Kutuplaşmak kime yarar

- KUTUPLAŞMAK.... Küskünlükleri, kırgınlıkları bir tarafa bırakıp herkesin kendine en yakın olan tarafta birleşmesine yol açar. Dolayısıyla kimin küskünü çoksa ona yarar.

*

- KUTUPLAŞMAK... Bir enerji getirir, bir silkinişe yol açar, bir heyecan doğurur. Dolayısıyla kimin enerjisi tükenmişse, kim yılgınlık girdabına sürüklendiyse, kim heyecan uyandıramıyorsa ona yarar.

*

- KUTUPLAŞMAK... Mağduriyet edebiyatının pek etkili olmadığı bir ortam yaratır. Dolayısıyla kim mağduriyetten beslenmeye niyetli değilse ona yarar.

*

- KUTUPLAŞMAK... Kutupların kendi içine dönmesi, kendi mahallesine çekilmesi demektir. Dolayısıyla kim seçim kazanmak için karşı taraftan oy alma ihtiyacı duymuyorsa ona yarar.

HER ŞEYİN ACAYİP HIZLI DEĞİŞTİĞİNİN ÖRNEĞİ

TÜRKİYE’de her şey o kadar hızlı değişiyor ki.

İşte görüyorsunuz:

Bir hafta önce Özgür Özel’in Cumhurbaşkanlığı adayı olabileceği kimsenin aklından bile geçmiyordu.

Hatta Özgür Özel’in bile.

*

Bir haftalık süreçte koşullar öyle bir değişti ki...

Şimdi kime sorsam “Özgür Özel banko aday” diyor.

*

Bir haftada olay bu kadar hızlı değişebiliyorsa...

Üç yılda meydana gelebilecek değişimleri varın siz hesaplayın.

MANDA VE HİMAYE KABUL EDİLEMEZ

CHP, Sosyalist Enternasyonal’in üyesi. İngiliz İşçi Partisi de aynı oluşumun üyesi.

Özgür Özel, işte bu yüzden BBC’ye verdiği demeçte İngiliz İşçi Partisi’ne sitem etmiş, “Bize nasıl sahip çıkmazsınız? Hani biz kardeş partiydik” falan diye.

İşin bu “kardeş parti olma” kısmını tabii ki göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Ancak buna karşın yine de iki sorun var Özgür Özel’in açıklamalarında.

*

- BİR: Özgür Özel, BBC’ye verdiği demeçte “İngiliz İşçi Partisi bize sahip çıkmadı, bu yüzden terk edilmişlik hissediyoruz” diyor. Bu sözden İngiliz İşçi Partisi’nin himayesine şiddetle ihtiyaç duyulduğu sonucunu çıkarmak mümkün. Oysa Kuvâ-yı Millîye, asla manda ve himaye kabul etmezdi.

*

- İKİ: Özgür Özel, BBC’ye verdiği demeçte İngiltere için “Demokrasinin beşiği” klişesini kullanıyor. Gazze’den sonra yerle bir olmuş bir klişedir bu. İngiltere, Gazze’deki soykırıma verdiği muazzam destekle “demokrasinin beşiği” olmaktan çıktı, “bebeklerin mezarı” haline geldi.

*

Özgür Özel’in eleştirileri dikkate alan bir siyasetçi olduğunu biliyorum. Bu dostane eleştirilere umarım kulak verir.

MAHMUT TANAL GÜNLERİ

ÇALIŞKAN, her yere koşan, atılgan milletvekili tipinin bir numarasıdır CHP’li Mahmut Tanal.

Gösteri, eylem, yürüyüş falan söz konusu olduğunda yerinde duramaz.

*

Geçtiğimiz dokuz gün, tam anlamıyla Mahmut Tanal günleriydi.

Her videoda o vardı, her kargaşanın göbeğindeydi, her polemiğin parçasıydı.

Gerçi bazen “İsrail bile bu zulmü yapmadı” türü akla, vicdana, idrake uymayan sözler söylediği de oldu ama neyse...

Haline, edasına bakıldığında “günlerim geldi” der gibiydi Mahmut Tanal.

İLBER HOCA’YLA TEŞVİKİYE MUHABBETİ

MAHALLEDE şöyle bir dolaştık İlber Hoca’yla...

Dolaşırken de...

Aşere-i mübeşşere olayını, İran Şahı’nın aile hayatını, Nazım Hikmet’in Türkiye’den kaçışının gerçek öyküsünü, Ubıhça’nın ne kadar zorlu bir dil olduğunu, İtalya’nın görülmeye değer şehirlerini, Cahide Sonku’nun zarafetini, Tijen Par’ın çarpıcı güzelliğini konuştuk.

*

Ben şunu bilirim şunu söylerim: İlber Hoca’yla muhabbet, öğretici olduğu kadar eğlendiricidir de.





MAMAK BELEDİYE BAŞKANI’NDAN ÖZÜR

DÜNKÜ yazımda Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nde geçen “şerait” kelimesini, “şeriat” olarak okuyan kişinin Mamak Belediye Başkanı olduğunu yazmıştım.

Büyük ve vahim hata!

Yanlışı yapan Mamak Belediye Başkanı değil CHP Mamak İlçe Başkanı Ali Riza Erdek’tir.

Bu affedilmez hata nedeniyle Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin’den binlerce kez özür diliyorum.