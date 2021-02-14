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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Laikliğe en çok dindarlar sahip çıkmalıdır

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Laikliğe en çok dindarlar sahip çıkmalıdır

14 Şubat 2021

Laiklik denilince bazı kesimlerde oluşan alerjinin tek bir nedeni var:

Yakın zamanlara kadar bu memlekette...

Laikliğin, neredeyse din düşmanlığı gibi algılanıp uygulanması...

*

Laiklik, böyle algılanıp uygulandı diye doğru dürüst uygulanmasından vazgeçilemez.

*

Çünkü doğru dürüst uygulanırsa laiklik...

- Tek bir din anlayışının topluma dayatılmasının önüne geçer.

- Dini değişik biçimlerde anlama ve yorumlama özgürlüğüne fırsat verir.

- Din üzerinden geliştirilebilecek tek tipçi anlayışlara karşı kalkan olur.

*

Yani sanılanın aksine laiklik...

Seküler anlayıştakilerden daha fazla dindarları korur.

*

İşte tam da bu nedenle laikliğe en çok dindarlar sahip çıkmalı.


SEVGİLİLER GÜNÜ NOTLARI

Laikliğe en çok dindarlar sahip çıkmalıdır


- Bugünü Türkiye’de ilk meşhur eden Hıncal Uluç... Her 14 Şubat’ta O. Henry’nin öyküsünü yazması falan... O kadar ki bir ara 14 Şubat için “Hıncal Uluç Bayramı” derdik kendi aramızda.

*

Laikliğe en çok dindarlar sahip çıkmalıdır

- Sevgililer Günü denilince aklıma... “Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni” filminde Şener Şen’in canlandırdığı Haşmet Asilkan tiplemesi geliyor. Niye? Bilmiyorum. Sebepsiz galiba.

*

- “Sevgililer Günü Katliamı” adlı korku ve gerilim filmi vardır. Nasıl kötü, nasıl b sınıfı, nasıl ucuz bir film anlatamam. Her 14 Şubat’ta bu berbat filmi izlerim. Kıs kıs gülerek tabii...

*

- “Sevgililer Günü terörü” diye bir şey de var: Yalnızlığın hissedilmesi, hediye baskısı, sevgililerin nispet yaparcasına attıkları hava falan... Neyse... Neyse... “İyi ki bu pazar sokağa çıkma yasağı var” diyelim ve geçelim.

*

- Bir zamanlar hepimizin dilindeydi, “Bana kapitalizmin bir oyunu mu” şarkısı... Artık bu şarkı da eskidi gitti. Artık böyle ciddi bir perspektifi kalmadı bugünün... Daha çok bir mavra konusu... Çok şükür.

Laikliğe en çok dindarlar sahip çıkmalıdır

- Türkiye’den Sevgililer Günü için bir çift seçmek durumunda kalsam... Galiba Arzum Onan/Mehmet Aslantuğ çiftini seçerim. Ama bu seçim, bu çiftin feci sıkıcı bir çift olduğu gerçeğini zerre kadar etkilemez.


ALİ BABACAN BALTAYI TAŞA VURDU

ALİ Babacan’a soruluyor:

*

“Anayasa’nın ilk dört maddesi değiştirilmeli mi?”

*

Ali Babacan cevap veriyor.

Laikliğe en çok dindarlar sahip çıkmalıdır

*

Ama cevabında... 

- “Ne münasebet efendim” demiyor.

- “Nesini tartışacaksın” demiyor.

- “Her şey bitti, sıra buna mı geldi” demiyor.

- “Tartışılmaz, tartışılamaz, nokta” demiyor.

*

Peki ya ne diyor?

*

- “Hık mık” diyor.

- “Kem küm” diyor.

- “Olabilir” diyor.

- “İleride” diyor.

Falan filan.

*

Ali Babacan’ı “dostlar” kategorisine alan CHP, minicik de olsa bir düş kırıklığı yaşadığını vurgulasa nasıl olur?

“Böyle dost, düşman başına” demesini beklemiyorum CHP’nin...

“Aman Ali Bey” falan dese yeter.


TÜRK SİYASETİNİN ‘KADİR ABİ’SİNE VEDA

KADİR Topbaş vefat etti haberini aldığım anda gerilere gittim, ta Refah Partisi dönemine.

Bakırköy belediye başkan adayı olmuş ama kazanamamıştı.

O dönemden beri tanırım kendisini.

Laikliğe en çok dindarlar sahip çıkmalıdır

Mesafeli bir diyaloğumuz vardı.

Beğendiğim yönleri de vardı, beğenmediğim yönleri de...

Ama beğendiğim yönleri daha fazlaydı.

*

Beyefendiydi, kibardı, centilmendi Kadir Abi. Biraz alınganlığı vardı ama diyaloğa açıktı.

*

İstanbul’un mevcut yönelimlerinde payı büyüktür. Başka türlü bir yönelimi sağlayabilir miydi İstanbul’a? Emin değilim. Şüphesiz iyi niyetliydi ama elinden gelen de buydu. En büyük eksisi öylece bıraktığı Taksim Meydanı’ydı.

*

Temel belediye hizmetlerini hiç aksatmaması, ulaşım alanında önemli işlere imza atması, Çağlayan Meydanı gibi önemli meydanların ortaya çıkmasını sağlaması, tarihi eserleri canlandırma işine girişmesi...

Bunlar unutulmayacak hizmetleriydi.

*

Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın.


ANAYASA İÇİN BİR İLKE

ÖNEMLİ olan...

Dünyanın en iyi anayasa metnini yazmak değildir.

*

Önemli olan...

O anayasanın toplumun tüm kesimlerinin katılmasıyla yazılmasıdır.

*

Çünkü...

Toplumun tüm kesimlerinin katılımı olmadan yazılan bir anayasa...

Ne kadar muhteşem olursa olsun kalıcı olmaz, olamaz.


YENİDEN KURULUŞA İTİRAZIM VAR

YENİ anayasa için ortaya atılan...

“Yeniden Kuruluş Anayasası” isimlendirmesine itirazım var.

*

Çünkü bu isimlendirme, şu soruları akla getiriyor:

*

- Ne yani? Yüz yıl önce kurulmuş bir ülke, yeniden mi kurulacak?

*

- Kuruluş prensiplerinden vaz mı geçilecek?

- Yüz yıllık deneyimden elimizde hiçbir şey mi kalmayacak?

*

- “İlk dört madde” tartışmaya açılmayacaksa bu türden bir radikal isimlendirmeye ne gerek var?

*

“Yeniden Kuruluş Anayasası” yerine...

“Milletin Tüm Kesimlerinin Katılımıyla Yeni Bir Anayasa” dense...

Daha iyi olmaz mı?


KARLI HAVADA HAYVANLARIMIZI UNUTMAYALIM

- Aman evlerimizin önüne bir kap yiyecek bırakalım köpeklerimiz için.

*

- Aman kuşlarımız için pencerelerimizin önüne bir şeyler koyalım.

Laikliğe en çok dindarlar sahip çıkmalıdır

*

- Aman kedilerimiz için bir kap su bırakalım kapımıza... 

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Kumpasta Zekeriya’yla maklubede Ariana’yla

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Şubat 2021
Enes Kanter, gerçekten çok uyanık bir tip.

Ne zaman kiminle ne yapacağını çok iyi biliyor.

Kumpas zamanı...

Zekeriya ile vakit geçirip poz veriyor.

*

Maklube zamanı ise...

Rockefeller’ın torunu Ariana’yla poz veriyor.

*

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Muharrem İnce’den Faik Öztrak’a ‘saray ağzı’ yanıtı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Şubat 2021
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Muharrem İnce’yi “Saray ağzıyla konuşuyor” diye eleştirmişti.

 

Öztrak’ın bu eleştirisine, çok sert bir cevap verdi Muharrem İnce.

Dedikleri şunlar:



*

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Bu adamın ilahiyat dekanı olması utanç vericidir

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Şubat 2021
Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, geçen gün şöyle bir tweet attı:

“Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de... Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim.”

Bu nedir Allah aşkına?

*

Boğaziçi gerilimi bitmesin diye mi yapılıyor bu tür provokasyonlar?

*

Bir ilahiyat dekanına yakışıyor mu böyle bir tehdit dili?

*

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İskilipli Atıf için şu ikisini birden söylemek mümkün

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Şubat 2021
Bir İskilipli Atıf Hoca tartışması başladı.

Bir taraf İskilipli’yi göklere çıkarıyor.

Bir taraf ise yerin dibine batırıyor.

*

Oysa İskilipli Atıf hakkında...


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Galiba ilk kez uzaya bir Türk astronot gönderilecek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Şubat 2021
Sosyal medyada çok iyi hazırlanmış, kısa ve vurucu bir klip gördüm:

 

Türkiye Uzay Ajansı’nın hazırladığı bu klip, Atatürk’ün ünlü “İstikbal Göklerdedir” sözüyle birlikte sunuluyordu.

*

Klip şundan ibaretti:



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Ben Melih Bulu’nun yerinde olsaydım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Şubat 2021
Bazı geceler uykuya dalmadan önce... “Bir sahil kasabasına yerleşip balıkçılık mı yapsam acaba” diye içimden geçirirdim.

 

- Şöhretin Kıvanç Tatlıtuğ/Kenan İmirzalıoğlu aşamasını yakaladığımı falan düşünüp ara sıra gülümserdim.

*

- Rektörlük binasının tam önünde “Ey Boğaziçi! Ya sen beni alacaksın ya da ben seni” diye tek kişilik bir eylem planlardım.

*

- Ali Kırca ile Mehmet Ali Birand isimlerinden yola çıkarak... “Mehmet Ali Kırca” gibi bir ismi uydurmayı nasıl başardığıma şaşıp kalırdım.

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Bir tek Kılıçdaroğlu olayın farkında

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Şubat 2021
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Boğaziçi Üniversitesi olaylarıyla ilgili olarak yaptığı bir açıklama dikkatimi çekti.

O açıklamayı okuyunca...

“Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda/Kemal Bey bütün olayın farkında” diye ıslıkla bir melodi tutturdum.

Şöyle diyor Kılıçdaroğlu açıklamasında:

*

“Ben sevgili öğrencilerimize değil, onların anne ve babalarına seslenmek istiyorum. Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler aklıselim sahibi olmak zorundayız. Sağduyu ile hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız.”

*

Ne demek istiyor Kılıçdaroğlu?

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Cemil Çiçek ile Bülent Arınç farkı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Şubat 2021
Bülent Arınç...

“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.

Çok tepki almış.

*

Cemil Çiçek de...

“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.


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CHP’den istifa eden Mehmet Ali Çelebi’ye dair birkaç şey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Ocak 2021
CHP’de milletvekiliyken de gözümde “delikanlı adam” idi... İstifa ettikten sonra da... Zerre değişmedi gözümdeki değeri yani.

- Dikkat! Birine “delikanlı” sıfatını yakıştırmak için onunla aynı fikirde olmak gerekmiyor.

*

- Delikanlılığının sayısız göstergesi var Çelebi’nin: Ergenekon’a karşı direnişi... Mahkeme salonlarındaki dik duruşu... FETÖ’cü yargıya karşı başkaldırışı... İnançlarından ödün vermeyişi...



*

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Dinle Z kuşağı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Ocak 2021
“Eskiden her şey çok güzeldi” tezi...

Koskocaman bir yalandır sayın Z kuşağı.

*

Tamam...

Eskilerden uzanıp gelen bir Münir Özkul/Adile Naşit sevecenliği ve şekerliği var. Ama unutma ki...



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Nusret’in Türkiye’nin yüzü olmasına dair

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Ocak 2021
Ben de Nusret’in...

Pişmiş ya da pişmemiş etlerle yaptığı danslardan nefret ediyorum.

İşi pişkin bir gösterişçiliğe vardırmasını ayıplıyorum.

Çiğ et tokatlama seansları yüzünden neredeyse vejetaryen olacağım.

Hazırladığı videolardaki tuhaf hallerini yüzümü buruşturarak izliyorum.

Yani Nusret’e karşı duygularımız ortak.

*

Ama bu adamın ABD’den Dubai’ye küresel çapta alıcısı var.

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Ben de Gergerlioğlu’dan bir şey talep ediyorum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Ocak 2021
HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, benim “çıplak arama” konusunda bir şeyler yazmamı istiyor.

Sürekli.

İnatla.

Durmaksızın.

*

Telefonuma mesajlar atıyor.

Atıyor, atıyor, atıyor.

*

Sonra da Twitter’dan...

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Mesut Özil’e bile bu yapıldı! Almanya’da yabancı Türkiye’de Alamancı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Ocak 2021
Burak Yılmaz adlı milli futbolcumuz, Mesut Özil’e laf sokmuş.

 

Dediği şu:

*

“Benimle A Milli Futbol Takımı’nda savaşmış, mücadele etmiş ve forma giymiş arkadaşlarımla ilgili yorum yaparım.”

*


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Binali Yıldırım’la Balyoz/Ergenekon konulu bir sohbet

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Ocak 2021
Binali Yıldırım’la uzun bir telefon konuşması yaptım dün.

 

Binali Bey...

Hem sözlerine açıklık getirdi hem de Ergenekon ve Balyoz konusunda ne düşündüğünü ayrıntılarıyla anlattı.



*

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Binali Bey’in doğrusu Binali Bey’in yanlışı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Ocak 2021
Binali Yıldırım, AK Parti’nin bir il kongresinde yaptığı konuşmada şöyle demiş:

“İktidarımızın ilk yıllarında darbe ve vesayet heveslileri meydanlardaydı. Daha sonra 2007’de Türkiye’nin en büyük partisine 363 milletvekili ile cumhurbaşkanını seçtirmediler.”

*

Buraya kadar söyledikleri doğru.

*

Gerçekten de...

AK Parti’nin ilk döneminde darbe ve vesayet yanlıları meydanlardaydı.

*

Gerçekten de...

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En önemli iki gündem: Gıda fiyatlarındaki artış ve restoran-kafe sektörü

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Ocak 2021
Türkiye’nin iki önemli gündem maddesi var:

BİR: Kafe ve restoranların durumu.

*

İKİ: Gıda fiyatlarındaki artış.

*

Dünkü Hürriyet’te...

Artık batma noktasına gelen kafe ve restoranların yapıcı önerilerine yer verdik.

Kafe ve restoran sektörünün önde gelen isimleri...

En sert tedbirlerle, çok sıkı denetimlerle, ağır cezalarla...

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Sahipsiz kalan bir cenazenin öyküsü

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Ocak 2021
Akşam saatleriydi.

Telefonum çaldı.

Sedat Ergin, heyecanlı bir ses tonuyla şunları anlattı:

*

“Çok alakasız bir yerden öğrendim. Nur Vergin vefat etmiş. Kimsesi yokmuş. Cenazesi iki gün evde kalmış. Çilingir marifetiyle evinin kapısı açılmış. Polis iki gündür yana yakıla Nur Vergin’in bir yakınını arıyor, bulamıyormuş. Cenaze ortada kalmış.”

*

Haberi aldığım anda şoke oldum.

*

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Merkel’in yerine gelecek isim PKK’yı çok üzecek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Ocak 2021
Merkel’in yerine gelecek isim belli oldu: Armin Laschet.

 

Laschet’in en önemli iki özelliği var:

- BİR: Türkiye dostu...

- İKİ: PKK’ya terörist demeyenlere çok kızıyor...

*

Bir tartışma programında izledim Armin Laschet’i...

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