceği yer de kapı kapı dolaşmaktır.

ÇATLI FİLMİ

YABANCI, yerli fark etmiyor. Biyografi filmlerinin en önemli açmazı şu:

Hep bir olumlama, hep bir tek boyutlu karakter inşası, hep bir destan çıkarma gayreti.

Bu nedenle biyografi filmlerine karşı önyargılıyım.

Abdullah Çatlı gibi karmaşık ve çok boyutlu bir kişilikle ilgili çekilen biyografi filmi nasıl çıkacak acaba?

Çok umutlu değilim ama yine de merak ediyorum.

Çünkü filmin fragmanını izleyince...

Merak uyandırıcı, tansiyonu yüksek, iyi çekilmiş bir filmin geldiğini gördüm.

20 Mart’ta vizyona giriyormuş film. İzleyeceğim. Bakalım biyografi filmleriyle ilgili önyargılarımı kıracak mı?