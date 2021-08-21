Laiklik var olduğu sürece bizde Taliban barınamaz

ÇİN GÖRÜŞÜYOR: Sıfır çekinceyle hareket ediyorlar. Çıkarlarına bakıyorlar. Vızır vızır görüşüyorlar. Ellerinden gelse Kabil / Pekin arasına metro yaparlar.
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AVRUPA GÖRÜŞÜYOR: Taliban’la işbirliği kararı alıyorlar. Görüşüyorlar. Kamuoylarını yatıştırmak için ise “İnsan haklarına saygı” şartı koşuyorlar.
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RUSYA GÖRÜŞÜYOR: Rusya Dışişleri Bakanı, Moskova’da Taliban heyetini ağırlıyor. Gururla poz vermeler falan. El altından, el üstünden sürekli görüşüyorlar.
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İRAN GÖRÜŞÜYOR: Anında vaziyet almış durumda. Sünni falan demeden takır takır görüşüyor İran. Saman altından su yürütüyor.
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Afganistan, tarihte hiçbir zaman doğru dürüst merkezi bir yönetim oluşturamadı. Kabilelerin, dağınık güçlerin itişip kakışmasının coğrafyası oldu hep. Ulus yok ortada. Merkezi yönetim tecrübesi yok. Afgan kimliği yok. Tarihsel deneyim diye bir şey de yok.
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Türkiye’nin durumu, Afganistan’ın durumuyla kıyas edilemez. Türkiye’nin büyük bir deneyimi var. Bir imparatorluk geçmişi var. Merkezi yönetim tecrübesi çok büyük. İmparatorluktan getirdiği müthiş zengin bir birikim söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti, böyle bir birikime yaslanıyor.
Atatürk’le Taliban’ı kıyaslamak... Her şeyden önce Atatürk’e düpedüz hakaret ve büyük bir saygısızlık. Saçmalamanın daniskası. Absürdlüğün zirve noktası. Böyle bir kıyaslama, Atatürk ve yol arkadaşlarının birikim ve deneyimini aşağılamaktan başka bir anlam taşımaz.
*
Taliban, fukara bir insan kaynağına yaslanıyor. Siyasi kurgusu da alabildiğine fukara... Afganistan’daki kaosa ve içsavaşa karşı, ilkel bir kurguyla verilmiş bir cevaptır Taliban. “İslam’ı sert uygularsak belaları def ederiz” diyen bir sosyolojiye yaslanıyor. İdeolojisi, hedefi, stratejisi bundan ibaret. İlkel bir kurtuluş reçetesiyle hareket ediyor.
*
- SANCI İKİ: İnsanlar, Taliban yönetimi altında yaşamaktansa bir Amerikan kargo uçağının kanadına tutunup yere çakılmayı göze alıyorlar. Barış dini olan İslam’ın Taliban’ın elinde aldığı şekle bakar mısınız? Taliban, bir tür İslam karşıtı propaganda makinesi değilse nedir?
*
- SANCI ÜÇ: Bu insanların çoğu ABD’ye güvendiler. Peki ABD ne yaptı? Ne yapacak? Hepsini sattı. Hiçbirini düşünmedi. Pılısını pırtısını toplayıp olay mahallini terk etti. Olan da bu insancıklara oldu. ABD’nin insancıllığı buraya kadardır. Medeniyetleri batsın.
*
- DOĞRU: Kabil, sıfır dirençle Taliban’a ikram edildi.
*
- YANLIŞ: Taliban, Afganistan’ı teslim aldı.
-
Uluslararası gözlemciler...
- Önce bir yıl dediler.
- Sonra üç ay dediler.
Büyük bir felaket.
*
Şu ana kadar 38 vatandaşımızı kaybettik.
Kayıplarımız var.
*
Binalar yıkıldı. Araçlar gitti. Büyük bir maddi yıkım var.
*
Şu anda yapılması gereken tek şey var:
Nasıl bir tuhaf duruş?
Şöyle bir şey:
*
Sürekli “Gelen gelsin kardeşim, hepsine yerimiz var” havasındalar.
“Biz büyük bir milletiz, bizim tarihimiz şöyledir, böyledir” türü şeyler söylüyorlar.
*
Sanki Türkiye, “açık kapı politikası” izliyormuş gibi bir yaklaşım sergiliyorlar.
Ankara Altındağ’da yaşanan olaylara baktığımızda ne görüyoruz?
Eften püften bir mesele üzerine çıkan bir kavganın nasıl bir anda Suriyeli/Türk çatışmasına dönüşebildiğini görüyoruz.
Alarm zilleri çalıyor!
Ülkeyi karıştırmak isteyenler için büyük bir potansiyel var burada.
Ve son günlerde agresiflik oranı giderek artan bir kampanya yürütülüyor.
Tam bu noktada...
Genel yaklaşımı yeniden gözden geçirmek, endişeleri giderici bir tutum almak, kışkırtıcılığın prim yapmamasını sağlayacak önlemler almak gerekiyor.
Ve bunu bugün yapmak gerekiyor.
Bir süre önce epey popüler olmuştu.
*
“Popülerliği geçsin, izlerim” demiştim.
Geçti ve izledim.
Süreç şöyle işledi:
*
- Tam tatilin göbeğinde hepimizi derinden yaralayan yangınlar çıktı.
- Bir süre olayın ayırdına varamadık.
- “Tatil” ve “Yangın” ikileminde kaldık.
- Yangınların büyük ölçüde söndürülmüş olması, herkes gibi beni de rahatlattı.
*
Fakat benim herkesten farklı olarak şöyle bir sorunum var:
*
Dünkü yazımın bir bölümünden murat etmediğim maksatlar çıkarıldı.
Bayağı bir tepinildi üstünde konunun.
Ne kadar düşmanım varsa üşüştü yazının üzerine.
Tepin Allah tepin.
- BİRİNCİ OLAY: Yangın bölgelerinden birinde bir grup, yaptıkları haberleri beğenmedikleri için TRT ekibine saldırıyor. Fiili şiddet uygulayarak, yumruklar savurarak, hakaretler ederek...
*
- İKİNCİ OLAY: Dün görüntülerini izledim: Bir CHP Milletvekili, Ülke TV ekibiyle ağız dalaşına giriyor, hatta olayı o kadar ileri götürüyor ki... Ülke TV’nin kadın muhabirinin üzerine yürüyor.
Herkes işin bir ucundan tutmaya çalışıyor.
*
Gözlemliyorum:
“Hortumun bir ucundan tutarım belki” diyerek... Doğrudan yangın söndürme işine yardımcı olmak için bölgeye gidenler var.
*
Demet Akalın’a bakıyorum:
Resmen tek kişilik yardım örgütü gibi çabalıyor.
*
Başta ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalif kesimler, “Ormanlar yanarken Meclis’ten ormanlık alanların yapılaşmasını sağlamak için kanun çıkardılar” diye yoğun bir propaganda yaptılar.
*
Bu propaganda bayağı etkili olmuş durumda.
*
- Aklı başında, gayet eğitimli arkadaşlarım arasında bile, “Kasten yakıyorlar buraları... Yapacakları binalara yer açıyorlar” falan diyenler var.
Bir yanda da nifak yangınları...
*
Nedir nifak yangını?
Mesela şudur:
*
“Yunanistan uçak teklif etti, bizimkiler reddetti” diye palavra sıkmaktır. Sonra bu palavradan yola çıkarak... “Türkiye’ye yardım edilsin” diye sosyal medya kampanyası yapmaktır.
*
Nedir nifak yangını?
İzlediğim video aynen şöyleydi:
*
Trafik polisinin durdurduğu araçtaki şahıs...
“Sen benim milletvekili olduğumu nasıl bilmezsin” diye azarlıyor ve çıkışıyordu.
Trafik polisi de gayet kibar bir dille...
“650 milletvekili var. Ben nasıl hepsini bilebilirim” diye milletvekilinden anlayış bekliyordu.
*
Yani gördüğüm her yemek yeme, tatilin tadını çıkarma fotoğrafının altına...
“Memleket yanarken bu yaptığınız da nedir? Çabuk yasa bürünün bakayım” diye yazan sevimsiz tiplerden değilim.
Hatta ve hatta...
Yangın sırasında Marmaris ya da Manavgat’ta tatilde olanların zorunlu olarak yangın manzarası karşısında yemek yeme durumunda kalmalarını da anlayışla karşılarım.
Ne yapsın bu insanlar?
Aniden ortaya çıkmış bir durum.
*
Bir taraf “Uçak da uçak” diye tutturuyor. Öbür taraf “Helikopter var, mis gibi” diye tutturuyor.
*
Bir taraf yangından politik muhalefet çıkarmaya çalışıyor. Öbür taraf yangının iktidara dokunmaması için çırpınıyor.
Tarafsız yorum yok. Soğukkanlı analiz yok. Bilgiye dayalı yaklaşım yok. Uzman görüşü yok. Olumlu ile olumsuzu aynı anda ortaya koyma yok. Meseleyi anlama çabası yok.
*
Bu ortam var ya bu ortam...
En az yangın kadar tehlikeli.
Bu türden kişisel tercihlerle uğraşılmaz, bu türden kişisel tercihler mesele edilmez, bu türden kişisel tercihler üzerinden hüküm bina edilmez.
Peki ya ne yapılır?
Hiçbir şey yapılmaz.
*
Ha sen ille de bir şey mi yapmak istiyorsun?
O zaman saygı duymayı denemelisin.
*
Laiklik var olduğu sürece bizde Taliban barınamaz
Taliban zihniyeti ne diyor?
Şunu diyor:
*
- Dini herkes benim gibi yorumlayacak.
- Dinden herkes benim anladığımı anlayacak.
- Benim dinden çıkardığım kurallara herkes uyacak.
- Dini başka türlü yorumlamak yasak.
*
Laiklik ne diyor?
*
- İnançta yorum farkları olabilir.
- Tek bir dini yorum topluma dayatılamaz.
- Farklı dini yorumlar serbesttir.
- Herkes dinden ne anlıyorsa onu yaşayabilir.
- Kimse kimseye kendi dini yorumunu dayatamaz.
*
Bizde laiklik olduğu müddetçe...
Taliban zihniyetinin barınmasına imkân ve ihtimal yoktur.
*
NOT: Bağnazca uygulanan, kılık kıyafet zaptiyeliğine soyunan arkaik laiklik anlayışından değil... Özgürlükçü laiklik anlayışından söz ettiğimi vurgulamaya bile gerek görmüyorum.
ACABA HDP
İYİ Parti, “Hudut namustur” sloganını ortaya attı.
*
CHP, genel merkez binasına “Sınır namustur” pankartı astı.
*
Acaba HDP de “Hudut namustur” ya da “Sınır namustur” sloganına omuz verir mi?
OLUR MU OLUR
ESTONYA, ülkesine sadece 10 Afgan mülteci kabul edeceğini açıklamış.
*
Sonra tepkiler, alaylar falan gelince 10 Afgan yerine 30 Afgan mülteci almaya karar vermişler.
*
İster misiniz Estonya’da ahali, “Ülkemde mülteci istemiyorum” diye gösteri yapsın.
UMARIM KARMA VARDIR
UÇAKTAN düşen Afganlarla ilgili tişört yapmışlar.
Üzerine İngilizce “Kabil Atlama Kulübü” yazmışlar.
*
Çaresizlikten ne yapacaklarını bilemez hale gelmiş insanların ölümüyle alay edecek denli insanlıktan çıkmışlar yani.
*
Umarım karma vardır da...
Bu tişörtü tasarlayanlar ve o leş espriyi bulanlar, herhangi bir atlama kulübünden kafa üstü yere çakılırlar.
DEVİR ÇABUK DEĞİŞİYOR
KISA bir süre öncesine kadar...
“Yallah Arabistan’a” denirdi.
Artık herkes “Yallah Afganistan’a” diyor.
*
Kısa bir süre öncesine kadar...
Aşı karşıtlığı yapanlar dikkat çekerdi.
Artık aşı karşıtları, PCR testi karşıtına dönüştüler.
BUĞRA KAVUNCU
HER şiddet olayında olduğu gibi...
İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya yönelik şiddet olayında da aynı tutumu alıyorum:
*
Buğra Kavuncu’ya yapılan saldırı kabul edilemez. Şiddete geçit verilemez. Şiddete başvuranlar yakalanıp adalet önünde hesap vermelidir.
AFGANİSTAN’A DAİR ENTERESAN BİLGİLER
- TALİBAN’IN FARKI: Taliban, El Kaide’ye sınırları içinde yer vermiş olsa da hiçbir zaman küresel cihatçı bir hareket olmadı. Taliban, Afganistan’a özgü lokal katı din devletçisi bir yapı olarak kalmayı tercih etti.
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- İSLAM DEVLETİ: Taliban’dan önce Afganistan, zaten bir İslam devletiydi. Şeri kurallar geçerliydi. Başörtüsü zorunluluğu vardı. Taliban’dan tek fark şuydu: Kurallar esnekti. Katı değildi.
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- KIZ ÇOCUKLARI: Afganistan’da kız çocuklarının eğitimi, Taliban’dan önce de yaygın değildi. Kızlar, başkent Kabil ve birkaç büyük şehirde okula gidebiliyorlardı. Tabii başörtülü olarak. Taliban’la birlikte onların bile durumu zorlaşabilir.
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- ANLAMAK İÇİN: Afganistan’da bir sürü etnik grup var, bir sürü kabile var. 80’lerde mücahit grupların çatışmasının temelinde etnik grupların rekabeti vardı. Taliban’ın da arkasında Peştun milliyetçiliği var. Kabile ve etnik yapı kavranmadan Afganistan anlaşılamaz.
İBRETLİK BİR FOTOĞRAF KARESİ
SENE: 1985.
Reagan, ABD Başkanı.
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Beyaz Saray’da konukları var Reagan’ın.
Afganistan’da Sovyet işgaline direnen mücahitler.
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Başkan Reagan, bu mücahitlere dönüp şöyle diyor:
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“Sizler, bizim kurucu babalarımızla ahlaki olarak eşdeğersiniz.”
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Bu işin sonu şöyle bitti:
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Reagan’ın “Afganistan’ın kurucu babaları” diye selamladığı mücahit grupları, Sovyet işgalinden sonra birbirlerine düştüler. Mücahit komutanların her biri, birer “savaş lordu” haline geldi. İçsavaşa tutuştular. Afganistan’ı bir katliam alanına çevirdiler. Cinayetler, füzeler, tecavüzler, yolsuzluklar falan... Taliban dediğimiz olgu, işte bu karamsar tablodan çıktı. Sırf azıcık düzen sağlansın diye ahali, Taliban katılığına bile rıza göstermek zorunda kaldı.
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Yatacak yerin yok yani Reagan... Yatacak yerin yok yani ABD...