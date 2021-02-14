Laikliğe en çok dindarlar sahip çıkmalıdır

Ne zaman kiminle ne yapacağını çok iyi biliyor.
*
Kumpas zamanı...
Zekeriya ile vakit geçirip poz veriyor.
*
Maklube zamanı ise...
Rockefeller’ın torunu Ariana’yla poz veriyor.
*
Öztrak’ın bu eleştirisine, çok sert bir cevap verdi Muharrem İnce.
Dedikleri şunlar:
*
“Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de... Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim.”
Bu nedir Allah aşkına?
*
Boğaziçi gerilimi bitmesin diye mi yapılıyor bu tür provokasyonlar?
*
Bir ilahiyat dekanına yakışıyor mu böyle bir tehdit dili?
*
Bir taraf İskilipli’yi göklere çıkarıyor.
Bir taraf ise yerin dibine batırıyor.
*
Oysa İskilipli Atıf hakkında...
Türkiye Uzay Ajansı’nın hazırladığı bu klip, Atatürk’ün ünlü “İstikbal Göklerdedir” sözüyle birlikte sunuluyordu.
*
Klip şundan ibaretti:
- Şöhretin Kıvanç Tatlıtuğ/Kenan İmirzalıoğlu aşamasını yakaladığımı falan düşünüp ara sıra gülümserdim.
*
- Rektörlük binasının tam önünde “Ey Boğaziçi! Ya sen beni alacaksın ya da ben seni” diye tek kişilik bir eylem planlardım.
*
- Ali Kırca ile Mehmet Ali Birand isimlerinden yola çıkarak... “Mehmet Ali Kırca” gibi bir ismi uydurmayı nasıl başardığıma şaşıp kalırdım.
O açıklamayı okuyunca...
“Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda/Kemal Bey bütün olayın farkında” diye ıslıkla bir melodi tutturdum.
Şöyle diyor Kılıçdaroğlu açıklamasında:
*
“Ben sevgili öğrencilerimize değil, onların anne ve babalarına seslenmek istiyorum. Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler aklıselim sahibi olmak zorundayız. Sağduyu ile hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız.”
*
Ne demek istiyor Kılıçdaroğlu?
“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.
Çok tepki almış.
*
Cemil Çiçek de...
“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.
- Dikkat! Birine “delikanlı” sıfatını yakıştırmak için onunla aynı fikirde olmak gerekmiyor.
*
- Delikanlılığının sayısız göstergesi var Çelebi’nin: Ergenekon’a karşı direnişi... Mahkeme salonlarındaki dik duruşu... FETÖ’cü yargıya karşı başkaldırışı... İnançlarından ödün vermeyişi...
*
Koskocaman bir yalandır sayın Z kuşağı.
*
Tamam...
Eskilerden uzanıp gelen bir Münir Özkul/Adile Naşit sevecenliği ve şekerliği var. Ama unutma ki...
Pişmiş ya da pişmemiş etlerle yaptığı danslardan nefret ediyorum.
İşi pişkin bir gösterişçiliğe vardırmasını ayıplıyorum.
Çiğ et tokatlama seansları yüzünden neredeyse vejetaryen olacağım.
Hazırladığı videolardaki tuhaf hallerini yüzümü buruşturarak izliyorum.
Yani Nusret’e karşı duygularımız ortak.
*
Ama bu adamın ABD’den Dubai’ye küresel çapta alıcısı var.
Sürekli.
İnatla.
Durmaksızın.
*
Telefonuma mesajlar atıyor.
Atıyor, atıyor, atıyor.
*
Sonra da Twitter’dan...
Dediği şu:
*
“Benimle A Milli Futbol Takımı’nda savaşmış, mücadele etmiş ve forma giymiş arkadaşlarımla ilgili yorum yaparım.”
*
Binali Bey...
Hem sözlerine açıklık getirdi hem de Ergenekon ve Balyoz konusunda ne düşündüğünü ayrıntılarıyla anlattı.
*
“İktidarımızın ilk yıllarında darbe ve vesayet heveslileri meydanlardaydı. Daha sonra 2007’de Türkiye’nin en büyük partisine 363 milletvekili ile cumhurbaşkanını seçtirmediler.”
*
Buraya kadar söyledikleri doğru.
*
Gerçekten de...
AK Parti’nin ilk döneminde darbe ve vesayet yanlıları meydanlardaydı.
*
Gerçekten de...
BİR: Kafe ve restoranların durumu.
*
İKİ: Gıda fiyatlarındaki artış.
*
Dünkü Hürriyet’te...
Artık batma noktasına gelen kafe ve restoranların yapıcı önerilerine yer verdik.
Kafe ve restoran sektörünün önde gelen isimleri...
En sert tedbirlerle, çok sıkı denetimlerle, ağır cezalarla...
Telefonum çaldı.
Sedat Ergin, heyecanlı bir ses tonuyla şunları anlattı:
*
“Çok alakasız bir yerden öğrendim. Nur Vergin vefat etmiş. Kimsesi yokmuş. Cenazesi iki gün evde kalmış. Çilingir marifetiyle evinin kapısı açılmış. Polis iki gündür yana yakıla Nur Vergin’in bir yakınını arıyor, bulamıyormuş. Cenaze ortada kalmış.”
*
Haberi aldığım anda şoke oldum.
*
Laschet’in en önemli iki özelliği var:
- BİR: Türkiye dostu...
- İKİ: PKK’ya terörist demeyenlere çok kızıyor...
*
Bir tartışma programında izledim Armin Laschet’i...
Laikliğe en çok dindarlar sahip çıkmalıdır
Laiklik denilince bazı kesimlerde oluşan alerjinin tek bir nedeni var:
Yakın zamanlara kadar bu memlekette...
Laikliğin, neredeyse din düşmanlığı gibi algılanıp uygulanması...
*
Laiklik, böyle algılanıp uygulandı diye doğru dürüst uygulanmasından vazgeçilemez.
*
Çünkü doğru dürüst uygulanırsa laiklik...
- Tek bir din anlayışının topluma dayatılmasının önüne geçer.
- Dini değişik biçimlerde anlama ve yorumlama özgürlüğüne fırsat verir.
- Din üzerinden geliştirilebilecek tek tipçi anlayışlara karşı kalkan olur.
*
Yani sanılanın aksine laiklik...
Seküler anlayıştakilerden daha fazla dindarları korur.
*
İşte tam da bu nedenle laikliğe en çok dindarlar sahip çıkmalı.
SEVGİLİLER GÜNÜ NOTLARI
- Bugünü Türkiye’de ilk meşhur eden Hıncal Uluç... Her 14 Şubat’ta O. Henry’nin öyküsünü yazması falan... O kadar ki bir ara 14 Şubat için “Hıncal Uluç Bayramı” derdik kendi aramızda.
*
- Sevgililer Günü denilince aklıma... “Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni” filminde Şener Şen’in canlandırdığı Haşmet Asilkan tiplemesi geliyor. Niye? Bilmiyorum. Sebepsiz galiba.
*
- “Sevgililer Günü Katliamı” adlı korku ve gerilim filmi vardır. Nasıl kötü, nasıl b sınıfı, nasıl ucuz bir film anlatamam. Her 14 Şubat’ta bu berbat filmi izlerim. Kıs kıs gülerek tabii...
*
- “Sevgililer Günü terörü” diye bir şey de var: Yalnızlığın hissedilmesi, hediye baskısı, sevgililerin nispet yaparcasına attıkları hava falan... Neyse... Neyse... “İyi ki bu pazar sokağa çıkma yasağı var” diyelim ve geçelim.
*
- Bir zamanlar hepimizin dilindeydi, “Bana kapitalizmin bir oyunu mu” şarkısı... Artık bu şarkı da eskidi gitti. Artık böyle ciddi bir perspektifi kalmadı bugünün... Daha çok bir mavra konusu... Çok şükür.
- Türkiye’den Sevgililer Günü için bir çift seçmek durumunda kalsam... Galiba Arzum Onan/Mehmet Aslantuğ çiftini seçerim. Ama bu seçim, bu çiftin feci sıkıcı bir çift olduğu gerçeğini zerre kadar etkilemez.
ALİ BABACAN BALTAYI TAŞA VURDU
ALİ Babacan’a soruluyor:
*
“Anayasa’nın ilk dört maddesi değiştirilmeli mi?”
*
Ali Babacan cevap veriyor.
*
Ama cevabında...
- “Ne münasebet efendim” demiyor.
- “Nesini tartışacaksın” demiyor.
- “Her şey bitti, sıra buna mı geldi” demiyor.
- “Tartışılmaz, tartışılamaz, nokta” demiyor.
*
Peki ya ne diyor?
*
- “Hık mık” diyor.
- “Kem küm” diyor.
- “Olabilir” diyor.
- “İleride” diyor.
Falan filan.
*
Ali Babacan’ı “dostlar” kategorisine alan CHP, minicik de olsa bir düş kırıklığı yaşadığını vurgulasa nasıl olur?
“Böyle dost, düşman başına” demesini beklemiyorum CHP’nin...
“Aman Ali Bey” falan dese yeter.
TÜRK SİYASETİNİN ‘KADİR ABİ’SİNE VEDA
KADİR Topbaş vefat etti haberini aldığım anda gerilere gittim, ta Refah Partisi dönemine.
Bakırköy belediye başkan adayı olmuş ama kazanamamıştı.
O dönemden beri tanırım kendisini.
Mesafeli bir diyaloğumuz vardı.
Beğendiğim yönleri de vardı, beğenmediğim yönleri de...
Ama beğendiğim yönleri daha fazlaydı.
*
Beyefendiydi, kibardı, centilmendi Kadir Abi. Biraz alınganlığı vardı ama diyaloğa açıktı.
*
İstanbul’un mevcut yönelimlerinde payı büyüktür. Başka türlü bir yönelimi sağlayabilir miydi İstanbul’a? Emin değilim. Şüphesiz iyi niyetliydi ama elinden gelen de buydu. En büyük eksisi öylece bıraktığı Taksim Meydanı’ydı.
*
Temel belediye hizmetlerini hiç aksatmaması, ulaşım alanında önemli işlere imza atması, Çağlayan Meydanı gibi önemli meydanların ortaya çıkmasını sağlaması, tarihi eserleri canlandırma işine girişmesi...
Bunlar unutulmayacak hizmetleriydi.
*
Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın.
ANAYASA İÇİN BİR İLKE
ÖNEMLİ olan...
Dünyanın en iyi anayasa metnini yazmak değildir.
*
Önemli olan...
O anayasanın toplumun tüm kesimlerinin katılmasıyla yazılmasıdır.
*
Çünkü...
Toplumun tüm kesimlerinin katılımı olmadan yazılan bir anayasa...
Ne kadar muhteşem olursa olsun kalıcı olmaz, olamaz.
YENİDEN KURULUŞA İTİRAZIM VAR
YENİ anayasa için ortaya atılan...
“Yeniden Kuruluş Anayasası” isimlendirmesine itirazım var.
*
Çünkü bu isimlendirme, şu soruları akla getiriyor:
*
- Ne yani? Yüz yıl önce kurulmuş bir ülke, yeniden mi kurulacak?
*
- Kuruluş prensiplerinden vaz mı geçilecek?
- Yüz yıllık deneyimden elimizde hiçbir şey mi kalmayacak?
*
- “İlk dört madde” tartışmaya açılmayacaksa bu türden bir radikal isimlendirmeye ne gerek var?
*
“Yeniden Kuruluş Anayasası” yerine...
“Milletin Tüm Kesimlerinin Katılımıyla Yeni Bir Anayasa” dense...
Daha iyi olmaz mı?
KARLI HAVADA HAYVANLARIMIZI UNUTMAYALIM
- Aman evlerimizin önüne bir kap yiyecek bırakalım köpeklerimiz için.
*
- Aman kuşlarımız için pencerelerimizin önüne bir şeyler koyalım.
*
- Aman kedilerimiz için bir kap su bırakalım kapımıza...
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