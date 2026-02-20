Laiklik tartışması başladığında şunların olması kaçınılmaz

Haberin Devamı

- Ahmet Davutoğlu’nun, Ali Babacan’ın, Fatih Erbakan’ın falan AK Parti’ye yaptığı muhalefet, aniden anlamsız kaçar.

*

- Cami cemaati, “Ramazan şenliklerine bile tahammül edemiyor bunlar” falan diyerek yeniden Cumhur İttifakı’na yönelir.

*

- “Ortadoğu’nun gerici bataklığı” türü söylemlerden fena halde ürken dindar Kürtler, her şeyi unutup AK Parti’ye doğru gider.

*

- Değerler üzerinden gerilim doğacağı için ekonomik sıkıntılar, hayat pahalılığı falan anında karantinaya alınır.

CASPERLAR, POLİSLER VE BİR FİLM



BAZI polislerin, Casperlar çetesine içeriden bilgi sızdırdığı saptanmış. Dokuz polis gözaltına alınmış.

*

Haberi okur okumaz hemen “Bunun filmi var” dedim.









*

Filmin adı: Köstebek. / Özgün adı: The Departed. / Yönetmen: Martin Scorsese. / Yapım yılı: 2006. / Başroller: Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson. / Ödüller: 4 dalda Oscar. / Konu: Çetelerin polis teşkilatına sızdırdığı adamlar.

*

İzlerseniz hem Casperlar çetesi ve işbirlikçi polisler olgusu gözünüzde canlanır hem de şahane bir film izlemiş olursunuz.

O KONUTLAR HİÇ BU KADAR TATLI ANLATILMAMIŞTI



455 bini aşan deprem konutlarıyla ilgili bu zamana kadar izlediğim videoların en şekeri, en tatlısı nihayet geldi.

*

Videonun başrollerinde şu isimler var:









Volkan Demirel, motosiklet yarışçısı Bahattin Sofuoğlu, milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, şampiyon boksörümüz Busenaz Çakıroğlu, Demet Akalın, Zuhal Topal, oyuncu Mert Yazıcıoğlu, şef Arda Türkmen, hepimizin Fulya Öztürk’ü ve tabii ki Orhan Baba’mız.

*

Filmden yansıyanlar şunlar:

Ayrılıklara sımsıkı kapalı bir dayanışma. Acıları unutturmaya gayret eden devasa bir şefkat. Propagandanın sevimsizliğinden uzak duran bir samimiyet. Göze sokulmayan bir başarı hikâyesi. Sonuna kadar izleten coşkulu bir akış.

*

Düşünenlere, emek verenlere, rol alanlara binlerce teşekkür.

ŞEMSİYE TUTAN POLİS OLAYI



KORUMA polisi, Erzincan Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman’ın şemsiyesini tutuyor.

Dün sosyal medyada bayağı konuşuldu bu fotoğraf.









Gerçi Kaymakam Hanım, olayla ilgili tartışmalar sürerken... “Fark ettiğim anda şemsiyemi kendim taşıdım” diyerek bir fotoğraf paylaştı ama sonuçta olan oldu.

*

Şunu söylemek isterim:

Bu işin dalgınlığa gelir tarafı yok.

Yöneticilik makamında olanların “Şemsiyemi kendim taşırım, çantamı elimden bırakmam, ayakkabımla kendim ilgilenirim” demeleri ve bunu hayatlarının olağan akışının mottosu haline getirmeleri gerekiyor.

*

Fatma Şahin’in haberi yok ama dün Fatma Şahin’le ilgili geçen yıl çekilmiş bir fotoğraf geçti elime.

Fotoğrafta şu var:

*

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, resmi bir toplantı için bulunduğu Ankara’da yağmura yakalanıyor.

Şemsiyesini kendi taşıdığı gibi koruma polisine de “Gir şemsiyenin altına, ıslanma” diyor.

*

Şemsiyesinin altına koruma polislerini alan kaymakamlar, başkanlar, valiler, bakanlar görmek isteriz.

ORHAN PAMUK KARŞISINDA ON FARKLI TİPOLOJİ



- BİR: Nefret edenler ki sayıları hiç de az değil.

- İKİ: “Bazı romanları çalıntıdır, Türkçesi kötüdür” diyenler.

- ÜÇ: Kitaplarını hiçbir zaman bitiremeyenler.









- DÖRT: Kutsamak için Nobel almasını yeterli bulanlar.

- BEŞ: Cumhuriyet’le sorunları olduğuna inananlar.

- ALTI: Roman kahramanlarıyla haşir neşir olanlar.

- YEDİ: “Selam poğaçacı” demesiyle alay edenler.

- SEKİZ: Romanından haberdar olmayıp dizisini bilenler.

- DOKUZ: Konuşmasını beceremediğini düşünenler.

- ON: Kendisine kayıtsız kalmayı başaranlar.



KIYAMET KOPARTAN GENELGE



MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ramazan genelgesini okudum.

*

Bakan Tekin, genelgenin en başında...

- Uzun bir Anayasal çerçeve sunuyor.









- Devletin amaçları arasında sayılan “insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi” maddesine vurgu yapıyor.

- Milli Eğitim Kanunu’ndaki milli, ahlaki, manevi, insani ve kültürel değerlere atıf yapıyor.

*

Ardından da genelgenin amacını şöyle açıklıyor:

*

- Paylaşma bilincini geliştirmek.

- İhtiyaç sahiplerine yardım etme konusunda farkındalık kazandırmak.

- Yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmek.

*

Etkinliklere katılım zorunlu değil, gönüllülük esas. Etkinliklerde de öyle ahım şahım bir şey yok. Ramazan geleneklerini şöyle bir tanıtmak istiyorlar, o kadar.

*

Laiklik adına kıyamet kopartacak pek bir şey göremedim ben bu genelgede.

*

Tek itirazım şuna:

Güllaç adlı manasız tatlının bol bol propagandası yapılıyor etkinlik planlamalarında. Kıyamet koparılacaksa buna karşı koparılmalı.