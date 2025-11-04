Kusura bakma Babacan, CHP’ye ‘Hadi oradan’ derken haksızsın

Haberin Devamı

*

“Bizim oylarımızla bir sürü milletvekili kaptınız.”

*

Bu söz karşısında bu zamana kadar hep yutkunmayı tercih eden Ali Babacan, ilk kez çok büyük bozuk attı, muazzam afra tafra yaptı.

Şöyle dedi:

*

“İki buçuk yıldır bıkmadılar, usanmadılar ya! Yok şu kadar milletvekili verdik de şöyle de böyle de. Hadi oradan! Hadi oradan!”

*

Babacan bu fırçayı çektikten sonra da “Biz aslında o milletvekillerini hak ettik” tezini kanıtlamaya girişti.

Söyledikleri şunlar:

*

- Biz CHP ile ortak listelerle seçime girdik.

- Kendi seçmenimizden CHP’ye oy vermesini istedik.

- Dolayısıyla aldığımız milletvekillikleri bize anamızın ak sütü gibi helaldir

Ne yalan söyleyeyim:

Ali Babacan’ın bu izah biçimi, beni hiç ikna edemedi.

*

Aslında CHP’lilerin bu konudaki isyanı Babacan’dan ziyade hep Kemal Kılıçdaroğlu’na olmuştur.

Kılıçdaroğlu’na sürekli şunu dedi CHP’liler:

*

“Yahu bunlara bu kadar milletvekilliği verdin, karşılığında ne aldın? Hiçbir şey. Doğru dürüst oy mu getirdiler? Hayır! Adamlar seni resmen üttü. Cumhurbaşkanı adayı olacağım diye bilerek ve isteyerek tufaya getirilmeye razı oldun.”

*

Haksızlar mı?

Tabii ki değiller.

Çünkü Babacan’ın DEVA’sının CHP’ye kazandırdığı oy ile aldığı milletvekillikleri arasında devasa bir uçurum var.

CHP’liler, haklı olarak bu uçuruma deli oldular, isyan ettiler.

*

Hiç kimse Babacan’a “Seçimde CHP’ye oy istemediniz” demiyor ki!

Babacan’a söylenen şu:

“AKP’den hiç oy getirmediz ki bize. Aldığınız oy ortada, size bedavadan milletvekillikleri verdik, bizim sayemizde bir sürü milletvekiliniz oldu.”

*

Ali Babacan’ın “Hadi oradan” çekmeye hakkı olabilmesi için...

CHP’ye kazandırdıkları yaklaşık oyu ve bu oyla kaç milletvekili çıkarabildiklerini rakamsal olarak ortaya koyma girişiminde bulunması lazım.

Malum ekonomistler rakamlarla konuşur.





CADILAR BAYRAMI

Bizim memleketin değişik şehirlerinde minik minik, küçük küçük Cadılar Bayramı kutlaması yapanlar çıkmış.

*

Vay vay vay!

Başladı hemen vaveyla:

*

Büyük yozlaşma / Yandık bittik / Eyvah gitti kültürümüz / Olamaz / Batı’ya öykünüyoruz / Biz bu hale nasıl geldik / Bunu da mı görecektik / Vakit geçmeden önlem almalıyız / Bu gidiş gidiş değil.

*

85 milyonluk bir ülkede...

Cadılar Bayramı diye bir bayramı kutlayanların sayısını veriyorum:

*

Bin iki yüz elli beş.

*

Yani binde sıfır bilmem kaç bile değildir Cadılar Bayramı’nı kutlayanların nüfusumuza oranı.

Ramazan Bayramı kutlayan Batılı sayısı bile bundan fazladır.

*

Gösterilen aşırı tepkiler...

Zaman, enerji, dikkat ve tepki israfıdır ve kuşkusuz ki israf haramdır.





ORADA BİR DONDURMA VAR UZAKTA

Ben & Jerry’s dondurma markasının kurucularına aşırı sempati beslemiş durumdayım.

*

Olay şu:

Bu markanın sahipleri Yahudi olmalarına rağmen Filistin ile dayanışmak için karpuzlu dondurma yapma girişiminde bulunmuşlar.

Ancak bağlı oldukları İsrail yanlısı grup, buna izin vermemiş.

*

Dondurma markasının kurucu ortaklardan Jerry Greenfield, yaklaşık 50 yıllık görevinin ardından şirketin duruşunu gerekçe göstererek istifa etmiş.

Bundan bir ay sonra da şirketin diğer kurucu ortağı Ben Cohen bağımsız bir çabayla farklı bir markayla karpuzlu dondurma çıkarmak için kolları sıvamış.

*

İsrail’i öyle kudurtmuşlar ki bu girişimleriyle...

İsrail hükümeti, resmen bu dondurma markasının kurucularıyla polemiğe girmiş durumda.

*

Ben’in dondurması...

Henüz alamasak da yiyemesek de bizim dondurmamızdır.

23 YILIN ARDINDAN AK PARTİ’NİN EN BAŞARILI PROPAGANDA FİLMİ

23 yıllık süreç içinde AK Parti için çok propaganda filmi çekildi.

Bunların bazıları siyasi propagandada zirvenin de zirvesine yerleşti.

*

23 yılın ardından çıtayı daha da yükseğe taşıyacak yeni ve çok etkileyici bir propaganda filminin gelmesinin artık mümkün olmadığını düşünüyordum.

Fena yanılmışım!

*

Geldi. Valla geldi.

Buluşu çok yaratıcı, anlatımı çok sade, işleyişi çok kusursuz bir film.

*

Filmde önce dünyada milat sayılan buluşlar, olaylar ışık hızıyla anlatılıyor:

- 1878: Ampulün icadı... Bir milat.

-1903: İlk motorlu uçuş... Bir milat.

- 1923: Cumhuriyet’in ilanı... Bir milat.

- 1927: Sesli sinema... Bir milat.

- 1967: İlk kalp nakli... Bir milat.

- 1969: İnternetin doğuşu... Bir milat.

-1989: Berlin Duvarı’nın yıkılışı... Bir milat.

- 2002: Ve AK Parti’nin iktidara gelişi... Bir milat.

*

AK Parti’nin iktidara gelişi bölümünde ekrana gelen Erdoğan’ın sesi:

“Bundan sonra hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak.”

*

Ve yeni Türkiye’den görüntüler eşliğinde “dış ses” şöyle diyor:

“Bu söz söylendiğinde bir milattı. Çünkü o gün yorgunluk bitti diriliş başladı, korku bitti cesaret başladı, karanlıklar bitti yeni Türkiye başladı.”

*

Biraz iddialı olacak ama bu film için AK Parti adına yapılmış en iyi propaganda filmi diyebilirim.

Tavsiyem şudur:

Bu filmin öyküsünü kim yazdıysa, kararını kim verdiyse, kimin emeği geçtiyse...

Ben AK Parti’nin yerinde olsam...

Yola kesinlikle onlarla devam ederim.



