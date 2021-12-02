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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Kurtar beni Bülent Abi
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Kurtar beni Bülent Abi

2 Aralık 2021

Hakkında yazdığım eleştirilere cevap verdi Bülent Arınç. Uzun, upuzun metnin bir yerinde bana şöyle seslenmiş: “Seninle yaşamak zorunda olduğu için acısı her fotoğrafında yüzünden okunan kedin Sekter’e dahi acıyorum.” Hemen kedim Sekter’e dönüp sordum: “Ne diyorsun buna?” Kedim Sekter, hiç ama hiç beklemediğim bir cevap vermesin mi? Yüzüne her şeyi göze almışlara özgü bir ifade kondurup “Kusura bakma ama adam haklı” demesin mi? Bu apaçık nankörlük karşısında çok bozuldum. Öfkeyle zıpladım: “Nasıl haklı ya? Bunu nasıl dersin? Şunca zamanlık yaşanmışlıklar var.” Sekter de bunun üzerine aşağıdaki yazıyı kaleme aldı. Noktasına, virgülüne dokunmadan yayınlıyorum:

Fotoğraflarıma bakanlar, genelde “Aman da ne şirin şey, aman da ne şeker şey, ben bunu yerim yahu” diyorlar, başka da bir şey demiyorlar.

Zannediyorlar ki ben gamsız, kasavetsiz, mutlu mesut yaşıyorum.

Ahmet Hakan’ın elinden çektiğim acıları asla fark etmeyip bana alenen ciğercinin kedisi muamelesi yapıyorlar.

Kurtar beni Bülent Abi

Çok şükür, çok şükür!

Nihayet bunu fark eden bir kişi çıktı:

Bülent Arınç!

O engin ferasetiyle, o muhteşem basiretiyle, o meşhur uyanıklığıyla, o asla külyutmaz tabiatıyla...

Kimselerin çözemediği büyük sırrı çözdü.

Benim acılar içinde kıvrandığımı fark etti.

*

Gerçi 15 Temmuz gecesine kadar FETÖ’nün silahlı bir örgüt olduğunu anlayamamış, sırf bu yüzden “İsterseniz bana ahmak diyebilirsiniz” deme durumunda kalmıştı ama o kadarcık kusur kadı kızlarında bile bulunur canım.

Neyse... Neyse...

*

Ah Bülent Abi ah!

Ben bu Ahmet Hakan denilen şahsın elinden neler çekiyorum, neler!

Kurtar beni Bülent Abi

Ödül maması talep ederim. Karşılamaz.

*

Sevilmek istemem. Sever.

*

Sevilmek isterim. Yüzüme bile bakmayıp TV izler.

*

Hiç hoşlanmadığımı bildiği halde... Islak burnuma pıt pıt vurur.

*

Kaç defa “Yapma” dediğim halde... Israrla kuyruğumu tutmaya kalkar.

*

Biraz fazla miyavlasam... Küt diye bir odaya kapatıverir.

*

Bazen dayanamayıp, “Yeter artık yeter! Benim bir özgül ağırlığım var” diye dikleniyorum bunun karşısında.

Sanki dünyanın en komik, en absürd iddiasını işitmiş gibi başlıyor Erol Taş kahkahaları atmaya.

*

Kışkırtmak gibi olmasın ama bu adam resmen sana yaptıklarının aynısını bana yapıyor Bülent Abi!

Kurtar beni Bülent Abi

Öyle doluyum ki benim Saygıdeğer Bülent Abim...

“Genç Sekter’in Acıları” diye bir kitap bile yazabilirim.

*

Dışarı çıkmak istiyorum, salmıyor.

*

Nefret ettiğimi gayet iyi bildiği halde, su şakaları yapıyor.

*

Tenhalarda menhalarda uyumak istiyorum, bırakmıyor.

*

Misafir geldiğinde türlü çeşitli şirinlikler yapma görevi bana verildiği halde evin karar mekanizmalarında zerre kadar fonksiyonum yok.

*

Canıma tak etti artık!

Biraz daha zorlarsa ben de bunun karşısına rakip olarak bile çıkabilirim be abi.

*

Madem şu koca memlekette çektiğim acıyı fark eden ilk ve tek kişi sen oldun, o halde gel de kurtar beni bu adamın elinden Bülent Abi...

Gerekirse cübbeni giy, müdafaa et beni.

*

Hiç merak etme:

Karşılığını fazlasıyla öderim sana Bülent Abi...

*

Yedi senedir ben bu adamla yaşıyorum abi.

Sana istemediğin kadar çok mahrem bilgi veririm.

Sen ister o mahrem bilgileri, kaset faresi dostlarına verirsin.

İster önümüzdeki polemiklerde kullanırsın.

Artık orası senin bileceğin iş.

Kurtar beni Bülent Abi

Gel, kaçır beni Bülent Abi...

Gel, sahip çık şu Sekter mazlumuna...

Damadını kurtardığın gibi kurtar beni.

*

Ya da gel, özgül ağırlıklarımızı birleştirelim Bülent Abi.

“Başkaldırıyoruz, varın bizim farkımıza” diye Ahmet Kaya şarkıları söyleyelim beraber.

Kedilerden bile oy alacak bir parti kuralım.

Üçüncü ittifakı oluşturalım.

Tom ve Jerry olalım.

Devirelim şu Ahmet Hakan saltanatını.

*

Hadi Bülent Abi...

Cesaret, cesaret, azıcık daha cesaret.

Korkma, ben varım Bülent Abi.

*

İMZA:

Acıların Kedisi...

SEKTER

 

X

Aldıklarını buldukları sananlar hizbi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Kasım 2021
“Aldıklarını buldukları sananlar” diye nitelendirebileceğimiz bir hizip var.

Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine verilenleri, kendi marifetleriyle elde ettiklerini sananlardan oluşan bir hizip bu.

*

Kimdir bunlar?



Mesela

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Gazetecilerin hiç değişmeyen fıtratı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Kasım 2021
İslami literatüre azıcık egemen olan herkesin kolayca bilebileceği bir hadis vardır:

“Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar” diye başlayan hadis.

*

Geçenlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, işte bu meşhur hadisi okudu kürsüde.

*

Bazı yayın organları, bu hadisi alıntılayıp...


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Üzerimize taş yağdıracak bir olay: Müslüme olayı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Kasım 2021
İddialar korkunç... Söylenenler felaket... Haberler kan dondurucu...

- Müslüme’nin babası, meğer dedesiymiş.

- Müslüme’nin annesi, kayınpederim bana tecavüz etti demiş.

- Müslüme’nin abisi de dedesinin çocuğuymuş.

*

Bu korkunç iddialar, bu felaket söylentiler, bu kan dondurucu haberler...

Yeni soruları da gündeme getiriyor:

*

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Genco Erkal’a açılan dava: Zincirleme lüzumsuzluklar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Kasım 2021
Genco Erkal yargılanıyor. Adliye koridorlarındaydı dün.

Gerekçe?

Attığı tweet’ler. Suçlama: Cumhurbaşkanı’na hakaret.

Açtım baktım tweet’lerine. Okudum tek tek.

Okuduklarım, Genco Erkal gibi usta bir sanatçının kıratına yakışmayacak türde ergen siyasi atarlardı.

Her gün sosyal medyada tonlarcasını gördüğümüz türde.

*

Tweet’lerde işlenen temalar şunlar: “

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Soğan ekmek yerlermiş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Kasım 2021
İktidar milletvekillerinden biri çıkmış...

“Gerekirse soğan ekmek yeriz, yine de teslim olmayız” diyor.

*

Bir başkası ise çıkmış...

“Eti gramla, domatesi taneyle yiyin” diye tavsiyede bulunuyor.

*

İddia ediyorum:

Milletvekili sıfatını taşıyan bu kişilerin temel derdi...

Ne vatandaşı ikna etmek ne de vatandaşa moral vermek.

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PKK ile ilişkiler nasıl minimize edilebilir?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Kasım 2021
CHP’li Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında HDP’ye şu tavsiyede bulunmuş:

 

“HDP’den PKK ile ilişkilerini minimize etmelerini bekleriz.”

*

Minimize etmenin anlamı şudur:



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Gelin, helalleşelim

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Kasım 2021
“Birazdan döneceğim sana” deyip de bir türlü dönmediklerim...

 

- Turp gibi sağlam olduğum halde, “Ben biraz rahatsızlandım” diyerek ektiklerim...

*

- “Mutlaka iade edeceğim” diyerek aldığım kitaplarını asla iade etmediklerim...

*

- Lokantada tam hesap ödeme vakti lavaboya giderek hesabı kilitlediklerim...

*

- “Ben de tam seni arayacaktım” diye kandırdıklarım...

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Merkez Bankası eski başkanından trol yaratan karanlık

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Kasım 2021
Benim gözümde Durmuş Yılmaz...

- Ciddiye alınacak bir adamdı.

- Bir ağırlığı vardı.

- Söylediği söz bir değer taşırdı.

*

Ve fakat...


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Zamanın ruhunun 10 yıl, 20 yıl gerisinde

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Kasım 2021
10 yıl önce... 20 yıl önce...

“Başörtülü bakan... Neden olmasın? Artık aşmalıyız böyle şeyleri” denseydi.

Bir anlamı, bir karşılığı, bir etkisi olurdu.

*

Çünkü böyle bir mesele vardı.

Ve zamanın ruhu, buna yönelik bir şey söylemeyi gerektiriyordu.

*

10 yıl önce... 20 yıl önce...

“Helalleşelim. Yüzleşelim. Tarihsel yaraları saralım” falan denseydi.

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Kemal Bey’in çevresi helalleşmeye hazır mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Kasım 2021
Kemal Bey, helalleşmeye çok hevesli ve arzuluymuş gibi görünüyor.

Bu iyi, bu güzel, bu şahane, bu takdire şayan bir şey.

*

Peki ama ya Kemal Bey’in çevresi.

Acaba onlar da hevesli ve arzulu mu helalleşmeye?

Mesela...

Başörtülü bir kadın gördüklerinde içlerinden, “Bitecek sizin saltanatınız, bitecek! Az kaldı. Bekleyin hele” diye hırslanan Kemal Bey’in ekran cengaverleri?

Ne yani?

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Sezai Karakoç’un benim için 7 anlamı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Kasım 2021
BİR: Mehmet Âkif, Necip Fazıl... Bu silsilenin devamıdır.

İKİ: Cemal Süreya, Turgut Uyar... İkinci Yeni’nin yalnızıdır.

*

ÜÇ: Büyük Doğu, Diriliş... Diriliş üniversitesinin tek başına her şeyidir.

*

DÖRT: Diriliş Partisi... Onurlu bir particiliğin tek örneğidir.

*

BEŞ: Koşu bittikten sonra da koşan atlar... İşte o atların şairidir.

*

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Osman Öcalan’ın ölümü HDP’de nasıl karşılandı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Kasım 2021
Nasıl karşılanacak?

Büyük, çok büyük bir kayıtsızlıkla karşılandı.

Böyle bir şey hiç olmamış gibi davrandılar.

*

Osman Öcalan’ın abisinin heykelini dikmeyi düşünenler, Osman Öcalan’ın ölümü için bir harf bile söylemediler.

*

Osman Öcalan’ın abisine her fırsatta bin selam yollayanlar, Osman Öcalan’ın ölümünü zerre kadar umursamadılar.

*

Osman Öcalan’ın abisine “Sayın” demek için fırsat kollayanlar,

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Polonya-Belarus sınırında insanlık can çekişiyor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Kasım 2021
Belarus, Avrupa’ya gıcık.

Sırf bu yüzden...

“Gelin sizi Polonya üzerinden Avrupa’ya geçireyim” diyerek Irak, Suriye, Yemen, Afganistan’daki potansiyel göçmenlere çağrı yaptı.

Böylece Belarus’a 20 bine yakın göçmen geldi.

*

Belarus’un ilk yaptığı iş, bu göçmenleri Polonya sınırına sürmek oldu.


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Bir cani yetiştirmek istemiyorsanız

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Kasım 2021
Oğlunuzun empati duygusunu geliştirmesini en birinci vazife edinin.

- Oğlunuza canlı sevgisini, özellikle de hayvan sevgisini aşılayın.

*

- Oğlunuzun yanlışlarına yanlış demesini bilin.

*

- Haklı haksız her durumda oğlunuzun tarafını tutmaktan kaçının.

*

- Oğlunuzun her arzusunu tatmin etmeye odaklanmayın.

*

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Samuray kılıçlı katliam şu beş sonucu doğurmalı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Kasım 2021
BİR: İnternetten leblebi, çekirdek satar gibi Samuray kılıcı satılmasının önüne geçilmeli. Samuray kılıcına ulaşım, bu denli kolay olmamalı. Bu tür kılıçların, “Hediyelik eşya” kategorisine alınmasına yasak konmalı.

- İKİ: Canavarca hisle cinayet işleyecek denli hasta ruhlu kişilerin, devlet tarafından takibi yapılmalı ve tedavi altına alınmalı. Takip ve tedavi işi, ailenin inisiyatifine bırakılmamalı.

*

- ÜÇ: Cinayet işleyecek denli sorunlu çocuğuyla ilgilenmeyen, o çocuğa kılıç alabilecek parayı veren anne baba da bu işten sorumlu tutulmalı. Hiç değilse vicdanen yargılanmalı.



*

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Samuray kılıcıyla kadın katleden adam deli mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Kasım 2021
Adı: Başak Cengiz.

Mimar bir kadın. Gencecik. Nişanlı.

Ankara’da yaşıyor. Bir inşaat firmasında çalışıyor.

Çalıştığı firma, genç kadını geçici görevle İstanbul’a gönderiyor ve İstanbul’da yaşamaya başlıyor Başak.

Ataşehir’de bir otelde kalıyor. İşine servisle gidiyor.

Derken bir gün...

Otele servisle gitmek yerine yürüyerek gitmeyi tercih ediyor.

Ataşehir caddelerinde yürüyor

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Atatürk taşıyıcı ve birleştirici kolon oldu

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Kasım 2021
Atatürk’ü artık, Kemalizm’in dar kalıplarına sıkıştırmadan anıyoruz.

Atatürk’ü artık, bir hayat tarzının dayatması olmaktan çıkararak anıyoruz.

*

Atatürk’ü artık, sadece bir kesimin bayrağı haline getirmeden anıyoruz.

*

Atatürk’ü artık, resmi ve zorlama etkilerden arınarak anıyoruz.

*

Atatürk’ü artık, alabildiğine sivil, alabildiğine katılımcı biçimde anıyoruz.

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Lütfü Türkkan grup başkanvekili olmasaydı ne olacaktı Yavuz Bey?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Kasım 2021
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, benim sevdiğim, saydığım ve takdir ettiğim bir siyasetçidir.

Kendisini destekleyen sayısız yazı yazdım.

Siyasette kişisel olarak her zaman iç tutarlılığını korumaya özen gösteren bir yapısı vardır Ağıralioğlu’nun.

*

Fakat dün Lütfü Türkkan olayıyla ilgili olarak yaptığı açıklamayı okuyunca...



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Onlarda iptal kültürü... Bizde linç kültürü...

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Kasım 2021
Batı'da iptal kültürü diye bir şey çıkmış.

Nedir iptal kültürü?

Şöyle bir şey:

*

Herhangi bir ünlü...



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